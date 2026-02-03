八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026 春節親子遊 亞洲熱門目的地全攻略：由主題樂園到陽光海島，過個最 Chill 嘅避年假期！
農曆新年長假期，絕對係一家大細規劃一趟難忘「春節親子遊」嘅黃金時段！辛苦咗大半年，好多爹哋媽咪都想趁住馬年新春，帶小朋友暫時拋開功課壓力，盡情放電，順便感受唔同地方嘅新年氣氛，創造最溫馨嘅親子時光。不過，帶住小朋友出門「拜年」兼旅行，要考慮嘅嘢真係唔少：由交通便利性、行程順唔順路，到景點啱唔啱細路玩，處處都係學問。
別擔心！Trip.com 作為你嘅專業旅行夥伴，已經為你精心整理好 2026 年「春節親子遊」 嘅亞洲熱門目的地同實用貼士。無論你鍾意：
🏙️ 都市放電型：充滿活力嘅主題樂園同室內遊樂場。
🏝️ 陽光海島型：遠離煩囂，去東南亞陽光與海灘。
🐼 寓教於樂型：去近郊動物園、科學館開吓眼界。
我哋都會為你一一呈現，助你喺新一年輕鬆規劃一趟充滿歡聲笑語、意義非凡嘅新春假期！
香港高鐵訂票優惠！🔥
🌍深圳世界之窗｜夜景遊船✨即日可用｜HK$129起
深圳歡樂谷🔥主題樂園即日可用！HKD$167起，立省17%🎉
❄️深圳卡魯冰雪世界｜即日可用｜省$179.63！
深圳東部私享一日遊 🚌 遊楊梅坑、鹿嘴山莊、大鵬所城，即時確認！HKD$434
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
春節親子遊#1 韓國：冬季限定的童話世界
👉香港快運航空公司25%Off：香港飛首爾來回HK$1,245起！
想過一個有傳統氣氛但又唔想周圍「迫人」嘅新年？韓國首爾就係你嘅不二之選！同中國文化相似，韓國人都非常重視農曆新年（Seollal），但有趣嘅係，因為大部分首爾市民都會趁假期返鄉下探親，平日擠擁嘅首爾市中心反而會變得相對安靜，畀你同家人可以更輕鬆、更自在咁遊覽各大景點。
🥢 體驗地道韓式「年味」
喺首爾過年，你唔單止可以感受到濃厚嘅節日氣氛，仲可以帶小朋友入鄉隨俗，試吓寓意「大一歲」嘅賀年年糕湯，過一個充滿儀式感嘅異國新年！
❄️ 冬季限定：夢幻童話世界
除咗傳統文化，春節期間亦係體驗韓國「冬日限定」美景嘅最好時機！由滑雪場到冰雪樂園，首爾周邊有好多令小朋友尖叫嘅夢幻景點。
首爾親子遊景點#1.江原道滑雪場
想喺 2026 春節帶仔女感受「真‧冬日」？韓國江原道就係玩雪嘅最高殿堂！呢度擁有好多世界級滑雪場，最正嘅係由首爾出發只需 1 到 1.5 小時車程，即日來回都完全無問題。
⛷️ 4 大熱門親子滑雪場一覽
如果你同家人想趁「春節親子遊」體驗冰雪樂趣，呢幾間係 Trip.com 讀者嘅心水之選：
伊利希安江村滑雪場 (Elysian Gangchon)：【編輯首選】地鐵都可以直達，交通最方便。
洪川大明維爾瓦第公園 (Vivaldi Park)：配套最齊，入面仲有室內水上樂園同機動遊戲。
橡樹谷滑雪場 (Oak Valley)：環境比較清幽，適合想靜靜地享受親子時光嘅家庭。
威利希利滑雪度假村 (Welli Hilli Park)：擁有多樣化嘅滑雪道，適合想挑戰唔同難度嘅家庭。
🌟 特別推介：伊利希安江村 —— 滑雪初學者與細路嘅天堂！
對於第一次接觸滑雪嘅小朋友，我哋強烈推薦伊利希安江村滑雪場：
坡道親民：大部分雪道都係為初級同中級者設計，斜度適中，小朋友學起上嚟無咁驚。
設施齊全：除咗滑雪，仲有超好玩嘅雪橇場 (Sledding)，就算唔滑雪嘅細路都可以玩到瘋狂。
專業教學：呢度提供好多簡單易學嘅入門課程，由教練手把手教小朋友安全咁踩出「第一步」。
💰 Trip.com 限時滑雪套票：一撳即訂，輕鬆出發！
諗裝備、諗交通、諗買飛好頭痛？Trip.com 已經幫你包辦晒！ 推薦訂購「6 小時全雪道滑雪纜車飛 + 全套裝備 + 滑雪衫 + 基礎教學 + 來回接駁巴士」套票。只要喺集合地點上車，就可以兩手fing-fing去玩雪，簡直係各位爹哋媽咪嘅救星！
首爾親子遊景點#2. 士多啤梨園採摘樂
