2026 泰國潑水節全攻略：曼谷/清邁/芭堤雅濕身戰區、交通住宿、必備裝備一文睇清！
「泰國潑水節」又名宋干節（Songkran），呢個唔單止係泰國最隆重嘅傳統新年，更加係全球旅人最期待嘅年度狂歡盛事！預計 2026 年，由繁華曼谷嘅摩天大樓下面，到古色古香清邁嘅護城河邊，成個泰國都會變身做一片濕身狂歡嘅「水戰場」。
但呢場盛會嘅核心意義遠不止於此，佢蘊含住「洗滌」舊厄、迎接「傳承」好運嘅深刻精神，象徵住用純淨之水洗走過去一年嘅唔順利，祈求新一年平安順遂。無論你係渴望投身刺激嘅街頭水戰，抑或想深入體驗泰國深厚嘅佛教文化，Trip.com 都已經為你精心準備咗最完善嘅「泰國潑水節」行程規劃同住宿推薦。立即跟隨 Trip.com，一齊探索 2026 年呢個充滿熱情同祝福嘅泰國盛夏啦！
💰 泰國潑水節 2026 專屬旅遊優惠：限時快閃與酒店折扣
為了等你的「泰國潑水節 2026」之旅玩得更加盡興而且預算友好，我哋強烈建議你善用早鳥優惠。提早規劃同預訂，唔單止可以確保你搶到心水機票同酒店，仲可以為你的旅費帶來意想不到嘅驚喜折扣！
HK Express 泰國航線快閃促銷
搶佔先機！為咗迎接 2026 年「泰國潑水節」嘅旅遊高峰，HK Express 特別推出限時促銷活動，涵蓋泰國各大熱門航點。無論你計劃飛往熱鬧嘅曼谷、文化底蘊深厚嘅清邁，定係陽光普照嘅布吉，都可以用極具競爭力嘅優惠價格輕鬆預訂機票，等你的泰國之旅由空中就開始慳錢！
Trip.com 泰國旅遊節專屬禮遇
Trip.com 深知自由行旅客嘅需求，特別為你的「泰國潑水節 2026」之旅準備咗多重獨家優惠！呢啲包括精選泰國酒店嘅誘人折扣、熱門景點門票嘅專屬優惠，以及貼心嘅旅遊保險加購禮遇。對於嗰啲渴望入住「潑水戰區」附近，方便隨時投入戰鬥嘅旅客嚟講，呢啲折扣無疑係最大化節省預算、提升旅行體驗嘅最佳途徑。
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
別錯過！即日起至優惠售罄為止，只要您透過 Trip.com 應用程式（App）輕鬆註冊成為會員，即可立即享有高達 10% 的獨家折扣！這項會員專屬禮遇，是您規劃「泰國潑水節2026」行程、預訂酒店與機票的最佳時機，點擊此處立即加入，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！
🔫 泰國潑水節 | 曼谷：動感之都嘅街頭激戰全解析
談到「泰國潑水節 2026」嘅瘋狂程度，曼谷絕對係當仁不讓嘅首選！曼谷喺「潑水節」期間會徹底變身，展現出令人驚嘆嘅狂野魅力。主要慶祝熱點集中喺以下三大區域：
首先係赫赫有名嘅 席隆路（Silom Road），呢條長達數公里嘅街道會全面實施交通管制，變身成為最激烈嘅「潑水戰區」。幾萬個狂歡者手持各式強力水槍，同不斷噴灑水柱嘅消防車一齊將氣氛推向最高潮，絕對等你好似落湯雞咁濕透又過癮！接著係全球背包客嘅朝聖地 —— 考山路（Khao San Road），呢度洋溢住濃厚嘅異國情調，強勁嘅電音節奏震耳欲聾，潑水派對往往由朝早延續到深夜，係體驗曼谷夜生活同「潑水節」結合嘅絕佳地點。
曼谷「潑水節」最佳慶祝地點
