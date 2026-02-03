2026 春節親子遊 亞洲熱門目的地全攻略：由主題樂園到陽光海島，過個最 Chill 嘅避年假期！

春節親子遊必讀指南

農曆新年長假期，絕對係一家大細規劃一趟難忘「春節親子遊」嘅黃金時段！辛苦咗大半年，好多爹哋媽咪都想趁住馬年新春，帶小朋友暫時拋開功課壓力，盡情放電，順便感受唔同地方嘅新年氣氛，創造最溫馨嘅親子時光。不過，帶住小朋友出門「拜年」兼旅行，要考慮嘅嘢真係唔少：由交通便利性、行程順唔順路，到景點啱唔啱細路玩，處處都係學問。

別擔心！Trip.com 作為你嘅專業旅行夥伴，已經為你精心整理好 2026 年「春節親子遊」 嘅亞洲熱門目的地同實用貼士。無論你鍾意：

🏙️ 都市放電型 ：充滿活力嘅主題樂園同室內遊樂場。

🏝️ 陽光海島型 ：遠離煩囂，去東南亞陽光與海灘。

🐼 寓教於樂型：去近郊動物園、科學館開吓眼界。

我哋都會為你一一呈現，助你喺新一年輕鬆規劃一趟充滿歡聲笑語、意義非凡嘅新春假期！

春節親子遊#1 韓國：冬季限定的童話世界

👉香港快運航空公司25%Off：香港飛首爾來回HK$1,245起！

想過一個有傳統氣氛但又唔想周圍「迫人」嘅新年？韓國首爾就係你嘅不二之選！同中國文化相似，韓國人都非常重視農曆新年（Seollal），但有趣嘅係，因為大部分首爾市民都會趁假期返鄉下探親，平日擠擁嘅首爾市中心反而會變得相對安靜，畀你同家人可以更輕鬆、更自在咁遊覽各大景點。

🥢 體驗地道韓式「年味」

喺首爾過年，你唔單止可以感受到濃厚嘅節日氣氛，仲可以帶小朋友入鄉隨俗，試吓寓意「大一歲」嘅賀年年糕湯，過一個充滿儀式感嘅異國新年！

❄️ 冬季限定：夢幻童話世界

除咗傳統文化，春節期間亦係體驗韓國「冬日限定」美景嘅最好時機！由滑雪場到冰雪樂園，首爾周邊有好多令小朋友尖叫嘅夢幻景點。

首爾親子遊景點#1.江原道滑雪場

想喺 2026 春節帶仔女感受「真‧冬日」？韓國江原道就係玩雪嘅最高殿堂！呢度擁有好多世界級滑雪場，最正嘅係由首爾出發只需 1 到 1.5 小時車程，即日來回都完全無問題。

⛷️ 4 大熱門親子滑雪場一覽

如果你同家人想趁「春節親子遊」體驗冰雪樂趣，呢幾間係 Trip.com 讀者嘅心水之選：

伊利希安江村滑雪場 (Elysian Gangchon) ：【編輯首選】地鐵都可以直達，交通最方便。

洪川大明維爾瓦第公園 (Vivaldi Park) ：配套最齊，入面仲有室內水上樂園同機動遊戲。

橡樹谷滑雪場 (Oak Valley) ：環境比較清幽，適合想靜靜地享受親子時光嘅家庭。

威利希利滑雪度假村 (Welli Hilli Park)：擁有多樣化嘅滑雪道，適合想挑戰唔同難度嘅家庭。

🌟 特別推介：伊利希安江村 —— 滑雪初學者與細路嘅天堂！

對於第一次接觸滑雪嘅小朋友，我哋強烈推薦伊利希安江村滑雪場：

坡道親民 ：大部分雪道都係為初級同中級者設計，斜度適中，小朋友學起上嚟無咁驚。

設施齊全 ：除咗滑雪，仲有超好玩嘅 雪橇場 (Sledding) ，就算唔滑雪嘅細路都可以玩到瘋狂。

專業教學：呢度提供好多簡單易學嘅入門課程，由教練手把手教小朋友安全咁踩出「第一步」。

江原道滑雪場

💰 Trip.com 限時滑雪套票：一撳即訂，輕鬆出發！

諗裝備、諗交通、諗買飛好頭痛？Trip.com 已經幫你包辦晒！ 推薦訂購「6 小時全雪道滑雪纜車飛 + 全套裝備 + 滑雪衫 + 基礎教學 + 來回接駁巴士」套票。只要喺集合地點上車，就可以兩手fing-fing去玩雪，簡直係各位爹哋媽咪嘅救星！