2 月去韓國，除咗玩雪，仲有一件大人細路都瘋狂嘅事——就係食韓國士多啤梨！呢個時節嘅士多啤梨係全年度最香甜、最長、最厚肉嘅。帶小朋友去士多啤梨園親手「親自摘、即時食」，絕對係 2026 春節親子遊中最甜蜜、最有意義嘅行程！
🌡️ 溫室採摘：冬日「避寒」放電首選
好多家長驚 2 月韓國戶外太凍，小朋友會病。摘士多啤梨就完全無呢個煩惱：
室內溫暖舒適：採摘過程全部喺溫室入面進行，就算外面落緊雪，入面依然暖笠笠。
不受天氣影響：落雨、刮風定嚴寒都唔怕，小朋友可以悠悠閒閒咁慢慢摘、慢慢玩。
📋 採摘小貼士：
記得提早預約：大部分韓國草莓農場都唔接「Walk-in」，必須提前預約。
分量與收費：費用通常包咗每人摘 500g 到 1kg 嘅士多啤梨（大人細路價錢可能唔同），仲可以即場品嚐最新鮮嘅味道。
圖片來源：Trip moments@TYLL_YTKYKS
🚐 交通解決方案：唔使自駕！Trip.com 一日團幫到你
由於大部分士多啤梨園都喺京畿道等近郊地區，交通相對轉折。想玩得輕鬆？ 推薦參加 Trip.com 士多啤梨採摘一日團！
行程豐富：一個團包晒「摘士多啤梨 + 南怡島 / 晨靜樹木園 / Rail Bike」，唔使自己研究點坐車。
專車接送：由首爾市中心出發，全程有專車同導遊，媽咪 Daddy 唔使再為交通頭痛，係春節親子遊最順暢、最輕鬆嘅玩法。
延伸閱讀：
春節親子遊#2 日本：雙迪士尼與水族館之旅
講到「極致親子友善」，全球邊度夠日本鬥？由遍布商場嘅高級哺乳室，到隨處可借嘅嬰兒推車，日本簡直係帶細路旅行嘅天堂，難怪成為港人「春節親子遊」嘅不二之選。
📅 春節遊日最強優勢：景點全部照開！
好多家長驚農曆新年去旅行會遇到景點放假，但去日本就完全無呢個煩惱！
日本唔過農曆年：除咗元旦（1 月 1 日），日本喺農曆新年期間係無公眾假期嘅。
行程超彈性：所有主題樂園、商場、餐廳同博物館都會照常營業，你鍾意邊日去邊度玩都得，唔使驚食閉門羹，絕對係規劃行程嘅「最安心方案」。
🎡 東京親子遊：必衝全球最受歡迎「夢幻國度」
講到東京，小朋友心目中嘅 Top 1 永遠都係——東京迪士尼樂園 (Tokyo Disneyland) 同 東京迪士尼海洋 (Tokyo DisneySea)！
東京迪士尼樂園：經典嘅城堡、巡遊同溫馨嘅遊樂設施，係細 B 同充滿童心嘅大人必去嘅童話世界。
東京迪士尼海洋：擁有全球唯一嘅海洋主題園區，2026 年新園區「Fantasy Springs」依然係大熱，適合鍾意冒險同震撼視覺效果嘅家庭。
👉捷星日本航空25%Off：香港飛東京來回HK$1,477起！
東京親子遊景點#1.東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋
對於鍾意迪士尼嘅家庭嚟講，東京嘅「雙樂園」——東京迪士尼樂園同東京迪士尼海洋絕對值得你花足兩日、甚至三日時間去玩。兩大園區就喺隔離，搭單軌電車或者行路都可以輕鬆往返，非常方便。
👦 唔同年齡小朋友點揀園區？
小學生或以上（大細路）➔ 首選【東京迪士尼海洋】： 呢度嘅設施設計比較有冒險感同埋刺激，例如「地心探險」或者「驚魂古塔」。加上 2026 年依然超紅嘅 Fantasy Springs 新園區，對有探索慾嘅大仔大女嚟講，挑戰性同視覺震撼力都更高！
0-6 歲幼童（細 B）➔ 首選【東京迪士尼樂園】： 呢度係經典童話嘅夢幻國度，大部分設施都比較溫和。小朋友可以去「小小世界」坐船，或者喺「卡通城」搵米奇影相，充滿可愛嘅卡通元素，細 B 玩起上嚟更有親切感。
🔥 春節旺季必睇：入場放電必做 5 件事！
農曆新年期間係旅遊旺季，想玩得優雅唔狼狽？入園前一定要做定呢 5 件事：
預約入園日期：而家唔係隨便去就入得！記得提前喺 Trip.com 買定門票並確認入園日期，確保有位。
下載官方 App 查即時排隊時間：入園後第一時間打開 App，隨時監測各個設施嘅排隊進度，邊度少人去邊度。
搶 Priority Pass（免費快證）：入園後即刻喺 App 搶期間限定嘅「免費快證」，可以幫你慳返唔少熱門設施嘅排隊時間。
買 DPA（付費快證）：既然係春節去，就唔好排長龍辛苦小朋友喇！對於最熱門嘅設施（如美女與野獸或 Fantasy Springs 設施），直接買 Disney Premier Access (DPA)，用錢買時間絕對值得。
預約餐廳及表演：熱門嘅表演餐飲（如鑽石馬蹄餐廳）好快爆滿，建議提早一個月喺網上預約，確保一家大細可以坐定定一邊食飯一邊睇 Show。