除了驚心動魄嘅街頭水戰，「曼谷潑水節 2026」仲會為你帶來世界級嘅娛樂饗宴！其中最受矚目嘅就係 S2O 亞洲潑水音樂節，佢巧妙咁將震撼嘅電子音樂同大型噴水設備融為一體。而對於希望體驗較為溫和、更具文化氛圍嘅家庭旅客，暹羅廣場（Siam Square） 一帶就係理想選擇，呢度會有傳統舞蹈表演同創意市集。
S2O潑水音樂節：曼谷「潑水節」必玩活動
【曼谷潑水節熱點資訊】
席隆路 (Silom Road)： 搭曼谷 BTS 去 Sala Daeng 站，或 MRT 去 Si Lom 站。
考山路 (Khao San Road)： 建議搭的士或 Grab 去到附近，再行 10-15 分鐘入去。
暹羅廣場 (Siam Square)： 搭 BTS 去 Siam 站直達。
CentralWorld 購物中心： 搭 BTS 去 Chit Lom 站，出站行幾分鐘就到。
雙子塔酒店
用戶評分: 8.5/10.0
價錢：HK$275起
酒店位置很棒，離siam 廣場和朱拉隆功夜市都很近，大堂裝修也很漂亮，房間也很大，泳池確實很清，樓下711和羅森都有，但是最最最最重要的是睡覺，給我安排好房間靠路邊的應該是快速路，晚上困的很睡著了還行，但是白天天亮之後就超級吵，外面的車和摩託的噪音特別大，就睡不着，如果酒店能把窗户玻璃做得隔音效果更好一點，我下次或者朋友來絕對會推薦他們來這住
曼谷素坤逸奧克伍德華庭工作室酒店
用戶評分: 8.4/10.0
價錢：HK$552起
繼去年之後，這是我第二次入住。 飯店乾淨整潔，性價比高。 水壓強勁，熱水充足。 房間寬敞，可以放下兩個行李箱，打包行李輕鬆無壓力。 雖然沒有浴缸，但房間乾淨舒適，入住體驗極佳。 早餐菜單雖然不豐富，但 我在雞蛋站點的煎蛋捲非常美味，我每天都吃。 咖哩和炒飯每天都會更換。還有味噌湯，味道相當不錯。 無需預約洗衣服務。 一樓大廳外有洗衣機，您可以聯絡前台洗衣服。 門衛很友善，幫了我不少忙。 洗衣 100 泰銖（1 小時） 洗衣液 30 泰銖 烘乾機 100 泰銖（40 分鐘）
沙吞雅詩閣大使館酒店
用戶評分: 9.0/10.0
價錢：HK$929起
我每年都會去曼谷兩次，住過三家不同的飯店，這家是我最喜歡的。即使考慮到我最近的其他海外旅行，這家酒店也依然如此。 無論是清潔人員還是前台工作人員，都非常友好，房間維護得很好，而且打掃後也非常乾淨。 飯店地理位置優越，靠近大使館、飯店和銀行，這意味著晚上交通擁堵，而且到地鐵站也要步行10分鐘，非常不方便。不過，正因如此，對於女性來說，晚上獨自出遊也足夠安全，不用擔心。 附近有很多韓國人喜歡的餐廳，前台的韓國員工非常樂於助人，也很友善。預訂後，他們滿足了我的所有要求，讓我從一開始就對這家酒店留下了良好的印象。飯店的泳池不如其他飯店大，但陽光不太充足，白天不用擔心曬傷，這點很不錯。從泳池望去，沙吞路的景色也很美。附近有一家著名的屋頂酒吧，一定要去看看。我非常滿意，以後還會再住這裡。
曼谷是隆希爾頓花園酒店
用戶評分: 8.3/10.0
價錢：HK$506起
設施：房間裝修極簡風，有些設計看不懂，比如沒有牙刷，牙膏，拖鞋，水龍頭是對着水池邊緣，非常容易弄的到處都是水，淋浴間沒有門，這個太差了，水弄的到處都是 衞生：衞生可以，整體房間味道偏重，床單看上去還算好，毛巾非常廉價，看得出來是用高温蒸的，也算乾淨 環境：環境可以，BtS比較近，樓下tutu車很多記得還價 服務：非常好，早餐很豐盛
