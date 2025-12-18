2026年度旅遊報告：港人年均飛3次超越全球水平！香港排全球第7熱門地、主題樂園＋追星遊成明年趨勢

港人熱愛旅行早已不是新鮮事，但最新數據顯示我們的外遊頻率竟然跑贏全球。旅遊平台Trip.com剛發布的年度報告揭示，2025年港人平均每年飛足3次，比全球旅客的2.4次明顯高出一截。更有趣的是，超過六成港人選擇入住高星級酒店，反映大家不單止愛玩，更加識玩、要玩得有質素。除了日韓台泰這些傳統熱點，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等較少人去的地方，預訂量更錄得三位數增長，證明港人開始追求更獨特的旅遊體驗。

廣告 廣告

2026年度旅遊報告！港人年均飛3次超越全球水平 主題樂園+追星遊成明年趨勢 香港排全球第7熱門地

2026年度旅遊報告！港人年均飛3次超越全球水平 主題樂園+追星遊成明年趨勢 香港排全球第7熱門地

Trip.com最新報告顯示港人2025年平均外遊3次，遠超全球平均水平，短途航線佔比達55%，復活節及聖誕節成為出境高峰期。（Getty Images）

短途遊主導 大灣區高鐵城市受捧

根據Trip.com數據表示，2025年港人外遊以短途航線為主，佔整體55%。日本、韓國、台灣及泰國穩坐熱門目的地頭四位，東南亞和澳洲同樣受歡迎。長線旅遊方面，英國、意大利、法國及德國成為首選，顯示歐洲依然對港人有一定吸引力。

超過六成港人選擇入住高星級酒店，反映旅客對住宿質素要求明顯提升，不再只追求平價，更重視舒適度和服務水平。（Getty Images）

值得留意的是大灣區旅遊表現持續理想，農曆新年和復活節錄得高峰。深圳、廣州、東莞、廈門等高鐵直達城市特別受歡迎，反映交通方便對旅遊選擇的重要性。除了這些熟悉地方，港人開始發掘較少人去的目的地。如日本廣島、韓國釜山、越南富國島的預訂量都錄得三位數按年增長，顯示旅客不再滿足於走馬看花，而是追求更深入的體驗。

日本、韓國、台灣及泰國繼續成為港人最愛目的地，東南亞及澳洲緊隨其後，長線則以英國、意大利、法國及德國為首選。（Getty Images）

展望2026年，日本、台灣、泰國料將繼續佔據出境旅遊三甲位置，中國內地和韓國緊隨其後。至於年齡分佈方面，千禧世代（Y世代）佔比最高達42%，Gen-Z則佔21%，年輕旅客明顯成為市場主力。

千禧世代佔旅客比例42%，Gen Z佔21%，年輕旅客成為推動旅遊市場的主要動力，他們更願意嘗試新目的地。（Getty Images）

主題樂園演唱會遊成新趨勢

體驗式旅遊成為全球大勢，Trip.com數據顯示，迪士尼和環球影城等大型主題樂園依然最受歡迎。日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城及上海迪士尼度假區都是港人熱門選擇。影視主題景點同樣大熱，哈利波特工作室、新世紀福音戰士紀念展、曼谷侏羅紀世界等，成為影迷必去行程。

日本環球影城和東京迪士尼繼續成為港人必去主題樂園，哈利波特園區和最新開幕的任天堂世界特別受歡迎。（Getty Images）

演唱會旅遊是另一股新勢力，越來越多樂迷專程飛去外地睇騷。BLACKPINK、G-Dragon、SEVENTEEN等的巡迴演唱會門票預訂量都按年上升，反映「追星遊」已經成為旅遊新常態。旅客更追求沉浸式體驗，百老匯音樂劇《阿拉丁》、澳門《水舞間》等表演深受國際旅客歡迎。

演唱會旅遊成新趨勢，BLACKPINK、SEVENTEEN等韓團巡演帶動大批港人飛往海外追星，門票預訂量持續上升。（網上圖片）

從全球角度看，香港依然極具吸引力，在Trip.com全球熱門目的地排第七，僅次於東京、首爾、曼谷、台北、大阪及新加坡。同時中國內地越來越受東南亞旅客歡迎，北京、哈爾濱、重慶、西安等城市的航班預訂量錄得三位數增長。歐洲旅客同樣積極探索亞洲，中國內地、日本、泰國成為他們的熱門選擇，顯示亞洲旅遊市場潛力巨大。

香港在全球熱門旅遊目的地排第七，僅次於東京、首爾等亞洲主要城市，證明國際旅客對香港依然充滿興趣。（Getty Images）

更多相關文章：

澳門跨境巴優惠｜永東巴士二人同行優惠！人均$96香港市區直達澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店

聖誕好去處2025｜廣州熱雪奇蹟飄雪嘉年華夢幻登場！北歐雪境打卡位、6大娛雪項目、聖誕猛男巡遊+DJ倒數派對

南韓除夕倒數2025｜首爾釜山10大熱門跨年地點：東大門DDP燈光派對、廣安里煙花大會、虎尾岬韓國第一日出

遊日必買排行榜｜UNIQLO榮登旅客「掃貨榜」冠軍！鬼塚虎跑贏NIKE、Pokémon打入十大

深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店