2026 打造可愛男士形象！JINS x CHIIKAWA 登場

最近JINS推出跟CHIIKAWA聯乘系列，Chiikawa、Hachiware、Usagi這些可愛角色直接變成Switch款眼鏡，價格親民，2026年初登香港門市，新一年想用新造型示人？是時候入手了！一起給日常加點趣味。

第一眼以為是女仔專屬，但仔細看設計超實用。Chiikawa款圓框輕巧，配上Momonga圖案，戴起來不會太幼稚，反而有種低調可愛，適合辦公室或休閒出街。Hachiware的Rakko版本邊框粗獷點，Usagi的Kurimanju則帶點俏皮弧度，從遠看就是普通框鏡，近看才發現角色小心思，男人戴著不會尷尬！

JINS為Chiikawa﹙吉伊卡哇﹚設計圓潤的金屬波士頓框形，結合經典好搭配的黑色和金色，讓粉絲怎麼戴都好看。圓潤鏡腳印有角色圖案及名稱，尾端更有精緻的Chiikawa﹙吉伊卡哇﹚雷射雕刻，可愛也提升配戴時的舒適感。Chiikawa﹙吉伊卡哇﹚與Momonga﹙小桃鼠﹚ Switch系列，推出兩色皇冠框設計，前框貼片有Chiikawa﹙吉伊卡哇﹚雷射雕刻，鏡腳內側印有代表Chiikawa﹙吉伊卡哇﹚武器的防暴鋼叉；鏡腳尾端印有Chiikawa﹙吉伊卡哇﹚與Momonga﹙小桃鼠﹚。以角色為概念的銀色鏡框搭配桃紅色前片，更能襯托紅潤氣色。





「JINS CHIIKAWA系列眼鏡」將Hachiware﹙小八貓﹚的角色融入設計，推出銀色、咖啡色皇冠框形，搭配清爽色系的鏡腳腳套，讓粉絲包色收藏也超實搭！Hachiware﹙小八貓﹚與Rakko﹙海獺﹚ Switch系列，前框貼片以Hachiware﹙小八貓﹚的藍色為主題，推出漸層和可遮陽的深色款式。鏡腳內側印有代表Hachiware﹙小八貓﹚武器的防暴鋼叉圖案；鏡腳尾端印有Hachiware﹙小八貓﹚與Rakko﹙海獺﹚；前框貼片則有Hachiware﹙小八貓﹚雷射雕刻。

可修飾臉型的方形鏡框設計，搭配精神飽滿的金色或百搭黑框；鏡腳兩側印有精緻的Usagi﹙兔兔﹚雷雕，讓你看起來隨時保有好精神。Usagi﹙兔兔﹚與Kurimanju﹙栗子饅頭﹚ Switch系列為大框形設計，即使頂著太陽奔波上班，戴上Usagi﹙兔兔﹚Switch款的你也能保持滿滿活力，戰勝戶外豔陽。