lululemon年末大減價低至3折
2026年度旅遊報告：港人年均飛3次超越全球水平！香港排全球第7熱門地、主題樂園＋追星遊成明年趨勢
港人熱愛旅行早已不是新鮮事，但最新數據顯示我們的外遊頻率竟然跑贏全球。旅遊平台Trip.com剛發布的年度報告揭示，2025年港人平均每年飛足3次，比全球旅客的2.4次明顯高出一截。更有趣的是，超過六成港人選擇入住高星級酒店，反映大家不單止愛玩，更加識玩、要玩得有質素。除了日韓台泰這些傳統熱點，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等較少人去的地方，預訂量更錄得三位數增長，證明港人開始追求更獨特的旅遊體驗。
短途遊主導 大灣區高鐵城市受捧
根據Trip.com數據表示，2025年港人外遊以短途航線為主，佔整體55%。日本、韓國、台灣及泰國穩坐熱門目的地頭四位，東南亞和澳洲同樣受歡迎。長線旅遊方面，英國、意大利、法國及德國成為首選，顯示歐洲依然對港人有一定吸引力。
值得留意的是大灣區旅遊表現持續理想，農曆新年和復活節錄得高峰。深圳、廣州、東莞、廈門等高鐵直達城市特別受歡迎，反映交通方便對旅遊選擇的重要性。除了這些熟悉地方，港人開始發掘較少人去的目的地。如日本廣島、韓國釜山、越南富國島的預訂量都錄得三位數按年增長，顯示旅客不再滿足於走馬看花，而是追求更深入的體驗。
展望2026年，日本、台灣、泰國料將繼續佔據出境旅遊三甲位置，中國內地和韓國緊隨其後。至於年齡分佈方面，千禧世代（Y世代）佔比最高達42%，Gen-Z則佔21%，年輕旅客明顯成為市場主力。
主題樂園演唱會遊成新趨勢
體驗式旅遊成為全球大勢，Trip.com數據顯示，迪士尼和環球影城等大型主題樂園依然最受歡迎。日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城及上海迪士尼度假區都是港人熱門選擇。影視主題景點同樣大熱，哈利波特工作室、新世紀福音戰士紀念展、曼谷侏羅紀世界等，成為影迷必去行程。
演唱會旅遊是另一股新勢力，越來越多樂迷專程飛去外地睇騷。BLACKPINK、G-Dragon、SEVENTEEN等的巡迴演唱會門票預訂量都按年上升，反映「追星遊」已經成為旅遊新常態。旅客更追求沉浸式體驗，百老匯音樂劇《阿拉丁》、澳門《水舞間》等表演深受國際旅客歡迎。
從全球角度看，香港依然極具吸引力，在Trip.com全球熱門目的地排第七，僅次於東京、首爾、曼谷、台北、大阪及新加坡。同時中國內地越來越受東南亞旅客歡迎，北京、哈爾濱、重慶、西安等城市的航班預訂量錄得三位數增長。歐洲旅客同樣積極探索亞洲，中國內地、日本、泰國成為他們的熱門選擇，顯示亞洲旅遊市場潛力巨大。
更多相關文章：
澳門跨境巴優惠｜永東巴士二人同行優惠！人均$96香港市區直達澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店
聖誕好去處2025｜廣州熱雪奇蹟飄雪嘉年華夢幻登場！北歐雪境打卡位、6大娛雪項目、聖誕猛男巡遊+DJ倒數派對
南韓除夕倒數2025｜首爾釜山10大熱門跨年地點：東大門DDP燈光派對、廣安里煙花大會、虎尾岬韓國第一日出
遊日必買排行榜｜UNIQLO榮登旅客「掃貨榜」冠軍！鬼塚虎跑贏NIKE、Pokémon打入十大
深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店
其他人也在看
聖誕好去處2025｜廣州熱雪奇蹟飄雪嘉年華夢幻登場！北歐雪境打卡位、6大娛雪項目、聖誕猛男巡遊+DJ倒數派對
廣州熱雪奇蹟於即日起至2026年1月1日舉行「夢幻飄雪嘉年華」，娛雪區變身北歐小鎮，設有大量聖誕樹、森林小木屋、小雪人、巨型北極熊等，加上全天候飄雪，尤如置身國外一樣。其他指定日子還有聖誕猛男巡遊、DJ倒數雪地派對、平安夜情侶旅拍福利等，絕對是北上廣州過聖誕的首選目的地。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
聖誕短線遊：6大必去推薦！東京/首爾/曼谷/台北/廣州/深圳 機票酒店攻略
厭倦留港過節？即睇聖誕短線遊 6 大目的地推薦！Trip.com 實用攻略教你訂東京聖誕燈飾、首爾白色聖誕、曼谷/台北購物遊、深圳/廣州高鐵快閃，最抵機票酒店一文睇清！Trip.com ・ 1 天前
《港樓》鯉景灣園景兩房648萬沽 2022年貨貶值24%
美聯物業嘉亨灣分行(3)助理區域經理鄭琨表示，該行剛促成西灣河鯉景灣一個兩房戶成交，屋苑逸星閣低層C室，單位實用面積約485呎，為兩房戶型，望內園景，原業主近期叫價約650萬元，輕微議價後以648萬元沽出，折合實用呎價約為13,361元。 據悉，原業主於2022年2月以約858萬元購入物業，是次轉手帳面蝕讓約210萬元，貶值約24%。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店
