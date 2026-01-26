2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集

東京親子遊

而家日圓匯率持續走低，真係去日本旅行嘅最好時機！如果你正話規劃緊一場難忘嘅家庭之旅，東京絕對係你嘅首選。呢座城市交通網絡四通八達，就算唔自駕都可以輕鬆暢遊各大景點，直頭係親子遊嘅理想目的地。

東京無論係市中心定係近郊，都匯聚咗眾多類型豐富、娛樂性十足嘅親子景點，由奇妙嘅水族館、得意嘅動物園、刺激嘅主題樂園，到充滿創意嘅室內遊樂場，以及好食又好玩嘅親子餐廳，應有盡有。保證等一家大細都可以盡情玩樂，一齊創造美好回憶。呢篇文章為你精心挑選咗十大東京市內親子景點、三大近郊景點，以及三間特色親子餐廳，為你嘅東京親子之旅提供最詳盡嘅參考指南！

🎡 東京親子遊推介景點：市內篇

#1 東京迪士尼樂園

東京迪士尼樂園

講到東京親子遊嘅夢幻首選，東京迪士尼絕對係榜上有名！呢個魔法王國有 7 大主題區，由驚險嘅遊樂設施到精彩嘅表演都有，等全家人都可以沉浸喺童話世界。由於門票極之搶手，我哋強烈建議你務必提早預購！

地址： 日本千葉縣浦安市舞濱 1 番地 1

交通： 東京 JR 京葉線「舞濱站」南出口直達

立即購票

#2 三麗鷗彩虹樂園

三麗鷗彩虹樂園

想體驗粉紅色嘅夢幻之旅？呢度係以 Sanrio 家族明星做主題嘅室內樂園，隨時會撞到 Hello Kitty、My Melody 同布丁狗。呢度四季都有唔同活動，好似夏日祭、聖誕主題咁。如果你屋企個囡係 Sanrio 粉絲，呢個景點絕對唔可以錯過！

地址： 東京都多摩市落合 1 - 31

開放時間： 09:00 – 18:00

交通： 京王線、小田急線、多摩單軌電車「多摩中心站」行 5 分鐘

立即購票

#3 東京樂高樂園探索中心

東京樂高樂園探索中心

樂高迷必去！呢個室內樂園有超過 300 萬個 LEGO 積木，仲砌咗迷你版嘅東京地標。加埋刺激嘅 4D 影院，保證大人細路都玩到唔捨得走，係全家人「打卡」嘅好地方。

地址： 東京都港區台場 1 丁目 6-1 東京沙灘島購物中心 3 樓

開放時間： 10:00 – 16:00

交通： 百合海鷗線「御台場海濱公園」站行 2 分鐘，或臨海線「東京電訊港」站行 5 分鐘

立即購票

#4 豐洲 teamLab Planets TOKYO 美術館

豐洲teamLab Planets TOKYO美術館

呢度係一個沉浸式嘅光影殿堂，非常適合帶小朋友去感受藝術魅力。最特別係可以赤腳踏入水入面嘅作品，親身感受水流同光影交織，呢份觸覺同視覺享受會為旅程增添唔少藝術氣息。

地址： 東京都江東區豐洲 6 – 1 - 16

交通： 百合海鷗號「新豐洲」站行 1 分鐘，或地鐵有樂町線「豐洲」站行 10 分鐘





立即購票

#5 讀賣樂園

讀賣樂園

擁有 60 年歷史，離新宿只需 30 分鐘電車。園區分為四大區域，周圍都係綠色森林，景色好靚。春天可以坐過山車穿梭櫻花雨，冬天就有超璀璨嘅點燈活動，非常推薦。

地址： 東京都稻城市矢野口 4015 - 1

交通： 京王線「京王讀賣樂園」站下車，轉搭空中纜車 Sky Shuttle 或巴士約 5-10 分鐘到





立即購票

#6 墨田水族館

墨田水族館

位於東京晴空塔 (Skytree) 入面，係獨特嘅都市型水族館。最吸睛係重現小笠原海域生態嘅「東京大水槽」，仲有可以近距離睇企鵝同海狗嘅開放式水缸，係一個兼具觀賞同教育意義嘅好地方。

地址： 東京天空樹城 天空町 5 層 6 層 (墨田區押上壹丁目 1 番 2 號)

