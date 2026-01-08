焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

2026 新加坡酒店優惠推介：8 大必住住宿攻略、Mastercard 專屬折扣碼

新加坡酒店優惠
新加坡酒店優惠

新加坡，呢個迷人嘅獅城，長期以嚟都係東南亞最熱門嘅旅遊勝地。無論你係計劃緊一趟溫馨嘅家庭旅行，定係好想深度探索城市脈搏，新加坡都可以滿足你對完美假期嘅所有想像。依家透過 Trip.com 獨家推出嘅新加坡酒店優惠同埋精心挑選嘅住宿推介，你就可以用超乎預期咁抵嘅價錢，輕鬆入住高品質酒店，令你嘅新加坡之旅由規劃到執行都無比順暢，交通同埋行程安排都更加方便。Trip.com 定期會推出各式各樣嘅新加坡酒店優惠，呢篇文幫你整理咗酒店折扣、8 大推薦酒店、旅遊攻略同埋常見問題，助你規劃一趟輕鬆自在嘅新加坡之旅。

想為你嘅新加坡住宿慳多啲錢？Trip.com 會員專享福利千祈唔好錯過！由即日起到優惠賣晒為止，只要你透過 Trip.com 官方網站或者手機 App 註冊成為我哋嘅尊榮會員，就可以即刻享有高達 8% 嘅獨家折扣。呢項會員專屬優惠令你輕鬆升級住宿體驗，以更平嘅價錢享受頂級服務。即刻點擊註冊，開啟你嘅慳錢旅程！此處查看更多！

更多新加坡酒店推薦

新加坡酒店優惠 | 新加坡旅遊優惠

新加坡酒店優惠 | 香港飛新加坡

從香港直飛新加坡，只需要大約 4 到 4.5 個鐘嘅短暫航程，就可以快速抵達呢個熱帶天堂。好多間享譽國際嘅知名航空公司，好似國泰航空同埋新加坡航空等，都有提供方便嘅直航服務，確保你嘅旅程舒服順暢。透過 Trip.com 預訂機票，唔單止可以享有競爭力嘅價錢，仲可以搭配我哋豐富嘅「新加坡酒店優惠」，令你整體旅費更加抵。喺 Trip.com 預訂機票，你可以享受到多項專屬折扣同限時優惠，大大降低飛行成本。更興奮嘅係，當你同時搭配酒店優惠預訂，就可以輕鬆打造一趟經濟實惠又盡興嘅新加坡之旅。由機票到住宿，Trip.com 都可以為你提供一站式嘅方便服務同超值方案，等你可以省心又省力咁規劃夢幻假期。

新加坡酒店優惠 | 新加坡推薦酒店一覽

 新加坡烏節路優特爾酒店 (YOTEL Singapore Orchard Road)

區域：烏節路

亮點特色：現代科技智能客房、交通超方便（距地鐵站 5 分鐘）、近植物園同購物商場

新加坡烏節希爾頓酒店 (Hilton Singapore Orchard)

區域：烏節路

亮點特色：植物元素設計客房、部分房型可以睇到濱海灣景、餐飲多樣化（有米芝蓮同本地美食）

新加坡濱海灣金沙酒店 (Marina Bay Sands Singapore)

區域：濱海灣

亮點特色：57 層空中花園同無邊際泳池、超過 45 間餐廳選擇、隔離就係藝術科學博物館同頂級商場

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店 (PARKROYAL COLLECTION Marina Bay)

區域：濱海灣

亮點特色：綠意設計同永續理念、行路就到濱海灣花園同魚尾獅公園、兼具現代風格同商務休閒

新加坡香格里拉聖淘沙度假村 (Shangri-La Rasa Sentosa)

區域：聖淘沙

亮點特色：海濱度假酒店、間間房有私人露台、多個泳池同兒童滑水區、親子同水上活動豐富

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店 (Siloso Beach Resort)

區域：聖淘沙

亮點特色：山丘花園同水景環境、面向西樂索海灘、放鬆舒服嘅度假體驗

新加坡諾維娜智選假日套房酒店 (Holiday Inn Express & Suites Novena)

區域：馬里士他

亮點特色：馬里士他區濃厚文化氛圍、房型舒服、有健身房同室外泳池

新加坡諾維娜萬怡酒店 (Courtyard By Marriott Singapore Novena)

區域：馬里士他

亮點特色：闊落現代客房、天台無邊際泳池、餐飲豐富且交通方便

💳 新加坡酒店優惠：Mastercard 專屬及玩樂折扣

想捕捉最新嘅超值優惠？Trip.com 為你準備咗驚喜！無論係訂機票酒店定係搵當地玩樂，用啱卡或者搵啱活動頁面就慳得更多：

  • Mastercard 專屬機票酒店優惠：即刻點擊呢度領取折扣代碼！只要你用 Mastercard 預訂新加坡機票或者酒店，就可以享有專屬激抵折扣，名額有限，先到先得，想喺 2026 年豪遊新加坡一定要攞咗先！

