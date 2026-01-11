2026 曼谷 Villa 推薦：10 間必住私人泳池別墅、包棟民宿 CP 值全攻略

10大曼谷Villa推介

曼谷呢座充滿魅力嘅 天使之城，向來係香港人最愛嘅度假天堂。無論你想去探索地道美食、喺商場盡情血拼，定係感受泰國歷史文化，曼谷永遠唔會令你失望。

2026 年去曼谷旅行，係時候提升住宿層次喇。Trip.com 建議你跳出傳統酒店嘅框框，入住近年大受歡迎嘅 曼谷 Villa。呢種住宿唔單止係瞓覺嘅地方，更係一種結合私密、奢華同溫馨嘅全新生活體驗。

由即日起到賣晒為止，透過 Trip.com 網頁或 App 註冊成為會員，預訂酒店同 Villa 即可享有 高達 8% 專屬折扣。立即點擊此處，開啟您的奢華之旅！

為何曼谷旅遊要選 Villa？享受無可取代嘅私密同奢華

對於追求極致隱私、闊落空間同埋獨特度假體驗嘅香港旅客嚟講，曼谷 Villa 無疑係超越傳統酒店嘅絕佳住宿選擇。相較於標準嘅酒店客房，曼谷 Villa 可以帶畀你意想不到嘅驚喜。曼谷 Villa 以佢無與倫比嘅奢華感、極度闊落嘅居住面積，同埋完全獨立嘅私密空間而聞名。無論係享受天倫之樂嘅家庭親子遊，三五知己嘅歡樂結伴出行，定係情侶之間尋求浪漫升溫嘅蜜月之旅，曼谷 Villa 都可以為你提供量身定制、最完美嘅度假歸宿。

頂級私密空間：唔受打擾嘅專屬度假時光

選擇入住曼谷 Villa 最大嘅魅力，莫過於你放喺精心設計嘅專屬私人天地入面，享受徹底唔被外界打擾嘅寧靜同放鬆。告別酒店行廊嗰啲嘈雜人聲，呢度只有屬於你同摯愛親朋嘅歡聲笑語。你可以選擇喺綠意盎然嘅私人庭院入面沉浸喺書香，喺陽光灑落嘅露台上面悠閒咁食早餐，或者純粹係靜靜咁發呆，等身心完全放空，深刻感受假期嘅真正意義。

專屬私人泳池：隨時跳入沁涼池水

提到 Villa，又點可以唔提嗰個令人嚮往嘅私人泳池？好多頂級曼谷 Villa 嘅點睛之筆，就係佢個私人泳池。呢啲泳池設計精美，等你可以隨時隨地、隨心所欲咁跳入沁涼嘅池水入面暢泳一番，完全唔使同人Share。無論係沐浴喺清晨第一縷陽光下享受晨泳，定係喺繁星點點嘅夜空下感受池水嘅靜謐，呢個專屬於你嘅私人泳池都會成為你徹底放鬆身心、洗滌旅途疲憊嘅最佳場所。

適合家庭朋友包棟：共享歡樂公共空間

對於團體旅客嚟講，曼谷 Villa 包棟更加係理想之選。曼谷 Villa 通常提供多間獨立睡房、闊落舒服嘅客廳、獨立飯廳，同埋設施齊全嘅現代化廚房。呢個意味住你同家人朋友一齊住嗰陣，既可以保有各自嘅私密房，又可以共享廣闊嘅公共空間，享受團聚嘅歡樂。大家可以一齊喺廚房大展廚藝，

香港前往曼谷交通

香港同曼谷之間嘅交通極之方便，每日都有好多間航空公司提供頻繁嘅直航服務，飛機時間短，令佢成為香港旅客短途旅行嘅理想目的地。

航班選擇： 國泰航空 (Cathay Pacific)、泰國國際航空 (Thai Airways)同埋 亞洲航空 (AirAsia)

等多間航空公司都提供每日多班直飛航班。

飛行時間： 由香港國際機場 (HKG) 出發，飛去曼谷主要國際機場——素萬那普國際機場 (BKK) 或者廊曼國際機場 (DMK)，航程只需要大約 3 小時，非常適合週末快閃或者短期度假。