首爾親子遊景點#2. 士多啤梨園採摘樂

2 月去韓國，除咗玩雪，仲有一件大人細路都瘋狂嘅事——就係食韓國士多啤梨！呢個時節嘅士多啤梨係全年度最香甜、最長、最厚肉嘅。帶小朋友去士多啤梨園親手「親自摘、即時食」，絕對係 2026 春節親子遊中最甜蜜、最有意義嘅行程！

🌡️ 溫室採摘：冬日「避寒」放電首選

好多家長驚 2 月韓國戶外太凍，小朋友會病。摘士多啤梨就完全無呢個煩惱：

室內溫暖舒適 ：採摘過程全部喺 溫室 入面進行，就算外面落緊雪，入面依然暖笠笠。

不受天氣影響：落雨、刮風定嚴寒都唔怕，小朋友可以悠悠閒閒咁慢慢摘、慢慢玩。

📋 採摘小貼士：

記得提早預約 ：大部分韓國草莓農場都唔接「Walk-in」，必須提前預約。

分量與收費：費用通常包咗每人摘 500g 到 1kg 嘅士多啤梨（大人細路價錢可能唔同），仲可以即場品嚐最新鮮嘅味道。

士多啤梨園採摘樂

圖片來源：Trip moments@TYLL_YTKYKS

🚐 交通解決方案：唔使自駕！Trip.com 一日團幫到你

由於大部分士多啤梨園都喺京畿道等近郊地區，交通相對轉折。想玩得輕鬆？ 推薦參加 Trip.com 士多啤梨採摘一日團！

行程豐富 ：一個團包晒「摘士多啤梨 + 南怡島 / 晨靜樹木園 / Rail Bike」，唔使自己研究點坐車。

專車接送：由首爾市中心出發，全程有專車同導遊，媽咪 Daddy 唔使再為交通頭痛，係春節親子遊最順暢、最輕鬆嘅玩法。

延伸閱讀：

首爾親子遊2026全攻略 親子景點、親子酒店餐廳推介！

春節親子遊#2 日本：雙迪士尼與水族館之旅

講到「極致親子友善」，全球邊度夠日本鬥？由遍布商場嘅高級哺乳室，到隨處可借嘅嬰兒推車，日本簡直係帶細路旅行嘅天堂，難怪成為港人「春節親子遊」嘅不二之選。

📅 春節遊日最強優勢：景點全部照開！

好多家長驚農曆新年去旅行會遇到景點放假，但去日本就完全無呢個煩惱！

日本唔過農曆年 ：除咗元旦（1 月 1 日），日本喺農曆新年期間係無公眾假期嘅。

行程超彈性：所有主題樂園、商場、餐廳同博物館都會照常營業，你鍾意邊日去邊度玩都得，唔使驚食閉門羹，絕對係規劃行程嘅「最安心方案」。

🎡 東京親子遊：必衝全球最受歡迎「夢幻國度」

講到東京，小朋友心目中嘅 Top 1 永遠都係——東京迪士尼樂園 (Tokyo Disneyland) 同 東京迪士尼海洋 (Tokyo DisneySea)！

東京迪士尼樂園 ：經典嘅城堡、巡遊同溫馨嘅遊樂設施，係細 B 同充滿童心嘅大人必去嘅童話世界。

東京迪士尼海洋：擁有全球唯一嘅海洋主題園區，2026 年新園區「Fantasy Springs」依然係大熱，適合鍾意冒險同震撼視覺效果嘅家庭。

日本：雙迪士尼與水族館之旅

👉捷星日本航空25%Off：香港飛東京來回HK$1,477起！

東京親子遊景點#1.東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋

對於鍾意迪士尼嘅家庭嚟講，東京嘅「雙樂園」——東京迪士尼樂園同東京迪士尼海洋絕對值得你花足兩日、甚至三日時間去玩。兩大園區就喺隔離，搭單軌電車或者行路都可以輕鬆往返，非常方便。

👦 唔同年齡小朋友點揀園區？

小學生或以上（大細路）➔ 首選【東京迪士尼海洋】 ： 呢度嘅設施設計比較有冒險感同埋刺激，例如「地心探險」或者「驚魂古塔」。加上 2026 年依然超紅嘅 Fantasy Springs 新園區，對有探索慾嘅大仔大女嚟講，挑戰性同視覺震撼力都更高！

0-6 歲幼童（細 B）➔ 首選【東京迪士尼樂園】： 呢度係經典童話嘅夢幻國度，大部分設施都比較溫和。小朋友可以去「小小世界」坐船，或者喺「卡通城」搵米奇影相，充滿可愛嘅卡通元素，細 B 玩起上嚟更有親切感。

