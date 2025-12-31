2026年星座x血型x生肖運勢！「576個組合」終極運勢排行榜，天蠍座佔Top10六個位置

焦點

2026 年來了！想知道自己在未來一年的運勢走向嗎？日本流行的「最強運勢組合」掀起話題，結合了 12 星座、12 生肖以及 4 種血型，共計 576 種不同的命運組合進行大排行。今年最引人注目的，莫過於天蠍座的強勢崛起！在運勢最高的前 10 名中，天蠍座佔了 6 個席次，趕快翻開清單，看看你的組合排在第幾名！

這裡按著 12 星座來分類，再按血型，並看相應的生肖來排名運勢。以下的運勢排名只供參考，祝大家 2026 年健康開心，心想事成，財源滾滾來！

水瓶座（1月21日-2月19日）

水瓶座＋AB型血

  • 第10名 水瓶座 + AB + 羊

  • 第15名 水瓶座 + AB + 虎

  • 第30名 水瓶座 + AB + 狗

  • 第45名 水瓶座 + AB + 蛇

  • 第64名 水瓶座 + AB + 兔

  • 第90名 水瓶座 + AB + 龍

  • 第125名 水瓶座 + AB + 馬

  • 第139名 水瓶座 + AB + 牛

  • 第189名 水瓶座 + AB + 豬

  • 第219名 水瓶座 + AB + 猴

  • 第281名 水瓶座 + AB + 雞

  • 第294名 水瓶座 + AB + 鼠

水瓶座＋A型血

  • 第18名 水瓶座 + A + 羊

  • 第25名 水瓶座 + A + 虎

  • 第50名 水瓶座 + A + 狗

  • 第55名 水瓶座 + A + 蛇

  • 第99名 水瓶座 + A + 兔

  • 第117名 水瓶座 + A + 龍

  • 第151名 水瓶座 + A + 馬

  • 第174名 水瓶座 + A + 牛

  • 第214名 水瓶座 + A + 豬

  • 第280名 水瓶座 + A + 猴

  • 第320名 水瓶座 + A + 雞

  • 第354名 水瓶座 + A + 鼠

水瓶座＋B型血

  • 第23名 水瓶座 + B + 羊

  • 第49名 水瓶座 + B + 虎

  • 第61名 水瓶座 + B + 狗

  • 第77名 水瓶座 + B + 蛇

  • 第135名 水瓶座 + B + 龍

  • 第176名 水瓶座 + B + 馬

  • 第211名 水瓶座 + B + 牛

  • 第254名 水瓶座 + B + 豬

  • 第327名 水瓶座 + B + 猴

  • 第371名 水瓶座 + B + 雞

  • 第406名 水瓶座 + B + 鼠

水瓶座＋O型血

  • 第52名 水瓶座 + O + 羊

  • 第72名 水瓶座 + O + 虎

  • 第75名 水瓶座 + O + 狗

  • 第130名 水瓶座 + O + 蛇

  • 第157名 水瓶座 + O + 兔

  • 第194名 水瓶座 + O + 龍

  • 第237名 水瓶座 + O + 狗

  • 第245名 水瓶座 + O + 馬

  • 第286名 水瓶座 + O + 牛

  • 第332名 水瓶座 + O + 豬

  • 第374名 水瓶座 + O + 猴

  • 第400名 水瓶座 + O + 雞

  • 第446名 水瓶座 + O + 鼠

雙魚座（2月19日-3月20日）

（IG@taeyeon_ss）

雙魚座＋AB型血

  • 第66名 雙魚座 + AB + 羊

  • 第92名 雙魚座 + AB + 虎

  • 第104名 雙魚座 + AB + 狗

  • 第133名 雙魚座 + AB + 蛇

  • 第190名 雙魚座 + AB + 兔

  • 第205名 雙魚座 + AB + 龍

  • 第257名 雙魚座 + AB + 馬

  • 第326名 雙魚座 + AB + 牛

  • 第361名 雙魚座 + AB + 豬

