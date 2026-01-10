2026 新馬交通全攻略 新加坡去馬來西亞：巴士、火車、自駕 VEP 懶人包

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
計劃緊由新加坡去馬來西亞玩？無論係想去個週末短途探險、重要商務出差，定係想深度探索東南亞風情，由繁華嘅獅城「新加坡去馬來西亞」嘅交通選擇真係多到你揀唔晒。Trip.com 專業團隊為你精心整理咗呢份詳盡指南，助你輕鬆規劃跨國之旅！無論你係精打細算、偏好經濟實惠巴士嘅預算型旅客，定係追求效率、想快啲到目的地嘅飛機黨，呢份指南都可以滿足你。
香港飛新加坡係熱門航線，航空公司好似新加坡航空、國泰航空、酷航都有。如果你想快速抵達馬來西亞各主要城市（特別係遠啲嘅地方），搭飛機絕對係最有效率嘅「新加坡去馬來西亞」方式。新加坡樟宜機場每日都有多班直飛航班去馬來西亞。
新加坡去馬來西亞交通方式比較
巴士
優點：經濟實惠、方便，有好多熱門路線連住主要城市。
缺點：部分公共巴士班次可能只限邊境區域，長途車舒服程度視乎公司。
適用路線：新加坡 ⇌ 新山、馬六甲、吉隆坡等。
火車
優點：過境速度快，可以慳返喺關口排隊嘅時間。
缺點：車票成日提前賣晒，要提早預訂；長途車班次相對較少。
適用路線：新加坡 ⇌ 新山 (地不佬 KTM 快線)，或長途 KTM 連接吉隆坡。
自駕
優點：靈活方便，可以自由規劃行程，按自己節奏探索。
缺點：週末或假日常常塞車；要留意馬來西亞法規同 VEP 入境准證要求；租車有額外費同安全風險。
適用路線：經由長堤或第二通道（大士檢查站）過境。
飛機
優點：距離長時最快嘅選擇，航班頻密。
缺點：相對較貴，要預時間去機場同處理登機。
適用路線：新加坡 ⇌ 吉隆坡、檳城、蘭卡威等主要城市。
渡輪
優點：風景靚，啱去沿海地區嘅遊客。
缺點：班次相對少，目的地揀擇有限。
適用路線：新加坡 ⇌ 迪沙魯海岸、刁曼島等。
新加坡去馬來西亞 | 巴士
巴士係最平嘅選擇。熱門路線主要去新山、馬六甲同吉隆坡。
前往新山： 想貼近當地生活可以搭公共巴士（好似 160, 170, 170x, 950 號），會穿過柔佛長堤。要注意呢啲巴士終點站多數喺長堤附近嘅樞紐，如果你去新山市區遠啲嘅位，可能要轉的士或 Grab。
前往其他城市： Causeway Link, Aeroline 同 Transtar 提供更舒服嘅長途服務，車上面設施會完善啲。
新山巴士
除咗一般嘅公共巴士，其實仲有好多專線巴士服務，專門由新加坡嘅主要樞紐直達馬來西亞新山（JB）。呢類巴士最啱追求舒服、想慳時間嘅朋友，因為佢提供點對點單程交通，幫你慳返中間轉嚟轉去嘅麻煩。
無論你係啱啱飛抵新加坡樟宜機場 (Changi Airport) 想直接過境，定係喺聖淘沙名勝世界 (Resorts World Sentosa) 玩完想去新山食好西，甚至喺 The Star Vista 附近出發，呢啲專線巴士都可以幫你輕鬆實現「新加坡去馬來西亞」嘅跨國旅程，完全唔使煩轉乘或者搵路！
新加坡出發至新山嘅優勢：
多樣化出發點：涵蓋新加坡主要交通樞紐及旅遊熱點。
靈活時間選擇：提供唔同時段嘅班次。
舒適乘搭體驗：全空調巴士，配備闊落座椅，自由揀位。
便捷購票：手機憑證即可上車，唔使實體飛。
無憂清關：遇海關延誤，可憑同一個二維碼搭下一班次。
熱門專線巴士班次詳情：
從聖淘沙名勝世界 (RWS) 至 新山 (JB CIQ)：
上車地點：聖淘沙名勝世界，地下層巴士上車處 8 / 9。
下車地點：新山 CIQ (經兀蘭檢查站)。
出發時間 (一至四)：08:00, 09:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00。
出發時間 (五至日及公眾假期)：08:00, 09:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00。
從新加坡樟宜機場 (T1) 至 新山 (JB CIQ)：
上車地點：樟宜機場 1 號航廈，抵達大廳候車區 B / C。
下車地點：新山 CIQ (經兀蘭檢查站)。
出發時間：每日固定班次 08:15, 10:15, 14:15, 17:15, 19:15, 21:15。
