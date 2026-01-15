2026 泰國潑水節全攻略：曼谷/清邁/芭堤雅濕身戰區、交通住宿、必備裝備一文睇清！

「泰國潑水節」又名宋干節（Songkran），呢個唔單止係泰國最隆重嘅傳統新年，更加係全球旅人最期待嘅年度狂歡盛事！預計 2026 年，由繁華曼谷嘅摩天大樓下面，到古色古香清邁嘅護城河邊，成個泰國都會變身做一片濕身狂歡嘅「水戰場」。

但呢場盛會嘅核心意義遠不止於此，佢蘊含住「洗滌」舊厄、迎接「傳承」好運嘅深刻精神，象徵住用純淨之水洗走過去一年嘅唔順利，祈求新一年平安順遂。無論你係渴望投身刺激嘅街頭水戰，抑或想深入體驗泰國深厚嘅佛教文化，Trip.com 都已經為你精心準備咗最完善嘅「泰國潑水節」行程規劃同住宿推薦。立即跟隨 Trip.com，一齊探索 2026 年呢個充滿熱情同祝福嘅泰國盛夏啦！

💰 泰國潑水節 2026 專屬旅遊優惠：限時快閃與酒店折扣

為了等你的「泰國潑水節 2026」之旅玩得更加盡興而且預算友好，我哋強烈建議你善用早鳥優惠。提早規劃同預訂，唔單止可以確保你搶到心水機票同酒店，仲可以為你的旅費帶來意想不到嘅驚喜折扣！

🔫 泰國潑水節 | 曼谷：動感之都嘅街頭激戰全解析

談到「泰國潑水節 2026」嘅瘋狂程度，曼谷絕對係當仁不讓嘅首選！曼谷喺「潑水節」期間會徹底變身，展現出令人驚嘆嘅狂野魅力。主要慶祝熱點集中喺以下三大區域：

首先係赫赫有名嘅 席隆路（Silom Road），呢條長達數公里嘅街道會全面實施交通管制，變身成為最激烈嘅「潑水戰區」。幾萬個狂歡者手持各式強力水槍，同不斷噴灑水柱嘅消防車一齊將氣氛推向最高潮，絕對等你好似落湯雞咁濕透又過癮！接著係全球背包客嘅朝聖地 —— 考山路（Khao San Road），呢度洋溢住濃厚嘅異國情調，強勁嘅電音節奏震耳欲聾，潑水派對往往由朝早延續到深夜，係體驗曼谷夜生活同「潑水節」結合嘅絕佳地點。

Best Places To Celebrate Songkran in Bangkok

曼谷「潑水節」最佳慶祝地點

除了驚心動魄嘅街頭水戰，「曼谷潑水節 2026」仲會為你帶來世界級嘅娛樂饗宴！其中最受矚目嘅就係 S2O 亞洲潑水音樂節，佢巧妙咁將震撼嘅電子音樂同大型噴水設備融為一體。而對於希望體驗較為溫和、更具文化氛圍嘅家庭旅客，暹羅廣場（Siam Square） 一帶就係理想選擇，呢度會有傳統舞蹈表演同創意市集。

S2O Songkran Music Festival 2024 | Things to do in Bangkok

S2O潑水音樂節：曼谷「潑水節」必玩活動

【曼谷潑水節熱點資訊】

席隆路 (Silom Road)： 搭曼谷 BTS 去 Sala Daeng 站，或 MRT 去 Si Lom 站。

考山路 (Khao San Road)： 建議搭的士或 Grab 去到附近，再行 10-15 分鐘入去。

暹羅廣場 (Siam Square)： 搭 BTS 去 Siam 站直達。

CentralWorld 購物中心： 搭 BTS 去 Chit Lom 站，出站行幾分鐘就到。

🏯 泰國潑水節 | 清邁：重拾古城傳統嘅文化溫度

若要體驗最具原始傳統風貌嘅「泰國潑水節 2026」，清邁絕對係你的不二之選！喺呢度，「潑水節」唔單止係玩水，更加係一場深度融合歷史、信仰同社區精神嘅文化盛會。

清邁嘅活動主要圍繞住 古城護城河 展開。當地居民同遊客會排成長龍，直接舀護城河水進行「水戰」。相較於曼谷嘅瘋狂，清邁多咗一份人文氣息。你會見到好多著住泰北傳統服飾嘅民眾，優雅咁參與儀式。塔佩門（Tha Phae Gate） 作為官方主場，會有祈福儀式、選美大賽同花車巡遊。清邁人好講究文化細節，例如喺 帕邢寺（Wat Phra Singh） 進行莊嚴嘅浴佛儀式。