簽證資訊： 持有香港特區護照嘅旅客可以享免簽證入境泰國，最長可以逗留 30 日。

機場交通：

素萬那普國際機場 (BKK)： 抵達 BKK 之後，你可以選擇搭便捷嘅機場快線 (Airport Rail Link) 直達市中心嘅 Phaya Thai 站，再輕鬆轉乘 BTS 空鐵去曼谷各個主要區域，全程車程大約 30 分鐘，高效又舒服。

廊曼國際機場 (DMK)： 如果你喺 DMK 降落，就可以選擇搭 SRT 紅線列車快速連接市區，或者揀搭機場巴士、的士，甚至預約 Grab 或者私人接送服務，多種交通方式確保你順利去到目的地。

私人接送： 特別係當你拎住比較多行李，或者同長輩、小朋友同行嗰陣，我哋強烈建議你喺 Trip.com 等信賴嘅平台預訂機場私人接送服務。專車會直接送你去到曼谷 Villa 門口，慳返轉車嘅煩惱，令你嘅旅程由一開始就輕鬆無憂。

Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠

優惠使用方法：只需點選複製您的專屬優惠代碼，在Trip.com付款頁面輸入，即可輕鬆享有折扣優惠！💴

優惠碼：TRIPCAR8

👉 預訂 Trip.com 租車

曼谷租車，價格低至 HK$150.47

如何挑選最適合你的曼谷Villa？三大重點一次掌握

面對咁多泰國曼谷 Villa 推薦，點樣揀最鍾意嗰間？掌握以下呢三個重點，就可以輕鬆做決定。

1. 根據人數同預算：由情侶 Villa 到多人包棟

喺揀你理想嘅曼谷 Villa 嗰陣，首先明確你嘅旅行人數同整體預算係至關重要。曼谷嘅 Villa 選擇極之多樣化，由適合情侶入住、設計溫馨精緻嘅單房私人泳池別墅，到可以輕鬆容納十幾個人、專門為大家庭或者朋友團體設計嘅曼谷 Villa 包棟，各種風格同價位都有，總有一款可以完美契合你嘅需求。 例如，之後會介紹嘅素坤逸 SHAN 別墅 (Shan Villas Sukhumvit) 房型最多可以容納 10 人。如果多人分擔費用，每人每晚嘅價錢甚至可能比住市區五星級酒店嘅普通房更加抵，絕對係追求高 CP 值同舒服空間嘅理想之選。

2. 選擇住宿區域：市中心便利 vs. 河畔寧靜

曼谷 Villa 嘅住宿地點會直接影響你嘅整體旅遊體驗。你可以根據詳細嘅行程規劃、個人偏好，以及對城市氛圍嘅期待，揀最適合你嘅區域。

素坤逸區 (Sukhumvit)： 作為曼谷最繁華時尚嘅區域，BTS 空鐵幹線貫穿其中，交通方便到無與倫比。呢度匯聚咗世界級頂級購物中心、米芝蓮星級餐廳、時尚天台酒吧同埋充滿活力嘅夜生活場所。揀呢區嘅 Villa，代表你可以隨時隨地投入呢座城市嘅熱情懷抱。

湄南河畔 (Riverside)： 如果你渴望遠離塵囂，追求一份寧靜、充滿詩意嘅度假氛圍，咁河畔區就係你嘅絕佳選擇。呢度雲集咗好多頂級奢華嘅曼谷 Resort 同埋河畔 Villa，坐擁壯麗迷人嘅湄南河景觀。你可以搭酒店提供嘅免費接駁船，優雅咁穿梭喺各大景點之間。

是隆/沙吞區 (Silom/Sathorn)： 作為曼谷嘅金融商業中心，呢度散發住成熟穩重嘅都市氛圍。唔單止有好多高級酒店同特色餐廳，更加唔缺少綠意盎然嘅公園。交通同樣方便，適合商務旅客或者偏愛都會質感生活嘅遊客。