從 The Star Vista 至 新山 (JB)：
上車地點：羅徹斯特商場 (Rochester Mall, Rochester Drive)。
下車地點：G.P. Sentral Bus Terminal (經大士第二通道)。
出發時間：週一至週五單程服務 18:00。
新山出發返新加坡
優勢：
多點下車選擇：方便你去新加坡唔同區域。
清晨/深夜班次：滿足唔同時段出行。
沿途停靠：部分路線支持沿途站點落車。
返程班次詳情：
從新山 (JB CIQ) 至 聖淘沙名勝世界 (RWS)：
上車地點：新山 CIQ 辦完入境後，去 15 同 16 號月台。
下車地點：聖淘沙名勝世界地下層。
出發時間 (一至四)：05:30, 06:30, 08:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00。
出發時間 (週五)：06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19:00, 20:00。
出發時間 (六日及公眾假期)：07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19:00, 20:00。
從新山 (JB CIQ) 至 新加坡樟宜機場 (T1)：
上車地點：JB CIQ 15 同 16 號月台。
下車地點：停靠兀蘭海關、馬西嶺地鐵站、兀蘭市民中心、博覽地鐵站等，終點 T1。
出發時間：每日 05:00, 07:15, 11:15, 14:15, 17:15, 19:15。
從新山 (JB) 至 The Star Vista：
上車地點：GP 中央巴士總站。
下車地點：大士檢查站、國立大學醫院、星景飯店等。
出發時間：05:00。
⚠️ 乘車須知及注意事項：
準時到達：提早 10 分鐘到指定地點。
手機憑證：儲存好電子二維碼，確保手機有電掃描。
時間變動：班次會受海關或交通影響，建議出發前再確認。
座位安排：自由入座，坐滿就要企。
舉旗上車：見到車嚟要舉手示意。
清關時間：巴士喺關口最多等 15 分鐘。
海關延誤：憑同一個二維碼搭下一班次。
沿途下車：部分返程巴士可以沿途落，記得預早同司機講。
新加坡去馬來西亞 | 火車
火車係過境最快嘅方式，可以慳返排隊時間。
KTM 快線：由新加坡兀蘭火車關卡去新山只需 5 分鐘！避開陸路塞車首選。
KTM 長途列車：去吉隆坡、怡保或檳城，可以睇風景，位又闊落啲，深度遊一流。
購票提示：週末飛好快賣晒，一定要提早預訂！
新加坡去馬來西亞 | 自駕
呢段內容係專門為想自駕遊嘅朋友而設。我會將呢啲關於自由度、過境、法律法規（特別係 2026 年最新嘅 VEP 執法資訊）同埋安全提示嘅內容，完整保留並用香港粵語口語化處理，同時將租車優惠資訊清晰列出：
🚗 新加坡去馬來西亞 | 自駕遊指南
如果你渴望自由自在、隨心所欲咁探索馬來西亞每一個角落，咁自駕遊絕對係最推薦嘅「新加坡去馬來西亞」交通方式！佢可以畀到你最大嘅行程彈性，你可以完全跟住自己嘅節奏去規劃路線、決定停留幾耐，深度體驗當地文化同風景，享受一趟真正屬於你嘅個人化旅程。
過境通道：你可以經由柔佛長堤 (Woodlands Causeway) 或者 第二通道 (Tuas Second Link) 入境馬來西亞。
⚠️ 自駕必讀注意事項：
交通擠塞：自駕去馬來西亞最緊要睇時間。尤其喺週末、新加坡同馬來西亞嘅公眾假期、或者長週末連假，兩國嘅過境通道同埋主要高速公路都會出現非常嚴重嘅塞車。為咗避免喺關口等到謝，強烈建議大家提早出發，避開高峰期，咁樣你嘅「新加坡去馬來西亞」旅程就會順暢好多。
車輛法規：出發前記得檢查清楚，確保你架車符合馬來西亞嘅道路安全法規。
車輛入境許可證 (VEP) (2026 最新消息)：
馬來西亞已經對所有外國註冊車輛實施 VEP (Vehicle Entry Permit) 要求。
重要執法資訊：根據 2026 年最新情況，馬來西亞當局已經嚴格執行 VEP 規定。如果外國車輛未註冊或未激活 VEP 標籤，入境時可能會被罰款 RM300。更重要嘅係，如果未繳清罰款或者未完成 VEP 激活，車輛可能會被禁止離開馬來西亞。
請務必密切留意馬來西亞陸路交通局 (JPJ) 嘅官方最新資訊，並按要求提早辦好手續，以免影響行程。
租車安排：如果你打算喺新加坡租車揸去馬來西亞，預訂之前一定要同租車公司確認清楚：