  • 第389名 雙魚座 + AB + 猴

  • 第435名 雙魚座 + AB + 雞

  • 第447名 雙魚座 + AB + 鼠

雙魚座＋A型血

  • 第79名 雙魚座 + A + 羊

  • 第108名 雙魚座 + A + 虎

  • 第142名 雙魚座 + A + 狗

  • 第175名 雙魚座 + A + 蛇

  • 第208名 雙魚座 + A + 兔

  • 第267名 雙魚座 + A + 龍

  • 第311名 雙魚座 + A + 馬

  • 第343名 雙魚座 + A + 牛

  • 第409名 雙魚座 + A + 豬

  • 第416名 雙魚座 + A + 猴

  • 第448名 雙魚座 + A + 雞

  • 第491名 雙魚座 + A + 鼠

雙魚座＋B型血

  • 第102名 雙魚座 + B + 羊

  • 第131名 雙魚座 + B + 虎

  • 第171名 雙魚座 + B + 狗

  • 第203名 雙魚座 + B + 蛇

  • 第249名 雙魚座 + B + 兔

  • 第288名 雙魚座 + B + 龍

  • 第305名 雙魚座 + B + 龍

  • 第350名 雙魚座 + B + 馬

  • 第377名 雙魚座 + B + 牛

  • 第438名 雙魚座 + B + 豬

  • 第456名 雙魚座 + B + 猴

  • 第486名 雙魚座 + B + 雞

  • 第506名 雙魚座 + B + 鼠

雙魚座＋O型血

  • 第160名 雙魚座 + O + 羊

  • 第172名 雙魚座 + O + 虎

  • 第192名 雙魚座 + O + 狗

  • 第202名 雙魚座 + O + 虎

  • 第237名 雙魚座 + O + 狗

  • 第276名 雙魚座 + O + 蛇

  • 第330名 雙魚座 + O + 兔

  • 第360名 雙魚座 + O + 龍

  • 第405名 雙魚座 + O + 馬

  • 第444名 雙魚座 + O + 牛

  • 第454名 雙魚座 + O + 豬

  • 第498名 雙魚座 + O + 猴

  • 第507名 雙魚座 + O + 雞

  • 第538名 雙魚座 + O + 鼠

牡羊座（3月21日-4月20日）

牡羊座＋AB型血

  • 第136名 牡羊座 + AB + 羊

  • 第167名 牡羊座+ AB + 虎

  • 第207名 牡羊座 + AB + 狗

  • 第247名 牡羊座 + AB + 蛇

  • 第298名 牡羊座 + AB + 兔

  • 第367名 牡羊座 + AB + 龍

  • 第401名 牡羊座 + AB + 馬

  • 第439名 牡羊座 + AB + 牛

  • 第466名 牡羊座 + AB + 豬

  • 第495名 牡羊座 + AB + 猴

  • 第519名 牡羊座 + AB + 雞

  • 第535名 牡羊座 + AB + 鼠

牡羊座＋A型血

  • 第169名 牡羊座+ A + 羊

  • 第206名 牡羊座 + A + 虎

  • 第262名 牡羊座 + A + 狗

  • 第317名 牡羊座 + A + 蛇

  • 第368名 牡羊座+ A + 兔

  • 第392名 牡羊座+ A + 龍

  • 第423名 牡羊座 + A + 馬

  • 第473名 牡羊座 + A + 牛

  • 第515名 牡羊座 + A + 猴

  • 第542名 牡羊座 + A + 雞

  • 第553名 牡羊座 + A + 鼠

牡羊座＋B型血

  • 第209名 牡羊座 + B + 羊

  • 第260名 牡羊座 + B + 虎

  • 第295名 牡羊座 + B + 狗

  • 第365名 牡羊座 + B + 蛇

  • 第385名 牡羊座 + B + 兔

  • 第441名 牡羊座 + B + 龍

  • 第453名 牡羊座+ B + 馬

  • 第481名 牡羊座 + B + 牛

  • 第520名 牡羊座 + B + 豬

  • 第530名 牡羊座 + B + 猴

