2026 新加坡地鐵 (MRT) 交通攻略：路線圖、支付方式、必去景點一文睇清！

想規劃一趟正到爆嘅新加坡自由行，揀咩交通工具真係好重要！而高效又方便嘅新加坡地鐵（MRT），絕對係你探索獅城嘅首選。無論係當地人返工放工，定係全世界遊客去觀光，新加坡地鐵都可以提供最快、最舒服嘅體驗。作為你嘅專業旅行夥伴，Trip.com 喺呢份最新嘅2026新加坡地鐵攻略入面，會幫你詳細拆解主要路線圖、各式各樣嘅俾錢方式，仲有沿線必去嘅一日遊景點推介，等你第一次去新加坡都可以行得通、玩得順，盡享每一個精彩 moment！

香港飛新加坡平價機票

香港飛新加坡係超熱門航線，航空公司好似新加坡航空、國泰航空、酷航等都有好多班次。你嘅新加坡奇幻之旅會由世界級嘅樟宜機場開始。由香港飛過去，平均只需大約 4個鐘3分鐘。Trip.com 知道大家最緊要係性價比，所以我哋會幫你搵最平嘅機票，等你可以慳返啲錢，一落機就無縫接駁地鐵直入市區！

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛新加坡 香港快運航空（HK Express） 低至HK$951(24% Off) 單程 香港飛新加坡 海南航空 低至HK$1,913(17% Off) 來回

*(2026年1月更新)

新加坡地鐵 | 簡介

去到新加坡，最正嘅交通工具一定係 MRT！呢個系統全世都出名乾淨、準時，最重要係喺熱帶地方，佢嘅冷氣夠晒勁！搭地鐵可以輕鬆去晒各大景點，好似未來感十足嘅濱海灣花園、有歷史感嘅牛車水，或者去渡假天堂聖淘沙。唔單止慳時間慳體力，仲係深度玩轉新加坡最好嘅方法。依家新加坡地鐵有 6條主要路線，網絡超密，基本上覆蓋晒全個城市。買嘢、食好西、睇景點，搭地鐵就搞掂。而且地鐵已經全面「無紙化」，好現代化，你可以用 EZ-Link、NETS FlashPay，或者直接用 Visa / Mastercard 感應式信用卡/扣帳卡就過到閘。單程票價大約係 1-2 坡幣，比起搭的士真係平好多，budget 更好使！

新加坡地鐵 | 路線圖

新加坡地鐵路線圖

南北線（紅線）- 濱海灣 (Marina Bay) ：金沙酒店、濱海灣花園、魚尾獅公園

南北線（紅線）- 烏節 (Orchard) ：購物天堂、百貨公司、名牌店

南北線（紅線）- 克拉碼頭 (Clarke Quay) ：夜生活區、酒吧、濱河餐廳

東西線（綠線）- 樟宜機場 (Changi Airport) ：星耀樟宜、雨漩渦、機場購物

東西線（綠線）- 政府大廈 (City Hall) ：萊佛士酒店、濱海藝術中心

東西線（綠線）- 武吉士 (Bugis) ：哈芝巷、購物、美食

環線（黃線）- 小印度 (Little India) ：印度美食、色彩繽紛嘅街區

環線（黃線）- 牛車水 (Chinatown) ：佛牙寺、米芝蓮小食

環線（黃線）- 濱海灣金沙 (Bayfront) ：金沙酒店、空中花園、濱海灣花園

濱海市區線（藍線）- 濱海藝術中心 (Esplanade) ：表演藝術、音樂廳

濱海市區線（藍線）- 福康寧 (Fort Canning) ：歷史遺跡、IG 影相打卡熱點

濱海市區線（藍線）- 植物園 (Botanic Gardens) ：世界遺產，散步放鬆一流

濱海快速線（橙線）- 濱海南碼頭 (Marina South Pier) ：去南部小島（如聖約翰島）

濱海快速線（橙線）- 丹戎巴葛 (Tanjong Pagar) ：韓式美食、特色咖啡店

東北線（紫線）- 多美歌 (Dhoby Ghaut) ：連接多條地鐵線，近烏節路商圈

東北線（紫線）- 克拉碼頭 (Clarke Quay) ：夜生活熱點、酒吧餐廳集中地

東北線（紫線）- 小印度 (Little India) ：印度文化、美食、超市、寺廟

東北線（紫線）- 港灣 (HarbourFront)：聖淘沙出發點，VivoCity 購物中心

新加坡地鐵 | 營運時間

營運時間：05:00 - 00:00

溫馨提示： 規劃行程嗰陣，特別係跨年、國慶等大節日，地鐵時間可能會延長到凌晨 2-3 點。出發前記得去 SMRT 官網或者 App 睇睇最新班次。

新加坡地鐵 | 支付方式

.信用卡感應支付 / 電子支付 (短期遊客首選)

感應式信用卡： Visa, Mastercard, Amex 都可以直接嘟過閘，免去買實體交通卡嘅煩惱。

手機支付： 用手機或 Apple Watch 綁定 Apple Pay, Google Pay 或 Samsung Pay，輕輕一嘟就得。

優點： 操作簡單，唔使排隊加值。票價大約 1-2 坡幣。

注意： 通常會有約 1.5% 海外交易手續費，建議用有海外簽賬回饋嘅卡嚟抵銷。

備註： 最好準備多一張卡 backup，萬一其中一張嘟唔到都仲有得救。

易通卡 (EZ-Link) ：地鐵站或便利店有售，地鐵巴士通用，票價有優惠。

萬捷通卡 (NETS FlashPay) ：同 EZ-Link 類似，部分商戶仲可以用嚟消費。

購買與儲值： 首次買大約 10 坡幣（包 5 蚊儲值額同 5 蚊製卡費，製卡費無得退）。餘額少過 2 蚊就要加錢。

附加功能： 呢啲卡除咗搭車，仲可以喺全島好多便利店、餐廳仔做小額消費，真係「一卡在手，暢遊無憂」！

新加坡公共交通攻略

除咗 MRT，新加坡仲有好多交通工具配合：

新加坡景點推介

濱海灣花園

未來感十足嘅生態園區，必睇「擎天樹」燈光騷同「雲霧林」瀑布。搭藍線到 Bayfront 站行 5 分鐘就到。

聖淘沙

渡假天堂，有環球影城同 S.E.A. 海洋館。搭地鐵去 HarbourFront 站，再轉聖淘沙捷運入島。

牛車水

華人文化中心，有佛牙寺同好多地道美食（如海南雞飯）。搭地鐵去 Chinatown 站即達。

新加坡酒店推介

現在就開始規劃您的新加坡自由行吧！

