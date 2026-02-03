八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026 新年計畫不再「爛尾」！10 個 Google Gemini 指令助你全方位達標
活用 Gemini 打造個人化行動指南：從理財、健身到身心靈管理，一文掌握最強新年 Prompt 技巧
新年新願望！2026 年已經過了一個月，你的新年目標都有順利執行嗎？還是已經開始要向現實低頭，慢慢調整呢。Google 官方分享了如何利用 Gemini AI 提升效率，透過 10 個精確的指令，將遠大的目標拆解為可執行的行動方案，助你由年頭贏到年尾。
以下是我們為你整理的 10 大 Gemini 應用場景與實戰指令：
1. 制定個人化健身計畫
與其盲目跟風運動，不如讓 Gemini 擔任私人教練。
指令建議： 「我想在 3 個月內提升心肺功能，目前我每週只能運動 2 天。請幫我制定一個循序漸進的跑步計畫，並加入適合在家中進行的拉筋動作。」
2. 精明理財與預算管理
面對生活開支，Gemini 可以幫你分析並提供節省建議。
指令建議： 「我希望每月節省 $2,000 港元。請提供 5 個適合上班族的慳錢建議，並幫我製作一個簡單的 Excel 預算範本表格。」
3. 學習新技能與語言
想在 2026 年進修？Gemini 能夠將複雜知識簡化。
指令建議： 「我想學習基礎的 Python 程式語言。請為我列出 10 個最適合初學者的免費學習資源，並解釋什麼是變數。」
4. 提升工作效率與時間管理
利用 AI 進行「微型目標」拆解，克服拖延症。
指令建議： 「我的新年目標是寫完一本電子書。請將這個大目標拆解成每週的小任務，讓我能在半年內完成，並建議我如何處理寫作瓶頸。」
5. 心理健康與壓力緩解
在忙碌的香港生活，心理健康同樣重要。
指令建議： 「當我感到工作壓力大時，請提供 3 個能在 5 分鐘內完成的冥想呼吸練習，幫助我重新集中注意力。」
6. 培養健康飲食習慣
讓 Gemini 幫你規劃營養均衡的餐單。
指令建議： 「我希望嘗試高蛋白質飲食，但我是一名素食者。請幫我規劃一週 7 天的晚餐食譜，並列出我需要去超市購買的清單。」
7. 優化睡眠品質
睡眠是健康的基礎，AI 可以幫你建立科學作息。
指令建議： 「我最近經常失眠，且希望在晚上 11 點前入睡。請幫我設計一個『睡前一小時』的固定儀式 (Routine)，並建議如何營造更好的睡眠環境。」
8. 提升閱讀量與知識儲備
想讀更多書但沒時間？讓 AI 幫你篩選計畫。
指令建議： 「我的目標是每個月讀 2 本書。我對科技趨勢和心理學感興趣，請推薦 5 本必讀書單，並幫我計算每天需要閱讀多少頁才能達成目標。」
9. 改善社交與人際關係
新年目標也可以是與家人朋友建立更深連結。
指令建議： 「我希望今年能與遠方的朋友保持聯絡。請幫我想出 3 個具體的做法，讓我能定期關心他們，而不會顯得突兀或給彼此壓力。」
10. 激發個人創造力
如果你想開始創作（如繪畫、寫作或攝影），Gemini 可以提供靈感。
指令建議： 「我想開始練習攝影。請給我 10 個適合攝影新手的『每日挑戰』，例如第一天拍攝『光影』，幫助我磨練攝影眼。」
更多內容：
10 Gemini prompts to help you keep your New Year's resolutions