東京迪士尼樂園

🔥 春節旺季必睇：入場放電必做 5 件事！

農曆新年期間係旅遊旺季，想玩得優雅唔狼狽？入園前一定要做定呢 5 件事：

預約入園日期：而家唔係隨便去就入得！記得提前喺 Trip.com 買定門票並確認入園日期，確保有位。 下載官方 App 查即時排隊時間：入園後第一時間打開 App，隨時監測各個設施嘅排隊進度，邊度少人去邊度。 搶 Priority Pass（免費快證）：入園後即刻喺 App 搶期間限定嘅「免費快證」，可以幫你慳返唔少熱門設施嘅排隊時間。 買 DPA（付費快證）：既然係春節去，就唔好排長龍辛苦小朋友喇！對於最熱門嘅設施（如美女與野獸或 Fantasy Springs 設施），直接買 Disney Premier Access (DPA)，用錢買時間絕對值得。 預約餐廳及表演：熱門嘅表演餐飲（如鑽石馬蹄餐廳）好快爆滿，建議提早一個月喺網上預約，確保一家大細可以坐定定一邊食飯一邊睇 Show。

東京迪士尼海洋





東京親子遊景點#2. 品川水族館

除咗夢幻嘅迪士尼，東京仲有一個深受當地家庭喜愛、而且「親子友善」度滿分嘅隱藏好去處——品川水族館。如果你想喺春節行程入面搵一個交通方便、消費親民，又可以令小朋友睇到目不轉睛嘅室內景點，呢度絕對係首選！

🌊 置身 22 米長「海底隧道」

品川水族館最出名嘅就係嗰條長達 22 公尺嘅隧道水槽。小朋友行入去，就好似置身海底世界咁，抬頭就見到海龜、魟魚、鯊魚喺頭頂游過，近距離震撼感十足，係影相打卡嘅一流位置！

🎭 精彩絕倫：海豚與海獅表演

雖然票價親民，但表演絕對唔馬虎！館內嘅海豚同海獅表演非常受歡迎，聰明嘅海洋生物配合節奏跳躍同互動，保證令小朋友驚呼連連，絕對係行程中嘅高潮。

💰 超親民票價：春節遊日性價比之選

喺物價高昂嘅東京，品川水族館嘅門票簡直係「佛心價」：

成人門票 ：約港幣 $68

小童門票：約港幣 $30 用幾十蚊就可以玩足半日，對於帶住小朋友、預算需要精打細算嘅「春節親子遊」嚟講，性價比極高！

品川水族館





延伸閱讀：

東京親子遊景點精選集大放送

大阪親子遊最佳 8 選

春節親子遊#3 廣州/珠海：1.5 小時高鐵直達的樂園天堂

2026 春節想帶小朋友去旅行，但又唔想搭飛機大費周章？或者想精打細算、控制預算？咁距離香港近在咫尺嘅廣州同珠海就係你嘅完美方案！只需搭 1.5 小時高鐵，就可以隨時展開一個兩日一夜或三日兩夜嘅精彩新春旅程。

🏮 長隆「系列」：新春慶典氣氛天花板

講到大灣區親子遊，長隆絕對係經典中嘅經典。春節期間，長隆更會變身成超大型嘅新年嘉年華：

盛大花車巡遊 ：新春特別版嘅巡遊，配合熱鬧嘅賀年音樂同埋超精緻嘅裝飾，小朋友睇到一定好興奮。

璀璨煙花表演：珠海長隆海洋王國嘅煙花匯演喺春節期間會更加震撼，係為全家人創造美好新年回憶嘅「重頭戲」。

📍 兩大必玩樂園推介

【珠海長隆海洋王國】：擁有世界級嘅水族館、動感 5D 影院，同埋超受歡迎嘅企鵝館。夜晚睇埋煙花先返酒店，行程最完美。 【廣州長隆野生動物世界】：可以坐住小火車近距離睇野生動物，仲有全球唯一嘅大熊貓三胞胎，係寓教於樂嘅首選。

廣州/珠海：1.5 小時高鐵直達的樂園天堂

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com別錯過我們的獨家優惠券組合，輕鬆解鎖更多旅行驚喜與「着數」！例如，現正推出高鐵快閃優惠券包，只需港幣 29.9 元，即可購得價值港幣 65 元的優惠券，讓您的「春節親子遊」更省錢、更划算！立即搶購，享受超值旅程！訂票即慳！🚄💸

立即搶購高鐵券包 HK$29.9抵65 💁‍♀️





廣州/珠海親子遊景點#1. 廣州長隆野生動物世界

想帶小朋友睇野生動物，但香港無大型動物園？唔使飛去非洲或者澳洲，近近地去廣州長隆野生動物世界就得！作為 2026 春節親子遊嘅熱門首選，呢度匯集咗全球超過 500 種、逾 2 萬隻珍稀動物，規模絕對令大人細路都大開眼界。