交通： 東武天空樹線「東京天空樹」站，或地鐵半藏門線「押上」站行 5 分鐘

立即購票

#7 KidZania 兒童社會體驗活動中心

Kidzania兒童社會體驗活動中心

呢度係一個縮小版社會，提供大約 100 種職業場景。小朋友可以著上制服體驗做醫生、消防員或記者，仲可以賺「錢」同練習理財觀念，係一個寓教於樂嘅絕佳場所。

地址： 江東區豐洲 2 – 4 - 9 城市碼頭拉拉港豐洲

交通： 地鐵有樂町線至「豐洲」站 2 號出口行 8 分鐘

立即購票

#8 Round 1 STADIUM (台場 DiverCity Tokyo Plaza 店)

Round 1 STADIUM (台場 DiverCity Tokyo Plaza 店)

落雨天或太熱嘅放電聖地！呢度係大型室內綜合遊樂場，有波波池、跳彈床同埋電子遊戲區。帶小朋友嚟呢度玩幾粒鐘，佢哋一定電力放盡！

地址： 東京都江東區青海 1 丁目 1 番 10 號 DiverCity Tokyo Plaza 6F

交通： 台場站行約 5 分鐘即達

#9 上野動物園

上野動物園

去東京親子遊，參觀動物園係又平又好玩嘅選擇。上野動物園有熊貓、大象、獅子同北極熊。要注意熊貓超人氣，可能要排長龍先見到佢哋。

地址： 東京都台東區上野公園 9 - 83

開放時間： 09:30 – 17:00

交通： JR 「上野站」公園口行 5 分鐘

#10 橫濱麵包超人兒童博物館

橫濱麵包超人兒童博物館

實現小朋友「見到麵包超人」嘅夢想！博物館有好多互動遊戲同體驗活動，仲可以買到琳瑯滿目嘅麵包超人周邊商品同主題美食，小朋友一定開心到爆。

地址： 橫濱市西區港灣未來 6 – 2 - 9

交通： 港未來線「新高島」站行 3 分鐘，或橫濱站東口行 13 分鐘

🏞️ 東京近郊親子景點推介

#1 媽媽牧場

媽媽牧場

想要田園風光同動物互動？位於千葉縣嘅媽媽牧場有馬、羊、牛同呆萌嘅羊駝。細路可以體驗騎馬同睇綿羊騷，山頂仲有一個小型遊樂園，設施好豐富！

地址： 千葉縣富津市田倉 940 - 3

交通： JR 佐貫町站轉巴士到門口

立即購票

#2 藤子・F・不二雄博物館

藤子・F・不二雄博物館

「多啦 A 夢」迷必到！展示咗珍貴手稿同漫畫場景。請特別留意：博物館係事先預約制，一定要經 LAWSON 便利店預購指定日期門票，千祈唔好撲空！

地址： 神奈川縣川崎市多摩區長尾 2 丁目 8-1

交通： 新宿站搭小田急線到「登戶站」，再轉搭付費接駁巴士。

#3 姆明谷公園

姆明谷公園

位於埼玉縣，成個公園好似北歐童話世界咁。分為四大區域，有餐廳、紀念品店同室外遊樂區，氣氛寧靜又美好，非常適合一家大細。

地址： 埼玉縣飯能市宮澤 327 - 6

交通： 池袋站搭西武池袋線特急至「飯能站」，轉搭巴士到「Metsä」站

立即購票

🍴 東京親子餐廳推介

萌翻味蕾的 Pokémon Cafe（東京・日本橋）

Pokémon Cafe（東京・日本橋）

講到東京親子餐廳，呢間既得意又好味嘅 Pokémon Café 絕對唔可以錯過！店入面嘅環境佈置完全圍繞住家喻戶曉嘅寶可夢（Pokémon）世界，由牆面裝飾到餐桌擺設，周圍都充滿巧思。

呢度嘅茶點更加係精緻可口，造型得意到令人唔捨得食。此外，咖啡廳入面仲設有獨家紀念品店，等你可以將心愛嘅寶可夢周邊帶返屋企。無論係大人定係細路，都可以喺呢度搵到樂趣，沉浸喺寶可夢嘅奇幻氛圍入面。

注意： Pokémon Café 人氣極高，務必事前預約，先至可以確保你嘅東京親子遊用餐體驗順暢無憂！

項目內容：

地址： 東京都中央區日本橋二丁目 11 番 2 號 日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.東館 5 樓 開放時間： 10:30 – 22:00 交通方法： 1. 由 JR 「東京站」八重洲北口行 5 分鐘 2. 由東京 Metro 地鐵銀座線、東西線「日本橋站」B2 出口直達 3. 都營地鐵淺草線「日本橋站」行 4 分鐘