係咪容許跨境駕駛？
會唔會有額外嘅跨境收費？
保險範圍係咪涵蓋馬來西亞境內？
提早了解呢啲費用同條款，可以幫你更準確咁預算自駕成本。
安全提示：喺馬來西亞揸住掛新加坡車牌嘅車時，建議提高警覺。雖然大部分地方都安全，但停車同離開車嗰陣都要小心：
一定要鎖好車門。
貴重財物絕對唔好擺喺車內顯眼處，避免引起盜賊注意。
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
Trip.com 時常為您的「新加坡去馬來西亞」之旅提供各種獨家優惠！使用方法非常簡單：只需點選複製您心儀的優惠代碼，並在付款頁面輸入，即可輕鬆享有折扣，讓您的旅行預算更加寬裕，體驗更多精彩。
優惠碼：TRIPCAR8
新加坡去馬來西亞 | 飛機
再次強調，對於希望從「新加坡去馬來西亞」並前往距離較遠的目的地，飛機依然是無可匹敵的最快速交通方式。亞洲航空 (AirAsia)、馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 和酷航 (Scoot) 等多家知名航空公司，均提供從新加坡樟宜機場飛往馬來西亞各主要城市的頻密航班。吉隆坡、檳城、蘭卡威、亞庇和古晉等都是熱門航點，讓您能根據行程需求，快速抵達目的地，開啟精彩旅程。
從新加坡前往馬來西亞：所需文件與必備清單
出發前記得 check 清楚以下文件，確保過關順順利利：
核心入境文件
護照 (Passport)：
請確保你本護照由入境馬來西亞嗰日計起，仲有 至少 6 個月有效期。
細節提醒：雖然陸路過境有時放寬到 3 個月，但保險起見，全東南亞旅遊都建議執夠 6 個月，避免不必要嘅麻煩。
簽證 (Visa)：
香港特區護照：免簽證！一般情況下最長可以逗留 30 日。
新加坡公民：同樣免簽證，適合短期訪問。
其他國籍：請預留充足時間查閱馬來西亞移民局官網，因為唔同國籍嘅要求可以差好遠。
馬來西亞數位入境卡 (MDAC) —— 2026 必做！：
要求：除咗新加坡公民同部分特定人士外，所有外籍旅客都必須喺抵達前 3 日內 上網填好 MDAC。
申報地址：馬來西亞移民局 MDAC 官網
溫馨提示：填完記得 Screen Cap (截圖) 或者印出嚟備用，過關時移民官可能會睇。
自駕人士專屬文件
車輛入境許可證 (VEP) —— 2026 嚴格執法！：
根據 2026 年最新規定，馬來西亞當局已經嚴格執行 VEP 制度。
如果你架新加坡註冊私家車未拎到或未激活 VEP-RFID 標籤，入境時可能會被罰款 RM300。
注意：未清還罰款或未搞掂 VEP 嘅車輛，可能會被禁止離開馬來西亞。出發前一定要去 VEP 官網搞掂晒手續。
Touch 'n Go 卡 (實體卡或 eWallet)：
呢張係馬來西亞嘅「八達通」，過路費同部分停車場都要用佢。
自駕人士建議準備定一張有錢嘅實體卡做 Back-up，或者將 VEP 標籤同 Touch 'n Go eWallet 綁定。
其他身份證明：
隨身帶住第二種證明文件，例如駕駛執照或工作許可證，以備不時之需。
建議攜帶物品
馬來西亞旅行 eSIM：
喺馬來西亞，穩定嘅網絡對用 Google Maps 搵路、叫 Grab 車或者即時搵資料都非常重要。
區域 eSIM 更好用：如果你會橫跨星馬兩地，建議買一張「新加坡-馬來西亞區域 eSIM」，咁樣跨國嗰陣就唔使換卡，無縫連接。
現金 (MYR)：
雖然電子支付好普及，但細鋪頭或者路邊攤仲係要用馬幣現金 (Ringgit)。
換錢攻略：通常喺新加坡嘅貨幣兌換商 (Money Changer) 用坡紙換馬幣，匯率會比喺馬來西亞邊境換更加划算。
電源供應器 (Power Adapter)：
唔使擔心！馬來西亞同新加坡一樣都係用 Type G 英式三腳方插。
喺新加坡用開嘅電掣同埋轉插，喺馬來西亞可以直插直用，唔使額外買轉接頭。
新加坡/馬來西亞/泰國 | 5G eSIM｜日費計劃／流量套餐｜24小時計費制｜1至30日｜QR碼，低至HK$1(33420人已購)
新加坡/馬來西亞/印度尼西亞 5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30天｜24小時計費｜QR code，低至HK$1(76847人已購)
新加坡 eSIM 卡 | 5G/4G | 每日 / 總數據套餐 | 高速網絡 | 自然日計費 | 1-30 日 | QR 碼，低至HK$1(2752人已購)