Mastercard 專屬機票酒店優惠

  • 新加坡熱門活動與景點門票：想去環球影城、濱海灣花園定係玩斜坡滑車？入嚟呢個頁面睇晒最新嘅景點優惠套票。唔單止有即買即用嘅門票，仲有好多限時推廣，幫你用最平價錢玩盡獅城！

新加坡熱門活動與景點門票

建議你提早規劃旅程，並隨時關注 Trip.com 嘅最新消息，以免錯過任何令人心動嘅新加坡酒店優惠！

新加坡酒店優惠 | 新加坡烏節路酒店推介

新加坡酒店推介 #1 新加坡烏節路優特爾酒店

新加坡烏節路約特爾酒店位於烏節路核心地段嘅時尚精品酒店，係你探索獅城魅力嘅理想起點。由酒店行大約 5 分鐘就到地鐵站，令你輕鬆暢遊全城。酒店內部用咗尖端科技同智能設計，打造一個舒服又高效嘅空間，無論係度假、出差定玩樂都啱晒。酒店近住植物園同多個商場，無論想行街定觀光都咁方便。

新加坡烏節路優特爾酒店
新加坡烏節路優特爾酒店

新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)

新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)
新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)
新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)
新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)

評分：9.0/10.0

地址：366 Orchard Rd, 238904, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店推介 #2 新加坡烏節希爾頓酒店

新加坡烏節希爾頓酒店同樣喺烏節路繁華地帶，呢間以「綠意奢華」做出色。客房巧妙加入植物元素，部分房仲可以飽覽濱海灣壯麗景致。餐飲選擇超多，由米芝蓮餐廳到地道美食都有。

新加坡烏節希爾頓酒店
新加坡烏節希爾頓酒店

新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)

新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)
新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)
新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)
新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)

評分：9.1/10.0

地址：333 Orchard Road, 238867, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店優惠 | 新加坡濱海灣酒店推介

新加坡酒店推介 #3 新加坡濱海灣金沙酒店

唔使多講，濱海灣金沙綜合度假酒店係新加坡嘅超級地標！57 層高嘅空中花園有無邊際泳池，係此生必住。酒店有超過 45 間頂級餐廳，隔離就係博物館同商場，奢華到極點。

新加坡濱海灣金沙酒店
新加坡濱海灣金沙酒店

新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)

新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)
新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)
新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)
新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)

評分：9.5/10.0

地址：10 Bayfront Avenue, 018956, 新加坡

選擇房型


新加坡酒店推介 #4 新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店以「花園中嘅酒店」做主題，坐落喺 CBD 核心。行路就去到魚尾獅，設計好注重環保同永續發展，啱晒追求品味同生活感嘅旅客。

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店
新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)
新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)
新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)
新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)

評分：9.3/10.0

地址：6 Raffles Blvd, 039594, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店優惠 | 新加坡聖淘沙酒店推介

新加坡酒店推介 #5 新加坡香格里拉聖淘沙度假村

新加坡聖淘沙香格里拉大酒店係新加坡首屈一指嘅海濱度假酒店。雖然離市區只係 15 分鐘車程，但一入去就有種遠離喧囂嘅感覺。房有私人露台睇南中國海景，仲有超正嘅滑水區，小朋友一定玩到瘋癲。

新加坡香格里拉聖淘沙度假村
新加坡香格里拉聖淘沙度假村

新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)

新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)
新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)
新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)
新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)

評分：9.1/10.0

地址：101 Siloso Rd, 098970, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店推介 #6 新加坡喜樂聖淘沙度假酒店

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店隱身喺綠意山丘入面，望住西樂索海灘。房同別墅設計都融入咗自然。如果你想喺瀑布側邊冥想或者喺熱帶花園散步，呢度係性價比極高嘅選擇。

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店
新加坡喜樂聖淘沙度假酒店

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)
新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)
新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)
新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)

評分：8.1/10.0

地址：51 Imbiah Walk, 099538, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店優惠 | 新加坡馬里士他區酒店推介

新加坡酒店推介 #7 新加坡諾維娜智選假日套房酒店

想體驗地道文化？揀馬里士他區啦！新加坡馬里士他智選假日酒店周圍都係彩色店屋同歷史寺廟。酒店設施齊全，有健身房同室外泳池，仲每日有免費早餐同高速 Wi-Fi 添。

新加坡諾維娜智選假日套房酒店
新加坡諾維娜智選假日套房酒店

新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express & Suites Singapore Novena)

新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express &amp; Suites Singapore Novena)
新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express & Suites Singapore Novena)
新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express &amp; Suites Singapore Novena)
新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express & Suites Singapore Novena)