  • 第546名 牡羊座 + B + 雞

  • 第564名 牡羊座 + B + 鼠

牡羊座＋O型血

  • 第250名 牡羊座 + O + 羊

  • 第315名 牡羊座 + O + 虎

  • 第338名 牡羊座 + O + 狗

  • 第407名 牡羊座+ O + 蛇

  • 第427名 牡羊座+ O + 兔

  • 第475名 牡羊座 + O + 龍

  • 第482名 牡羊座 + O + 馬

  • 第522名 牡羊座 + O + 牛

  • 第526名 牡羊座 + O + 豬

  • 第552名 牡羊座 + O + 猴

  • 第562名 牡羊座 + O + 雞

  • 第569名 牡羊座 + O + 鼠

金牛座（4月21日-5月21日）

金牛座＋AB型血

  • 第101名 金牛座 + AB + 羊

  • 第141名 金牛座 + AB + 虎

  • 第196名 金牛座 + AB + 狗

  • 第210名 金牛座 + AB + 蛇

  • 第252名 金牛座 + AB + 兔

  • 第300名 金牛座 + AB + 龍

  • 第373名 金牛座 + AB + 馬

  • 第398名 金牛座 + AB + 牛

  • 第445名 金牛座 + AB + 豬

  • 第461名 金牛座 + AB + 猴

  • 第502名 金牛座 + AB + 雞

  • 第508名 金牛座 + AB + 鼠

金牛座＋A型血

  • 第134名 金牛座 + A + 羊

  • 第182名 金牛座 + A + 虎

  • 第225名 金牛座 + A + 狗

  • 第251名 金牛座 + A + 蛇

  • 第331名 金牛座 + A + 兔

  • 第362名 金牛座 + A + 龍

  • 第402名 金牛座 + A + 馬

  • 第425名 金牛座 + A + 牛

  • 第455名 金牛座 + A + 豬

  • 第499名 金牛座 + A + 猴

  • 第503名 金牛座 + A + 雞

  • 第531名 金牛座 + A + 鼠

金牛座＋B型血

  • 第174名 金牛座 + B + 羊

  • 第217名 金牛座 + B + 虎

  • 第268名 金牛座 + B + 狗

  • 第290名 金牛座 + B + 蛇

  • 第353名 金牛座 + B + 兔

  • 第382名 金牛座 + B + 龍

  • 第443名 金牛座 + B + 馬

  • 第449名 金牛座 + B + 牛

  • 第478名 金牛座 + B + 豬

  • 第517名 金牛座 + B + 猴

  • 第532名 金牛座 + B + 雞

  • 第556名 金牛座 + B + 鼠

金牛座＋O型血

  • 第170名 金牛座 + O + 羊

  • 第191名 金牛座 + O + 虎

  • 第204名 金牛座 + O + 羊

  • 第259名 金牛座 + O + 虎

  • 第309名 金牛座 + O + 狗

  • 第314名 金牛座 + O + 狗

  • 第363名 金牛座 + O + 蛇

  • 第411名 金牛座 + O + 兔

  • 第442名 金牛座 + O + 龍

  • 第457名 金牛座 + O + 馬

  • 第493名 金牛座 + O + 牛

  • 第543名 金牛座 + O + 雞

  • 第560名 金牛座 + O + 鼠

雙子座（5月22日-6月21日）

雙子座＋AB型血

  • 第12名 雙子座 + AB + 羊

  • 第22名 雙子座 + AB + 虎

  • 第35名 雙子座 + AB + 狗

  • 第54名 雙子座 + AB + 蛇

  • 第76名 雙子座 + AB + 兔

  • 第107名 雙子座 + AB + 龍

  • 第144名 雙子座 + AB + 馬

  • 第180名 雙子座 + AB + 牛

  • 第213名 雙子座 + AB + 豬

  • 第256名 雙子座 + AB + 猴