🚂 皇牌體驗：野生放養 Safari 區

呢度最唔可以錯過嘅就係「自駕/乘車遊覽區」：

專屬小火車 ：坐上園區小火車，展開約 30 至 40 分鐘嘅奇幻旅程。你會穿越廣闊草原同神秘雨林，近距離睇到長頸鹿、斑馬、羚羊喺你身邊自由活動，好似置身於大自然一樣。

寓教於樂：除咗睇動物，園區仲推動保育概念，等小朋友喺玩樂中學習點樣愛護大自然，係最好嘅戶外教室。

📸 新春必打卡：明星熊貓三胞胎

嚟到長隆，一定要去搵全球唯一嘅熊貓三胞胎「萌萌、帥帥、酷酷」！佢哋萌爆嘅樣深受小朋友歡迎，喺新年期間見到佢哋圓滾滾嘅身影，寓意團團圓圓，係春節親子遊嘅最熱門打卡點！

廣州長隆野生動物世界





廣州/珠海親子遊景點#2. 珠海長隆海洋王國

想喺 2026 春節帶小朋友睇到最震撼嘅海洋世界？入選 Trip.Best 全球 100 大親子景點 嘅 珠海長隆海洋王國 就係你嘅不二之選！呢個世界級大型海洋主題樂園，集合咗 8 大特色主題區，由刺激過山車到夢幻水族館應有盡有，係春節短途遊嘅最高享受。

🦈 世界級水族館：與「深海巨人」近距離接觸

珠海長隆擁有攞過多項世界紀錄嘅鯨鯊展館：

震撼視野 ：展示超過上萬種珍稀海洋生物，當你見到巨大嘅鯨鯊喺面前游過，嗰種震撼感絕對係小朋友一世難忘嘅回憶。

極地明星：除咗鯨鯊，仲有超可愛嘅企鵝館同優雅嘅白鯨表演，每一個主題區都係打卡熱點。

🎆 春節限定：節慶氣氛加倍！

新年期間，樂園會推出特別版嘅新春花車巡遊同埋期間限定表演。當夜晚璀璨嘅煙花喺標誌性嘅鯨鯊地標上空綻放，全家人一齊倒數賀新歲，氣氛簡直係滿分！

💰 媽咪最愛：細 B 免費入園優惠

帶住幼童出遊嘅家庭留意喇！珠海長隆有一個超貼心政策：

1 米以下兒童免費：身高唔夠 1 米嘅小朋友可以免費入園！呢個政策大大減輕咗家庭嘅入場開支，令「春節親子遊」玩得更輕鬆、更抵玩。

珠海長隆海洋王國





春節親子遊#4 泰國：溫暖熱鬧的曼谷新年

想同寒冷嘅冬天講拜拜？2026 年「春節親子遊」不如去泰國曼谷啦！曼谷 2 月嘅氣候溫暖陽光，係香港人避寒嘅首選。最驚喜嘅係，曼谷華人極多，新春氣氛甚至比香港更熱鬧！

泰國：溫暖熱鬧的曼谷新年

圖片來源：Trip moments@Sofai819

👉大灣區航空25%Off：香港飛曼谷來回HK$1,102起！





曼谷親子遊景點#1.曼谷唐人街

2026 春節去曼谷，絕對唔可以錯過充滿活力嘅耀華力路！新年期間，呢度會化身成一片紅色嘅喜慶海洋，將傳統文化、華麗燈飾同地道美食完美結合。對於香港家庭嚟講，呢度更有一種親切感，係「春節親子遊」感受異國年味嘅核心地帶。

🏮 港式老電影氛圍：全家大細影靚相

由奧迪恩圓環開始，成條耀華力路都會掛滿紅燈籠同吉祥裝飾，節慶氣氛爆燈：

霓虹燈之夜 ：每晚約 18:00 至午夜 ，所有華麗燈飾會同步點亮。配合原本就充滿特色嘅霓虹招牌，影出嚟嘅相好似穿越返去香港 60、70 年代嘅老電影場景，絕對係新春全家福嘅最佳背景。

熱鬧慶典：街道兩旁會有精彩嘅舞龍舞獅同街頭表演，敲鑼打鼓嘅聲浪令成條街都充滿活力，小朋友一定睇到好興奮。

🍢 味蕾驚喜：食勻中泰合璧賀年小食

去唐人街，當然要留定肚食好嘢！新春期間有好多期間限定嘅美食：

傳統與創新 ：由地道嘅 魚丸湯 、 泰式燒烤 ，到賀年必食嘅 年糕 、 春捲 甚至 冰糖葫蘆 ，應有盡有。

街頭美食天花板：帶住小朋友一路行一路食，體驗最地道嘅曼谷宵夜文化，係旅程入面最放鬆嘅時光。

💡 Trip.com 編輯超實用攻略：

建議傍晚出發：大約下晝 5 點左右抵達，先搵間茶室坐吓，等 6 點燈飾點亮嗰一刻最震撼，亦可以避開最熱嘅時段。 注意交通管制：春節期間耀華力路部分路段可能會封路變成行人專用區。建議搭地鐵 MRT 到 Wat Mangkon 站，出站行幾分鐘就到，唔使驚塞車。 安全貼士：新年期間唐人街人流極旺，家長記得要拖實小朋友，或者為細小朋友準備好防走失帶。

