宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2026年星座x血型x生肖運勢！「576個組合」終極運勢排行榜，天蠍座佔Top10六個位置
2026 年來了！想知道自己在未來一年的運勢走向嗎？日本流行的「最強運勢組合」掀起話題，結合了 12 星座、12 生肖以及 4 種血型，共計 576 種不同的命運組合進行大排行。今年最引人注目的，莫過於天蠍座的強勢崛起！在運勢最高的前 10 名中，天蠍座佔了 6 個席次，趕快翻開清單，看看你的組合排在第幾名！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這裡按著 12 星座來分類，再按血型，並看相應的生肖來排名運勢。以下的運勢排名只供參考，祝大家 2026 年健康開心，心想事成，財源滾滾來！
水瓶座（1月21日-2月19日）
水瓶座＋AB型血
第10名 水瓶座 + AB + 羊
第15名 水瓶座 + AB + 虎
第30名 水瓶座 + AB + 狗
第45名 水瓶座 + AB + 蛇
第64名 水瓶座 + AB + 兔
第90名 水瓶座 + AB + 龍
第125名 水瓶座 + AB + 馬
第139名 水瓶座 + AB + 牛
第189名 水瓶座 + AB + 豬
第219名 水瓶座 + AB + 猴
第281名 水瓶座 + AB + 雞
第294名 水瓶座 + AB + 鼠
水瓶座＋A型血
第18名 水瓶座 + A + 羊
第25名 水瓶座 + A + 虎
第50名 水瓶座 + A + 狗
第55名 水瓶座 + A + 蛇
第99名 水瓶座 + A + 兔
第117名 水瓶座 + A + 龍
第151名 水瓶座 + A + 馬
第174名 水瓶座 + A + 牛
第214名 水瓶座 + A + 豬
第280名 水瓶座 + A + 猴
第320名 水瓶座 + A + 雞
第354名 水瓶座 + A + 鼠
水瓶座＋B型血
第23名 水瓶座 + B + 羊
第49名 水瓶座 + B + 虎
第61名 水瓶座 + B + 狗
第77名 水瓶座 + B + 蛇
第135名 水瓶座 + B + 龍
第176名 水瓶座 + B + 馬
第211名 水瓶座 + B + 牛
第254名 水瓶座 + B + 豬
第327名 水瓶座 + B + 猴
第371名 水瓶座 + B + 雞
第406名 水瓶座 + B + 鼠
水瓶座＋O型血
第52名 水瓶座 + O + 羊
第72名 水瓶座 + O + 虎
第75名 水瓶座 + O + 狗
第130名 水瓶座 + O + 蛇
第157名 水瓶座 + O + 兔
第194名 水瓶座 + O + 龍
第237名 水瓶座 + O + 狗
第245名 水瓶座 + O + 馬
第286名 水瓶座 + O + 牛
第332名 水瓶座 + O + 豬
第374名 水瓶座 + O + 猴
第400名 水瓶座 + O + 雞
第446名 水瓶座 + O + 鼠
雙魚座（2月19日-3月20日）
雙魚座＋AB型血
第66名 雙魚座 + AB + 羊
第92名 雙魚座 + AB + 虎
第104名 雙魚座 + AB + 狗
第133名 雙魚座 + AB + 蛇
第190名 雙魚座 + AB + 兔
第205名 雙魚座 + AB + 龍
第257名 雙魚座 + AB + 馬
第326名 雙魚座 + AB + 牛
第361名 雙魚座 + AB + 豬
第389名 雙魚座 + AB + 猴
第435名 雙魚座 + AB + 雞
第447名 雙魚座 + AB + 鼠
雙魚座＋A型血
第79名 雙魚座 + A + 羊
第108名 雙魚座 + A + 虎
第142名 雙魚座 + A + 狗
第175名 雙魚座 + A + 蛇
第208名 雙魚座 + A + 兔
第267名 雙魚座 + A + 龍
第311名 雙魚座 + A + 馬
第343名 雙魚座 + A + 牛
第409名 雙魚座 + A + 豬
第416名 雙魚座 + A + 猴
第448名 雙魚座 + A + 雞
第491名 雙魚座 + A + 鼠
雙魚座＋B型血
第102名 雙魚座 + B + 羊
第131名 雙魚座 + B + 虎
第171名 雙魚座 + B + 狗
第203名 雙魚座 + B + 蛇
第249名 雙魚座 + B + 兔