東京親子遊景點#2. 品川水族館
除咗夢幻嘅迪士尼，東京仲有一個深受當地家庭喜愛、而且「親子友善」度滿分嘅隱藏好去處——品川水族館。如果你想喺春節行程入面搵一個交通方便、消費親民，又可以令小朋友睇到目不轉睛嘅室內景點，呢度絕對係首選！
🌊 置身 22 米長「海底隧道」
品川水族館最出名嘅就係嗰條長達 22 公尺嘅隧道水槽。小朋友行入去，就好似置身海底世界咁，抬頭就見到海龜、魟魚、鯊魚喺頭頂游過，近距離震撼感十足，係影相打卡嘅一流位置！
🎭 精彩絕倫：海豚與海獅表演
雖然票價親民，但表演絕對唔馬虎！館內嘅海豚同海獅表演非常受歡迎，聰明嘅海洋生物配合節奏跳躍同互動，保證令小朋友驚呼連連，絕對係行程中嘅高潮。
💰 超親民票價：春節遊日性價比之選
喺物價高昂嘅東京，品川水族館嘅門票簡直係「佛心價」：
成人門票：約港幣 $68
小童門票：約港幣 $30 用幾十蚊就可以玩足半日，對於帶住小朋友、預算需要精打細算嘅「春節親子遊」嚟講，性價比極高！
延伸閱讀：
春節親子遊#3 廣州/珠海：1.5 小時高鐵直達的樂園天堂
2026 春節想帶小朋友去旅行，但又唔想搭飛機大費周章？或者想精打細算、控制預算？咁距離香港近在咫尺嘅廣州同珠海就係你嘅完美方案！只需搭 1.5 小時高鐵，就可以隨時展開一個兩日一夜或三日兩夜嘅精彩新春旅程。
🏮 長隆「系列」：新春慶典氣氛天花板
講到大灣區親子遊，長隆絕對係經典中嘅經典。春節期間，長隆更會變身成超大型嘅新年嘉年華：
盛大花車巡遊：新春特別版嘅巡遊，配合熱鬧嘅賀年音樂同埋超精緻嘅裝飾，小朋友睇到一定好興奮。
璀璨煙花表演：珠海長隆海洋王國嘅煙花匯演喺春節期間會更加震撼，係為全家人創造美好新年回憶嘅「重頭戲」。
📍 兩大必玩樂園推介
【珠海長隆海洋王國】：擁有世界級嘅水族館、動感 5D 影院，同埋超受歡迎嘅企鵝館。夜晚睇埋煙花先返酒店，行程最完美。
【廣州長隆野生動物世界】：可以坐住小火車近距離睇野生動物，仲有全球唯一嘅大熊貓三胞胎，係寓教於樂嘅首選。
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com別錯過我們的獨家優惠券組合，輕鬆解鎖更多旅行驚喜與「着數」！例如，現正推出高鐵快閃優惠券包，只需港幣 29.9 元，即可購得價值港幣 65 元的優惠券，讓您的「春節親子遊」更省錢、更划算！立即搶購，享受超值旅程！訂票即慳！🚄💸
廣州/珠海親子遊景點#1. 廣州長隆野生動物世界
想帶小朋友睇野生動物，但香港無大型動物園？唔使飛去非洲或者澳洲，近近地去廣州長隆野生動物世界就得！作為 2026 春節親子遊嘅熱門首選，呢度匯集咗全球超過 500 種、逾 2 萬隻珍稀動物，規模絕對令大人細路都大開眼界。
🚂 皇牌體驗：野生放養 Safari 區
呢度最唔可以錯過嘅就係「自駕/乘車遊覽區」：
專屬小火車：坐上園區小火車，展開約 30 至 40 分鐘嘅奇幻旅程。你會穿越廣闊草原同神秘雨林，近距離睇到長頸鹿、斑馬、羚羊喺你身邊自由活動，好似置身於大自然一樣。
寓教於樂：除咗睇動物，園區仲推動保育概念，等小朋友喺玩樂中學習點樣愛護大自然，係最好嘅戶外教室。
📸 新春必打卡：明星熊貓三胞胎
嚟到長隆，一定要去搵全球唯一嘅熊貓三胞胎「萌萌、帥帥、酷酷」！佢哋萌爆嘅樣深受小朋友歡迎，喺新年期間見到佢哋圓滾滾嘅身影，寓意團團圓圓，係春節親子遊嘅最熱門打卡點！
廣州/珠海親子遊景點#2. 珠海長隆海洋王國
想喺 2026 春節帶小朋友睇到最震撼嘅海洋世界？入選 Trip.Best 全球 100 大親子景點 嘅 珠海長隆海洋王國 就係你嘅不二之選！呢個世界級大型海洋主題樂園，集合咗 8 大特色主題區，由刺激過山車到夢幻水族館應有盡有，係春節短途遊嘅最高享受。
🦈 世界級水族館：與「深海巨人」近距離接觸
珠海長隆擁有攞過多項世界紀錄嘅鯨鯊展館：
震撼視野：展示超過上萬種珍稀海洋生物，當你見到巨大嘅鯨鯊喺面前游過，嗰種震撼感絕對係小朋友一世難忘嘅回憶。
極地明星：除咗鯨鯊，仲有超可愛嘅企鵝館同優雅嘅白鯨表演，每一個主題區都係打卡熱點。
🎆 春節限定：節慶氣氛加倍！
新年期間，樂園會推出特別版嘅新春花車巡遊同埋期間限定表演。當夜晚璀璨嘅煙花喺標誌性嘅鯨鯊地標上空綻放，全家人一齊倒數賀新歲，氣氛簡直係滿分！
💰 媽咪最愛：細 B 免費入園優惠