曼谷唐人街

圖片來源：Trip moments@Trex club

曼谷親子遊景點#2. 曼谷野生動物世界

想喺 2026 春節帶小朋友睇到最生動、最震撼嘅動物世界？入選 Trip.Best 全球 100 大親子景點 嘅 曼谷野生動物園 (Safari World) 絕對係你嘅首選！呢度結合咗「野生動物園 (Safari Park)」同「海洋公園 」兩大園區，內容豐富到足以玩足一日，係「曼谷親子遊」最強大嘅行程亮點。

🚗 皇牌體驗：坐車深入野生動物區

喺 Safari Park 區，你可以搭乘園區專車或遊園巴士，體驗「人喺籠、動物喺外面」嘅真實感：

零距離觀察 ：深入叢林同草原，近距離睇住獅子、老虎、斑馬、長頸鹿喺你車窗外散步，讓小朋友喺最真實嘅環境中了解自然生態。

親手餵食驚喜：呢度擁有全球數一數二嘅長頸鹿餵食平台，小朋友可以親手拎住香蕉餵呢啲高個子，仲可以抱住可愛嘅小老虎或者餵駱駝，呢啲親密接觸絕對係「春節親子遊」中最難忘嘅畫面。

🐬 精彩絕倫：海陸動物表演 Show

Marine Park 園區內嘅表演更加係精彩到令小朋友拍案叫絕：

多元化演出：由聰明嘅海豚秀、力大無窮嘅大象秀，到惹笑嘅紅毛猩猩拳擊秀，每一場都誠意十足，現場歡呼聲不斷！

💡 Trip.com 編輯超實用攻略：

⚠️ 重要提醒：星期一休館：規劃行程時請務必留意，曼谷野生動物園逢星期一休息。為咗確保行程順利，記得避開星期一，選擇其他日子前往呀！ 包車前往最輕鬆：由於動物園距離曼谷市區約 45 分鐘車程，建議喺 Trip.com 預訂包車一日遊。司機會直接接送你往返酒店，仲可以開車帶你遊覽野生動物區，唔使同人逼遊園巴。 提早購票優惠：春節期間係旅遊旺季，建議提早喺 Trip.com 買定門票，唔單止有即時確認優惠，仲可以免除現場排長龍買飛嘅煩惱。

曼谷野生動物世界





春節親子遊#4 越南：富國島抵玩度假之旅

近年最受歡迎嘅熱門旅遊景點，一定係越南富國島！對於香港家長嚟講，富國島直頭係「懶人旅遊」嘅天堂：機程只需 3 小時、香港護照免簽證，加上物價相宜，可以用最平嘅價錢享受最頂級嘅設施，絕對係 2026「春節親子遊」嘅性價比之選！

越南：富國島抵玩度假之旅

👉越捷航空25%Off：香港飛富國島來回HK$884起！

富國島親子遊景點#1.富國島珍珠遊樂園

想喺 2026 春節搵一個玩足兩日都玩唔完嘅夢幻樂園？入選 Trip.Best 全球 100 大親子景點 嘅 富國島珍珠遊樂園絕對係亞洲頂級之選！呢度佔地超過 17 萬平方米，規模係全越南之冠，無論係想刺激、想打卡定係想睇魚，呢度都能夠滿足晒全家人嘅願望。

🏰 夢幻主題區：大人細路都啱玩

樂園設計得好似歐洲童話小鎮，分咗多個特色區域：

巨型海龜水族館 ：呢度擁有全球最大嘅海龜建築造型水族館，入面嘅深海景觀震撼程度爆燈，係必去嘅打卡聖地。

刺激與水上體驗：由驚險嘅過山車到大型水上樂園，應有盡有。2 月嘅富國島天氣溫暖，跳落水玩滑梯絕對係避寒假期嘅最高享受。

🎆 璀璨之夜：不可錯過嘅視聽盛宴

唔好玩到晏晝就走！富國島珍珠樂園嘅夜晚先係重頭戲：

夜間大型表演：每晚都會上演璀璨奪目嘅音樂噴泉同埋夜間實景表演，結合咗光影、噴泉同表演者嘅精湛演出，絕對係「春節親子遊」中最難忘嘅壓軸驚喜。

富國島珍珠遊樂園

富國島珍珠遊樂園海洋水族館





富國島親子遊景點#2. 富國島珍珠野生動物園

想喺 2026 春節帶小朋友親近大自然？富國島珍珠野生動物園絕對係你嘅首選！呢度飼養咗超過 150 種、逾 3,000 隻珍稀動物，係一個結合自然探索同互動教育嘅超人氣景點，令你嘅「春節親子遊」好玩之餘仲非常有意義。

