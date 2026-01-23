2026新店精選｜1月嘆韓式雪花冰/可可酒館/摩登歐洲菜

要為約會同聚餐加分，點少得發掘新餐廳，牽起令人興奮又期待嘅心情呢？！開飯仔每個月會搜羅各區特色新餐廳，同大家齊齊緊貼潮流打卡嘆美食，即睇邊間啱你心水～

1月更新

韓式雪花冰主題 Someice

圖：麦麦小宝贝

想發掘雪花冰嘅無限可能性，就要嚟呢間專注於雪氷嘅甜品店喇！店面係行簡約明亮路線，主打嘅韓式雪花冰款式超過10款，冬日限定嘅士多啤梨奶磚氷係嚴選日本進口士多啤梨、獨家手作士多啤梨酸奶磚、每日新鮮現做果醬、麻糬同埋牛奶雪花冰製成，係甜蜜嘅冬日滋味。另一款黃金南瓜麵條氷嘅主要材料，則由每日現打濃密黃金南瓜泥同香濃芝士海鹽奶蓋組成，味道幾清新。如果唔想食冰，可以揀一樣好適合打卡嘅時令水果夾心雞蛋仔、冰藍雪頂椰奶凍或堅持即叫即做嘅鳳凰奶糊米麻糬。

2萬+ Followers人氣蛋糕店 烘桌文化

圖：品牌(IG)

5年來一直努力經營嘅蛋糕網店，終於開門市喇！佢哋每日都會帶唔同嘅大蛋糕同小蛋糕款式現貨到實體店，近期經常現身嘅小蛋糕款式有開心果草莓撻、燉梨檸檬蛋糕同栗子蒙布朗；大蛋糕則有草莓歐牧純生鮮奶油蛋糕、蘋果撻。如果想食到招牌艾菲蘋果撻、冬季限定嘅南涌山檸柑樹蛋糕、人氣栗子提拉米蘇或紅烏龍巴斯克蛋糕，建議先向店家查詢。

可可主題咖啡館×Cocktail Bar Brisa

圖：品牌(IG)

呢間朝啡夕酒主題店，係西班牙餐廳Aire嘅延伸，日間係可可主題咖啡館，一到夜晚就搖身一變成為創意Cocktail Bar。18:00前前大家可以喺度飲到同香港朱古力品牌Conspiracy Chocolate合作推出嘅可可飲品，包括可可鴛鴦/濃縮咖啡、瑪雅香料可可(Xocolatl)，搭配牛角包、沙律，以及朱古力Board、朱古力曲奇、Dark 75%朱古力慕斯Cone等輕食同甜品都咁夾。夜晚度身訂造嘅專屬Cocktails都一樣吸引，你可以自由挑選基酒或無酒精基底，自由搭配各種新鮮食材，最特別係呢度調酒用嘅糖漿、利口酒都係由團隊手工自製，可以話每一杯調酒都係誠意之作！

溫馨西式餐酒館 Mara

圖：k_b_y.foodairy

由同區人氣咖啡店Brewed團隊主理嘅嘅餐酒館，以色彩鮮艷嘅地中海菜為靈感，全新設計賣相同味道都相當精緻嘅摩登歐洲料理。目前最有人氣嘅菜式係招牌蝦多士、原條八爪魚鬚燉飯同埋甜品Lemon Garden。佢哋另有Lunch Set Menu同Cocktails，鍾意試新餐廳或放工後飲返杯relax一下就唔好錯過喇！

文：Cathy