帶住幼童出遊嘅家庭留意喇！珠海長隆有一個超貼心政策：
1 米以下兒童免費：身高唔夠 1 米嘅小朋友可以免費入園！呢個政策大大減輕咗家庭嘅入場開支，令「春節親子遊」玩得更輕鬆、更抵玩。
春節親子遊#4 泰國：溫暖熱鬧的曼谷新年
想同寒冷嘅冬天講拜拜？2026 年「春節親子遊」不如去泰國曼谷啦！曼谷 2 月嘅氣候溫暖陽光，係香港人避寒嘅首選。最驚喜嘅係，曼谷華人極多，新春氣氛甚至比香港更熱鬧！
圖片來源：Trip moments@Sofai819
👉大灣區航空25%Off：香港飛曼谷來回HK$1,102起！
曼谷親子遊景點#1.曼谷唐人街
2026 春節去曼谷，絕對唔可以錯過充滿活力嘅耀華力路！新年期間，呢度會化身成一片紅色嘅喜慶海洋，將傳統文化、華麗燈飾同地道美食完美結合。對於香港家庭嚟講，呢度更有一種親切感，係「春節親子遊」感受異國年味嘅核心地帶。
🏮 港式老電影氛圍：全家大細影靚相
由奧迪恩圓環開始，成條耀華力路都會掛滿紅燈籠同吉祥裝飾，節慶氣氛爆燈：
霓虹燈之夜：每晚約 18:00 至午夜，所有華麗燈飾會同步點亮。配合原本就充滿特色嘅霓虹招牌，影出嚟嘅相好似穿越返去香港 60、70 年代嘅老電影場景，絕對係新春全家福嘅最佳背景。
熱鬧慶典：街道兩旁會有精彩嘅舞龍舞獅同街頭表演，敲鑼打鼓嘅聲浪令成條街都充滿活力，小朋友一定睇到好興奮。
🍢 味蕾驚喜：食勻中泰合璧賀年小食
去唐人街，當然要留定肚食好嘢！新春期間有好多期間限定嘅美食：
傳統與創新：由地道嘅魚丸湯、泰式燒烤，到賀年必食嘅年糕、春捲甚至冰糖葫蘆，應有盡有。
街頭美食天花板：帶住小朋友一路行一路食，體驗最地道嘅曼谷宵夜文化，係旅程入面最放鬆嘅時光。
💡 Trip.com 編輯超實用攻略：
建議傍晚出發：大約下晝 5 點左右抵達，先搵間茶室坐吓，等 6 點燈飾點亮嗰一刻最震撼，亦可以避開最熱嘅時段。
注意交通管制：春節期間耀華力路部分路段可能會封路變成行人專用區。建議搭地鐵 MRT 到 Wat Mangkon 站，出站行幾分鐘就到，唔使驚塞車。
安全貼士：新年期間唐人街人流極旺，家長記得要拖實小朋友，或者為細小朋友準備好防走失帶。
圖片來源：Trip moments@Trex club
曼谷親子遊景點#2. 曼谷野生動物世界
想喺 2026 春節帶小朋友睇到最生動、最震撼嘅動物世界？入選 Trip.Best 全球 100 大親子景點 嘅 曼谷野生動物園 (Safari World) 絕對係你嘅首選！呢度結合咗「野生動物園 (Safari Park)」同「海洋公園 」兩大園區，內容豐富到足以玩足一日，係「曼谷親子遊」最強大嘅行程亮點。
🚗 皇牌體驗：坐車深入野生動物區
喺 Safari Park 區，你可以搭乘園區專車或遊園巴士，體驗「人喺籠、動物喺外面」嘅真實感：
零距離觀察：深入叢林同草原，近距離睇住獅子、老虎、斑馬、長頸鹿喺你車窗外散步，讓小朋友喺最真實嘅環境中了解自然生態。
親手餵食驚喜：呢度擁有全球數一數二嘅長頸鹿餵食平台，小朋友可以親手拎住香蕉餵呢啲高個子，仲可以抱住可愛嘅小老虎或者餵駱駝，呢啲親密接觸絕對係「春節親子遊」中最難忘嘅畫面。
🐬 精彩絕倫：海陸動物表演 Show
Marine Park 園區內嘅表演更加係精彩到令小朋友拍案叫絕：
多元化演出：由聰明嘅海豚秀、力大無窮嘅大象秀，到惹笑嘅紅毛猩猩拳擊秀，每一場都誠意十足，現場歡呼聲不斷！
💡 Trip.com 編輯超實用攻略：
⚠️ 重要提醒：星期一休館：規劃行程時請務必留意，曼谷野生動物園逢星期一休息。為咗確保行程順利，記得避開星期一，選擇其他日子前往呀！
包車前往最輕鬆：由於動物園距離曼谷市區約 45 分鐘車程，建議喺 Trip.com 預訂包車一日遊。司機會直接接送你往返酒店，仲可以開車帶你遊覽野生動物區，唔使同人逼遊園巴。
提早購票優惠：春節期間係旅遊旺季，建議提早喺 Trip.com 買定門票，唔單止有即時確認優惠，仲可以免除現場排長龍買飛嘅煩惱。
春節親子遊#4 越南：富國島抵玩度假之旅
近年最受歡迎嘅熱門旅遊景點，一定係越南富國島！對於香港家長嚟講，富國島直頭係「懶人旅遊」嘅天堂：機程只需 3 小時、香港護照免簽證，加上物價相宜，可以用最平嘅價錢享受最頂級嘅設施，絕對係 2026「春節親子遊」嘅性價比之選！
富國島親子遊景點#1.富國島珍珠遊樂園
