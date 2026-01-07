天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
2026 新加坡地鐵 (MRT) 交通攻略：路線圖、支付方式、必去景點一文睇清！
想規劃一趟正到爆嘅新加坡自由行，揀咩交通工具真係好重要！而高效又方便嘅新加坡地鐵（MRT），絕對係你探索獅城嘅首選。無論係當地人返工放工，定係全世界遊客去觀光，新加坡地鐵都可以提供最快、最舒服嘅體驗。作為你嘅專業旅行夥伴，Trip.com 喺呢份最新嘅2026新加坡地鐵攻略入面，會幫你詳細拆解主要路線圖、各式各樣嘅俾錢方式，仲有沿線必去嘅一日遊景點推介，等你第一次去新加坡都可以行得通、玩得順，盡享每一個精彩 moment！
香港飛新加坡平價機票
香港飛新加坡係超熱門航線，航空公司好似新加坡航空、國泰航空、酷航等都有好多班次。你嘅新加坡奇幻之旅會由世界級嘅樟宜機場開始。由香港飛過去，平均只需大約 4個鐘3分鐘。Trip.com 知道大家最緊要係性價比，所以我哋會幫你搵最平嘅機票，等你可以慳返啲錢，一落機就無縫接駁地鐵直入市區！
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛新加坡
香港快運航空（HK Express）
低至HK$951(24% Off)
單程
香港飛新加坡
海南航空
低至HK$1,913(17% Off)
來回
*(2026年1月更新)
新加坡地鐵 | 簡介
去到新加坡，最正嘅交通工具一定係 MRT！呢個系統全世都出名乾淨、準時，最重要係喺熱帶地方，佢嘅冷氣夠晒勁！搭地鐵可以輕鬆去晒各大景點，好似未來感十足嘅濱海灣花園、有歷史感嘅牛車水，或者去渡假天堂聖淘沙。唔單止慳時間慳體力，仲係深度玩轉新加坡最好嘅方法。依家新加坡地鐵有 6條主要路線，網絡超密，基本上覆蓋晒全個城市。買嘢、食好西、睇景點，搭地鐵就搞掂。而且地鐵已經全面「無紙化」，好現代化，你可以用 EZ-Link、NETS FlashPay，或者直接用 Visa / Mastercard 感應式信用卡/扣帳卡就過到閘。單程票價大約係 1-2 坡幣，比起搭的士真係平好多，budget 更好使！
新加坡地鐵 | 路線圖
南北線（紅線）- 濱海灣 (Marina Bay)：金沙酒店、濱海灣花園、魚尾獅公園
南北線（紅線）- 烏節 (Orchard)：購物天堂、百貨公司、名牌店
南北線（紅線）- 克拉碼頭 (Clarke Quay)：夜生活區、酒吧、濱河餐廳
東西線（綠線）- 樟宜機場 (Changi Airport)：星耀樟宜、雨漩渦、機場購物
東西線（綠線）- 政府大廈 (City Hall)：萊佛士酒店、濱海藝術中心
東西線（綠線）- 武吉士 (Bugis)：哈芝巷、購物、美食
環線（黃線）- 小印度 (Little India)：印度美食、色彩繽紛嘅街區
環線（黃線）- 牛車水 (Chinatown)：佛牙寺、米芝蓮小食
環線（黃線）- 濱海灣金沙 (Bayfront)：金沙酒店、空中花園、濱海灣花園
濱海市區線（藍線）- 濱海藝術中心 (Esplanade)：表演藝術、音樂廳
濱海市區線（藍線）- 福康寧 (Fort Canning)：歷史遺跡、IG 影相打卡熱點
濱海市區線（藍線）- 植物園 (Botanic Gardens)：世界遺產，散步放鬆一流
濱海快速線（橙線）- 濱海南碼頭 (Marina South Pier)：去南部小島（如聖約翰島）
濱海快速線（橙線）- 丹戎巴葛 (Tanjong Pagar)：韓式美食、特色咖啡店
東北線（紫線）- 多美歌 (Dhoby Ghaut)：連接多條地鐵線，近烏節路商圈
東北線（紫線）- 克拉碼頭 (Clarke Quay)：夜生活熱點、酒吧餐廳集中地
東北線（紫線）- 小印度 (Little India)：印度文化、美食、超市、寺廟
東北線（紫線）- 港灣 (HarbourFront)：聖淘沙出發點，VivoCity 購物中心
新加坡地鐵 | 營運時間
營運時間：05:00 - 00:00
溫馨提示： 規劃行程嗰陣，特別係跨年、國慶等大節日，地鐵時間可能會延長到凌晨 2-3 點。出發前記得去 SMRT 官網或者 App 睇睇最新班次。
新加坡 | 5G eSIM｜日費計劃／流量套餐｜24小時計費制｜1至30日｜QR碼，低至HK$1(58153人已購)
