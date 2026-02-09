黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
2026戀愛白皮書，現代情人節的4種新生態：不再曖昧不明、理性浪漫拒絕過度消費｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
走在 2026 年立春後，空氣中開始瀰漫著粉紅色的預告。但妳有沒有發現，現在的情人節，似乎跟以前不一樣了？
80後的我，曾見證在「玫瑰花一定要九十九朵」、「餐廳一定要摘星」的消費競賽年代裡。但經過一輪深入的觀察與資料蒐集，我發現 2026 年的約會文化，正經歷一場集體的「去泡沫化」。女性不再是被動等待被寵愛的客體，而是更主動地定義：「什麼樣的愛，才值得我投入情緒？」
以下是我整理出的 2026 四大戀愛新趨勢。
1. 透明編碼（Clear-coding）：曖昧不再是推拉，而是誠實的勇氣
在過去的戀愛文本裡，「曖昧」被美化成一種唯美的夢幻。但在 2026 年，最受歡迎的詞彙叫做 "Clear-coding"（清晰編碼）。
所謂 Clear-coding，是拒絕無謂的情緒內耗。在這個步調極快、每個人都出現「數位倦怠」的年代，女性明白時間是最昂貴的奢侈品。我們不再願意花上數個深夜去解讀一個text message的含意，或是為了一句「我們順其自然」而懸在半空。今年的約會新顯學是：「我們能誠實地對話嗎？」
無論是想要一段穩定的承諾，還是僅僅是此刻的靈魂陪伴，我們練習把話說清楚。這種透明感不是摧毀浪漫，而是建立真正的「心理安全感」。誠實，才是 2026 年最頂級的性感。
2. 安靜浪漫（Quiet Romance）：放下手機後的溫度，才是真實的
妳是否也曾有過這樣的經驗？在高級餐廳裡，隔壁桌的情侶花了二十分鐘為冷掉的牛排拍照，最後整晚對坐無言。
2026 年，我們迎來了 "Quiet Romance"（安靜浪漫）。這是一種對社交媒體「表演式放閃」的集體反撲。當放閃變成一種義務，浪漫就成了勞務。今年的趨勢是「不打卡、不營業」。
因為 2026 年的情人節落在星期六，比起去人擠人的打卡聖地，許多情侶選擇「不對外公開」的溫情。我們選擇關掉通知，窩在沙發上一起讀一本書，或是去海邊聽一場無聲的浪潮。當妳的快樂不再需要鏡頭見證，那一刻，妳才真正擁有這段關係。
3. 理性浪漫：拒絕過度消費
曾幾何時，情人節成了商家的收割祭。但在 2026 年，我們更傾向於 "Pragmatic Love"（理性浪漫）。
「格價」不再被視為小家，而是一種對生活的掌控力。如果一束玫瑰的溢價高達三倍，現代女性寧願將這筆預算轉化為兩人一起學習陶藝的學費，或是存入共同旅行的基金。這種趨勢並非不浪漫，而是我們明白：儀式感的本質是「心思」，而非「產值」。
最好的禮物，是妳隨口提過的需求被記住了，而不是那張千篇一律、昂貴卻空洞的節日菜單。在經濟透明的年代，能一齊規劃未來的理財共識，比起短暫的花火更讓人踏實。
4. 獨活的盛世：Galentine’s Day 與自我贈禮
最後，我們必須談談那些「單身」的人。在 2026 年，「單身」不再是一個需要被拯救的狀態，而是一個值得慶祝的選擇。
2 月 13 號的 "Galentine’s Day"（閨密節） 熱度早已超越情人節。我們與姊妹舉杯，慶祝那些比愛情更長久的友誼。同時，"Self-gifting"（自送禮物）也成了 2026 年的顯學。我們買下那只心儀已久的戒指，不是為了等待誰幫自己戴上，而是為了對自己說聲：「謝謝妳，一直這麼努力照顧自己。」
情人節的本質，應該是愛情的擴張，而不僅僅是伴侶的專利。
2026 年的感情趨勢
2026 年的趨勢告訴我們：愛情正從「給別人看」轉向「讓自己暖」。
無論妳是正處於熱戀、正在 Clear-coding 的路上，還是正享受著完美的單身時光，請記得：情人節的意義不在於妳擁有了誰，而在於妳是否擁有了愛人的能力，以及不委屈自己的勇氣。
今年 2 月 14 號，妳打算把這份愛，留給誰？
更多專欄文章：
周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