第288名 雙魚座 + B + 龍
第305名 雙魚座 + B + 龍
第350名 雙魚座 + B + 馬
第377名 雙魚座 + B + 牛
第438名 雙魚座 + B + 豬
第456名 雙魚座 + B + 猴
第486名 雙魚座 + B + 雞
第506名 雙魚座 + B + 鼠
雙魚座＋O型血
第160名 雙魚座 + O + 羊
第172名 雙魚座 + O + 虎
第192名 雙魚座 + O + 狗
第202名 雙魚座 + O + 虎
第237名 雙魚座 + O + 狗
第276名 雙魚座 + O + 蛇
第330名 雙魚座 + O + 兔
第360名 雙魚座 + O + 龍
第405名 雙魚座 + O + 馬
第444名 雙魚座 + O + 牛
第454名 雙魚座 + O + 豬
第498名 雙魚座 + O + 猴
第507名 雙魚座 + O + 雞
第538名 雙魚座 + O + 鼠
牡羊座（3月21日-4月20日）
牡羊座＋AB型血
第136名 牡羊座 + AB + 羊
第167名 牡羊座+ AB + 虎
第207名 牡羊座 + AB + 狗
第247名 牡羊座 + AB + 蛇
第298名 牡羊座 + AB + 兔
第367名 牡羊座 + AB + 龍
第401名 牡羊座 + AB + 馬
第439名 牡羊座 + AB + 牛
第466名 牡羊座 + AB + 豬
第495名 牡羊座 + AB + 猴
第519名 牡羊座 + AB + 雞
第535名 牡羊座 + AB + 鼠
牡羊座＋A型血
第169名 牡羊座+ A + 羊
第206名 牡羊座 + A + 虎
第262名 牡羊座 + A + 狗
第317名 牡羊座 + A + 蛇
第368名 牡羊座+ A + 兔
第392名 牡羊座+ A + 龍
第423名 牡羊座 + A + 馬
第473名 牡羊座 + A + 牛
第515名 牡羊座 + A + 猴
第542名 牡羊座 + A + 雞
第553名 牡羊座 + A + 鼠
牡羊座＋B型血
第209名 牡羊座 + B + 羊
第260名 牡羊座 + B + 虎
第295名 牡羊座 + B + 狗
第365名 牡羊座 + B + 蛇
第385名 牡羊座 + B + 兔
第441名 牡羊座 + B + 龍
第453名 牡羊座+ B + 馬
第481名 牡羊座 + B + 牛
第520名 牡羊座 + B + 豬
第530名 牡羊座 + B + 猴
第546名 牡羊座 + B + 雞
第564名 牡羊座 + B + 鼠
牡羊座＋O型血
第250名 牡羊座 + O + 羊
第315名 牡羊座 + O + 虎
第338名 牡羊座 + O + 狗
第407名 牡羊座+ O + 蛇
第427名 牡羊座+ O + 兔
第475名 牡羊座 + O + 龍
第482名 牡羊座 + O + 馬
第522名 牡羊座 + O + 牛
第526名 牡羊座 + O + 豬
第552名 牡羊座 + O + 猴
第562名 牡羊座 + O + 雞
第569名 牡羊座 + O + 鼠
金牛座（4月21日-5月21日）
金牛座＋AB型血
第101名 金牛座 + AB + 羊
第141名 金牛座 + AB + 虎
第196名 金牛座 + AB + 狗
第210名 金牛座 + AB + 蛇
第252名 金牛座 + AB + 兔
第300名 金牛座 + AB + 龍
第373名 金牛座 + AB + 馬
第398名 金牛座 + AB + 牛
第445名 金牛座 + AB + 豬
第461名 金牛座 + AB + 猴
第502名 金牛座 + AB + 雞
第508名 金牛座 + AB + 鼠
金牛座＋A型血
第134名 金牛座 + A + 羊
第182名 金牛座 + A + 虎
第225名 金牛座 + A + 狗
第251名 金牛座 + A + 蛇
第331名 金牛座 + A + 兔
第362名 金牛座 + A + 龍
第402名 金牛座 + A + 馬
第425名 金牛座 + A + 牛
第455名 金牛座 + A + 豬
第499名 金牛座 + A + 猴
第503名 金牛座 + A + 雞
第531名 金牛座 + A + 鼠
金牛座＋B型血
第174名 金牛座 + B + 羊
第217名 金牛座 + B + 虎
第268名 金牛座 + B + 狗
第290名 金牛座 + B + 蛇