3. 確認設施同服務：私人泳池、管家服務唔可以少

預訂曼谷 Villa 之前，一定要仔細確認佢提供嘅設施同服務係咪完全符合你嘅旅行需求，呢點會直接影響你嘅入住體驗。

核心設施： 私人泳池幾乎係曼谷 Villa 嘅標配，但大細、深度同設計風格各有不同，一定要睇清楚相片同描述。此外，廚房設備齊全唔齊全（例如焗爐、微波爐、餐具等）、係咪提供高速免費 Wi-Fi、有冇足夠停車位（如果你打算自駕）等，都係實用考慮因素。

增值服務： 頂級嘅曼谷 Villa 通常會提供一系列貼心同尊榮嘅服務，例如 24 小時隨傳隨到嘅私人管家、精緻嘅房內餐飲服務、預約私人廚師到屋企煮地道泰菜，甚至係安排專業水療按摩師去 Villa 入面做療程。呢啲客製化服務可以將你嘅奢華度假體驗推向極致。

10 大曼谷 Villa 推薦 (含私人泳池)：奢華享受、高 CP 值、包棟首選全攻略！

近年曼谷市區住宿市場越嚟越蓬勃，出現咗好多擁有私人泳池 (Private Pool) 嘅 Villa 或者別墅式酒店房型。為咗幫你搵到最完美嘅歸宿，我哋精選咗 10 間橫跨唔同風格、價錢同位置嘅頂級 Villa。

1.【奢華河畔首選】曼谷嘉佩樂酒店 (Capella Bangkok) - 頂級曼谷Villa體驗

2019 年開幕嘅 Capella Bangkok 迅速成為奢華地標。酒店坐落喺歷史悠久嘅石龍軍路，係曼谷市區極少數可以提供尊貴河畔泳池別墅 (Pool Villa) 嘅頂級酒店。佢獨特嘅 Verandah 房型同奢華別墅都配備專屬私人泳池，等你可以唔使出門就睇到湄南河美景。

10大曼谷Villa推介 | 曼谷嘉佩樂酒店

特色：

✨ 坐擁湄南河一線無敵景觀 ✨ 每間Villa均設有私人小型泳池和戶外按摩池 ✨ 獲獎無數的頂級餐飲體驗 ✨ 私人管家「Capella Culturist」貼心服務



10大曼谷Villa推介 | 曼谷嘉佩樂酒店 (Capella Bangkok)

酒店資訊：

地址： 地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 附近景點： ICONSIAM購物中心、Asiatique河濱夜市 提供服務&設備： 私人管家、米芝蓮星級餐廳、Auriga水療中心、免費接駁船 房費： 河畔別墅約 HK$18,000 起/晚 公共交通： 交通：乘搭BTS空鐵至Saphan Taksin站，即可轉乘酒店提供的免費接駁船，約10分鐘的舒適船程即可抵達。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約45-60分鐘。



2.【市中心時尚之選】曼谷瑰麗酒店 (Rosewood Bangkok) - 城市綠洲私人泳池Villa

Rosewood Bangkok 以佢獨特嘅「Wai」合掌手勢建築設計成為天際線亮點，仲同 BTS Ploenchit 站直接相連。佢嘅頂級房型「Nara House」配備專屬私人泳池同戶外露台，係曼谷市中心極之罕有嘅配置。

10大曼谷Villa推介 | 曼谷瑰麗酒店

特色：

💎 位於曼谷核心商業區，交通購物極為便利 💎 獨特的「Wai」合掌手勢建築外觀 特色亮點：💎 Nara House是曼谷市區罕有且極其珍貴的頂級房型，配備專屬私人泳池及戶外露台，提供無與倫比的私密奢華。 💎 設計時尚，品味非凡



10大曼谷Villa推介 | 曼谷瑰麗酒店 (Rosewood Bangkok)

酒店資訊：

地址： 地址：1041/38 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 附近景點： 周邊景點：Central Embassy、Central Chidlom、四面佛 提供服務&設備： Sense水療中心、室內外泳池、頂級餐廳酒吧 房費： Nara House 約 HK$25,000 起/晚 公共交通： 交通：BTS Ploenchit站有天橋可直接通達酒店，步行即可輕鬆抵達。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約30-45分鐘。