新加坡 5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30日｜24小時計費｜QR code，低至HK$1(16682人已購)
新加坡 | 5G eSIM | 日用包/總量包 | 24H制 | 1-30天 | QR code，低至HK$1(1516人已購)
新加坡地鐵 | 支付方式
.信用卡感應支付 / 電子支付 (短期遊客首選)
感應式信用卡： Visa, Mastercard, Amex 都可以直接嘟過閘，免去買實體交通卡嘅煩惱。
手機支付： 用手機或 Apple Watch 綁定 Apple Pay, Google Pay 或 Samsung Pay，輕輕一嘟就得。
優點： 操作簡單，唔使排隊加值。票價大約 1-2 坡幣。
注意： 通常會有約 1.5% 海外交易手續費，建議用有海外簽賬回饋嘅卡嚟抵銷。
備註： 最好準備多一張卡 backup，萬一其中一張嘟唔到都仲有得救。
新加坡交通卡 (適合多次搭乘)
易通卡 (EZ-Link)：地鐵站或便利店有售，地鐵巴士通用，票價有優惠。
萬捷通卡 (NETS FlashPay)：同 EZ-Link 類似，部分商戶仲可以用嚟消費。
購買與儲值： 首次買大約 10 坡幣（包 5 蚊儲值額同 5 蚊製卡費，製卡費無得退）。餘額少過 2 蚊就要加錢。
附加功能： 呢啲卡除咗搭車，仲可以喺全島好多便利店、餐廳仔做小額消費，真係「一卡在手，暢遊無憂」！
新加坡公共交通攻略
除咗 MRT，新加坡仲有好多交通工具配合：
巴士：網絡超發達，去到地鐵去唔到嘅地方（如動物園）。用 EZ-Link 或信用卡感應，前門上車後門落車，記住兩次都要嘟卡。
輕軌 (LRT)：主要接駁郊區住宅區（如榜鵝、盛港）同地鐵站。無人駕駛，班次頻繁。
觀光巴士 (Big Bus / FunVee)：雙層開蓬，隨上隨下，有中文導覽。啱晒第一次嚟想輕鬆睇晒濱海灣、魚尾獅、牛車水等名勝嘅人。
新加坡景點推介
濱海灣花園
未來感十足嘅生態園區，必睇「擎天樹」燈光騷同「雲霧林」瀑布。搭藍線到 Bayfront 站行 5 分鐘就到。
聖淘沙
渡假天堂，有環球影城同 S.E.A. 海洋館。搭地鐵去 HarbourFront 站，再轉聖淘沙捷運入島。
牛車水
華人文化中心，有佛牙寺同好多地道美食（如海南雞飯）。搭地鐵去 Chinatown 站即達。
新加坡酒店推介
現在就開始規劃您的新加坡自由行吧！
推荐酒店
新加坡卡爾登酒店
用戶評分: 9.1/10.0
酒店地址係方便，但初初安排房間原來係雙連房。入住第二晚隔離房有人入住，但隔音唔算太好所以隔離房電視開得好大聲都聽到。同reception講，叫隔離房住客細聲啲但似乎對方心心不忿，夜晚不停對住個雙連房門大聲咳....然後第二日也是如是，同酒店投訴就獲得安排入住另外一間房。 酒店職員係好既，但就係不幸遇到一個麻煩住客...仲有可能間酒店年份較耐，有啲廁所設施需要注意一下，例如花灑頭，出水好慢😂滴滴仔咁😂
新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店
用戶評分: 9.4/10.0
入住了一晚新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店，一次非常不錯的體驗。酒店的設計獨具匠心，處處彰顯建築與自然共生的理念。整座建築被層層綠意環繞，猶如都市中的空中花園。觀景花園與無邊泳池不僅視野開闊，更能將新加坡的城市天際線盡收眼底，尤其夜晚時，景色格外迷人。非常推薦給追求設計感與自然融合的旅行者！ 酒店的員工無論何時相遇總是面帶微笑、主動問候，服務細緻周到，讓人倍感温暖。客房的環保簡約風格深得我心，不僅乾淨舒適，更在細節中傳遞出綠色生活的理念，住起來既安心又放鬆。
新加坡温德姆酒店
用戶評分: 8.8/10.0
對房間不滿意，一樣的價格，在xhs刷到別人住到了高層南樓能看到金沙，我卻是7樓低樓層（基本是最低的了），我進出那麼多趟從來沒有遇到過跟我同樓層的基本都是比我高層的，窗簾一拉開跟施工現場似的。而且隔音特別不好，走廊裏的動靜感覺就在自己身邊似的，房間裏的空調關了之後還是很冷，面積也很小，衞生間總有按了抽水馬桶之後下水道虹吸的聲音。房間很小很小，是7樓的拐角，衣架上也都是灰塵，被子床單角也有污漬，窗簾我再也沒拉開過，感覺是英文好➕好説話就會被欺負給分到不好的房間。 唯一好的地方就是地理位置不錯，周邊步行可以到魚尾獅/福康寧/美術館博物館等等景點。
更多新加坡攻略
【2026新加坡自由行】新加坡旅遊5日4夜攻略行程/景點/住宿推介
新加坡插頭 2026 新加坡行前必看！附 13 大熱門國家地區插頭、電壓、頻率全攻略