第353名 金牛座 + B + 兔
第382名 金牛座 + B + 龍
第443名 金牛座 + B + 馬
第449名 金牛座 + B + 牛
第478名 金牛座 + B + 豬
第517名 金牛座 + B + 猴
第532名 金牛座 + B + 雞
第556名 金牛座 + B + 鼠
金牛座＋O型血
第170名 金牛座 + O + 羊
第191名 金牛座 + O + 虎
第204名 金牛座 + O + 羊
第259名 金牛座 + O + 虎
第309名 金牛座 + O + 狗
第314名 金牛座 + O + 狗
第363名 金牛座 + O + 蛇
第411名 金牛座 + O + 兔
第442名 金牛座 + O + 龍
第457名 金牛座 + O + 馬
第493名 金牛座 + O + 牛
第543名 金牛座 + O + 雞
第560名 金牛座 + O + 鼠
雙子座（5月22日-6月21日）
雙子座＋AB型血
第12名 雙子座 + AB + 羊
第22名 雙子座 + AB + 虎
第35名 雙子座 + AB + 狗
第54名 雙子座 + AB + 蛇
第76名 雙子座 + AB + 兔
第107名 雙子座 + AB + 龍
第144名 雙子座 + AB + 馬
第180名 雙子座 + AB + 牛
第213名 雙子座 + AB + 豬
第256名 雙子座 + AB + 猴
第364名 雙子座 + AB + 鼠
雙子座＋A型血
第31名 雙子座 + A + 羊
第46名 雙子座 + A + 虎
第65名 雙子座 + A + 狗
第93名 雙子座 + A + 蛇
第105名 雙子座 + A + 兔
第140名 雙子座 + A + 龍
第161名 雙子座 + A + 馬
第186名 雙子座 + A + 牛
第222名 雙子座 + A + 牛
第253名 雙子座 + A + 豬
第313名 雙子座 + A + 猴
第341名 雙子座 + A + 雞
第393名 雙子座 + A + 鼠
雙子座＋B型血
第51名 雙子座 + B + 羊
第68名 雙子座 + B + 虎
第96名 雙子座 + B + 狗
第109名 雙子座 + B + 蛇
第143名 雙子座 + B + 兔
第162名 雙子座 + B + 龍
第216名 雙子座 + B + 馬
第273名 雙子座 + B + 牛
第299名 雙子座 + B + 豬
第347名 雙子座 + B + 猴
第396名 雙子座 + B + 雞
第426名 雙子座 + B + 鼠
雙子座＋O型血
第53名 雙子座 + O + 羊
第87名 雙子座 + O + 虎
第103名 雙子座 + O + 狗
第132名 雙子座 + O + 蛇
第176名 雙子座 + O + 兔
第197名 雙子座 + O + 龍
第212名 雙子座 + O + 龍
第266名 雙子座 + O + 馬
第322名 雙子座 + O + 牛
第358名 雙子座 + O + 豬
第388名 雙子座 + O + 猴
第420名 雙子座 + O + 雞
第465名 雙子座 + O + 鼠
巨蟹座（6月22日-7月22日）
巨蟹座＋AB型血
第4名 巨蟹座 + AB + 羊
第5名 巨蟹座 + AB + 虎
第11名 巨蟹座 + AB + 狗
第24名 巨蟹座 + AB + 蛇
第37名 巨蟹座 + AB + 兔
第56名 巨蟹座 + AB + 龍
第78名 巨蟹座 + AB + 馬
第110名 巨蟹座 + AB + 牛
第150名 巨蟹座 + AB + 豬
第173名 巨蟹座 + AB + 猴
第226名 巨蟹座 + AB + 雞
第261名 巨蟹座 + AB + 鼠
巨蟹座＋A型血
第7名 巨蟹座 + A + 羊
第17名 巨蟹座 + A + 虎
第27名 巨蟹座 + A + 狗
第48名 巨蟹座 + A + 蛇
第67名 巨蟹座 + A + 兔
第95名 巨蟹座 + A + 龍
第114名 巨蟹座 + A + 馬
第147名 巨蟹座 + A + 牛
第186名 巨蟹座 + A + 豬
第224名 巨蟹座 + A + 猴
第258名 巨蟹座 + A + 雞
第318名 巨蟹座 + A + 鼠
巨蟹座＋B型血
第16名 巨蟹座 + B + 羊
第29名 巨蟹座 + B + 虎
第38名 巨蟹座 + B + 狗
第70名 巨蟹座 + B + 蛇