  • 第364名 雙子座 + AB + 鼠

雙子座＋A型血

  • 第31名 雙子座 + A + 羊

  • 第46名 雙子座 + A + 虎

  • 第65名 雙子座 + A + 狗

  • 第93名 雙子座 + A + 蛇

  • 第105名 雙子座 + A + 兔

  • 第140名 雙子座 + A + 龍

  • 第161名 雙子座 + A + 馬

  • 第186名 雙子座 + A + 牛

  • 第222名 雙子座 + A + 牛

  • 第253名 雙子座 + A + 豬

  • 第313名 雙子座 + A + 猴

  • 第341名 雙子座 + A + 雞

  • 第393名 雙子座 + A + 鼠

雙子座＋B型血

  • 第51名 雙子座 + B + 羊

  • 第68名 雙子座 + B + 虎

  • 第96名 雙子座 + B + 狗

  • 第109名 雙子座 + B + 蛇

  • 第143名 雙子座 + B + 兔

  • 第162名 雙子座 + B + 龍

  • 第216名 雙子座 + B + 馬

  • 第273名 雙子座 + B + 牛

  • 第299名 雙子座 + B + 豬

  • 第347名 雙子座 + B + 猴

  • 第396名 雙子座 + B + 雞

  • 第426名 雙子座 + B + 鼠

雙子座＋O型血

  • 第53名 雙子座 + O + 羊

  • 第87名 雙子座 + O + 虎

  • 第103名 雙子座 + O + 狗

  • 第132名 雙子座 + O + 蛇

  • 第176名 雙子座 + O + 兔

  • 第197名 雙子座 + O + 龍

  • 第212名 雙子座 + O + 龍

  • 第266名 雙子座 + O + 馬

  • 第322名 雙子座 + O + 牛

  • 第358名 雙子座 + O + 豬

  • 第388名 雙子座 + O + 猴

  • 第420名 雙子座 + O + 雞

  • 第465名 雙子座 + O + 鼠

巨蟹座（6月22日-7月22日）

巨蟹座＋AB型血

  • 第4名 巨蟹座 + AB + 羊

  • 第5名 巨蟹座 + AB + 虎

  • 第11名 巨蟹座 + AB + 狗

  • 第24名 巨蟹座 + AB + 蛇

  • 第37名 巨蟹座 + AB + 兔

  • 第56名 巨蟹座 + AB + 龍

  • 第78名 巨蟹座 + AB + 馬

  • 第110名 巨蟹座 + AB + 牛

  • 第150名 巨蟹座 + AB + 豬

  • 第173名 巨蟹座 + AB + 猴

  • 第226名 巨蟹座 + AB + 雞

  • 第261名 巨蟹座 + AB + 鼠

巨蟹座＋A型血

  • 第7名 巨蟹座 + A + 羊

  • 第17名 巨蟹座 + A + 虎

  • 第27名 巨蟹座 + A + 狗

  • 第48名 巨蟹座 + A + 蛇

  • 第67名 巨蟹座 + A + 兔

  • 第95名 巨蟹座 + A + 龍

  • 第114名 巨蟹座 + A + 馬

  • 第147名 巨蟹座 + A + 牛

  • 第186名 巨蟹座 + A + 豬

  • 第224名 巨蟹座 + A + 猴

  • 第258名 巨蟹座 + A + 雞

  • 第318名 巨蟹座 + A + 鼠

巨蟹座＋B型血

  • 第16名 巨蟹座 + B + 羊

  • 第29名 巨蟹座 + B + 虎

  • 第38名 巨蟹座 + B + 狗

  • 第70名 巨蟹座 + B + 蛇

  • 第94名 巨蟹座 + B + 兔

  • 第120名 巨蟹座 + B + 龍

  • 第152名 巨蟹座 + B + 馬

  • 第201名 巨蟹座 + B + 牛

  • 第235名 巨蟹座 + B + 豬

  • 第278名 巨蟹座 + B + 猴

  • 第291名 巨蟹座 + B + 雞

  • 第359名 巨蟹座 + B + 鼠

巨蟹座＋O型血

