2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

【Now Sports】非洲盃8強再誕兩席，喀麥隆將與東道主摩洛哥對撼。周日的兩場16強比賽，喀麥隆對南非一役，真馬度（Junior Tchamadeu）在34分鐘利用角球攻勢，在皮球彈來彈去的情況下把握到「執雞」機會，門前熨射建功；下半場47分鐘，輪到19歲前鋒高芬接應拿加達的傳中頂入，將比數擴大至2:0。南非去到88分鐘才由馬高柏門前撞射破蛋，令比賽在餘下時間掀起高潮，而喀麥隆也在最後階段靠換人來拖延時間，保住2:1勝果取得8強席位。另一場較早前踢完的比賽，主辦國摩洛哥憑巴謙迪亞斯在64分鐘的窄位勁射，對手坦桑尼亞的門將擋到也照入，以1:0小勝，8強將會和喀麥隆對決，而兩隊都各有曼聯球員，分別是安保姆和馬沙拿維，其中身為喀麥隆10號前鋒的安保姆，暫時在整屆賽事還入球「食白果」。

now.com 體育 ・ 3 小時前