第94名 巨蟹座 + B + 兔
第120名 巨蟹座 + B + 龍
第152名 巨蟹座 + B + 馬
第201名 巨蟹座 + B + 牛
第235名 巨蟹座 + B + 豬
第278名 巨蟹座 + B + 猴
第291名 巨蟹座 + B + 雞
第359名 巨蟹座 + B + 鼠
巨蟹座＋O型血
第32名 巨蟹座 + O + 羊
第36名 巨蟹座 + O + 虎
第59名 巨蟹座 + O + 狗
第98名 巨蟹座 + O + 蛇
第112名 巨蟹座 + O + 兔
第138名 巨蟹座 + O + 龍
第177名 巨蟹座 + O + 馬
第228名 巨蟹座 + O + 牛
第270名 巨蟹座 + O + 豬
第297名 巨蟹座 + O + 猴
第380名 巨蟹座 + O + 鼠
獅子座（7月23日-8月21日）
獅子座＋AB型血
第26名 獅子座 + AB + 羊
第39名 獅子座 + AB + 虎
第58名 獅子座 + AB + 狗
第81名 獅子座 + AB + 蛇
第113名 獅子座 + AB + 兔
第153名 獅子座 + AB + 龍
第178名 獅子座 + AB + 馬
第229名 獅子座 + AB + 牛
第288名 獅子座 + AB + 豬
第319名 獅子座 + AB + 猴
第335名 獅子座 + AB + 雞
第395名 獅子座 + AB + 鼠
獅子座＋A型血
第42名 獅子座 + A + 羊
第69名 獅子座 + A + 虎
第85名 獅子座 + A + 狗
第126名 獅子座 + A + 蛇
第159名 獅子座 + A + 兔
第195名 獅子座 + A + 龍
第244名 獅子座 + A + 馬
第287名 獅子座 + A + 牛
第307名 獅子座 + A + 豬
第334名 獅子座 + A + 猴
第381名 獅子座 + A + 雞
第440名 獅子座 + A + 鼠
獅子座＋B型血
第57名 獅子座 + B + 羊
第89名 獅子座 + B + 虎
第124名 獅子座 + B + 狗
第162名 獅子座 + B + 蛇
第196名 獅子座 + B + 兔
第240名 獅子座 + B + 龍
第271名 獅子座 + B + 馬
第321名 獅子座 + B + 牛
第339名 獅子座 + B + 豬
第390名 獅子座 + B + 猴
第419名 獅子座 + B + 雞
第468名 獅子座 + B + 鼠
獅子座＋O型血
第91名 獅子座 + O + 羊
第116名 獅子座 + O + 虎
第148名 獅子座 + O + 狗
第181名 獅子座 + O + 蛇
第233名 獅子座 + O + 兔
第255名 獅子座 + O + 龍
第325名 獅子座 + O + 馬
第345名 獅子座 + O + 牛
第394名 獅子座 + O + 豬
第434名 獅子座 + O + 猴
第471名 獅子座 + O + 雞
第485名 獅子座 + O + 鼠
處女座（8月22日-9月23日）
處女座＋AB型血
第41名 處女座 + AB + 羊
第60名 處女座 + AB + 虎
第84名 處女座 + AB + 狗
第115名 處女座 + AB + 蛇
第156名 處女座 + AB + 兔
第182名 處女座 + AB + 龍
第231名 處女座 + AB + 馬
第277名 處女座 + AB + 牛
第293名 處女座 + AB + 豬
第342名 處女座 + AB + 猴
第404名 處女座 + AB + 雞
第432名 處女座 + AB + 鼠
處女座＋A型血
第71名 處女座 + A + 羊
第83名 處女座 + A + 虎
第128名 處女座 + A + 狗
第161名 處女座 + A + 蛇
第179名 處女座 + A + 兔
第239名 處女座 + A + 龍
第264名 處女座 + A + 馬
第289名 處女座 + A + 牛
第349名 處女座 + A + 豬
第376名 處女座 + A + 猴
第430名 處女座 + A + 雞
第459名 處女座 + A + 鼠
處女座＋B型血
第100名 處女座 + B + 羊
第129名 處女座 + B + 虎
第149名 處女座 + B + 狗
第187名 處女座 + B + 蛇
第238名 處女座 + B + 兔
第282名 處女座 + B + 龍
第324名 處女座 + B + 馬