想喺 2026 春節搵一個玩足兩日都玩唔完嘅夢幻樂園？入選 Trip.Best 全球 100 大親子景點 嘅 富國島珍珠遊樂園絕對係亞洲頂級之選！呢度佔地超過 17 萬平方米，規模係全越南之冠，無論係想刺激、想打卡定係想睇魚，呢度都能夠滿足晒全家人嘅願望。
🏰 夢幻主題區：大人細路都啱玩
樂園設計得好似歐洲童話小鎮，分咗多個特色區域：
巨型海龜水族館：呢度擁有全球最大嘅海龜建築造型水族館，入面嘅深海景觀震撼程度爆燈，係必去嘅打卡聖地。
刺激與水上體驗：由驚險嘅過山車到大型水上樂園，應有盡有。2 月嘅富國島天氣溫暖，跳落水玩滑梯絕對係避寒假期嘅最高享受。
🎆 璀璨之夜：不可錯過嘅視聽盛宴
唔好玩到晏晝就走！富國島珍珠樂園嘅夜晚先係重頭戲：
夜間大型表演：每晚都會上演璀璨奪目嘅音樂噴泉同埋夜間實景表演，結合咗光影、噴泉同表演者嘅精湛演出，絕對係「春節親子遊」中最難忘嘅壓軸驚喜。
富國島親子遊景點#2. 富國島珍珠野生動物園
想喺 2026 春節帶小朋友親近大自然？富國島珍珠野生動物園絕對係你嘅首選！呢度飼養咗超過 150 種、逾 3,000 隻珍稀動物，係一個結合自然探索同互動教育嘅超人氣景點，令你嘅「春節親子遊」好玩之餘仲非常有意義。
🚜 沉浸式 Safari：搭專車闖入野生動物區
全家人可以坐上園內專用嘅觀光保護車，展開一場驚險刺激嘅叢林冒險：
半開放棲息環境：深入動物嘅家，近距離觀察威武嘅獅子、成群嘅斑馬、仲有巨大嘅犀牛喺你車窗邊自由活動。呢種「人喺車內、動物喺外面」嘅震撼感，絕對令小朋友大開眼界。
🦒 親密互動：親手餵長頸鹿與環尾狐猴
除咗坐車睇，園內仲有好多充滿趣味嘅互動環節：
趣味餵食：小朋友可以親手餵食長頸鹿、環尾狐猴同駱駝，感受同動物朋友互動嘅快樂。
小小保育員體驗：園區特別設有兒童互動區，讓小朋友有機會體驗動物保育員嘅照顧工作。透過親身參與，從小培養佢哋對生命嘅關愛同責任感，係最佳嘅寓教於樂體驗。
💡 Trip.com 編輯超實用攻略
朝早入場最理想：動物喺朝早通常最活躍。建議安排喺開園第一時間入場，先坐 Safari 專車，之後再去餵長頸鹿，咁樣行程最順路，亦可以避開下晝嘅熱浪。
購買兩園套票更抵：珍珠野生動物園同 VinWonders 珍珠樂園距離好近，建議喺 Trip.com 購買「兩園一票通」套票，一票玩盡兩個世界級景點，性價比極高。
做好防曬準備：雖然有專車，但戶外步行時間都唔少。春節期間富國島陽光充沛，記得幫小朋友準備好防曬帽、防蚊液同飲用水。
留在香港？2026 本地農曆新年節慶亮點
2026 香港「春節親子遊」節慶亮點搶先看！#1 國泰新春國際匯演之夜 (2月17日)
想喺馬年第一日就「行大運」？2026 年 2 月 17 日（年初一）晚上，尖沙咀將會上演全港最盛大嘅「國泰新春國際匯演之夜」。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，將尖沙咀一帶化身成流動嘉年華，最適合全家大細一齊出動，感受濃厚嘅節日喜氣！
🎡 亮點推介：潮流 IP 與國際隊伍大集合
今年嘅巡遊陣容空前強大，絕對會令小朋友尖叫連連：
人氣角色齊集：12 架精美花車中，會見到超人氣嘅 Labubu、Molly，仲有小朋友最愛嘅 迪士尼 Duffy 與好友、米奇老鼠，以及首度登場嘅麥當勞 50 週年花車！
國際級表演：超過 40 隊來自全球各國（如西班牙、澳洲、韓國、意大利等）嘅隊伍，表演芭蕾、特技滑冰、韓風騎馬舞同舞龍醒獅，視聽效果極之震撼。
📍 巡遊路線與時間：
活動時間：晚上 8:00 – 9:45（下午 6:00 起已有街頭熱身派對）。
路線圖：由 香港文化中心 出發 ➔ 沿 廣東道 ➔ 海防道 ➔ 彌敦道 ➔ 以 香港喜來登酒店 為終點。
最佳觀賞點：廣東道及彌敦道兩旁均可免費觀賞，建議提早 1-2 小時霸位！
🎟️ 門票與購票資訊
如果你想坐定定喺文化中心觀眾席近距離睇表演，記得留意門票細節：
公開發售：2026 年 2 月 7 日上午 8 時起。
購票地點：尖沙咀天星碼頭 旅發局九龍旅客諮詢中心（需現場領取號碼牌）。
票價：港幣 $450 / $550 / $600。
長者及小童優惠：65 歲或以上、3-11 歲小童可享半價優惠。
💡 Trip.com 編輯超實用攻略：
錯過初一仲有展覽：如果你年初一入唔到尖沙咀，年初二至正月十五（2 月 18 日至 3 月 3 日），花車會喺 啟德體育園（首度展出！）、海洋公園、大埔林村等地公開展覽，方便大家慢慢打卡。