🚜 沉浸式 Safari：搭專車闖入野生動物區

全家人可以坐上園內專用嘅觀光保護車，展開一場驚險刺激嘅叢林冒險：

半開放棲息環境：深入動物嘅家，近距離觀察威武嘅獅子、成群嘅斑馬、仲有巨大嘅犀牛喺你車窗邊自由活動。呢種「人喺車內、動物喺外面」嘅震撼感，絕對令小朋友大開眼界。

🦒 親密互動：親手餵長頸鹿與環尾狐猴

除咗坐車睇，園內仲有好多充滿趣味嘅互動環節：

趣味餵食 ：小朋友可以親手餵食長頸鹿、環尾狐猴同駱駝，感受同動物朋友互動嘅快樂。

小小保育員體驗：園區特別設有兒童互動區，讓小朋友有機會體驗動物保育員嘅照顧工作。透過親身參與，從小培養佢哋對生命嘅關愛同責任感，係最佳嘅寓教於樂體驗。

💡 Trip.com 編輯超實用攻略

朝早入場最理想：動物喺朝早通常最活躍。建議安排喺開園第一時間入場，先坐 Safari 專車，之後再去餵長頸鹿，咁樣行程最順路，亦可以避開下晝嘅熱浪。 購買兩園套票更抵：珍珠野生動物園同 VinWonders 珍珠樂園距離好近，建議喺 Trip.com 購買「兩園一票通」套票，一票玩盡兩個世界級景點，性價比極高。 做好防曬準備：雖然有專車，但戶外步行時間都唔少。春節期間富國島陽光充沛，記得幫小朋友準備好防曬帽、防蚊液同飲用水。

富國島珍珠野生動物園





留在香港？2026 本地農曆新年節慶亮點

2026 香港「春節親子遊」節慶亮點搶先看！#1 國泰新春國際匯演之夜 (2月17日)

想喺馬年第一日就「行大運」？2026 年 2 月 17 日（年初一）晚上，尖沙咀將會上演全港最盛大嘅「國泰新春國際匯演之夜」。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，將尖沙咀一帶化身成流動嘉年華，最適合全家大細一齊出動，感受濃厚嘅節日喜氣！

🎡 亮點推介：潮流 IP 與國際隊伍大集合

今年嘅巡遊陣容空前強大，絕對會令小朋友尖叫連連：

人氣角色齊集 ：12 架精美花車中，會見到超人氣嘅 Labubu、Molly ，仲有小朋友最愛嘅 迪士尼 Duffy 與好友、米奇老鼠 ，以及首度登場嘅 麥當勞 50 週年花車！

國際級表演：超過 40 隊來自全球各國（如西班牙、澳洲、韓國、意大利等）嘅隊伍，表演芭蕾、特技滑冰、韓風騎馬舞同舞龍醒獅，視聽效果極之震撼。

📍 巡遊路線與時間：

活動時間 ：晚上 8:00 – 9:45（下午 6:00 起已有街頭熱身派對）。

路線圖 ：由 香港文化中心 出發 ➔ 沿 廣東道 ➔ 海防道 ➔ 彌敦道 ➔ 以 香港喜來登酒店 為終點。

最佳觀賞點：廣東道及彌敦道兩旁均可免費觀賞，建議提早 1-2 小時霸位！

🎟️ 門票與購票資訊

如果你想坐定定喺文化中心觀眾席近距離睇表演，記得留意門票細節：

公開發售 ：2026 年 2 月 7 日上午 8 時起。

購票地點 ：尖沙咀天星碼頭 旅發局九龍旅客諮詢中心 （需現場領取號碼牌）。

票價 ：港幣 $450 / $550 / $600。

長者及小童優惠：65 歲或以上、3-11 歲小童可享半價優惠。

💡 Trip.com 編輯超實用攻略：

錯過初一仲有展覽：如果你年初一入唔到尖沙咀，年初二至正月十五（2 月 18 日至 3 月 3 日），花車會喺 啟德體育園（首度展出！）、海洋公園、大埔林村等地公開展覽，方便大家慢慢打卡。 交通管制：當日尖沙咀 4:30 pm 起會陸續封路，建議搭 MTR 到 尖沙咀站或尖東站，避開路面交通。 住宿推介：想玩得最盡興？推介預訂 尖沙咀海旁酒店（如喜來登、馬哥孛羅），落樓就係巡遊現場，部分房間仲可以喺窗邊睇到匯演！

