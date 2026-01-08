2026 新加坡酒店優惠推介：8 大必住住宿攻略、Mastercard 專屬折扣碼









新加坡，呢個迷人嘅獅城，長期以嚟都係東南亞最熱門嘅旅遊勝地。無論你係計劃緊一趟溫馨嘅家庭旅行，定係好想深度探索城市脈搏，新加坡都可以滿足你對完美假期嘅所有想像。依家透過 Trip.com 獨家推出嘅新加坡酒店優惠同埋精心挑選嘅住宿推介，你就可以用超乎預期咁抵嘅價錢，輕鬆入住高品質酒店，令你嘅新加坡之旅由規劃到執行都無比順暢，交通同埋行程安排都更加方便。Trip.com 定期會推出各式各樣嘅新加坡酒店優惠，呢篇文幫你整理咗酒店折扣、8 大推薦酒店、旅遊攻略同埋常見問題，助你規劃一趟輕鬆自在嘅新加坡之旅。

想為你嘅新加坡住宿慳多啲錢？Trip.com 會員專享福利千祈唔好錯過！由即日起到優惠賣晒為止，只要你透過 Trip.com 官方網站或者手機 App 註冊成為我哋嘅尊榮會員，就可以即刻享有高達 8% 嘅獨家折扣。呢項會員專屬優惠令你輕鬆升級住宿體驗，以更平嘅價錢享受頂級服務。即刻點擊註冊，開啟你嘅慳錢旅程！此處查看更多！

更多新加坡酒店推薦

新加坡酒店優惠 | 新加坡旅遊優惠

新加坡酒店優惠 | 香港飛新加坡

從香港直飛新加坡，只需要大約 4 到 4.5 個鐘嘅短暫航程，就可以快速抵達呢個熱帶天堂。好多間享譽國際嘅知名航空公司，好似國泰航空同埋新加坡航空等，都有提供方便嘅直航服務，確保你嘅旅程舒服順暢。透過 Trip.com 預訂機票，唔單止可以享有競爭力嘅價錢，仲可以搭配我哋豐富嘅「新加坡酒店優惠」，令你整體旅費更加抵。喺 Trip.com 預訂機票，你可以享受到多項專屬折扣同限時優惠，大大降低飛行成本。更興奮嘅係，當你同時搭配酒店優惠預訂，就可以輕鬆打造一趟經濟實惠又盡興嘅新加坡之旅。由機票到住宿，Trip.com 都可以為你提供一站式嘅方便服務同超值方案，等你可以省心又省力咁規劃夢幻假期。

新加坡酒店優惠 | 新加坡推薦酒店一覽

區域：烏節路

亮點特色：現代科技智能客房、交通超方便（距地鐵站 5 分鐘）、近植物園同購物商場

區域：烏節路

亮點特色：植物元素設計客房、部分房型可以睇到濱海灣景、餐飲多樣化（有米芝蓮同本地美食）

區域：濱海灣

亮點特色：57 層空中花園同無邊際泳池、超過 45 間餐廳選擇、隔離就係藝術科學博物館同頂級商場

區域：濱海灣

亮點特色：綠意設計同永續理念、行路就到濱海灣花園同魚尾獅公園、兼具現代風格同商務休閒

區域：聖淘沙

亮點特色：海濱度假酒店、間間房有私人露台、多個泳池同兒童滑水區、親子同水上活動豐富

區域：聖淘沙

亮點特色：山丘花園同水景環境、面向西樂索海灘、放鬆舒服嘅度假體驗

區域：馬里士他

亮點特色：馬里士他區濃厚文化氛圍、房型舒服、有健身房同室外泳池

區域：馬里士他

亮點特色：闊落現代客房、天台無邊際泳池、餐飲豐富且交通方便

💳 新加坡酒店優惠：Mastercard 專屬及玩樂折扣

想捕捉最新嘅超值優惠？Trip.com 為你準備咗驚喜！無論係訂機票酒店定係搵當地玩樂，用啱卡或者搵啱活動頁面就慳得更多：

Mastercard 專屬機票酒店優惠：即刻點擊呢度領取折扣代碼！只要你用 Mastercard 預訂新加坡機票或者酒店，就可以享有專屬激抵折扣，名額有限，先到先得，想喺 2026 年豪遊新加坡一定要攞咗先！

Mastercard 專屬機票酒店優惠

新加坡熱門活動與景點門票：想去環球影城、濱海灣花園定係玩斜坡滑車？入嚟呢個頁面睇晒最新嘅景點優惠套票。唔單止有即買即用嘅門票，仲有好多限時推廣，幫你用最平價錢玩盡獅城！