碧咸大仔事件延伸：年輕時，我們也許是「碧咸大仔」，想與父母來個華麗起義｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
李施嬅復合再分手，從她的選擇看愛情：是「重新開始」，還是「重蹈覆轍」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
基爾施曼尤正選捕「利」
【Now Sports】利物浦主場對曼城的比賽，利物浦沿用4:1大勝紐卡素的正選11人，曼城則有兩位新加盟球員基爾和施曼尤正選上陣。周日利物浦主場對曼城的英超比賽，利物浦沿用上場4:1大勝紐卡素的正選11人，雲迪堅伙拍干拿迪鎮守後防，蘇保斯拿爾繼續出任右後衛，前鋒由穫斯支援伊傑迪基爭取入球。曼城方面，有新加盟的基爾與侯辛洛夫出任中堅，另1月加盟的另一位新兵施曼尤繼續擔正，與洛迪靴蘭迪斯、賓拿度施華、歷高奧懷利組成中場線，支援前鋒賀蘭及馬莫殊。利物浦正選陣容：門將：阿里遜後衛：蘇保斯拿爾、雲迪堅、干拿迪、卡卡斯中場：加芬比、麥卡里士打、加保前鋒：沙拿、伊傑迪基，穫斯曼城正選陣容：門將：當拿隆馬後衛：馬迪奧斯紐尼斯、基爾、侯辛洛夫、艾治洛希中場：洛迪靴蘭迪斯、賓拿度施華、歷高奧懷利、施曼尤前鋒：馬莫殊、賀蘭英超 利物浦VS曼城Now TV 621台 09/02 00:30直播Now TV 611台 4K直播
174公分男友力爆表理想型！ 阿部顯嵐的溫柔笑容太致命！
阿部顯嵐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑174公分的身材配上那種從容氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
情人節心理測驗｜對方為何一直曖昧還未跟我表白？4款牌組選一 看看對方是否想跟你有進一步發展
情人節快到了，見到別人雙雙對對，相信單身朋友也十分羨慕。如果你現時已有發展對象，一直在曖昧，又好想知道對方會否在這個浪漫節日前向自己表白？就來試試這個情人節愛情占卜吧～
鳳梨酥推介2026｜港台鳳梨酥、土鳳梨酥精選10間！低至$53/排隊名店鳳凰酥、創新貓咪造型一次看
每次行過機場或者手信店，見到琳瑯滿目的鳳梨酥，是否覺得眼花撩亂選不出來？有人追求入口酥脆的傳統滋味，亦有人偏愛酸甜鮮明的土鳳梨纖維，一塊優質的鳳梨酥總能讓人在繁忙生活中找到一絲治癒感。這次Yahoo購物專員為大家搜羅了10款網購的超人氣鳳梨酥，從香港老字號到台灣排隊名店一應俱全。即看下文推介，助大家精明選擇最適合自己的那一份「酸甜回憶」！
仙台出發約1小時！宮城「鳴子溫泉鄉」交通方式、周遊券、溫泉住宿、美食＆伴手禮【保存版】
在日本的10種溫泉泉質中，「鳴子溫泉鄉」就擁有8種泉質，是相當少見的溫泉鄉。此溫泉鄉有「鳴子溫泉」、「中山平溫泉」等5個溫泉聖地，是東北數一數二的知名觀光景點。其中的鳴子溫泉是觀光名勝景點，溫泉街上除了有溫泉設施，還有鱗次櫛比的伴手禮店與餐飲店。這回要大家介紹的是，小編精選出的5個景點，除了有到鳴子溫泉鄉令人想走訪的溫泉聖地之外，還有順路能前去的地方。
金宣虎私下是「老錢風」穿搭高手？3個穿搭公式穿出溫柔系「高質量男友」質感
講到近期人氣急升的男星，絕對少不了「酒窩王子」金宣虎！他主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》在全球多個地區都登上收視榜首，劇中溫柔體貼的形象再度圈粉無數。如果你也被金宣虎在螢幕上那份溫暖形象吸引，那麼絕對不能錯過他簡約有型的私服品味！
西九充氣設施有污漬及垃圾 有家長非常不滿即時投訴(何泳薇報道)
【Now新聞台】西九巨型充氣遊樂設施衞生情況被指欠佳，本台記者入場觀察，發現不少位置有明顯污漬，有家長非常不滿即時投訴。主辦方發聲明指，重視衞生問題，周一早上暫停開放進行深層清潔。 位於西九藝術公園大草坪的巨型彈跳充氣樂園佔地逾10萬平方呎，上周五開幕，相當受一家大小歡迎，但有入場人士反映設施衞生欠佳。本台都有入場看看，發現設施有灰塵，部分位置有明顯污漬，亦有不少紙巾、垃圾等。有帶女兒入場的家長玩完即時向主辦單位投訴。家長：「非常不滿，很骯髒，裡面非常髒亂。」家長：「我不相信有清潔下，每一處都是黑色，尤其是給小朋友玩，真的不可能這樣。她的襪子我已經扔了，帶定了一雙後備的，那雙扔了已經，太骯髒，我都不想洗。」Daphne：「爬上去時看到有紙巾，在我上樓梯那處，真的不可以避開。」家長伍太：「真的有點骯髒，旁邊的隙縫有些可能是樹枝、葉，或有點兒污漬。較我預期的可接受，未至於小朋友的屁股骯髒了，都是打算玩完後立即去洗手、立即清潔，以及都多帶了一套衣物。」主辦方有人流管制，每場彈跳時間是90分鐘，每個時段完結後會相隔約15分鐘，才開放予下個時段參加者進場。主辦方在社交平台發聲明，表示高度重視活動