交通管制：當日尖沙咀 4:30 pm 起會陸續封路，建議搭 MTR 到 尖沙咀站或尖東站，避開路面交通。
住宿推介：想玩得最盡興？推介預訂 尖沙咀海旁酒店（如喜來登、馬哥孛羅），落樓就係巡遊現場，部分房間仲可以喺窗邊睇到匯演！
圖片來源：香港旅遊發展局
2026 香港「春節親子遊」節慶亮點搶先看！#2 林村許願節 (2 月 17 – 3 月 3 日)
想為馬年求個好意頭？2026 年「春節親子遊」絕對唔可以錯過充滿傳統特色嘅「香港許願節」！帶埋屋企人去大埔林村許願廣場，一齊參與呢個全港最有年味嘅民俗盛事，為摯愛祈求健康平安。
🏮 必做祈福三部曲
傳統拋寶牒：將心願寫喺寶牒上面，再親手將佢拋上許願樹（仿真樹）。相傳拋得越高，願望就越容易實現！呢個環節對小朋友嚟講既係祈福，更係一場考驗體力同技巧嘅趣味挑戰。
點燃蓮花燈：喺許願池旁邊親手點燃蓮花燈，等佢載住你嘅祝福隨水漂流，畫面溫馨又夢幻，最適合影全家福。
萬家燈火慶新春：活動現場設有大型璀璨燈飾同表演舞台，每日都有唔同嘅民俗表演，令節慶氛圍加倍濃厚。
🍱 親子玩樂與地道美食
除咗祈福，林村許願廣場仲會變身成新春嘉年華：
美食攤位：可以品嚐到地道嘅客家盆菜、圍村風味小食，仲有各種深受小朋友歡迎嘅嘉年華零食。
打卡位：今年更有機會見到由年初一花車匯演搬過嚟嘅精彩花車喺度展出，等你可以近距離影相打卡！
💡 Trip.com 編輯超實用攻略
交通安排：新春期間林村一帶會實施交通管制。建議由 MTR 太和站搭乘 64K 或 64P 巴士，或者喺 大埔墟站搭乘許願節特別專線 (63R) 直達現場。
避開高峰時間：年初一至初四係人潮高峰，如果想玩得輕鬆啲，建議揀喺初五或之後前往，或者喺早上 10 點前抵達。
順路遊大埔：許願完之後，可以順路去埋大埔鐵路博物館或者嘉道理農場，將祈福行程變成一個豐富嘅大埔一日遊。
圖片來源：香港旅遊發展局
2026 香港「春節親子遊」節慶亮點搶先看！#3 酒店 Staycation 樂趣無窮
👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠
好消息！即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 10% 的專屬折扣優惠！點擊此處，立即預訂您的「春節親子遊」酒店，享受超值禮遇！此處查看更多！
2026 農曆新年想同屋企人過得有儀式感，但又唔想去親戚屋企坐足一日？不如安排一場輕鬆嘅 新春 Staycation！香港有幾間主打「親子友善」嘅酒店，唔單止設施豐富，仲會推出新春限定活動，等全家大小喺「春節親子遊」期間，唔使出境都有出國度假嘅感覺。
香港海洋公園萬豪酒店
如果小朋友係海洋生物控，呢度絕對係首選！
海洋主題客房：酒店設有超吸睛嘅威威與好友、森林及海洋主題房，房內設計充滿童趣。
16 米高巨型魚缸：大堂嘅巨型圓柱形魚缸係必拍打卡位。
地理優勢：就喺海洋公園門口，玩完樂園直接返房休息，絕對係新春放電嘅最方便方案。
挪亞方舟度假酒店
想遠離城市喧囂，去馬灣過一個寧靜又有意義嘅新年：
多元主題房：由恐龍、宇宙到糖果主題應有盡有，空間闊落，最啱一家大細。
寓教於樂：住客可以近距離參觀挪亞方舟主題公園，參與各種科普工作坊同戶外體能鍛鍊，係避開鬧市人潮嘅清新選擇。
香港愉景灣酒店
想有「返鄉下」去咗日本或東南亞嘅感覺？去愉景灣啦：
全港唯一海濱白教堂：環境超浪漫，媽咪影相打卡一流。
歷奇樂園 EpicLand：酒店附近有全港最大嘅室內歷奇樂園，彩虹滑梯同攀爬架保證小朋友玩到唔捨得走。
馬車巡遊：新春期間仲有機會體驗馬車巡遊，充滿度假儀式感。
2026 春節親子遊「避坑」與保命攻略
開心出遊最怕遇到「人龍」同「細路扭計」。想擁有一個完美嘅農曆新年假期？記得收好呢份由 Trip.com 團隊整理嘅親子旅行 3 大法則：
🏠 法則一：親子酒店挑選「3 大指標」
設施第一：揀 Staycation 酒店一定要睇有無「室內兒童遊樂場」或「戲水池」。萬一新春落雨，小朋友依然可以喺室內放電。如果酒店有提供手工藝、烹飪等親子工作坊，更加係加分項！
交通便利：帶住嬰兒車同大型行李，轉車係噩夢。優先考慮鄰近地鐵站或有機場/樂園接駁車嘅酒店，慳返體力留嚟玩。