新加坡熱門活動與景點門票

建議你提早規劃旅程，並隨時關注 Trip.com 嘅最新消息，以免錯過任何令人心動嘅新加坡酒店優惠！

新加坡酒店優惠 | 新加坡烏節路酒店推介

新加坡酒店推介 #1 新加坡烏節路優特爾酒店

新加坡烏節路約特爾酒店位於烏節路核心地段嘅時尚精品酒店，係你探索獅城魅力嘅理想起點。由酒店行大約 5 分鐘就到地鐵站，令你輕鬆暢遊全城。酒店內部用咗尖端科技同智能設計，打造一個舒服又高效嘅空間，無論係度假、出差定玩樂都啱晒。酒店近住植物園同多個商場，無論想行街定觀光都咁方便。

新加坡烏節路優特爾酒店

新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)

新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)

新加坡烏節路優特爾酒店(Yotel Singapore Orchard Road)

評分：9.0/10.0

地址：366 Orchard Rd, 238904, 新加坡

新加坡酒店推介 #2 新加坡烏節希爾頓酒店

新加坡烏節希爾頓酒店同樣喺烏節路繁華地帶，呢間以「綠意奢華」做出色。客房巧妙加入植物元素，部分房仲可以飽覽濱海灣壯麗景致。餐飲選擇超多，由米芝蓮餐廳到地道美食都有。

新加坡烏節希爾頓酒店

新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)

新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)

新加坡烏節希爾頓酒店(Hilton Singapore Orchard)

評分：9.1/10.0

地址：333 Orchard Road, 238867, 新加坡

新加坡酒店優惠 | 新加坡濱海灣酒店推介

新加坡酒店推介 #3 新加坡濱海灣金沙酒店

唔使多講，濱海灣金沙綜合度假酒店係新加坡嘅超級地標！57 層高嘅空中花園有無邊際泳池，係此生必住。酒店有超過 45 間頂級餐廳，隔離就係博物館同商場，奢華到極點。

新加坡濱海灣金沙酒店

新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)

新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)

新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Singapore)

評分：9.5/10.0

地址：10 Bayfront Avenue, 018956, 新加坡

新加坡酒店推介 #4 新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店以「花園中嘅酒店」做主題，坐落喺 CBD 核心。行路就去到魚尾獅，設計好注重環保同永續發展，啱晒追求品味同生活感嘅旅客。

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店(PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore)

評分：9.3/10.0

地址：6 Raffles Blvd, 039594, 新加坡

新加坡酒店優惠 | 新加坡聖淘沙酒店推介

新加坡酒店推介 #5 新加坡香格里拉聖淘沙度假村

新加坡聖淘沙香格里拉大酒店係新加坡首屈一指嘅海濱度假酒店。雖然離市區只係 15 分鐘車程，但一入去就有種遠離喧囂嘅感覺。房有私人露台睇南中國海景，仲有超正嘅滑水區，小朋友一定玩到瘋癲。

新加坡香格里拉聖淘沙度假村

新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)

新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)

新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)

評分：9.1/10.0

地址：101 Siloso Rd, 098970, 新加坡

新加坡酒店推介 #6 新加坡喜樂聖淘沙度假酒店

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店隱身喺綠意山丘入面，望住西樂索海灘。房同別墅設計都融入咗自然。如果你想喺瀑布側邊冥想或者喺熱帶花園散步，呢度係性價比極高嘅選擇。

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店(Siloso Beach Resort - Sentosa)

評分：8.1/10.0

地址：51 Imbiah Walk, 099538, 新加坡

新加坡酒店優惠 | 新加坡馬里士他區酒店推介

新加坡酒店推介 #7 新加坡諾維娜智選假日套房酒店

想體驗地道文化？揀馬里士他區啦！新加坡馬里士他智選假日酒店周圍都係彩色店屋同歷史寺廟。酒店設施齊全，有健身房同室外泳池，仲每日有免費早餐同高速 Wi-Fi 添。

新加坡諾維娜智選假日套房酒店

新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express & Suites Singapore Novena)

新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express & Suites Singapore Novena)

新加坡諾維娜智選假日套房酒店(Holiday Inn Express & Suites Singapore Novena)