  • 第32名 巨蟹座 + O + 羊

  • 第36名 巨蟹座 + O + 虎

  • 第59名 巨蟹座 + O + 狗

  • 第98名 巨蟹座 + O + 蛇

  • 第112名 巨蟹座 + O + 兔

  • 第138名 巨蟹座 + O + 龍

  • 第177名 巨蟹座 + O + 馬

  • 第228名 巨蟹座 + O + 牛

  • 第270名 巨蟹座 + O + 豬

  • 第297名 巨蟹座 + O + 猴

  • 第380名 巨蟹座 + O + 鼠

獅子座（7月23日-8月21日）

獅子座＋AB型血

  • 第26名 獅子座 + AB + 羊

  • 第39名 獅子座 + AB + 虎

  • 第58名 獅子座 + AB + 狗

  • 第81名 獅子座 + AB + 蛇

  • 第113名 獅子座 + AB + 兔

  • 第153名 獅子座 + AB + 龍

  • 第178名 獅子座 + AB + 馬

  • 第229名 獅子座 + AB + 牛

  • 第288名 獅子座 + AB + 豬

  • 第319名 獅子座 + AB + 猴

  • 第335名 獅子座 + AB + 雞

  • 第395名 獅子座 + AB + 鼠

獅子座＋A型血

  • 第42名 獅子座 + A + 羊

  • 第69名 獅子座 + A + 虎

  • 第85名 獅子座 + A + 狗

  • 第126名 獅子座 + A + 蛇

  • 第159名 獅子座 + A + 兔

  • 第195名 獅子座 + A + 龍

  • 第244名 獅子座 + A + 馬

  • 第287名 獅子座 + A + 牛

  • 第307名 獅子座 + A + 豬

  • 第334名 獅子座 + A + 猴

  • 第381名 獅子座 + A + 雞

  • 第440名 獅子座 + A + 鼠

獅子座＋B型血

  • 第57名 獅子座 + B + 羊

  • 第89名 獅子座 + B + 虎

  • 第124名 獅子座 + B + 狗

  • 第162名 獅子座 + B + 蛇

  • 第196名 獅子座 + B + 兔

  • 第240名 獅子座 + B + 龍

  • 第271名 獅子座 + B + 馬

  • 第321名 獅子座 + B + 牛

  • 第339名 獅子座 + B + 豬

  • 第390名 獅子座 + B + 猴

  • 第419名 獅子座 + B + 雞

  • 第468名 獅子座 + B + 鼠

獅子座＋O型血

  • 第91名 獅子座 + O + 羊

  • 第116名 獅子座 + O + 虎

  • 第148名 獅子座 + O + 狗

  • 第181名 獅子座 + O + 蛇

  • 第233名 獅子座 + O + 兔

  • 第255名 獅子座 + O + 龍

  • 第325名 獅子座 + O + 馬

  • 第345名 獅子座 + O + 牛

  • 第394名 獅子座 + O + 豬

  • 第434名 獅子座 + O + 猴

  • 第471名 獅子座 + O + 雞

  • 第485名 獅子座 + O + 鼠

處女座（8月22日-9月23日）

處女座＋AB型血

  • 第41名 處女座 + AB + 羊

  • 第60名 處女座 + AB + 虎

  • 第84名 處女座 + AB + 狗

  • 第115名 處女座 + AB + 蛇

  • 第156名 處女座 + AB + 兔

  • 第182名 處女座 + AB + 龍

  • 第231名 處女座 + AB + 馬

  • 第277名 處女座 + AB + 牛

  • 第293名 處女座 + AB + 豬

  • 第342名 處女座 + AB + 猴

  • 第404名 處女座 + AB + 雞

  • 第432名 處女座 + AB + 鼠

處女座＋A型血

  • 第71名 處女座 + A + 羊

  • 第83名 處女座 + A + 虎

  • 第128名 處女座 + A + 狗