第355名 處女座 + B + 牛
第410名 處女座 + B + 豬
第433名 處女座 + B + 猴
第474名 處女座 + B + 雞
第483名 處女座 + B + 鼠
處女座＋O型血
第122名 處女座 + O + 羊
第154名 處女座 + O + 虎
第184名 處女座 + O + 狗
第230名 處女座 + O + 蛇
第283名 處女座 + O + 兔
第328名 處女座 + O + 龍
第348名 處女座 + O + 馬
第412名 處女座 + O + 牛
第437名 處女座 + O + 豬
第469名 處女座 + O + 猴
第501名 處女座 + O + 雞
第516名 處女座 + O + 鼠
天秤座（9月24日-10月23日）
天秤座＋AB型血
第185名 天秤座 + AB + 羊
第236名 天秤座 + AB + 虎
第274名 天秤座 + AB + 狗
第302名 天秤座 + AB + 蛇
第333名 天秤座 + AB + 兔
第391名 天秤座 + AB + 龍
第415名 天秤座 + AB + 馬
第463名 天秤座 + AB + 牛
第492名 天秤座 + AB + 豬
第510名 天秤座 + AB + 猴
第541名 天秤座 + AB + 雞
第544名 天秤座 + AB + 鼠
天秤座＋A型血
第234名 天秤座 + A + 羊
第285名 天秤座 + A + 虎
第323名 天秤座 + A + 狗
第337名 天秤座 + A + 蛇
第387名 天秤座 + A + 兔
第418名 天秤座 + A + 龍
第467名 天秤座 + A + 馬
第484名 天秤座 + A + 牛
第523名 天秤座 + A + 豬
第525名 天秤座 + A + 猴
第555名 天秤座 + A + 雞
第561名 天秤座 + A + 鼠
天秤座＋B型血
第269名 天秤座 + B + 羊
第308名 天秤座 + B + 虎
第357名 天秤座 + B + 狗
第383名 天秤座 + B + 蛇
第424名 天秤座 + B + 兔
第470名 天秤座 + B + 龍
第480名 天秤座 + B + 馬
第536名 天秤座 + B + 豬
第549名 天秤座 + B + 猴
第566名 天秤座 + B + 雞
第568名 天秤座 + B + 鼠
天秤座＋O型血
第301名 天秤座 + O + 羊
第366名 天秤座 + O + 虎
第397名 天秤座 + O + 狗
第422名 天秤座 + O + 蛇
第452名 天秤座 + O + 兔
第489名 天秤座 + O + 龍
第511名 天秤座 + O + 馬
第527名 天秤座 + O + 牛
第550名 天秤座 + O + 豬
第565名 天秤座 + O + 猴
第572名 天秤座 + O + 雞
第574名 天秤座 + O + 鼠
天蠍座（10月24日-11月22日）
天蠍座＋AB型血
第1名 天蠍座 + AB + 羊
第3名 天蠍座 + AB + 虎
第8名 天蠍座 + AB + 狗
第13名 天蠍座 + AB + 蛇
第28名 天蠍座 + AB + 兔
第43名 天蠍座 + AB + 龍
第62名 天蠍座 + AB + 馬
第86名 天蠍座 + AB + 牛
第118名 天蠍座 + AB + 豬
第158名 天蠍座 + AB + 猴
第193名 天蠍座 + AB + 雞
第243名 天蠍座 + AB + 鼠
天蠍座＋A型血
第2名 天蠍座 + A + 羊
第9名 天蠍座 + A + 虎
第20名 天蠍座 + A + 狗
第33名 天蠍座 + A + 蛇
第40名 天蠍座 + A + 兔
第73名 天蠍座 + A + 龍
第97名 天蠍座 + A + 馬
第123名 天蠍座 + A + 牛
第155名 天蠍座 + A + 豬
第199名 天蠍座 + A + 猴
第218名 天蠍座 + A + 雞
第242名 天蠍座 + A + 鼠
天蠍座＋B型血
第6名 天蠍座 + B + 羊
第19名 天蠍座 + B + 虎
第34名 天蠍座 + B + 狗
第44名 天蠍座 + B + 蛇
第74名 天蠍座 + B + 兔
第80名 天蠍座 + B + 龍
第111名 天蠍座 + B + 馬
第145名 天蠍座 + B + 牛
第183名 天蠍座 + B + 豬
第232名 天蠍座 + B + 猴