🏯 泰國潑水節 | 清邁：重拾古城傳統嘅文化溫度
若要體驗最具原始傳統風貌嘅「泰國潑水節 2026」，清邁絕對係你的不二之選！喺呢度，「潑水節」唔單止係玩水，更加係一場深度融合歷史、信仰同社區精神嘅文化盛會。
清邁嘅活動主要圍繞住 古城護城河 展開。當地居民同遊客會排成長龍，直接舀護城河水進行「水戰」。相較於曼谷嘅瘋狂，清邁多咗一份人文氣息。你會見到好多著住泰北傳統服飾嘅民眾，優雅咁參與儀式。塔佩門（Tha Phae Gate） 作為官方主場，會有祈福儀式、選美大賽同花車巡遊。清邁人好講究文化細節，例如喺 帕邢寺（Wat Phra Singh） 進行莊嚴嘅浴佛儀式。
2026年清邁「潑水節」必去地點
【清邁潑水節熱點資訊】
古城護城河： 搭紅色雙條車或嘟嘟車即可前往。
塔佩門： 古城東門，行路或搭雙條車都好方便。
帕邢寺： 位於古城西側，建議租單車或步行前往感受氣氛。
尼曼路 (Nimmanhaemin Road)： 文青區，搭雙條車約 10 分鐘到。
皇后奢華大酒店
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$743起
強烈推薦這家酒店！ 1. 房間有40平米，光洗手間就有8平米，King Size大床，2+1+1沙發組，水吧飲品齊全，裝修風格揉合了歐式和泰式，富有濃郁的地域特色。 2. 非常乾淨，應該説一塵不染。床單和毛巾都是雪白，地毯也沒有污漬。房間沒有潮味或其他任何引起不適的味道，也沒有香水味兒。 3. 服務熱情，特別是入住時送了一個巨大的食物大禮包，從依雲水到巧克力到茶包到各種小零食應有盡有，茶几上還擺放着迎賓水果。 4. 早餐豐富，和泰國多數酒店一樣，早餐以西式為主，搭配了一些中式和泰式食物。麪包品種豐富，光粗糧麪包就有六種（自己切片），水果很多樣，西瓜木瓜芒果蘋果香蕉火龍果梨等。推薦嚐嚐豆奶和魚形燒。 5. 離長康路夜市步行七八分鐘，周圍300米有兩個711便利店，各種餐館按摩店林立，去夜市的途中會路過雅詩閣公寓和清邁香格里拉大酒店。這個區域寧靜，不會有交通和夜市產生的噪音。去古城需要打車。 6. 酒店和自己的會議中心形成一個環形建築羣，從主路走進來一分鐘就是酒店區域，環境優美而且非常安全。 7. 一樓酒廊晚間開放，提供酒水冰激凌等，有真人鋼琴演奏和唱歌，非常適合情侶聊天。 寫在最後：酒店是2019年開業的，房間裝修多處使用了柚木，再加上泰式裝飾裏常用的紫色，整體氛圍偏暗，好處是令人沉靜利於休息，但喜歡現代簡潔風格的遊客就會覺得有點舊。實際上也多是歐洲遊客選擇這家酒店，待了四晚，每天早餐時看到的90％都是中年及以上年齡的歐洲遊客。
清邁温特里市度假酒店
用戶評分: 9.0/10.0
價錢：HK$534起
酒店不錯 乾淨 性價比高 早餐不錯吃 選擇種類很多 味道還可以的 就是外頭煮麵的那個胖哥和阿姨態度一般 距離市區坐車大概5-10分鐘能去古城 走路走不到附近便利店 房間乾淨空間大 是冷氣機有一點吵 Room service 味道不錯 泳池小了一點 是次沒有使用 整體滿意 真的有city resort 的感覺 讚
拉林金達温泉度假酒店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$1,111起