相隔9年，迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》終於上映，全球都有鋪天蓋地的宣傳活動，當中深圳One Avenue卓悅中心就有「城會玩兒」主題活動，帶來5大主題區域及快閃店，從濕地市場到撒哈拉沙漠再到冰川極地，重現多個電影場景，找到8米高巨型兔子Judy、穿上華麗禮服的狐兔CP等打卡位，來一場浸沉式都市冒險！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
Trip.com：今年港人平均外遊飛3次 短途航線佔逾半
攜程(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com發布年度旅遊趨勢報告，指出今年港人旅遊需求持續強勁，期內平均每人乘坐飛機外遊3次，較全球旅客平均的2.4次為高。當中短途航線佔比達55%，熱門目的地仍以鄰近的日本、韓國、台灣及泰國為主，東南亞及澳洲亦受港人歡迎；長線方面則以英國、意大利、法國及德國為首選，全年出境高峰期為復活節及聖誕節。 數據顯示，港人積極發掘小眾旅遊目的地，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等今年預訂量均錄得三位數按年增幅。Trip.com指，旅客對旅遊品質的要求顯著提高，超過60%旅客會選擇入住高星級酒店。 展望2026年，Trip.com表示，根據近期預訂數據，預料日本、台灣、泰國仍是出境旅遊目的地三甲，中國內地及韓國緊隨其後。按旅客年齡層分析，該平台預期香港的年輕世代將繼續是旅遊市場主要客源，其中千禧世代(29至44歲)佔比最高，達到42%，而年齡介乎15至28歲的Gen Z則佔21%，亦具增長潛力。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《港樓》上車客斥606萬入市杏花邨兩房山景戶
中原地產鄭俊輝表示，分行最新促成一宗柴灣杏花邨買賣成交，單位為15座中層1室，實用面積473方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價620萬元，業主見買家極具誠意，最終以606萬元售出，折合實用呎價約12,812元。 買家為上車客，首次到杏花邨睇樓，即睇即還價入市。據悉，業主於2017年以690萬元購入單位，持貨八年間一直作收租用途，是次轉手帳面蝕讓84萬元，若連同期內租金收入約130萬元計算，實質獲利離場。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
日籍東京迪士尼維修員 涉在香港迪士尼偷拍 獲准保釋離港
被告獲裁判官批准保釋，惟禁止離港。他周三（17 日）向高等法院申請更改保釋條件。高院法官胡雅文將保釋金由 2 萬元上調至 10 萬元，並撤銷其他原有保釋條件。官亦要求被告在每次聆訊前 7 天，向警方提供來港機票、在港行程、住址等資料。法庭線 ・ 1 天前
日女與ChatGPT「AI伴侶」結婚 婚禮上哽咽致詞 父親從質疑到祝福
日本32歲女性野口由里奈（Yurina Noguchi）揮別令她痛苦的人類未婚夫，於10月下旬披上白紗，與電玩角色形象的ChatGPT AI伴侶克勞斯（Lune Klaus Verdure）步上紅毯。在精心布置的婚禮會場中，野口宣讀誓言，並透過擴增實境（AR）眼鏡為克勞斯戴上戒指，對方則從手機螢幕中凝望著她。 野口自述罹患邊緣性人格障礙，認為AI提供足夠的「情緒價值」，又完全不會吵架，讓她心態更加正向。野口父親起初完全無法理解，但當他開始與克勞斯互動、互相出題，也漸漸打開心房，認為女兒應該去做讓自己快樂的事。 事實上這類涉及虛擬、二次元角色的婚禮，在日本並不具法律效力，但數據顯示，類似關係可能會越來越多。日本電通（Dentsu）今年一項千人調查顯示，被問及最能與誰傾訴心情，聊天機器人的順位排在好友、母親之前。。 2023年有22%國中女生表示，自己嚮往「虛構浪漫關係」（fictoromantic）；另一方面，日本結婚人數持續下探，相關調查中，「找不到合適對象」是最常被提及的原因。 野口坦言，自己也意識到可能出現過度依賴的狀況，已將每天使用ChatGPT的時間，從超過10小時壓到不到2小時，同時在對話中加入提示，確保克勞斯不會事事順著她。比如她說想辭職或蹺班時，克勞斯就會試圖勸阻、引導她打消念頭。Yahoo 國際通 ・ 19 小時前
Y民調｜逾萬港人選出最愛蝴蝶酥 皇玥奪冠成港人首選