第246名 天蠍座 + B + 雞
第296名 天蠍座 + B + 鼠
天蠍座＋O型血
第14名 天蠍座 + O + 羊
第21名 天蠍座 + O + 虎
第47名 天蠍座 + O + 狗
第63名 天蠍座 + O + 蛇
第82名 天蠍座 + O + 兔
第127名 天蠍座 + O + 龍
第164名 天蠍座 + O + 馬
第188名 天蠍座 + O + 牛
第220名 天蠍座 + O + 豬
第272名 天蠍座 + O + 猴
第292名 天蠍座 + O + 雞
第336名 天蠍座 + O + 鼠
射手座（11月23日-12月22日）
射手座＋AB型血
第88名 射手座 + AB + 羊
第121名 射手座 + AB + 虎
第146名 射手座 + AB + 狗
第198名 射手座 + AB + 蛇
第223名 射手座 + AB + 兔
第284名 射手座 + AB + 龍
第329名 射手座 + AB + 馬
第370名 射手座 + AB + 牛
第375名 射手座 + AB + 豬
第429名 射手座 + AB + 猴
第476名 射手座 + AB + 雞
第479名 射手座 + AB + 鼠
射手座＋A型血
第119名 射手座 + A + 羊
第163名 射手座 + A + 虎
第200名 射手座 + A + 狗
第215名 射手座 + A + 蛇
第248名 射手座 + A + 兔
第303名 射手座 + A + 龍
第356名 射手座 + A + 馬
第379名 射手座 + A + 牛
第414名 射手座 + A + 豬
第462名 射手座 + A + 猴
第488名 射手座 + A + 雞
第513名 射手座 + A + 鼠
射手座＋B型血
第137名 射手座 + B + 羊
第180名 射手座 + B + 虎
第227名 射手座 + B + 狗
第265名 射手座 + B + 蛇
第314名 射手座 + B + 兔
第344名 射手座 + B + 龍
第399名 射手座 + B + 馬
第436名 射手座 + B + 牛
第451名 射手座 + B + 豬
第497名 射手座 + B + 猴
第504名 射手座 + B + 雞
第533名 射手座 + B + 鼠
射手座＋O型血
第197名 射手座 + O + 羊
第241名 射手座 + O + 虎
第279名 射手座 + O + 狗
第312名 射手座 + O + 蛇
第340名 射手座 + O + 兔
第378名 射手座 + O + 龍
第417名 射手座 + O + 馬
第472名 射手座 + O + 牛
第494名 射手座 + O + 豬
第518名 射手座 + O + 猴
第537名 射手座 + O + 雞
第547名 射手座 + O + 鼠
摩羯座（12月23日-1月20日）
摩羯座＋AB型血
第221名 摩羯座 + AB + 羊
第263名 摩羯座 + AB + 虎
第306名 摩羯座+ AB + 狗
第352名 摩羯座+ AB + 蛇
第408名 摩羯座+ AB + 兔
第413名 摩羯座 + AB + 龍
第458名 摩羯座 + AB + 馬
第490名 摩羯座 + AB + 牛
第521名 摩羯座 + AB + 豬
第534名 摩羯座 + AB + 猴
第548名 摩羯座 + AB + 雞
第559名 摩羯座 + AB + 鼠
摩羯座＋A型血
第275名 摩羯座 + A + 羊
第310名 摩羯座 + A + 虎
第346名 摩羯座 + A + 狗
第384名 摩羯座+ A + 蛇
第421名 摩羯座 + A + 兔
第450名 摩羯座 + A + 龍
第496名 摩羯座 + A + 馬
第505名 摩羯座 + A + 牛
第539名 摩羯座 + A + 豬
第545名 摩羯座 + A + 猴
第563名 摩羯座 + A + 雞
第571名 摩羯座 + A + 鼠
摩羯座＋B型血
第304名 摩羯座+ B + 羊
第369名 摩羯座 + B + 虎
第403名 摩羯座+ B + 狗
第428名 摩羯座 + B + 蛇
第464名 摩羯座 + B + 兔
第500名 摩羯座 + B + 龍
第512名 摩羯座 + B + 馬
第528名 摩羯座 + B + 牛
第551名 摩羯座+ B + 豬
第558名 摩羯座 + B + 猴
第570名 摩羯座+ B + 雞
