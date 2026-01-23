專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
2026新店精選｜1月嘆韓式雪花冰/可可酒館/摩登歐洲菜
要為約會同聚餐加分，點少得發掘新餐廳，牽起令人興奮又期待嘅心情呢？！開飯仔每個月會搜羅各區特色新餐廳，同大家齊齊緊貼潮流打卡嘆美食，即睇邊間啱你心水～
1月更新
韓式雪花冰主題 Someice
想發掘雪花冰嘅無限可能性，就要嚟呢間專注於雪氷嘅甜品店喇！店面係行簡約明亮路線，主打嘅韓式雪花冰款式超過10款，冬日限定嘅士多啤梨奶磚氷係嚴選日本進口士多啤梨、獨家手作士多啤梨酸奶磚、每日新鮮現做果醬、麻糬同埋牛奶雪花冰製成，係甜蜜嘅冬日滋味。另一款黃金南瓜麵條氷嘅主要材料，則由每日現打濃密黃金南瓜泥同香濃芝士海鹽奶蓋組成，味道幾清新。如果唔想食冰，可以揀一樣好適合打卡嘅時令水果夾心雞蛋仔、冰藍雪頂椰奶凍或堅持即叫即做嘅鳳凰奶糊米麻糬。
2萬+ Followers人氣蛋糕店 烘桌文化
5年來一直努力經營嘅蛋糕網店，終於開門市喇！佢哋每日都會帶唔同嘅大蛋糕同小蛋糕款式現貨到實體店，近期經常現身嘅小蛋糕款式有開心果草莓撻、燉梨檸檬蛋糕同栗子蒙布朗；大蛋糕則有草莓歐牧純生鮮奶油蛋糕、蘋果撻。如果想食到招牌艾菲蘋果撻、冬季限定嘅南涌山檸柑樹蛋糕、人氣栗子提拉米蘇或紅烏龍巴斯克蛋糕，建議先向店家查詢。
可可主題咖啡館×Cocktail Bar Brisa
呢間朝啡夕酒主題店，係西班牙餐廳Aire嘅延伸，日間係可可主題咖啡館，一到夜晚就搖身一變成為創意Cocktail Bar。18:00前前大家可以喺度飲到同香港朱古力品牌Conspiracy Chocolate合作推出嘅可可飲品，包括可可鴛鴦/濃縮咖啡、瑪雅香料可可(Xocolatl)，搭配牛角包、沙律，以及朱古力Board、朱古力曲奇、Dark 75%朱古力慕斯Cone等輕食同甜品都咁夾。夜晚度身訂造嘅專屬Cocktails都一樣吸引，你可以自由挑選基酒或無酒精基底，自由搭配各種新鮮食材，最特別係呢度調酒用嘅糖漿、利口酒都係由團隊手工自製，可以話每一杯調酒都係誠意之作！
溫馨西式餐酒館 Mara
由同區人氣咖啡店Brewed團隊主理嘅嘅餐酒館，以色彩鮮艷嘅地中海菜為靈感，全新設計賣相同味道都相當精緻嘅摩登歐洲料理。目前最有人氣嘅菜式係招牌蝦多士、原條八爪魚鬚燉飯同埋甜品Lemon Garden。佢哋另有Lunch Set Menu同Cocktails，鍾意試新餐廳或放工後飲返杯relax一下就唔好錯過喇！
文：Cathy
其他人也在看
紅棗糕食譜│紅棗糕加一樣材料變幼滑！想有氣氛更可做成元寶或花形
農曆新年即將來到，如果未整好糕的，還可以爭取時間，趁今天來做個香氣四溢的紅棗糕，除了做圓形糕點，做成元寶或花形也很有新年氣氛。想紅棗糕更香滑，除了用原顆紅棗自己去核，還可以在拌好粉漿後加一茶匙油，做紅棗糕即睇如何做紅棗糕：Yahoo Food ・ 1 天前
賀年禮盒2026｜美心賀年糕點早鳥優惠大合集！最平$102起入手瑤柱蘿蔔糕/桂花杞子棗皇糕/金玉滿堂年糕禮盒
農曆新年將近，美心賀年年糕及糕點系列絕對是街坊必備！無論自家慢慢歎定是賀年禮盒，軟糯香甜的傳統糕點及限定聯乘款，總能帶來滿滿喜氣。今次Klook的電子禮券優惠，最平$102即可入手柱蘿蔔糕、桂花杞子棗皇糕、芋頭糕以及一系列的禮盒，全港多區美心西餅、中菜分店自取超方便，趕早入手過年不愁！Yahoo Food ・ 6 小時前
氣炸鍋食譜｜氣炸三文魚皮
好多人問氣炸三文魚皮需唔需要打魚鱗，焗魚鮫我會選擇打魚鱗，魚皮我大多數唔打魚鱗。今次買了一份比較多嘅三文魚皮，就同大家來一個測試?，之後問屋企食家?喜歡那一碟，大家猜猜有魚鱗定無魚鱗好食啲？答案係有魚鱗更香口。 三文魚皮可在Donki 買，價錢三十幾元。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
芫荽食譜｜勁茜墨魚紫菜餅
就好似榴槤一樣，芫荽嘅重口味同樣係令人愛恨分明，無中間路線可言。如果你唔鍾意食芫荽，可以唔睇呢個食譜，但係如果你係愛茜人，咁就一定要跟住嚟試下嘞！（但係你會唔會嫌食譜用嘅芫荽唔夠多？）呢道菜用嚟配湯粉麵食就最夾！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
零食食譜｜自製乾果零食
自家製作乾果零食。(健康之選)Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？