Where to Go in Chiang Mai for Songkran this year

2026年清邁「潑水節」必去地點

【清邁潑水節熱點資訊】

古城護城河： 搭紅色雙條車或嘟嘟車即可前往。

塔佩門： 古城東門，行路或搭雙條車都好方便。

帕邢寺： 位於古城西側，建議租單車或步行前往感受氣氛。

尼曼路 (Nimmanhaemin Road)： 文青區，搭雙條車約 10 分鐘到。

🏖️ 泰國潑水節 | 芭堤雅：海濱之城嘅長效歡樂派對

「芭堤雅潑水節 2026」最吸引嘅地方，就係佢慶祝時間超長！當曼谷同清邁開始平息之際，芭堤雅先至去到高峰。呢度有獨特嘅 萬萊節（Wan Lai） 傳統，活動通常會延續到 4 月 19 日。

成個芭堤雅會陷入瘋狂，尤其係 海灘路（Beach Road），會變成幾公里長嘅步行水戰區。最經典係「皮卡車大戰」，車上面裝晒大水桶周街潑。想靜啲可以去 中天海灘（Jomtien Beach）。玩完水仲可以去 真理寺 睇木雕藝術，或者去商場行街。

Pattaya Songkran Festival Guide, Where, When & How | UME Travel

芭堤雅「潑水節」攻略：地點、時間與玩法

【芭堤雅潑水節熱點資訊】

海灘路： 搭環線雙條車即可。

步行街 (Walking Street)： 海灘路南端。

中天海灘： 搭往南嘅雙條車約 15 分鐘。

真理寺： 搭的士或雙條車都好便利。

🌊 泰國潑水節 | 布吉：熱帶海島與水上狂歡嘅結合

「布吉潑水節 2026」將新年傳統同海灘陽光完美融合。慶祝活動集中喺熱鬧嘅 巴東海灘（Patong Beach） 同 邦古拉路（Bangla Road）。呢度更似一個盛大嘅國際嘉年華。如果想感受溫和啲嘅氣氛，可以去 布吉老鎮（Phuket Old Town），嗰度嘅中葡式建築影相一流。

Songkran in Phuket: Your Ultimate Survival Guide

布吉「潑水節」終極生存指南

【布吉潑水節熱點資訊】

巴東海灘/邦古拉路： 核心觀光區，搭嘟嘟車或接駁車即到。

布吉老鎮： 由巴東搭巴士或的士約 30 分鐘。

卡隆海灘 (Karon Beach)： 巴東南面，建議租電單車或搭的士。

🎒 潑水節必備裝備清單同防範措施

想喺水戰入面保持戰鬥力，裝備好重要：

防水手機袋： 裝手機、現金、卡，記住揀掛頸式而且要密封性好。 專業護目鏡： 防止水噴親眼，亦可以擋住水中嘅白色粉末。 快乾功能衫： 唔好著白色或太透明嘅衫，濕咗會尷尬。揀快乾料可以防止感冒。 防滑運動涼鞋： 地面濕咗好滑，涼鞋一定要抓地力強，防止滑倒受傷。 強力水槍/水桶： 戰區用高壓水槍，清邁用水桶有時仲有效！

🙏 潑水節嘅文化深度：儀式同寓意

雖然大家玩得好瘋狂，但其實潑水節係充滿溫馨嘅家庭節日。後輩會向長輩進行 「灑水禮」，將香水淋喺長輩手心表示敬意。寺廟入面仲有 「堆沙塔」 同 「浴佛」，大家去旅行嘅時候，可以走入佛寺靜心觀察，感受呢份莊嚴。

泰國潑水節2026 習俗

禮貌提醒： 唔好向僧侶、孕婦或者揸緊電單車嘅人潑水，呢個係最基本嘅禮儀。

❓ 2026 泰國潑水節旅遊常見問題 FAQ

2026 年潑水節官方日期係幾時？

傳統係 4 月 13 到 15 日，但主要城市通常會玩足 5 到 7 日。

唔鍾意濕身去唔去得？

喺街度被「祝福」（噴水）嘅機率係 99%，唔想濕就留喺大商場或者度假村入面。

潑水節期間 鋪頭會開嗎？

大商場、便利店照開，但細嘅老字號或者餐廳可能會放 3 到 5 日假。

可以路邊隨便舀水嗎？

戰區會有加水站，有啲要收錢有啲免費。注意水源衛生，清邁護城河水係特色，但都要留意皮膚敏感問題。