  • 第161名 處女座 + A + 蛇

  • 第179名 處女座 + A + 兔

  • 第239名 處女座 + A + 龍

  • 第264名 處女座 + A + 馬

  • 第289名 處女座 + A + 牛

  • 第349名 處女座 + A + 豬

  • 第376名 處女座 + A + 猴

  • 第430名 處女座 + A + 雞

  • 第459名 處女座 + A + 鼠

處女座＋B型血

  • 第100名 處女座 + B + 羊

  • 第129名 處女座 + B + 虎

  • 第149名 處女座 + B + 狗

  • 第187名 處女座 + B + 蛇

  • 第238名 處女座 + B + 兔

  • 第282名 處女座 + B + 龍

  • 第324名 處女座 + B + 馬

  • 第355名 處女座 + B + 牛

  • 第410名 處女座 + B + 豬

  • 第433名 處女座 + B + 猴

  • 第474名 處女座 + B + 雞

  • 第483名 處女座 + B + 鼠

處女座＋O型血

  • 第122名 處女座 + O + 羊

  • 第154名 處女座 + O + 虎

  • 第184名 處女座 + O + 狗

  • 第230名 處女座 + O + 蛇

  • 第283名 處女座 + O + 兔

  • 第328名 處女座 + O + 龍

  • 第348名 處女座 + O + 馬

  • 第412名 處女座 + O + 牛

  • 第437名 處女座 + O + 豬

  • 第469名 處女座 + O + 猴

  • 第501名 處女座 + O + 雞

  • 第516名 處女座 + O + 鼠

天秤座（9月24日-10月23日）

天秤座＋AB型血

  • 第185名 天秤座 + AB + 羊

  • 第236名 天秤座 + AB + 虎

  • 第274名 天秤座 + AB + 狗

  • 第302名 天秤座 + AB + 蛇

  • 第333名 天秤座 + AB + 兔

  • 第391名 天秤座 + AB + 龍

  • 第415名 天秤座 + AB + 馬

  • 第463名 天秤座 + AB + 牛

  • 第492名 天秤座 + AB + 豬

  • 第510名 天秤座 + AB + 猴

  • 第541名 天秤座 + AB + 雞

  • 第544名 天秤座 + AB + 鼠

天秤座＋A型血

  • 第234名 天秤座 + A + 羊

  • 第285名 天秤座 + A + 虎

  • 第323名 天秤座 + A + 狗

  • 第337名 天秤座 + A + 蛇

  • 第387名 天秤座 + A + 兔

  • 第418名 天秤座 + A + 龍

  • 第467名 天秤座 + A + 馬

  • 第484名 天秤座 + A + 牛

  • 第523名 天秤座 + A + 豬

  • 第525名 天秤座 + A + 猴

  • 第555名 天秤座 + A + 雞

  • 第561名 天秤座 + A + 鼠

天秤座＋B型血

  • 第269名 天秤座 + B + 羊

  • 第308名 天秤座 + B + 虎

  • 第357名 天秤座 + B + 狗

  • 第383名 天秤座 + B + 蛇

  • 第424名 天秤座 + B + 兔

  • 第470名 天秤座 + B + 龍

  • 第480名 天秤座 + B + 馬

  • 第536名 天秤座 + B + 豬

  • 第549名 天秤座 + B + 猴

  • 第566名 天秤座 + B + 雞

  • 第568名 天秤座 + B + 鼠

天秤座＋O型血

  • 第301名 天秤座 + O + 羊

  • 第366名 天秤座 + O + 虎

  • 第397名 天秤座 + O + 狗

  • 第422名 天秤座 + O + 蛇

  • 第452名 天秤座 + O + 兔

  • 第489名 天秤座 + O + 龍

  • 第511名 天秤座 + O + 馬

