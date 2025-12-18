宏福苑五級火｜情緒支援熱線
不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝
2026 春妝趨勢總覽：妝容回到情緒與質感的年代
2026 年春季，彩妝不再急於抓住目光，而是選擇慢慢貼近肌膚與內心。色彩刻意降溫、光澤變得柔軟，妝容像是一段似曾相識的記憶，在低調中散發存在感。從色彩選擇、質地表現到包裝設計，春妝全面走向「溫柔卻有深度」的新平衡。
趨勢一：朦朧粉彩（Hazy Pastel）主導春妝，低彩度成為關鍵語言
高彩度正式退場，加入灰感與霧感的粉彩色系，成為 2026 春妝的主旋律。這類色彩如同被晨光暈染過的春景，溫柔卻不單薄，讓眼神與妝容保留情緒空間。
RMK 2026 春季彩妝 「Blooming Echoes」 便是這股趨勢的代表。全新 RMK明眸眼影液以一筆即完成的設計，結合細緻珠光與低彩度色調，從冷灰褐、塵灰玫瑰、古銅棕到水漾銀與紫粉紅，輕鬆打造濕潤卻不張揚的眼妝層次，完美詮釋春日的柔和與包容。
趨勢二：光澤不再閃耀外放，而是「濕潤反射感」
2026 年的光感妝容，追求的不是亮片爆閃，而是如陽光映照肌膚般的自然反射光。光澤成為妝容的一部分，而非刻意存在。
RMK 立體調色眼盤 EX-17、EX-18 以「春日清晨」與「黃昏暮色」為靈感，將高亮燦度的珠光與輕柔霧面並置，色彩刻意降低彩度與深邃感，混色或疊擦都能維持清透質感，讓雙眸宛如被春光包覆，呈現靜謐卻動人的光影層次。
趨勢三：丹寧成為彩妝新材質，永續與時尚並進
2026 春妝不只關注色彩，也開始回應永續議題。丹寧，這個時尚史上不斷被翻玩的材質，正式走進高級彩妝世界。
嬌蘭 2026 春季 ROUGE G BLOOMING DENIM 緹花丹寧系列，攜手循環材質平台 Nona Source，將高訂工坊餘料丹寧布升級再造，為 Rouge G 紅寶之吻唇膏、Ombres G 高訂深邃四色眼影盤與幻彩流星蜜粉球換上獨一無二的緹花丹寧外殼，展現永續與高級工藝並存的全新美學。
其中 Ombres G 緹花丹寧限定四色眼影盤，以三款金屬色搭配一款柔霧花瓣粉，重現丹寧藍的變幻光澤、鉚釘般的古銅與金色光感，搭配細膩霧面，構築前所未見卻高度和諧的眼妝層次。
趨勢四：柔焦底妝與自然光暈，回歸氣色本身
妝感不再追求遮掩，而是柔焦與提亮。嬌蘭 幻彩流星蜜粉球 緹花丹寧限定版 在經典 02 色系中加入丹寧藍粉珠，冷暖交織的細緻光澤，為肌膚灑上溫柔卻立體的春日光暈，呈現宛如天生好膚質的自然氣色。
趨勢五：花瓣般水潤唇妝，自然卻令人難忘
春季唇妝走向柔潤與透明感，色彩貼近唇色本身，卻讓整體氣色瞬間甦醒。
RMK 露光柔潤口紅 新增 4 款春季色選，以裸色、棕色與粉紅調構成大人系唇妝，展現彈潤豐盈卻不造作的光澤。而嬌蘭 KISSKISS 法式之吻波光蜜漾護唇油 則推出花卉靈感色 209「Blooming Glow」與 878「Dahlia Glow」，蜂蜜注入的潤澤質地，為雙唇帶來如花瓣般的透亮光采。
看更多 CTWANT 文章
年末交換禮物不踩雷！編輯嚴選質感禮盒，香氛、洗沐到彩妝一次到位
年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
香水迷必收！LOEWE匠心系列、Perfumer H玫瑰與昆蟲淡香精、嬌蘭奢鑽金馬限量瓶、D&G 紅絲絨禮盒，年末犒賞與送禮的絕美之選
其他人也在看
潤唇膏除護唇外6大意想不到的功效！同場推薦低敏滋潤護唇膏 逾12萬五星好評潤唇膏$6有找
這個冬天雖然不太冷，但天氣依然乾燥，雙唇需要特別保養。試想一下，當你微笑時，嘴唇直接成為大家的視線關注點，柔嫩光滑的嘴唇看起來有細心呵護，大家對你的印象分會大大增加！而潤唇膏不僅僅是嘴唇的好夥伴，其實它在生活中用途廣泛，總結下來有6大功效。接下來，Yahoo購物專員為大家講解潤唇膏如何在日常生活中發揮大作用，也特別推薦好用不刺激的護唇膏供大家選擇，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女主播Always Ready上鏡秘訣： NMN提拉丸 抗老同時緊緻
劇集《新聞女王2》掀起城中熱話，劇中 Man 姐等主播在鏡頭前爭分奪秒，舉手投足都要展現最佳狀態。這並非只是戲劇效果，現實中的主播同樣需要經常捱夜採訪、應付突發事件，更要迎接高清特寫的考驗。如何保持皮膚緊緻透亮，成為許多人好奇的秘密。近期，多位主播不約而同分享令皮膚 Always Ready 的「上鏡法寶」—— Naturo Vita NMN 提拉丸，助她們逆齡抗老，在鏡頭前展現年輕緊緻的輪廓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
Armani Beauty率先帶來話題度最高的#持色水唇紗-奢華柔紗訂製唇露，靈感取自高訂秀場的烏干紗質感，將空氣感、透薄度與霧面妝效結合成全新唇彩形式。採用厲害的「一滴水轉紗」科技，上唇後質地會從水感迅速轉化為細緻柔霧薄膜，搭配上將柔霧色調包裹在保濕油中的「24H微研持...styletc ・ 1 天前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 1 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 7 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 11 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 5 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 3 小時前
黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分
12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」Yahoo Style HK ・ 8 小時前