房型選擇：喺 Trip.com 搜尋時，優先揀「家庭房」或「連通房」。如果酒店有特色主題佈置，小朋友一入房就有驚喜，絕對係賓至如歸！
🎟️ 法則二：實名預約制度（重要提醒！）
預計 2026 年大部分熱門主題樂園（如迪士尼、環球影城）及博物館將持續實行實名預約制。
預約要趁早：熱門日子一早就會爆滿。
Trip.com 攻略：直接喺 Trip.com 預訂電子門票，唔單止免卻現場排隊之苦，仲可以確保順利入園，唔使驚去到門口先發現無位入嘅慘劇！
❄️ 法則三：保暖配套與「洋蔥式」穿法
2 月日夜溫差大，特別係日韓地區：
洋蔥式穿法：室外極凍但室內暖氣好勁，入室內要即刻脫，出室外要即刻著。
防滑第一：如果去滑雪或睇雪，一雙保暖、防滑、防水嘅鞋係保護小朋友安全嘅必備品。
便攜雨具：放定把遮或輕便雨褸喺背包，以應對突如其來嘅天氣轉變。
🚫 帶小孩出遊「避坑」指南：拒絕疲勞與情緒失控
避開人流最高峰：內地高鐵同各大景點喺年初一至年初三係人流天花板。建議家長考慮「年廿九提前出發」或「年初五後先回程」，旅程品質會提升 200%！
行程切忌「太豐富」：親子遊嘅成功秘訣係「少即是多」。春節排隊時間長，小朋友耐心有限。一日安排 1-2 個景點就夠，避免早出晚歸。留多啲時間畀小朋友休息同喺酒店玩，咁樣全家人嘅情緒先會維持喺「開心 Mode」！
親子旅遊攻略
萬象天地 港人必去深圳南山商場！超多商舖、 5 大打卡位！巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」、深圳巨人展
❓ 春節親子遊常見問題
1. 除了日韓泰，還有哪些推薦城市？
除咗熱門嘅東京、首爾同曼谷，新加坡、馬來西亞（吉隆坡/檳城） 及 三亞 亦係極佳選擇：
新加坡：交通極度方便，環球影城同聖淘沙適合各年齡層。
馬來西亞：物價極低，新山嘅 Legoland 係小朋友嘅天堂。
三亞：唔使飛太遠就可以享受陽光海灘，高端親子酒店林立，係避寒「Chill 玩」首選。
2. 春節親子遊幾多日最理想？
建議 4–6 日 最平衡。
6 歲以下幼兒：建議 4–5 日 單一城市短途遊，減少轉車轉機嘅勞累。
學齡兒童 (6 歲+)：體力較好，可以考慮 6–7 日 稍微深入嘅跨區行程。
Trip.com 貼士：行程太短會變咗趕路，太長又會令小朋友太攰影響返學作息。
3. 帶幼兒應該選自由行還是跟團？
多數家庭建議 「自由行」或「半自由行」。
彈性最高：自由行可以隨時按小朋友嘅情緒同作息（如午睡、餵奶）更改行程。
跟團須知：如果要跟團，一定要揀「純玩團」或「親子團」，確認每日車程唔會過長，避免小朋友坐車坐到扭計。
4. 春節旅遊價格一定很貴嗎？
雖然整體會比平日高 30–50%，但依然有方法控制預算：
提早預訂：機票同酒店建議提早 2–3 個月 喺 Trip.com 訂好。
避開高峰：避開年初一、二嘅入住高峰，或者揀啲相對冷門嘅城市（例如富國島、沙巴），性價比會更高。
5. 春節出遊小朋友容易生病，該如何預防？
新年出遊最怕小朋友唔舒服，家長可以做足以下準備：
隨身應急藥包：帶定退燒藥、止瀉藥、感冒藥及體溫計。
保持衞生：隨身攜帶消毒濕紙巾同免洗搓手液，喺人多景點及食嘢前勤消毒。
補充營養：出外用餐容易缺乏纖維，記得多買水果同埋確保小朋友補充足夠水分，提升免疫力。
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！ ※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業
深圳寶安京基華邑酒店53折優惠｜2大2小包早餐人均$253！主打現代東方美學／高層室內游泳池／鄰近歡樂港灣、壹方城
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！
台北／曼谷／東京／首爾平機票優惠｜來回連稅統統每人$222！旅遊出發日期至4月30日
Trip.com即將推出的特平機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，包括台北／曼谷／東京／首爾等多個人氣航點，且不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！
國泰高雄往香港客機起飛後漏油緊急折返 200旅客受影響