3.【高CP值多人包棟】素坤逸SHAN別墅 (Shan Villas Sukhumvit) - 預算友好曼谷Villa

2021 年開幕，係高性價比之選。雖然唔喺 BTS 核心區，但價錢極具吸引力，房型闊落舒服，非常啱家庭或者大班朋友包棟。

10大曼谷Villa推介 | 素坤逸SHAN別墅 (Shan Villas Sukhumvit)2

特色：

💎 性價比極高，適合多人曼谷villa包棟 💎 提供多臥室房型，最多可容納10人 特色亮點：💎 「Family Room Private Pool Terrace」房型設計獨特，可直接通往私人泳池，極具度假感。 💎 設計簡約現代，氛圍輕鬆



10大曼谷Villa推介 | 素坤逸SHAN別墅 (Shan Villas Sukhumvit)

酒店資訊：

地址： 地址：16 On Nut 18 Alley, 萱鑾區 10250, 曼谷, 泰國 附近景點： 周邊景點：Mega Bangna購物中心、Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) 提供服務&設備： 私人泳池、免費Wi-Fi、停車場 房費： 家庭泳池房型約 HK$1,500 - HK$3,000/晚 公共交通： 交通：距離BTS Udom Suk站約10分鐘車程，建議利用Grab應用程式或搭乘的士前往，方便快捷。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約20-30分鐘。



4.【頂級設計美學】暹羅度假村 (The Siam R esort )

由著名建築師 Bill Bensley 設計，呢度唔單止係酒店，更係藝術品。位於 Dusit 河畔，遠離喧囂。Pool Villa 分為園景同河景，充滿泰式貴族氣息。

10大曼谷Villa推介 | 暹羅度假村

特色：

由國際著名建築師Bill Bensley操刀設計 特色亮點：💎 酒店完美融合泰式古董與裝飾藝術（Art Deco）風格，宛如一座私人的藝術博物館，處處皆是風景。 所有Villa均設有私人泳池及內部庭院 提供泰拳、瑜伽、烹飪等豐富文化體驗



10大曼谷Villa推介 | 暹羅度假村 (The Siam Resort)

酒店資訊：

地址： 地址：3/2 Thanon Khao, Vachirapayabal, Dusit, Bangkok 附近景點： 周邊景點：Wat Rajphatikaram、Sukhothai Palace 提供服務&設備： 設施服務：提供專屬私人管家服務、頂級Opium Spa水療中心、專業泰拳館，並設有免費接駁船往返Sathorn碼頭，交通便利。 房費： 泳池別墅約 HK$9,000 起/晚 公共交通： 交通：建議搭乘酒店提供的私人接駁船，享受獨特的河上風光。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約45-60分鐘。



5.【平價入門推薦】泰國大薩拉酒店 (The Grand Sala Thai) - 高CP值曼谷泳池別墅

如果你預算有限，但又想搶先體驗私人泳池 Villa，呢度係絕佳選擇。位於 Lat Krabang 區，好近 BKK 機場。淡季嗰陣甚至一千蚊港紙左右就可以入住。

10大曼谷Villa推介 | 泰國大薩拉酒店

特色：

價格極具競爭力，是體驗泳池別墅的入門之選 傳統泰式蘭納（Lanna）建築風格 提供多種帶泳池的房型選擇 氛圍寧靜，遠離市區煩囂



10大曼谷Villa推介 | 泰國大薩拉酒店 (The Grand Sala Thai)

酒店資訊：

地址： 地址：190/12 Soi LatPhrao 122 (Mahadthai 1) Yaek 18, PhlabPhla, WangThonLang, Bankok 附近景點： Omni Business Mall 提供服務&設備： 泳池別墅、餐廳、私人停車場 房費： 泳池別墅約 HK$800 - HK$1,500/晚 公共交通： 交通：酒店靠近機場快線Lat Krabang站，建議搭乘的士前往，非常便捷。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程僅需約10-15分鐘。



