2026 搵食全攻略 | 驚喜放送：早鳥賀年糕點、酒店 Buffet、澳門高空盛宴一文睇晒！

Trip.com 餐飲優惠

眨吓眼又準備過農曆新年，又係各位「食神」出動嘅時候！Trip.com 已經幫大家搜羅咗全港澳最正嘅餐飲優惠。無論你想搵米芝蓮級數嘅賀年糕點送禮，定係想同屋企人、另一半去酒店歎餐豐盛嘅 Buffet，甚至過大海去澳門食盡高空美景餐，呢篇攻略都幫到你！

記住：早買早享受，遲買貴幾舊！即刻睇吓有咩心水推介啦！

農曆新年盆菜優惠

🧧 2026 農曆新年：早鳥糕點、盆菜預訂 (送禮自用必睇！)

新一年想步步高昇？咁就一定要訂定傳統年糕！而家預訂唔單止保證有貨，仲有超抵早鳥折扣。

名師聯乘驚喜： 香港維港凱悅尚萃酒店 x Leon Lollipop 推出超吸睛設計嘅糕點，送禮絕對夠晒體面！

米芝蓮星級味道： 明閣（香港康得思酒店） 嘅粵菜食府出品，質素有保證，係長輩最愛。

經典傳統口味： 港島海逸君綽酒店 同 LUBUDS 嘅蘿蔔糕、芋頭糕、薑汁黑糖椰汁年糕，每一啖都係滿滿嘅節日氣氛。

👉【即睇賀年糕點早鳥優惠】👈

香港酒店自助餐：海鮮、和牛任食唔嬲

香港餐飲優惠

想食 Buffet 又唔想傷荷包？Trip.com 幫你爭取到超誇張嘅折扣，甚至有買一送一快閃優惠！

海鮮控天堂： 海景嘉福洲際酒店 嘅「蟹饗盛宴」同 西環萬怡酒店 MoMo Café 嘅生猛海鮮，絕對係回本之選。

高格調之選： 香港富麗敦海洋公園酒店 嘅「玉」中菜廳，環境高級，食落去特別有 Feel。

經典華麗盛宴： 六國酒店 Le Menu 嘅自助晚餐一直係口碑之選，宜家仲有震撼折扣名額！

👉【搶訂人氣酒店自助餐】👈

澳門搵食地圖：高空美景 + 戶外燒烤

澳門餐飲優惠

過大海除咗玩，食都好重要！Trip.com 獨家優惠幫你訂定最難預約嘅熱門餐廳。

全城最紅自助餐： 澳門上葡京「自助山」 ，有全澳門獨家嘅戶外燒烤攤位，仲有無限量海鮮。宜家訂仲額外加碼送購物優惠券！

360度美景： 澳門塔旋轉餐廳 ，邊食邊睇全澳門景觀，黃昏去到睇日落就最浪漫。

極限美食體驗： 全球知名嘅 Dinner In The Sky (空中躍薈) 登陸澳門！喺 50 公尺高空享受星級廚師美食，呢份體驗真係一世難忘。

👉【澳門熱門餐廳預訂】👈

🎁 人氣手信、甜品禮券

帝苑酒店蝴蝶酥： 傳奇級嘅蝴蝶酥禮盒，送禮大方得體。

Paul Lafayet： 法式焦糖燉蛋禮券，平時買定幾張，隨時獎勵自己。

鯉魚門紹香園： 傳統香港口味手信，由細食到大嘅味道。

💡 慳錢小貼士：

快閃名額： 唔少半價同買一送一優惠都係名額有限，見到有位就要即刻入手。 App 訂購更方便： 下載 Trip.com App，隨時隨地管理你嘅訂單，仲可以即訂即用！

仲等咩？美食唔等人，即刻 Click 入去搶啦！

🔥🔥 立即搶購限時優惠 🔥🔥