國泰新春國際匯演之夜

圖片來源：香港旅遊發展局

2026 香港「春節親子遊」節慶亮點搶先看！#2 林村許願節 (2 月 17 – 3 月 3 日)

想為馬年求個好意頭？2026 年「春節親子遊」絕對唔可以錯過充滿傳統特色嘅「香港許願節」！帶埋屋企人去大埔林村許願廣場，一齊參與呢個全港最有年味嘅民俗盛事，為摯愛祈求健康平安。

🏮 必做祈福三部曲

傳統拋寶牒：將心願寫喺寶牒上面，再親手將佢拋上許願樹（仿真樹）。相傳拋得越高，願望就越容易實現！呢個環節對小朋友嚟講既係祈福，更係一場考驗體力同技巧嘅趣味挑戰。 點燃蓮花燈：喺許願池旁邊親手點燃蓮花燈，等佢載住你嘅祝福隨水漂流，畫面溫馨又夢幻，最適合影全家福。 萬家燈火慶新春：活動現場設有大型璀璨燈飾同表演舞台，每日都有唔同嘅民俗表演，令節慶氛圍加倍濃厚。

🍱 親子玩樂與地道美食

除咗祈福，林村許願廣場仲會變身成新春嘉年華：

美食攤位 ：可以品嚐到地道嘅客家盆菜、圍村風味小食，仲有各種深受小朋友歡迎嘅嘉年華零食。

打卡位：今年更有機會見到由年初一花車匯演搬過嚟嘅精彩花車喺度展出，等你可以近距離影相打卡！

💡 Trip.com 編輯超實用攻略

交通安排：新春期間林村一帶會實施交通管制。建議由 MTR 太和站搭乘 64K 或 64P 巴士，或者喺 大埔墟站搭乘許願節特別專線 (63R) 直達現場。 避開高峰時間：年初一至初四係人潮高峰，如果想玩得輕鬆啲，建議揀喺初五或之後前往，或者喺早上 10 點前抵達。 順路遊大埔：許願完之後，可以順路去埋大埔鐵路博物館或者嘉道理農場，將祈福行程變成一個豐富嘅大埔一日遊。

林村許願節

圖片來源：香港旅遊發展局

2026 香港「春節親子遊」節慶亮點搶先看！#3 酒店 Staycation 樂趣無窮

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

好消息！即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 10% 的專屬折扣優惠！點擊此處，立即預訂您的「春節親子遊」酒店，享受超值禮遇！此處查看更多！

2026 農曆新年想同屋企人過得有儀式感，但又唔想去親戚屋企坐足一日？不如安排一場輕鬆嘅 新春 Staycation！香港有幾間主打「親子友善」嘅酒店，唔單止設施豐富，仲會推出新春限定活動，等全家大小喺「春節親子遊」期間，唔使出境都有出國度假嘅感覺。

如果小朋友係海洋生物控，呢度絕對係首選！

海洋主題客房 ：酒店設有超吸睛嘅威威與好友、森林及海洋主題房，房內設計充滿童趣。

16 米高巨型魚缸 ：大堂嘅巨型圓柱形魚缸係必拍打卡位。

地理優勢：就喺海洋公園門口，玩完樂園直接返房休息，絕對係新春放電嘅最方便方案。

香港海洋公園萬豪酒店(Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel)

香港海洋公園萬豪酒店(Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel)





想遠離城市喧囂，去馬灣過一個寧靜又有意義嘅新年：

多元主題房 ：由恐龍、宇宙到糖果主題應有盡有，空間闊落，最啱一家大細。

寓教於樂：住客可以近距離參觀挪亞方舟主題公園，參與各種科普工作坊同戶外體能鍛鍊，係避開鬧市人潮嘅清新選擇。

挪亞方舟度假酒店(Noah’s Ark Hotel & Resort)

挪亞方舟度假酒店(Noah’s Ark Hotel & Resort)





想有「返鄉下」去咗日本或東南亞嘅感覺？去愉景灣啦：

全港唯一海濱白教堂 ：環境超浪漫，媽咪影相打卡一流。

歷奇樂園 EpicLand ：酒店附近有全港最大嘅室內歷奇樂園，彩虹滑梯同攀爬架保證小朋友玩到唔捨得走。

馬車巡遊：新春期間仲有機會體驗馬車巡遊，充滿度假儀式感。

香港愉景灣酒店(Auberge Discovery Bay Hong Kong)

香港愉景灣酒店(Auberge Discovery Bay Hong Kong)