6. 【超大空間包棟】Luxury Five-room Pool Villa - 曼谷大家庭包棟住宿首選

大型家庭或朋友團體首選！呢座 2 層別墅有 5 間睡房，最多可以住 12 個大人。有大型私人泳池同闊落戶外位，夏天玩水一流。

10大曼谷Villa推介 | Luxury Five-room Pool Villa

特色：

別墅內設有大型私人泳池及寬敞的戶外休憩區，讓您和親友可以盡情暢泳，在曼谷的炎熱夏日享受不受打擾的清涼與歡樂。

Villa內還配備了設備齊全的現代化廚房，無論您是想親手準備豐盛的家庭餐點，或是在私人泳池畔舉辦一場熱情的燒烤派對（BBQ），這裡都能完美滿足您的需求。

其地理位置亦十分便利，步行範圍內即可找到7-11便利店及Big C大型超市，採購新鮮食材和日常用品均十分方便。

10大曼谷Villa推介 | Luxury Five-room Pool Villa 2

酒店資訊：

地址： 地址：2660 Krungthep-Nonthaburi 54/1, 挽賜區, 曼谷, 泰國 提供服務&設備： 私人泳池、全套廚房設備、燒烤設施、免費Wi-Fi、私人停車位 房費： 參考價格：整棟曼谷Villa包棟約 HK$3,000 - HK$5,000/晚（價格視季節和入住人數而定） 公共交通： 從MDK機場出發，車程約20分鐘。



7.【市中心超大空間】曼谷市中心500平五房獨棟泳池別墅

位於翁通郎區，佔地 500 平方米，空間巨大。有 5 間房，公共空間開揚，啱晒搞池畔派對。

10大曼谷Villa推介 | 曼谷市中心500平五房獨棟泳池別墅

特色：

🏠 500平方米超大空間，活動自如不受限 👨‍👩‍👧‍👦 五間獨立睡房，適合10人以上大型團體 🏊‍♀️ 私人泳池與戶外庭院，盡享私密派對時光 🍳 設備齊全的廚房及燒烤爐，滿足所有烹飪需求



10大曼谷Villa推介 | 曼谷市中心500平五房獨棟泳池別墅 2

酒店資訊：

地址： 地址：29/3 Soi Ramkhamhaeng 9, 翁通郎區, 曼谷, 泰國 附近景點： 周邊景點：The Mall Ramkhamhaeng 提供服務&設備： 私人泳池、全功能廚房、燒烤設備、洗衣機、免費Wi-Fi 房費： 整棟別墅約 HK$2,800 - HK$4,500/晚 公共交通： 交通：距離BTS 藍甘杏站約20分鐘步行路程。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約30-40分鐘。



8.【金融區私密豪庭】Sathorn私人泳池別墅 (Pool Villa Sathorn Bangkok) - 都會曼谷Villa

喺寸金尺土嘅 Sathorn 擁有一棟帶私人泳池嘅 Villa 係一種極致奢華。位置優越，周圍有好多高級餐廳同天台酒吧。

10大曼谷Villa推介 | Sathorn私人泳池別墅

特色：

💼 坐落於曼谷金融中心Sathorn區，地理位置優越 🏡 城市中的現代聯排別墅設計，功能齊全 🏊‍♂️ 專屬私家泳池，在鬧市中享受一片寧靜 🥂 適合商務旅客或追求極致便利的小型團體



10大曼谷Villa推介 | Pool Villa Sathorn Bangkok

酒店資訊：

地址： 地址：217 Suan Phlu 6 Alley, Thung Maha Mek, 沙吞區 10120, 曼谷, 泰國 附近景點： 周邊景點：King Power Mahanakhon、Lumpini公園、帕蓬夜市 提供服務&設備： 私人泳池、小廚房、免費Wi-Fi、免費停車位 房費： 整棟別墅約 HK$2,000 - HK$3,000/晚 公共交通： 交通：距離BTS Chong Nonsi站約10-15分鐘步行路程。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約40-50分鐘。