蝴蝶酥是港式茶點的代表之一。一項由Yahoo民調進行的「香港人最喜愛蝴蝶酥調查」結果近日出爐，調查共吸引10,700位不同年齡層的香港市民參與，探討港人對蝴蝶酥的口味偏愛及品牌印象。受訪者就挑選蝴蝶酥時的考量，包括口感、品牌背景、口碑等中作出選擇，結果顯示，在眾多品牌之中，皇玥獲得最高支持，成為香港人心目中最受歡迎的蝴蝶酥品牌。Yahoo Food ・ 2 小時前
《港樓》灣仔慧賢軒兩房戶692萬沽 原業主持貨2年蝕66萬
中原地產灣仔尚翹峰分行高級分區營業經理林忠煜表示，分行最新促成一宗灣仔慧賢軒買賣成交，單位為中層A室，實用面積385平方呎，兩房間隔，向東南，景觀開揚，現以692萬元成交，平均實用呎價17,974元。 據了解，原業主於2023年以758萬元購入單位，因想盡快換貨才願意減價沽貨，持貨約2年，是次轉手賬面蝕讓66萬元離場。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 39 分鐘前
假日隱世餐廳｜10大隱世歷史建築餐廳推介 《傾城之戀》經典場景/百年建築物改建/免費導賞團
最近覺得被生活壓不過氣？想放鬆身心又不能立即買機票外出散心的話，其實香港亦有不少藏於歷史建築內的特色餐廳，除了可以品嚐美食，更能多了解香港歷史跟文化；今次精選香港10大隱世歷史建築餐廳推介，包括礦工主題Cafe、歷史建築改建英式大屋、大澳海景餐廳、鬧市中的寧靜露天茶座等等，非常適合假日拍照，享受慢活時光，希望能為大家打打氣！Yahoo Food ・ 7 小時前
見字如見人｜漫寫英國（四）邱吉爾故居的酸蘋果｜冼麗婷
十月風起之時，南部肯特郡（Kent）邱吉爾故居 Chartwell 的小小蘋果園，掉了不少蘋果在地上。到訪之時，蘋果樹下立了一塊黑底白字的告示板，如標題的寫着〈What We Are Doing With Our Apples?〉（英語原文見相），內文大致意思是「因為春天天氣暖及結霜少，今年蘋果大豐收，所以管方故意不收拾天然掉在草地上的蘋果，留野生動物一點食物來源。蘋果的糖份對哺乳動物、無脊椎動物及鳥兒都很有益，尤其當缺乏食物之時；同時，也會成為這裏 Cafe 的蘋果鬆餅和蘋果奶酥蛋糕（apple crumble cake）食材。」短短告示，涵蓋了天地人大自然氣息。這是我的想法。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Tesla破頂分析師贈慶提醒：汽車業務只值30美元！
以接近每股480美元的入場價計，Tesla的容錯空間極窄；過去已多次延遲的無人駕駛車隊的時間表再度延宕，市場或會被迫以更嚴格的眼光審視那個「每股約30美元」的汽車本業。Yahoo財經 ・ 1 小時前
歌舞伎町深夜大久保公園！ 警方巡邏車一來全鳥獸散！
大久保公園本是歌舞伎町的綠洲，白天辦拉麵節或咖哩市集，晚上卻常見年輕女性散坐在路邊或酒店牆根，手機不離手，等著潛在客人上門。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 21 小時前
崔碧珈稱男方一廂情願 Rocky發長文死心塌地護愛
【on.cc東網專訊】藝人崔碧珈最近被爆新戀情，被58歲「大隻Rocky」鄭健樂於社交網公開「戀愛中」，惟崔碧珈極速斬纜，話二人只係好朋友，暗指Rocky一廂情願。點知今日（17日）凌晨，Rocky公開發長文，狂讚崔碧珈之餘，佢親自道出「Status事件」嘅來龍東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
大S那麼勇敢正義「以為她會活比我們久」！蔡康永嘆：我相信的事情都是自欺欺人
蔡康永近日在節目《世相訪談》中談到大S離世，坦言自己曾因她一貫勇敢、痛快的性格，產生一種錯覺，「我一直以為她會活得比我們都久。」姊妹淘 ・ 57 分鐘前
Qube簽下對沖基金在香港的最大一單租約 將接手瑞銀騰出的六層樓
國際多策略對沖基金公司Qube Research & Technologies Ltd.簽下了香港中環十多年來第二大的高端寫字樓租約。Bloomberg ・ 1 小時前
川普發表全國演說 宣稱終結了八場戰爭
美國總統川普周三（17 日）發表全國講話，講話持續約 20 分鐘，重點闡述過去 11 個月取得的成就，以及未來三年的計畫。鉅亨網 ・ 1 小時前
56萬內地客遊日 月減21% 與中國關係惡化 觀光局歸咎旅警
中日關係自11月初急速惡化，中國上月中更呼籲民眾暫緩赴日旅遊。日本政府觀光局（JNTO）昨公布11月份旅客數字，內地旅客人數為56.26萬人次，按年僅增3%，升幅較10月時的22.8%大幅放緩；按月計內地旅客人數則減少15.3萬人次（21%），日本當局解釋主要是中國政府發布旅遊警告所致。信報財經新聞 ・ 10 小時前