第575名 摩羯座 + B + 鼠
摩羯座＋O型血
第351名 摩羯座+ O + 羊
第386名 摩羯座 + O + 虎
第431名 摩羯座 + O + 狗
第460名 摩羯座 + O + 蛇
第487名 摩羯座 + O + 兔
第514名 摩羯座 + O + 龍
第540名 摩羯座+ O + 馬
第554名 摩羯座 + O + 牛
第557名 摩羯座 + O + 豬
第567名 摩羯座+ O + 猴
第573名 摩羯座 + O + 雞
第576名 摩羯座 + O + 鼠
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
星相命理：
2026年生日運勢排名來了！頭10位6月佔了四席，12月「這天」排第366位
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
其他人也在看
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 17 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 20 小時前
TVB主播容家耀宣布離巢「人生新篇章開始」 報導樓價下跌新聞流淚成為話題
人稱「大隻主播」嘅無線新聞台主播容家耀(Kenny），尋日喺社交平台發文宣布離開TVB，但未有透露新動向，只係話「人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 15 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 17 小時前
與彩豐行「10億老闆」分手｜港姐陳庭欣由警察宿舍、啟晴邨住到九肚山月租10萬獨立屋｜開箱同屋苑租盤
娛樂圈又一段長情戀告終——2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）日前承認，與擁有約10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）已分手兩至三個月。二人拍拖約八年，早前Toby被拍到缺席男友生日並稱「結婚非人生Top 5」，隨即掀起情變猜測。閱讀更多：謝霆鋒淺水灣怡峰三房單位11萬租出 回報僅1.6厘低過滙豐定期｜同款單位叫價9,900萬 賣幾多粒「鋒味咖啡」先夠錢買？「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓據媒體報導，陳庭欣為家中獨生女，父親任職警察，在黃竹坑警察宿舍長大，父親退休後獲派公屋，一家三口居於九龍灣啟晴邨約300平方呎的單位，直至加入娛樂圈早期，陳庭欣仍居於上址。與楊振源交往後，陳庭欣最初住在男友名下的天璽單位；該天璽單位在2021年推出市場出租，當時月租約7.2萬元，直至上月換租客，租金水平仍與四年前相若。2021年，二人搬入沙田九肚山澐灃、一幢月租約10萬元的洋房，有指該洋房樓實用面積約3,000平方呎，採四房間隔，連特大車庫及逾400平方呎花園、逾630平方呎天台。陳庭欣經常於社交平台上載愛犬與鸚鵡的生活短片，使屋內環28Hse.com ・ 14 小時前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
福原愛認了「和江宏傑結婚後一直在忍」 多次哭著去工作：是我不夠成熟
福原愛在2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後定居台灣，先後迎來一女一子。然而，這段外界眼中絕配的跨國婚姻，實際上卻讓她承受不少壓力。她在近期接受日媒《女性SEVEN》專訪，坦言在台灣面臨許多難以適應的事情，其中之一便是無法常常讓媽媽見到孫子，為此內心始終感到歉疚。姊妹淘 ・ 17 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
攞「A」！阿仙奴炒維拉四個一皮
【Now Sports】阿仙奴在該隊2025年最後一場英超發揮出色，以4:1大炒來訪的阿士東維拉，以絕佳戰績完成今年賽事，在榜首放領6分。now.com 體育 ・ 2 小時前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 1 天前