  • 第527名 天秤座 + O + 牛

  • 第550名 天秤座 + O + 豬

  • 第565名 天秤座 + O + 猴

  • 第572名 天秤座 + O + 雞

  • 第574名 天秤座 + O + 鼠

天蠍座（10月24日-11月22日）

天蠍座＋AB型血

  • 第1名 天蠍座 + AB + 羊

  • 第3名 天蠍座 + AB + 虎

  • 第8名 天蠍座 + AB + 狗

  • 第13名 天蠍座 + AB + 蛇

  • 第28名 天蠍座 + AB + 兔

  • 第43名 天蠍座 + AB + 龍

  • 第62名 天蠍座 + AB + 馬

  • 第86名 天蠍座 + AB + 牛

  • 第118名 天蠍座 + AB + 豬

  • 第158名 天蠍座 + AB + 猴

  • 第193名 天蠍座 + AB + 雞

  • 第243名 天蠍座 + AB + 鼠

天蠍座＋A型血

  • 第2名 天蠍座 + A + 羊

  • 第9名 天蠍座 + A + 虎

  • 第20名 天蠍座 + A + 狗

  • 第33名 天蠍座 + A + 蛇

  • 第40名 天蠍座 + A + 兔

  • 第73名 天蠍座 + A + 龍

  • 第97名 天蠍座 + A + 馬

  • 第123名 天蠍座 + A + 牛

  • 第155名 天蠍座 + A + 豬

  • 第199名 天蠍座 + A + 猴

  • 第218名 天蠍座 + A + 雞

  • 第242名 天蠍座 + A + 鼠

天蠍座＋B型血

  • 第6名 天蠍座 + B + 羊

  • 第19名 天蠍座 + B + 虎

  • 第34名 天蠍座 + B + 狗

  • 第44名 天蠍座 + B + 蛇

  • 第74名 天蠍座 + B + 兔

  • 第80名 天蠍座 + B + 龍

  • 第111名 天蠍座 + B + 馬

  • 第145名 天蠍座 + B + 牛

  • 第183名 天蠍座 + B + 豬

  • 第232名 天蠍座 + B + 猴

  • 第246名 天蠍座 + B + 雞

  • 第296名 天蠍座 + B + 鼠

天蠍座＋O型血

  • 第14名 天蠍座 + O + 羊

  • 第21名 天蠍座 + O + 虎

  • 第47名 天蠍座 + O + 狗

  • 第63名 天蠍座 + O + 蛇

  • 第82名 天蠍座 + O + 兔

  • 第127名 天蠍座 + O + 龍

  • 第164名 天蠍座 + O + 馬

  • 第188名 天蠍座 + O + 牛

  • 第220名 天蠍座 + O + 豬

  • 第272名 天蠍座 + O + 猴

  • 第292名 天蠍座 + O + 雞

  • 第336名 天蠍座 + O + 鼠

射手座（11月23日-12月22日）

射手座＋AB型血

  • 第88名 射手座 + AB + 羊

  • 第121名 射手座 + AB + 虎

  • 第146名 射手座 + AB + 狗

  • 第198名 射手座 + AB + 蛇

  • 第223名 射手座 + AB + 兔

  • 第284名 射手座 + AB + 龍

  • 第329名 射手座 + AB + 馬

  • 第370名 射手座 + AB + 牛

  • 第375名 射手座 + AB + 豬

  • 第429名 射手座 + AB + 猴

  • 第476名 射手座 + AB + 雞

  • 第479名 射手座 + AB + 鼠

射手座＋A型血

  • 第119名 射手座 + A + 羊

  • 第163名 射手座 + A + 虎

  • 第200名 射手座 + A + 狗

  • 第215名 射手座 + A + 蛇

  • 第248名 射手座 + A + 兔

  • 第303名 射手座 + A + 龍

  • 第356名 射手座 + A + 馬

  • 第379名 射手座 + A + 牛

  • 第414名 射手座 + A + 豬