拜年來來去去都係食年糕、蘿蔔糕，悶唔悶啲？今年森林麵包決定挑戰人類味蕾極限，竟然將傳統粵菜宴席的「原隻鮑魚」同「臘味蘿蔔糕」強行塞入法式千層撻入面！ 這種看似九唔搭八的組合，究竟是「天才發明」還是「暗黑料理」？Yahoo Food ・ 9 小時前
恐怖片場景？日本最可怕車站探秘實錄！
日本有許多都市傳說都發生在鮮少人出沒的荒涼車站，但你或許會好奇，日本這麼熱鬧的國家真的會有那麼荒涼的車站嗎？ 答案是有的。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
屯門市廣場宜家「開大舖」？ 4男女持「IKEA文件」入AEON睇舖惹猜測
宜家家居(IKEA)一直深受港人歡迎，位於屯門市廣場1期3樓的IKEA期間限定店於去年12月中開幕，是該品牌首度「進駐」大西北，售賣客廳、廚房和睡房用品等，惟不設美食站，加上被指分店規模有限，令一眾街坊網民表失望，稱「個位咁細」、「冇美食店已經失敗」、「傢俬只係配菜，美食先係重點」、「還我熱狗」，惟社交平台近日流傳有男女人員手持印有「宜家家居」標誌的文件於連鎖超市AEON的樓層「睇鋪」，猜測屯門IKEA可能擴大租用位置。《am730》正向IKEA查詢會否擴展屯門市廣場的分店。am730 ・ 1 天前
遊日大陸客消費上季減 17.9% 整體旅客消費反創單季新高
去年 11 月初，剛上任不久的日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日外交風波，中共作出連串報復行動，包括「提醒」中國遊客避免赴日。日本觀光廳昨日（21 日）發表最近統計資料顯示，去年 10 至 12 月訪日中國大陸遊客的消費額較前一年同期減少 17.9%，但整體訪日遊客消費額仍錄得增長，並創下單季新高。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
必試人氣預付套餐優惠 點心放題/帝王蟹自助晚餐/韓式燒肉/法式套餐
套餐優惠都有人氣王！今次介紹OpenRice現時4款最受歡迎嘅「訂座預付套餐」優惠畀大家，包括3小時點心放題、高質帝王蟹自助晚餐、親民價韓式燒肉同埋浪漫法式套餐，無論一大班人齊齊食或兩個人撐枱腳都合適，想試就撳掣啦～OpenRice開飯喇 ・ 8 小時前
團年飯餐廳2026｜18間高質酒店中菜/米芝蓮推介！片皮鴨套餐/酒店優惠/送紅白酒
新年除了要準備賀年糕點跟新年禮盒，怎少得揀選團年飯餐廳！今次集結一系列酒店高質中茶、優惠、特色的團年飯推介餐廳供大家選擇，酒店中菜更低至$438起一位，一定可以揀到適合的餐廳與親朋好友團年加開個好年！Yahoo Food ・ 8 小時前
農曆新年好去處2026｜香港14個年宵花市2月11日開放！即睇維園＋港九新界地址／開放時間／交通方法
農曆新年將至，2026年年宵花市於2月11日至農曆年初一清晨（即2026年2月17日）在港九新界14個地點舉行，為期7日，設有濕貨、乾貨及快餐3種攤位！Yahoo Travel為大家整合馬年14大年宵花市、日期地點、前往方法，記得去辦年貨和行個大運吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香檸紙包焗三文魚
想留係屋企為親朋好友炮製節日美食？ 今次教大家用Sharp 3合1微波蒸焗爐整「香草七彩雜菜海鮮蒸飯」，「香檸紙包焗三文魚」及「叮叮杯子蛋爐」，集純蒸、烤焗、微波三大功能，無論係中式蒸餸、烤焗意粉薄餅定翻熱食物都無問題 ！加上39cm纖薄機身同25L特大爐腔，慳位之餘仲功能多多 !部機仲有發酵功能，除咗可以發酵麵糰，仲可以整乳酪 ?另外仲有飲品加熱、解凍、燒烤及微波等不同特別功能，一部機攪掂晒 ！Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說
近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一食尚玩家 ・ 3 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 23 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 8 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 23 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物 客人激動讚：毫無明星架子
1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 2 小時前