評分：8.7/10.0

地址：201 Balestier Rd, 329926, 新加坡

新加坡酒店推介 #8 新加坡諾維娜萬怡酒店

新加坡諾維娜萬怡酒店位於市中心黃金地段，房有落地大玻璃，可以睇到自然保護區或者城市天際線。屋頂有 Las Palmas 餐廳同埋 20 米無邊際泳池，係都會奢華嘅極致。

新加坡諾維娜萬怡酒店

新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)

新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)

新加坡諾維娜萬怡酒店(Courtyard By Marriott Singapore Novena)

評分：9.1/10.0

地址：99 Irrawaddy Rd, 329568, 新加坡

新加坡酒店優惠 | 更多新加坡酒店推介

別再猶豫了！Trip.com 誠摯邀請您加入我們的會員行列，享受獨家「新加坡酒店優惠」。從即日起至優惠售罄為止，只要您透過 Trip.com 官方網頁或手機應用程式完成註冊，即可立即獲得高達 8% 的專屬折扣。這項持續進行的會員福利，是您規劃 2026 年甚至未來新加坡旅程不可或缺的省錢利器。把握機會，立即點擊註冊，讓 Trip.com 助您以更優惠的價格，入住心儀的新加坡酒店，開啟一場難忘的獅城之旅！此處查看更多！

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$1,383起

酒店地址係方便，但初初安排房間原來係雙連房。入住第二晚隔離房有人入住，但隔音唔算太好所以隔離房電視開得好大聲都聽到。同reception講，叫隔離房住客細聲啲但似乎對方心心不忿，夜晚不停對住個雙連房門大聲咳....然後第二日也是如是，同酒店投訴就獲得安排入住另外一間房。 酒店職員係好既，但就係不幸遇到一個麻煩住客...仲有可能間酒店年份較耐，有啲廁所設施需要注意一下，例如花灑頭，出水好慢😂滴滴仔咁😂

用戶評分: 9.4/10.0

價錢：HK$2,098起

入住了一晚新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店，一次非常不錯的體驗。酒店的設計獨具匠心，處處彰顯建築與自然共生的理念。整座建築被層層綠意環繞，猶如都市中的空中花園。觀景花園與無邊泳池不僅視野開闊，更能將新加坡的城市天際線盡收眼底，尤其夜晚時，景色格外迷人。非常推薦給追求設計感與自然融合的旅行者！ 酒店的員工無論何時相遇總是面帶微笑、主動問候，服務細緻周到，讓人倍感温暖。客房的環保簡約風格深得我心，不僅乾淨舒適，更在細節中傳遞出綠色生活的理念，住起來既安心又放鬆。

用戶評分: 8.8/10.0

價錢：HK$1,572起

對房間不滿意，一樣的價格，在xhs刷到別人住到了高層南樓能看到金沙，我卻是7樓低樓層（基本是最低的了），我進出那麼多趟從來沒有遇到過跟我同樓層的基本都是比我高層的，窗簾一拉開跟施工現場似的。而且隔音特別不好，走廊裏的動靜感覺就在自己身邊似的，房間裏的空調關了之後還是很冷，面積也很小，衞生間總有按了抽水馬桶之後下水道虹吸的聲音。房間很小很小，是7樓的拐角，衣架上也都是灰塵，被子床單角也有污漬，窗簾我再也沒拉開過，感覺是英文好➕好説話就會被欺負給分到不好的房間。 唯一好的地方就是地理位置不錯，周邊步行可以到魚尾獅/福康寧/美術館博物館等等景點。

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$705起

主要是在新加坡找個價格算是能住的裏面比較便宜的了，酒店離着多美歌、明古連和百勝地鐵站很近，差不多就是市區的位置，離武吉士很近到濱海灣或者烏節路要一段距離。優點説完了接下來説缺點。那就是在新加坡這個價位就別想要國內的條件了，恕我直言，酒店內部的設施條件甚至不如國內一線城市100多元的酒店。房間小的可憐，除了一張床就沒有空間了，床頭也沒插座，衞生間小的可憐，馬桶像小童用的小馬桶一樣非常的小，毛巾都沒有架子可以搭了直接放在馬桶上，然後浴室下水口還有不明黃色固體（疑似清潔劑殘留沒洗刷乾淨），房間內及衞生間有長頭髮殘留。拋開這些不談，在新加坡還算是個能住的酒店，如果這種條件都接受不了又不願意花高昂的價格（可能上千元）選擇更好的酒店，那麼還是不建議來新加坡。

新加坡酒店優惠 | 新加坡旅遊攻略

【2026新加坡自由行】新加坡旅遊5日4夜攻略行程/景點/住宿推介