評分：8.7/10.0

地址：201 Balestier Rd, 329926, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店推介 #8 新加坡諾維娜萬怡酒店

新加坡諾維娜萬怡酒店位於市中心黃金地段，房有落地大玻璃，可以睇到自然保護區或者城市天際線。屋頂有 Las Palmas 餐廳同埋 20 米無邊際泳池，係都會奢華嘅極致。

新加坡諾維娜萬怡酒店
新加坡諾維娜萬怡酒店

新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)

新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)
新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)
新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)
新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)

評分：9.1/10.0

地址：99 Irrawaddy Rd, 329568, 新加坡

選擇房型

新加坡酒店優惠 | 更多新加坡酒店推介

別再猶豫了！Trip.com 誠摯邀請您加入我們的會員行列，享受獨家「新加坡酒店優惠」。從即日起至優惠售罄為止，只要您透過 Trip.com 官方網頁或手機應用程式完成註冊，即可立即獲得高達 8% 的專屬折扣。這項持續進行的會員福利，是您規劃 2026 年甚至未來新加坡旅程不可或缺的省錢利器。把握機會，立即點擊註冊，讓 Trip.com 助您以更優惠的價格，入住心儀的新加坡酒店，開啟一場難忘的獅城之旅！此處查看更多！

新加坡卡爾登酒店

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$1,383起

酒店地址係方便，但初初安排房間原來係雙連房。入住第二晚隔離房有人入住，但隔音唔算太好所以隔離房電視開得好大聲都聽到。同reception講，叫隔離房住客細聲啲但似乎對方心心不忿，夜晚不停對住個雙連房門大聲咳....然後第二日也是如是，同酒店投訴就獲得安排入住另外一間房。 酒店職員係好既，但就係不幸遇到一個麻煩住客...仲有可能間酒店年份較耐，有啲廁所設施需要注意一下，例如花灑頭，出水好慢😂滴滴仔咁😂

預訂酒店


新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店

用戶評分: 9.4/10.0

價錢：HK$2,098起

入住了一晚新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店，一次非常不錯的體驗。酒店的設計獨具匠心，處處彰顯建築與自然共生的理念。整座建築被層層綠意環繞，猶如都市中的空中花園。觀景花園與無邊泳池不僅視野開闊，更能將新加坡的城市天際線盡收眼底，尤其夜晚時，景色格外迷人。非常推薦給追求設計感與自然融合的旅行者！ 酒店的員工無論何時相遇總是面帶微笑、主動問候，服務細緻周到，讓人倍感温暖。客房的環保簡約風格深得我心，不僅乾淨舒適，更在細節中傳遞出綠色生活的理念，住起來既安心又放鬆。

預訂酒店


新加坡温德姆酒店

用戶評分: 8.8/10.0

價錢：HK$1,572起

對房間不滿意，一樣的價格，在xhs刷到別人住到了高層南樓能看到金沙，我卻是7樓低樓層（基本是最低的了），我進出那麼多趟從來沒有遇到過跟我同樓層的基本都是比我高層的，窗簾一拉開跟施工現場似的。而且隔音特別不好，走廊裏的動靜感覺就在自己身邊似的，房間裏的空調關了之後還是很冷，面積也很小，衞生間總有按了抽水馬桶之後下水道虹吸的聲音。房間很小很小，是7樓的拐角，衣架上也都是灰塵，被子床單角也有污漬，窗簾我再也沒拉開過，感覺是英文好➕好説話就會被欺負給分到不好的房間。 唯一好的地方就是地理位置不錯，周邊步行可以到魚尾獅/福康寧/美術館博物館等等景點。

預訂酒店


新加坡威大酒店 - 明古連

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$705起

主要是在新加坡找個價格算是能住的裏面比較便宜的了，酒店離着多美歌、明古連和百勝地鐵站很近，差不多就是市區的位置，離武吉士很近到濱海灣或者烏節路要一段距離。優點説完了接下來説缺點。那就是在新加坡這個價位就別想要國內的條件了，恕我直言，酒店內部的設施條件甚至不如國內一線城市100多元的酒店。房間小的可憐，除了一張床就沒有空間了，床頭也沒插座，衞生間小的可憐，馬桶像小童用的小馬桶一樣非常的小，毛巾都沒有架子可以搭了直接放在馬桶上，然後浴室下水口還有不明黃色固體（疑似清潔劑殘留沒洗刷乾淨），房間內及衞生間有長頭髮殘留。拋開這些不談，在新加坡還算是個能住的酒店，如果這種條件都接受不了又不願意花高昂的價格（可能上千元）選擇更好的酒店，那麼還是不建議來新加坡。

預訂酒店

新加坡酒店優惠 | 新加坡旅遊攻略

【2026新加坡自由行】新加坡旅遊5日4夜攻略行程/景點/住宿推介

Yahoo新聞專題報道