  • 第462名 射手座 + A + 猴

  • 第488名 射手座 + A + 雞

  • 第513名 射手座 + A + 鼠

射手座＋B型血

  • 第137名 射手座 + B + 羊

  • 第180名 射手座 + B + 虎

  • 第227名 射手座 + B + 狗

  • 第265名 射手座 + B + 蛇

  • 第314名 射手座 + B + 兔

  • 第344名 射手座 + B + 龍

  • 第399名 射手座 + B + 馬

  • 第436名 射手座 + B + 牛

  • 第451名 射手座 + B + 豬

  • 第497名 射手座 + B + 猴

  • 第504名 射手座 + B + 雞

  • 第533名 射手座 + B + 鼠

射手座＋O型血

  • 第197名 射手座 + O + 羊

  • 第241名 射手座 + O + 虎

  • 第279名 射手座 + O + 狗

  • 第312名 射手座 + O + 蛇

  • 第340名 射手座 + O + 兔

  • 第378名 射手座 + O + 龍

  • 第417名 射手座 + O + 馬

  • 第472名 射手座 + O + 牛

  • 第494名 射手座 + O + 豬

  • 第518名 射手座 + O + 猴

  • 第537名 射手座 + O + 雞

  • 第547名 射手座 + O + 鼠

摩羯座（12月23日-1月20日）

摩羯座＋AB型血

  • 第221名 摩羯座 + AB + 羊

  • 第263名 摩羯座 + AB + 虎

  • 第306名 摩羯座+ AB + 狗

  • 第352名 摩羯座+ AB + 蛇

  • 第408名 摩羯座+ AB + 兔

  • 第413名 摩羯座 + AB + 龍

  • 第458名 摩羯座 + AB + 馬

  • 第490名 摩羯座 + AB + 牛

  • 第521名 摩羯座 + AB + 豬

  • 第534名 摩羯座 + AB + 猴

  • 第548名 摩羯座 + AB + 雞

  • 第559名 摩羯座 + AB + 鼠

摩羯座＋A型血

  • 第275名 摩羯座 + A + 羊

  • 第310名 摩羯座 + A + 虎

  • 第346名 摩羯座 + A + 狗

  • 第384名 摩羯座+ A + 蛇

  • 第421名 摩羯座 + A + 兔

  • 第450名 摩羯座 + A + 龍

  • 第496名 摩羯座 + A + 馬

  • 第505名 摩羯座 + A + 牛

  • 第539名 摩羯座 + A + 豬

  • 第545名 摩羯座 + A + 猴

  • 第563名 摩羯座 + A + 雞

  • 第571名 摩羯座 + A + 鼠

摩羯座＋B型血

  • 第304名 摩羯座+ B + 羊

  • 第369名 摩羯座 + B + 虎

  • 第403名 摩羯座+ B + 狗

  • 第428名 摩羯座 + B + 蛇

  • 第464名 摩羯座 + B + 兔

  • 第500名 摩羯座 + B + 龍

  • 第512名 摩羯座 + B + 馬

  • 第528名 摩羯座 + B + 牛

  • 第551名 摩羯座+ B + 豬

  • 第558名 摩羯座 + B + 猴

  • 第570名 摩羯座+ B + 雞

  • 第575名 摩羯座 + B + 鼠

摩羯座＋O型血

  • 第351名 摩羯座+ O + 羊

  • 第386名 摩羯座 + O + 虎

  • 第431名 摩羯座 + O + 狗

  • 第460名 摩羯座 + O + 蛇

  • 第487名 摩羯座 + O + 兔

  • 第514名 摩羯座 + O + 龍

  • 第540名 摩羯座+ O + 馬

  • 第554名 摩羯座 + O + 牛

  • 第557名 摩羯座 + O + 豬

  • 第567名 摩羯座+ O + 猴

  • 第573名 摩羯座 + O + 雞

  • 第576名 摩羯座 + O + 鼠