2026 春節親子遊「避坑」與保命攻略

開心出遊最怕遇到「人龍」同「細路扭計」。想擁有一個完美嘅農曆新年假期？記得收好呢份由 Trip.com 團隊整理嘅親子旅行 3 大法則：

🏠 法則一：親子酒店挑選「3 大指標」

設施第一：揀 Staycation 酒店一定要睇有無「室內兒童遊樂場」或「戲水池」。萬一新春落雨，小朋友依然可以喺室內放電。如果酒店有提供手工藝、烹飪等親子工作坊，更加係加分項！ 交通便利：帶住嬰兒車同大型行李，轉車係噩夢。優先考慮鄰近地鐵站或有機場/樂園接駁車嘅酒店，慳返體力留嚟玩。 房型選擇：喺 Trip.com 搜尋時，優先揀「家庭房」或「連通房」。如果酒店有特色主題佈置，小朋友一入房就有驚喜，絕對係賓至如歸！

🎟️ 法則二：實名預約制度（重要提醒！）

預計 2026 年大部分熱門主題樂園（如迪士尼、環球影城）及博物館將持續實行實名預約制。

預約要趁早 ：熱門日子一早就會爆滿。

Trip.com 攻略：直接喺 Trip.com 預訂電子門票，唔單止免卻現場排隊之苦，仲可以確保順利入園，唔使驚去到門口先發現無位入嘅慘劇！

❄️ 法則三：保暖配套與「洋蔥式」穿法

2 月日夜溫差大，特別係日韓地區：

洋蔥式穿法 ：室外極凍但室內暖氣好勁，入室內要即刻脫，出室外要即刻著。

防滑第一 ：如果去滑雪或睇雪，一雙 保暖、防滑、防水 嘅鞋係保護小朋友安全嘅必備品。

便攜雨具：放定把遮或輕便雨褸喺背包，以應對突如其來嘅天氣轉變。

🚫 帶小孩出遊「避坑」指南：拒絕疲勞與情緒失控

避開人流最高峰 ：內地高鐵同各大景點喺 年初一至年初三 係人流天花板。建議家長考慮「年廿九提前出發」或「年初五後先回程」，旅程品質會提升 200%！

行程切忌「太豐富」：親子遊嘅成功秘訣係「少即是多」。春節排隊時間長，小朋友耐心有限。一日安排 1-2 個景點就夠，避免早出晚歸。留多啲時間畀小朋友休息同喺酒店玩，咁樣全家人嘅情緒先會維持喺「開心 Mode」！

親子旅遊攻略

深圳萬象城 羅湖萬象城交通、美食、購物全攻略

萬象天地 港人必去深圳南山商場！超多商舖、 5 大打卡位！巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」、深圳巨人展

華強北懶人包 華強北必買電子產品、10 大必逛商場介紹

❓ 春節親子遊常見問題

1. 除了日韓泰，還有哪些推薦城市？

除咗熱門嘅東京、首爾同曼谷，新加坡、馬來西亞（吉隆坡/檳城） 及 三亞 亦係極佳選擇：

新加坡 ：交通極度方便，環球影城同聖淘沙適合各年齡層。

馬來西亞 ：物價極低，新山嘅 Legoland 係小朋友嘅天堂。

三亞：唔使飛太遠就可以享受陽光海灘，高端親子酒店林立，係避寒「Chill 玩」首選。

2. 春節親子遊幾多日最理想？

建議 4–6 日 最平衡。

6 歲以下幼兒 ：建議 4–5 日 單一城市短途遊，減少轉車轉機嘅勞累。

學齡兒童 (6 歲+)：體力較好，可以考慮 6–7 日 稍微深入嘅跨區行程。

Trip.com 貼士：行程太短會變咗趕路，太長又會令小朋友太攰影響返學作息。

3. 帶幼兒應該選自由行還是跟團？

多數家庭建議 「自由行」或「半自由行」。

彈性最高 ：自由行可以隨時按小朋友嘅情緒同作息（如午睡、餵奶）更改行程。

跟團須知：如果要跟團，一定要揀「純玩團」或「親子團」，確認每日車程唔會過長，避免小朋友坐車坐到扭計。

4. 春節旅遊價格一定很貴嗎？

雖然整體會比平日高 30–50%，但依然有方法控制預算：

提早預訂 ：機票同酒店建議提早 2–3 個月 喺 Trip.com 訂好。

避開高峰：避開年初一、二嘅入住高峰，或者揀啲相對冷門嘅城市（例如富國島、沙巴），性價比會更高。

5. 春節出遊小朋友容易生病，該如何預防？

新年出遊最怕小朋友唔舒服，家長可以做足以下準備：

隨身應急藥包 ：帶定退燒藥、止瀉藥、感冒藥及體溫計。

保持衞生 ：隨身攜帶消毒濕紙巾同免洗搓手液，喺人多景點及食嘢前勤消毒。

補充營養：出外用餐容易缺乏纖維，記得多買水果同埋確保小朋友補充足夠水分，提升免疫力。