鐵道居酒屋 Little TGV

鐵道居酒屋 Little TGV

喺充滿活力嘅秋葉原，有一間名為 「Little TGV」 嘅鐵道居酒屋，佢以獨特嘅「女僕 x 鐵道」主題脫穎而出，係東京親子餐廳嘅趣味選擇。

餐廳內部設計充滿咗鐵道元素，唔單止有精緻嘅鐵路模型展示，更加提供令大人細路都為之驚嘆嘅電車造型午餐。家長們不妨帶小朋友嚟呢度用餐，唔單止可以品嚐特色美食，仲可以沉浸喺鐵道世界入面，影返啲充滿回憶嘅「打卡」相，為你嘅東京親子遊增添一抹獨特色彩。

項目內容：

地址： 東京都千代田區外神田 3 - 10 - 5 イサミヤ第 3 ビル 4Ｆ 開放時間： * 星期二至五：18:00 – 23:00 星期六及公眾假期：16:00 – 23:00 星期日：12:00 – 23:00 星期一：休息 交通方法： JR 秋葉原站行約 5 分鐘、末廣町站行約 3 分鐘



Ninja Cafe & Bar 淺草

Ninja Cafe & Bar 淺草

圖片來源：Ninja Cafe & Bar 淺草官網

位於淺草嘅 「Ninja Cafe & Bar」 係一間充滿趣味嘅忍者主題餐廳，非常適合尋求獨特體驗嘅東京親子遊家庭。喺呢度，你唔單止可以著上帥氣嘅忍者服飾，瞬間化身為神秘嘅忍者，仲可以喺精心設計嘅忍者屋入面，利用各種道具進行刺激嘅忍者訓練，感受好似電影咁嘅場景。

用餐方面，餐廳提供別具特色嘅忍者主題菜式同飲品，由視覺到味覺都充滿驚喜。快啲嚟呢度享受一餐充滿冒險精神嘅餐點，為你嘅東京親子遊創造一份與眾不同嘅難忘回憶！

項目內容：

地址： 東京都台東區西淺草 3 – 27 - 14 トーア淺草マンション 1F 開放時間： 10:00 – 21:00 交通方法： 1. 由淺草站（筑波快線）行 5 分鐘 2. 由田原町站（銀座線）行 8 分鐘



東京親子酒店推介

# 1 東京錦系町樂天城市飯店

東京錦系町樂天城市酒店(Lotte City Hotel Kinshicho Tokyo)

東京錦系町樂天城市酒店(Lotte City Hotel Kinshicho Tokyo)

東京錦系町樂天城市酒店(Lotte City Hotel Kinshicho Tokyo)

評分：8.8/10.0

地址：4 Chome-6-1 Kinshi, 墨田區, 130-0013 東京都, 日本

選擇房型

特色：

1. 特設「樂天熊仔」主題房間

2. 多項嬰兒用品可供租借

3. 酒店有電梯連接地下鐵站

#2 東京灣喜來登大酒店

東京灣喜來登大酒店(Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel)

東京灣喜來登大酒店(Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel)

東京灣喜來登大酒店(Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel)

評分：9.0/10.0

地址：1-9 Maihama, 279-0031 浦安市, 千葉縣, 日本

選擇房型

特色：

1. 為東京迪士尼度假區的官方酒店，設有各種兒童遊樂設施。

2. 提供往返單軌列車站的免費接駁車

3. 房型選擇較多

#3 東京灣舞濱日航大酒店

東京灣舞濱日航大酒店(GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA)

東京灣舞濱日航大酒店(GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA)

東京灣舞濱日航大酒店(GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA)

評分：9.3/10.0

地址：1-7 Maihama, Urayasu, 279-0031 浦安市, 千葉縣, 日本

選擇房型

特色：

1. 屬於迪士尼樂園的「官方認證酒店」，JR站有接駁車直達。

2. 外觀及房間計設優美

3. 具小孩友善設施

💡 東京親子遊小貼士

避開繁忙時間： 東京電車上下班尖峰時間極擁擠。帶住細路同嬰兒車，千祈要避開呢段時間，等大家行程輕鬆啲。 善用 Google Maps「無障礙設施」： 喺步行路線揀「選項」→「無障礙設施」，Google 就會幫你搵有升降機或斜坡嘅路，避開樓梯。 提前預約，慳時省心： 帶細路最怕等。預先訂好門票同餐廳，唔使排長龍，寶貴假期先可以玩得盡興。

❓ 東京親子遊常見問題

東京適唔適合親子遊？

絕對適合！交通完善、治安好，景點相對集中，住同一間酒店玩幾日都好輕鬆。

景點有咩特色？

類型極豐富！想親近大自然有水族館、動物園；想放電有主題樂園同室內遊樂場；想追星仲有各式卡通主題公園。

親子酒店有咩設施？

通常會有遊戲室、家庭房或主題房，仲會提供嬰兒床、推車等租借服務。