酒店位於平河旁，對面是瓦洛洛市場，已第二次光臨，本人入住泳池房，露台能直接跳進泳池，酒店環境衛生舒適，水壓充足，￼員工服務良好，設施完善，早餐過對面河邊餐廳進食，有自選及自助的部份，雖然選擇不多，但豐富美味，￼唯一的缺點就是蚊子較多，建議酒店可供應一些電蚊拍給住客，下次會繼續光臨
白色精品酒店及水療中心
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$528起
我來告訴你這個酒店便宜的原因，因為沒有華人禮遇，如果你英語好，完全可以大膽入住。非常推薦，理由如下：1.裏面全是歐美外國人，度假那種，沒有中國人，更沒有中國團，任何旅行團都沒；2.地理位置絕對優勢，走到三大古寺兩公里內，沒有彎路可以走，離夜市也近；早餐簡單，但可以吃得很飽，乾淨衞生；3.房間大，真的大，且每天打掃也是很認真，前台服務也是很熱情；4.新酒店，白白的，重要的是出門右轉有一衹會講泰語的八哥，可愛極了。另外，進酒店，我焦慮擔心人生安全，想多了，泰國非常安全！總之，我全力推薦這個酒店。
🏖️ 泰國潑水節 | 芭堤雅：海濱之城嘅長效歡樂派對
「芭堤雅潑水節 2026」最吸引嘅地方，就係佢慶祝時間超長！當曼谷同清邁開始平息之際，芭堤雅先至去到高峰。呢度有獨特嘅 萬萊節（Wan Lai） 傳統，活動通常會延續到 4 月 19 日。
成個芭堤雅會陷入瘋狂，尤其係 海灘路（Beach Road），會變成幾公里長嘅步行水戰區。最經典係「皮卡車大戰」，車上面裝晒大水桶周街潑。想靜啲可以去 中天海灘（Jomtien Beach）。玩完水仲可以去 真理寺 睇木雕藝術，或者去商場行街。
芭堤雅「潑水節」攻略：地點、時間與玩法
【芭堤雅潑水節熱點資訊】
海灘路： 搭環線雙條車即可。
步行街 (Walking Street)： 海灘路南端。
中天海灘： 搭往南嘅雙條車約 15 分鐘。
真理寺： 搭的士或雙條車都好便利。
阿伯酒店及公寓
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$534起
這是我住過的最完美的酒店之一，地理位置優越，位於芭堤雅市中心，前往海灘和許多熱門景點都很方便。從大廳、代客泊車、客房服務到清潔，所有員工都訓練有素，服務周到，讓我們非常滿意。房間裡的設施比您想像的還要齊全，我們還發現了洗衣機和小廚房。如果您打算長期入住，這裡絕對是您的理想之選。
芭堤雅暹羅海岸酒店
用戶評分: 8.4/10.0
價錢：HK$677起
我住在曼谷，經常去芭達雅。每個月我都會去芭達雅，住過很多不同的飯店。我有個朋友從澳洲來芭達雅玩，就住在這家飯店，她強烈推薦我也住在這裡。我果然沒失望。度假村美得令人驚艷，員工也非常友善。如果你也像我一樣喜歡去步行街，那這家旅館的位置簡直完美。房間很大，還能看到泳池，陽台也很大，裡面還有一張沙發可以坐。我強烈推薦這家酒店。唯一的缺點是，去房間的路上要經過一座橋，橋下是污水溝。這顯然不是度假村能控制的，他們也盡力掩蓋污水的氣味和視覺上的不適。以後我去芭達雅都會選擇這家飯店。
芭堤雅花園海景大酒店
用戶評分: 8.8/10.0
價錢：HK$445起