麻辣鴨血食譜｜麻辣鴨血韭菜蘿蔔鍋
麻辣鴨血是近年台灣名物，各品牌都有推出，總有一款會啱自己口味，只要加入韭菜、蘿蔔、豆腐、魚蛋⋯⋯等等，就成了一道美味菜式。 FB : https://www.facebook.com/yeungmakitchen IG : http://www.instagram.com/Yeung_Ma_Kitchen
葵廣2026推介｜和牛主題小食店/蝦湯拉麵/蚵仔特濃擔擔麵
葵廣一直都係掃街天堂嘅代表，嚟到2026年一齊睇吓有咩最人氣嘅美食啦！
年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水
年糕食譜周圍都有，但怎樣的年糕才算完美？一百個人，有一百個各自的喜好。但可以肯定的是，一個靚年糕，軟硬適中，微微黏口，甜得天然等條件，都是靚年糕必備的要素。今日找到廚齡逾四十年的中式糕點大廚周新師傅帶來幾個貼士，教你4招年糕做法，包你做出軟滑不黏口的靚年糕。
年糕做法︱薑汁年糕想夠薑要用呢款薑 要辣再加呢款材料
數數傳統糕點，蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕，當中年糕總與予人簡單易做之感，味道變化也較少。因此「薑汁年糕」才成為不少人的心頭好，清甜之餘，添一抹薑的辛香，餘韻不會太單調。說到薑，當然要問專家，主打薑製品的網店「仨薑」負責人Daniel每年都會手製300多低足料薑汁年糕應熟客要求，當中有何好食秘訣？
NBA全明星賽｜三分球大賽名單出爐 利拿特驚喜參戰 今季首度亮相
NBA公布，今年全明星三分球大賽名單，35歲的利拿特（Damian Lillard）驚喜參賽，將與太陽的布卡（Devin Booker）、騎士的米曹（Donovan Mitchell）、金塊的梅利（Jamal Murray）等射手同場較量，挑戰捧走個人第三個冠軍獎盃。
舒華、Sana同款Polo Quarter-Zip成為2026首季流行天花板！這6件半拉鏈上衣推薦，將「爸爸衣服」穿出老錢貴氣
Polo Ralph Lauren Quarter-Zip 半拉鍊麻花針織衫成 2026 首季流行天花板！LYST Index 2025 第四季榜單新鮮出爐，比起各式的潮流著裝，更多的是經典單品回歸。
塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招
塔斯曼尼亞車厘子2026｜塔斯曼尼亞車厘子（Tasmanian Cherries）向來是港人農曆新年的送禮首選。每逢農曆新年前夕，塔斯曼尼亞車厘子各大品牌如金袋鼠、T.R紅鑽石亦相繼應市，由於今年農曆新年較遲（2月17日），車厘子的當造期與辦年貨的黃金檔期完美重疊，這意味著今年大家有機會吃到質素最頂級、糖度最高的「中尾期」品種！今次Yahoo Food就為各位探查塔斯曼尼亞車厘子最新行情，講解一下三大品牌價錢、當造季節、品種推介，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，及認清各大廠商的防偽新招！
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
TVB小花陳嘉慧第二胎出世 成功湊個「好」字：Welcome to the world my little Prince！
現年29歲嘅TVB小花陳嘉慧（Erica），2023年10月閃嫁圈外男友Calvin，翌年3月誕下大女Harper後，之後便停工專心照顧寶貝女，相隔一年多，噚日佢喺社交網站宣布平安誕下男B消息，成功湊個「好」字！真係恭喜晒呀！
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！