9.【終極派對包棟】曼谷中心7卧1000平米私人泳池別墅

巨無霸級選擇！擁有 1000 平方米室內外空間，7 間房，可以住超過 16 人。娛樂設施一應俱全，包括桌球枱同卡拉 OK。

10大曼谷Villa推介 | 曼谷中心7卧1000平米私人泳池別墅

特色：

🏰 1000平方米宮殿級空間，極致奢華 🎉 七間獨立臥室，可容納超過16人的超大型團體 🏊‍♂️ 大型私人泳池及廣闊花園，娛樂設施豐富 🥳 專為大型派對、公司活動及家庭聚會設計



10大曼谷Villa推介 | 曼谷中心7卧1000平米私人泳池別墅2

酒店資訊：

地址： 地址：189/7Soi Prachan Khadi, Khwaeng Khlong Tan Nuea, 瓦他那區, 曼谷, 泰國 附近景點： 周邊景點：RQ49 MALL、Emquartier、Phrom Phong 提供服務&設備： 大型私人泳池、卡拉OK、桌球枱、全套廚房、燒烤區、管家服務 房費： 整棟別墅約 HK$6,000 - HK$8,000/晚 公共交通： 交通：由於人數較多，建議預訂多部Grab或包車服務。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程約20-30分鐘。



10.【機場便捷之選】The O-Zone Airport Riviera Lodge - 靠近機場的曼谷度假住宿

雖然唔係傳統獨立 Villa，但佢精緻嘅度假小屋 (Lodge) 設計好舒服。距離 BKK 機場只有 10 分鐘，啱晒搭凌晨機或早機嘅朋友。

10大曼谷Villa推介 | The O-Zone Airport Riviera Lodge

特色：

✈️ 距離素萬那普國際機場(BKK)僅10分鐘車程 🌳 園林式設計，充滿悠閒度假感 🕒 價格實惠，適合早機或夜機旅客作過渡住宿



10大曼谷Villa推介 | The O-Zone Airport Riviera Lodge2

信息：

地址： 地址：9/5 ถนน ลาดกระบัง, 10520, 拉甲邦區, 曼谷, 泰國 附近景點： 周邊景點：Suvarnabhumi Airport (BKK)、The Paseo Mall Lat Krabang 提供服務&設備： 按摩室、餐廳、免費機場接送服務、免費Wi-Fi 房費： 每晚約 HK$500 - HK$1,000 公共交通： 交通：酒店可提供便捷的機場接送服務，或您可搭乘的士往返機場。從素萬那普國際機場 (BKK) 出發，車程僅需約10分鐘。



選擇住曼谷 Villa，代表你選擇咗一種更自由、更私密、更貼近你理想度假模式嘅旅行方式。無論係同摯愛喺私人泳池邊浪漫，定係同親朋好友喺闊落客廳暢談，呢份獨一無二嘅體驗都會成為你最難忘嘅記憶。展望 2026 年，不如升級住宿體驗，喺天使之城打造一個完美嘅「家外之家」啦。

曼谷 Villa | 常見問題

曼谷 Villa 嘅平均房價大約係幾多？

平日（週一至週四）平均房價大約係 HK$3,515。但範圍好廣，由 HK$1,000 左右嘅平價選擇到超過 HK$20,000 嘅頂級奢華河畔 Villa 都有，真正做到豐儉由人。

曼谷 Villa 適合親子家庭入住嗎？

非常適合！好多 Villa 有多睡房、闊落公共空間同廚房，對家庭客嚟講好方便。私人泳池更加係小朋友嘅樂園。

預訂曼谷 Villa 嗰陣需要畀按金嗎？

係呀，大部分喺 Check-in 嗰陣都要畀按金（通常 1,000 至 3,000 泰銖），可以用現金或者信用卡預授權。退房嗰陣如果冇損壞，會全額退返。

預訂曼谷 Villa 嘅最佳時機係幾時？

11 月到第年 2 月係旺角天氣最好，但房價最高。4 月到 10 月係淡季或雨季，好多時有大折扣。建議起碼提早 2-3 個月預訂熱門房型。