國泰航空有客機因漏油緊急折返，200名乘客獲安排轉乘其他航班。航班CX449今早7時45分由台灣高雄小港機場飛往香港，惟起飛不久有機組人員發現1號引擎壓力不足，機長遂按規定緊急折返，並順利在早上8時49分降落小港機場。客機降落小港機場後，高雄機場消防車隨即尾隨戒備。台灣傳媒報道指，涉事空中巴士A321neo經檢查後確認引擎漏滑油，導致壓力顯示異常和出現相關警示，評估需時2小時清理滑油和檢查。旅客轉乘其他航班國泰航空回覆《am730》稱，涉事CX449航班的客機因技術原因，在起飛後折返高雄機場，按既定程序檢查後已安排乘客落機和協助轉乘其他國泰航班。國泰航空向受影響旅客提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響，並就事件向受影響顧客致歉。
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
2026年情人節將至，想避開商場人潮，又想有氣氛、有景觀、有記憶點，不妨把約會場地轉到深圳。深圳近年湧現不少高質感餐飲空間，由臨海日落餐廳、峇里島風懸崖咖啡廳，到南法復古莊園與洞穴風格藝術餐廳，重點是價錢比香港平一大截，以下精選多間深圳情人節餐廳推介，讓你與另一半共度難忘節日。
台中親子酒店2026: 14間超人氣推介！放電樂園、溫泉療癒、CP值高任你揀
計劃緊2026年台中親子自由行？Trip.com 為你嚴選14間台中親子酒店，無論你想搵有滑梯樂園嘅放電之選，定係浸溫泉嘅療癒度假村，呢度都有！立即睇勻真實住客評價，用至抵優惠預訂，打造完美家庭回憶！
卡塔爾航空於Fortnite推出首個虛擬目的地「QVerse Island」
卡塔爾航空公司於全球最受歡迎的遊戲平台之一 Fortnite 中,首度推出全新虛擬目的地「QVerse Island」。此沉浸式體驗以卡塔爾首都多哈為藍本重新構築,為旅客提供探索城市風貌的全新沉浸式體驗,同時深度融入航空公司的品牌互動旅程。遊戲場景始於哈馬德國際機場,玩家可與卡塔爾航空的虛擬機艙服務員 Sama 互動,並探索包括 「The ORCHARD」在內的多個特色區域。登島後,玩家將在 Sama 的引導下,穿梭於多哈地標及經典景點之間,完成一系列充滿趣味的任務挑戰。島上更隱藏多處神秘角落,玩家有機會發掘「黃金機票」,贏取航空旅遊獎賞及免費機票。 (BC)#卡塔爾航空
當局對農曆新年旅遊市道感樂觀 加派人手駐守生態旅遊景點
【on.cc東網專訊】踏入2月，即將迎來農曆新年。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(2月1日)在電視節目上表示，對農曆新年旅遊市道感到樂觀，認為今年的農曆新年假期，與聖誕節假期相隔較長，加上舉辦煙花匯演及是次內地農曆新年假期比較長，提高外地旅客旅遊意欲。針對山徑等
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日 卜國明發言屢被噓 民政建議覓退休法官調解︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗錦綉花園管理公司早前提出近5億元水管維修工程，引起居民質疑後叫停，昨日管理公司召開「資訊日」。有居民代表表示，應徹查屋苑失水是否涉偷水，指水務署答應另覓地點設新水錶，再與舊水錶比較用水量。水務署高級工程師黎振鋒指，2018年已將棄置水管和屋苑內部供水系統分離，署方排除從該喉管偷水，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘查證。民政處代表建議，找有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員，與發展商、小業主代表討論解決爭議。
車Cam直擊｜大老山隧道電單車直撞客貨車 鐵騎士被拋出直插 Van 仔車廂內｜有片｜Yahoo
大老山隧道今早（3 日）發生交通意外。早上 8 時 20 分左右，一輛客貨車和電單車沿隧道管道快線往沙田方向行駛。客貨車因應前面交通情況減慢車速，然而尾隨的電單車未有減速，結果直撞客貨車車尾，電單車司機被拋出，並且撞爆客貨車車尾玻璃，全身飛進車內，身體多處受傷。電單車司機清醒，由救護車送往醫院治理。
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。