2026開春財運最佳！4星座運勢旺「像滾雪球」，1、2月好事滿滿
農曆新年將近，不少人關心年初的財運走勢。依照星座觀察，以下4個星座在1至2月之間，財務相關表現較為活躍，無論是工作收入、投資動向或人際帶來的機會，都有明顯起伏。
金牛座：收入以穩定成長為主
金牛座一向做事踏實，對金錢規畫也較為保守。1至2月期間，工作表現以專業能力與穩定態度為主，容易被上司看見，有機會接手較重要的任務，連帶影響獎金或職務發展。理財方面，金牛對股票、基金或不動產的判斷偏向謹慎，雖非大起大落，但仍有小幅進帳。生活中，也可能出現長輩給予紅包，或朋友歸還借款等情況，整體財務狀況趨於穩定。
獅子座：人際互動帶動財務機會
獅子座在1至2月的人際互動相對頻繁，與合作夥伴、客戶或業界前輩的往來增加，部分人會因此獲得新的工作機會或合作方向。在他人引介下，獅子座較容易接觸到不同領域的嘗試，進而帶動正職收入的變化。偏財方面，可能透過抽獎、投資等方式出現額外收穫，但仍以原有工作成果為主要來源。
天秤座：人脈帶來實質合作
天秤座擅長經營關係，1至2月這項特質特別明顯。透過朋友介紹，容易結識具影響力的人物，並接觸到合作或商業資訊。在溝通與協調能力的發揮下，部分合作案得以順利推進，也讓收入來源增加。這段時間，天秤座的正職與額外收入同時有動靜，人際圈也隨之擴大。
射手座：嘗試新方向帶來變化
射手座在1至2月傾向嘗試不同的發展方向，包含投資、創業或工作型態上的轉變。過程中雖然需要承擔一定風險，但多半能靠持續投入與行動力推進。事業上的突破，直接反映在收入變化上；此外，外出或旅途中結識的新朋友，也可能帶來後續合作或財務相關的機會。
