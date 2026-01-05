2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
日本氣象株式會社發佈2026年首份櫻花預測（櫻花予想），預計今個初春氣溫偏高，北日本與東日本的櫻花比較往年提早開花，西日本則與往年相若；東京及名古屋成為最早開花之地，預計3月19日綻放，立即往下查看日本各地的開花與滿開預測日期。
東京/名古屋3月19日率先開花
日本氣象株式會社今次首次引入AI長期預測技術，因此今年預測比往年1月大幅提前，於12月18日發佈2026年首份櫻花預想，預計今年初春即3月份氣溫偏高，因此北日本與東日本的花期比往年提早，預計東京、名古屋提早5日，搶先在3月19日開始開花、3月26或28日進入滿開期；西日本則大致與往年相同，大阪及京都將於3月24日開花、3月31日進入滿開期；最遲開花的札幌，將於4月28日開花、5月1日進入滿開期！
1月8日發佈第二次預想
由於櫻花花期容易受臨近春季的氣溫波動影響，日本氣象株式會社將於1月8日發佈第2次預想更新，計劃前往日本賞櫻的港人，可以留意最新公佈，又或參考綜合天氣網站「お天気ナビゲータ」，即可了解櫻花生長進程的「開花指標」，以及各地的開花與滿開預測日期。
日本各地開花日及滿開日預想（2025年12月18日發表）
札幌：4月28日、5月1日
青森：4月19日、4月22日
仙台：4月5日、4月10日
東京：3月19日、3月26日
金澤：3月31日、4月6日
長野：4月6日、4月11日
名古屋：3月19日、3月28日
京都：3月24日、3月31日
大阪：3月24日、3月31日
和歌山：3月26日、4月2日
廣島：3月21日、3月30日
高知：3月20日、3月27日
福岡：3月20日、3月29日
鹿兒島：3月24日、4月3日