芭提雅躺平首選！這家海景酒店太懂度假了 芭提雅北部的寶藏酒店被我挖到了！ 芭堤雅花園海景大酒店 Garden Cliff Resort & Spa 簡直是為我量身定做的度假地。 海景房一定要沖，拉開窗簾就是整片大海，陽台躺椅一癱，海風吹着能發呆一下午。樓下無邊泳池藍得像融進天空，旁邊還有小童泳池，帶娃也能輕鬆搞定。走幾步就是私人沙灘，細沙軟乎乎的，拍照背景直接框住真理寺，省了門票錢還出片。 餓了就去藍麒麟餐廳，據説廚師服務過泰國皇室，烤大蝦鮮甜爆汁，冬陰功湯酸辣夠味。晚上七點有駐唱，吹着海風吃晚餐，抬頭就是落日餘暉，氛圍直接拉滿。早餐種類超豐富，中西泰口味都有，坐在窗邊邊吃邊看海，一天都元氣滿滿。 重點是交通還方便，每天有免費接駁車去21客運大樓，逛吃完全不用愁。住在這裏，進可逛商場，退可享清靜，芭提雅度假這一家就夠了！
芭堤雅黑森林酒店
用戶評分: 9.0/10.0
價錢：HK$462起
優點 - 地理位置超級便利，方便前往任何您想去的地方（我選擇住在 Soi 7，所以直到深夜我才能抱怨外面的噪音） - 早餐很美味，但種類不多 缺點 -房間裡有股污水味。我對氣味不是特別敏感，但入住後我實在無法忍受房間，所以我要求換房。我們住的房間好多了，但還是有點難聞。該建築是否有排水問題？ - 屋頂泳池很棒，因為您可以看到遠處的大海，但氣氛有點奇怪，更像是啤酒館而不是飯店泳池。 - 沒有蕾絲窗簾。雖然是遮光玻璃，但是白天洗澡的時候還是要小心。 總體而言，與我的預期相比，這是一次令人失望的住宿，例如“房間內禁止攜帶飲料或食物”（儘管我懷疑任何客人都不會遵守這條規定），並且工作人員的熱情好客程度低於曼谷或芭堤雅這種級別的酒店的標準。
🌊 泰國潑水節 | 布吉：熱帶海島與水上狂歡嘅結合
「布吉潑水節 2026」將新年傳統同海灘陽光完美融合。慶祝活動集中喺熱鬧嘅 巴東海灘（Patong Beach） 同 邦古拉路（Bangla Road）。呢度更似一個盛大嘅國際嘉年華。如果想感受溫和啲嘅氣氛，可以去 布吉老鎮（Phuket Old Town），嗰度嘅中葡式建築影相一流。
布吉「潑水節」終極生存指南
【布吉潑水節熱點資訊】
巴東海灘/邦古拉路： 核心觀光區，搭嘟嘟車或接駁車即到。
布吉老鎮： 由巴東搭巴士或的士約 30 分鐘。
卡隆海灘 (Karon Beach)： 巴東南面，建議租電單車或搭的士。
芭東灣山度假村
用戶評分: 8.1/10.0
價錢：HK$1,031起
房間很大，我共租了三間房，酒店很好安排三連房給我們，有免費停車場，再轉酒店接駁車上山上的房間，可惜酒店上山的接駁車要等太久，有一次要出門時，叫了兩次，等了25分鐘還未有接駁車，之後使直接開自己的車上山到房間樓下有少許位置泊車，方便很多，另外原來所有人都可以到你房前的泳池範圍，出入時記得要鎖好門，還有泳池經常有職員清理樹葉，但池邊很多磚都掉了，建議酒店維修一下會更好，整體而言景觀很美，到市區亦很方便。
布吉塔夫海灘水療度假村
用戶評分: 8.6/10.0
價錢：HK$1,820起
因為家庭出遊2大1小，帶小孩出於安全考慮特意訂的山畔房，剛好酒店翻新這個房型，給的池畔房2樓，也符合我的要求。而海邊小屋和園景房的浴室不是全封閉的，房間靠落地玻璃與户外分隔，除非幾個朋友一起出行，否則不太推薦。我下的訂單是2個成人帶早餐，也預計了現場要補小孩的費用，但這樣也比直接按2大1小下單便宜，實際辦理入住的時候沒有要求補交任何費用和刷信用卡預售權，流程非常快，會一點英語交流沒有問題。房間設施有點歷史了，不過還算整潔，水壓夠，普吉的水質都不行，自帶過濾花灑，雙人床大睡3個成人都沒問題。自助餐豐富，偏西式。上午下午都能在mini zoo餵動物，上午游泳，下午趕海挖沙，晚上撿寄居蟹，入住的孩子比較多，酒店園林設計不錯，容易出片。去巴東開車30分鐘，周邊沒什麼吃的，便利店也沒有，適合帶娃泡酒店。
