2026意大利冬奧新搞作！美國電視台邀《芝麻街》當代言 Elmo、Cookie Monster將搞笑現身

一提起冬季奧運會，大家腦海中多數是冰雪運動員的英姿，以及每屆設計獨特的官方吉祥物。不過，即將在明年2月6日於意大利米蘭科爾蒂納（Milano Cortina 2026）揭幕的冬奧，主辦方之一的美國廣播公司NBC環球（NBC Universal）卻玩了一次大聯乘，決定打破傳統，邀請家傳戶曉的《芝麻街》（Sesame Street）一眾 Mupet 角色擔任旗下轉播節目的非官方代言人。Elmo、Cookie Monster及一班老友記穿上雪地裝備，衝向意大利的冰雪賽道，將這個世界級的體育盛事，增添一份意想不到的童趣，絕對是明年體壇最矚目的大事件！

一眾芝麻街伙伴們將遠赴意大利，為冬奧注入無限歡樂與動力。（圖片來源：Getty Images、YouTube@Sesame Street）

芝麻街天團空降冬奧賽場

以往冬季奧運會雖然不乏卡通人物身影，但多數為賽事度身打造的吉祥物（Mascot）。而這次2026意大利冬季奧運與芝麻街合作，可謂甚為少見。不過，芝麻街家族其實並非首次與NBC合作，登上奧運舞台，早在2024巴黎奧運時，Elmo和朋友們就已經加入NBC的報導行列。

這次，他們將飛到意大利的米蘭及科爾蒂納親身參與冬奧，比賽期間，芝麻街角色將出現在NBC的日間直播、《Today》節目、社交媒體，甚至會與美國隊運動員進行互動。大家可以期待看到Grover學習滑雪、Oscar 評論冰球比賽，以及Big Bird嘗試花式滑冰等的趣味片段。Elmo已經迫不及待地表示：「好興奮去米蘭呀！媽媽正在為Elmo織一頂特別的紅白藍冷帽！」而Cookie Monster則有自己的期待：「我用巨型朱古力曲奇練習緊冰壺！最期待試晒所有意大利美食！」

Cookie Monster，準備在米蘭大顯身手。除了關注比賽，他最期待品嚐意大利的美食，將美食體驗融入奧運報導，為觀眾帶來輕鬆有趣的內容。（圖片來源：YouTube@Sesame Street）

Elmo會以一個好奇的視角，帶領觀眾認識冬奧的歷史及一次冷知識。（圖片來源：YouTube@Sesame Street）

橫跨時尚與阿爾卑斯山脈

第25屆冬季奧運會將於2026年2月6日至22日，在在意大利北部的米蘭與科爾蒂納舉行。開幕典禮將在米蘭聖西路球場（San Siro Stadium）舉行，屆時Elmo和朋友們也會參與NBC的現場直播報導。這次冬奧橫跨多個場地，從時尚之都米蘭到阿爾卑斯山脈的科爾蒂納，為運動員和觀眾帶來獨特的意大利體驗。

今屆冬奧預計有來自93個國家超過3,500名運動員參賽，競逐16個項目共195面獎牌。而賽事將會在兩個地方舉行；米蘭方面將承辦短道速滑、花式滑冰等項目，其中米蘭的Ice Park將改建為臨時奧運場館。而開幕儀式將在具有歷史意義的聖西羅球場舉行。

至於科爾蒂納地區，因為落於多山地帶，提供了雪上運動所需的滑雪、跳台、越野等環境。部分比賽如高山滑雪安排在Cortina群山的滑雪中心進行。

平日舉辦足球賽事的聖西路球場將在2026年2月6日變身冬奧開幕式場地。這個可容納8萬觀眾的場館，將見證第25屆冬季奧運會的歷史時刻。（圖片來源：Getty Images）

位於阿爾卑斯山脈的科爾蒂納將承辦高山滑雪、雪橇等項目。這個1956年曾舉辦冬奧的山城，時隔70年再次成為奧運舞台，雪山美景配合世界級賽事，呈現意大利北部的冬日魅力。（圖片來源：Getty Images）

2026意大利冬季奧運

舉辦日期：2026年2月6日至2月22日

網址：按這裏