布吉邁考海灘躍浪渡假村
用戶評分: 8.4/10.0
價錢：HK$623起
我認為這是一家非常好的度假村，也是我們一家第三次入住。周邊有超市（步行不到10分鐘），按摩（前後門都有好幾家），酒店門口也有餐廳（我們這次5天都是在酒店餐廳用餐）。游泳池很大，就在沙灘的旁邊，整個度假村綠化很好，泳池別墅寬大舒適，員工熱情，工作效率高，希望裝修後（9月30日）的水上樂園可以成為加分項，很可惜這次裝修沒有體驗到。想要熱鬧的環境這裏不適合，如果想要安靜舒適的休閑度假享受4，5天非常推薦。雖然這次半個月的旅行有些問題，但是攜程處理問題及時快捷，這也是為什麼10幾年一直選擇攜程出行的原因，攜程值得信賴。
布吉潮汐酒店
用戶評分: 8.3/10.0
價錢：HK$615起
住在一家安靜的酒店,海邊當然是髒的,但是在游泳池的照片上,你看不見 有餐館,晚上有音樂,有熱鬧的表演。 提示:拿黑號碼 以前是一家獨立的攝影酒店,現在是一體的,它看上去更新,游泳池乾淨,房間很漂亮,傢俱也了,但是我們有這樣的氣候,所有的桌子都可以在3年後飛。毛巾不是給人2,而是給3-4,房間裏有茶和膠咖啡機。 牀很溫柔,白雪,很棒的頭,到4塊,滿了浴室,水清,藍色的色調,我們對酒店完全滿意,游泳池的出口也很棒,一個絕佳的安靜休息的地方,召喚送餐,所有人都很快在35分鐘內被帶到,打電話叫出租車到市區和機場,沒問題,順便說一下,在10分鐘左右上路有當地7/11,但是它沒有在地圖上有原因。 丈夫有醫生, 祝了音樂蛋糕!
🎒 潑水節必備裝備清單同防範措施
想喺水戰入面保持戰鬥力，裝備好重要：
防水手機袋： 裝手機、現金、卡，記住揀掛頸式而且要密封性好。
專業護目鏡： 防止水噴親眼，亦可以擋住水中嘅白色粉末。
快乾功能衫： 唔好著白色或太透明嘅衫，濕咗會尷尬。揀快乾料可以防止感冒。
防滑運動涼鞋： 地面濕咗好滑，涼鞋一定要抓地力強，防止滑倒受傷。
強力水槍/水桶： 戰區用高壓水槍，清邁用水桶有時仲有效！
🙏 潑水節嘅文化深度：儀式同寓意
雖然大家玩得好瘋狂，但其實潑水節係充滿溫馨嘅家庭節日。後輩會向長輩進行 「灑水禮」，將香水淋喺長輩手心表示敬意。寺廟入面仲有 「堆沙塔」 同 「浴佛」，大家去旅行嘅時候，可以走入佛寺靜心觀察，感受呢份莊嚴。
禮貌提醒： 唔好向僧侶、孕婦或者揸緊電單車嘅人潑水，呢個係最基本嘅禮儀。
❓ 2026 泰國潑水節旅遊常見問題 FAQ
2026 年潑水節官方日期係幾時？
傳統係 4 月 13 到 15 日，但主要城市通常會玩足 5 到 7 日。
唔鍾意濕身去唔去得？
喺街度被「祝福」（噴水）嘅機率係 99%，唔想濕就留喺大商場或者度假村入面。
潑水節期間鋪頭會開嗎？
大商場、便利店照開，但細嘅老字號或者餐廳可能會放 3 到 5 日假。
可以路邊隨便舀水嗎？
戰區會有加水站，有啲要收錢有啲免費。注意水源衛生，清邁護城河水係特色，但都要留意皮膚敏感問題。
