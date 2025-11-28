宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
2026年度流行色大公開：「變革藍綠」為何成為心靈安定的新代表
2026年度流行色竟是「這種藍綠色」！？在全球局勢持續動盪、人心渴望安定的氛圍下，色彩不再只是視覺選擇，更成為一種內在情緒療癒的撫平媒介。雖然大家都還在等待Pantone正式發佈年度代表色，但另一個同為全球指標性的領域產業與色彩趨勢研究機構WGSN（Worth Global Style Network） 已搶先揭曉明年的趨勢主色—「變革藍綠色」（Transformative Teal）。這抹介於藍與綠之間的沉靜色調，被視為能帶來希望、平衡與心靈轉化的象徵。
2026年度流行色出爐—「變革藍綠色」
WGSN此趨勢色消息一出，隨即在社群媒體掀起一波熱烈討論。有不少網友表示，這種帶藍也帶綠的曖昧色調，彷彿將大自然的力量注入日常；也有人認為，這正呼應了當前世界對「療癒」與「內在成長」的渴求。而無論你是否關注色彩趨勢，這一象徵著變革時代的藍綠色，它的出現，似乎都在提醒著我們：「在不確定的時代裡，找到能穩定心靈的色彩，比以往任何時刻都更重要。」
全球產業趨勢指南權威「WGSN」
有別於專注色彩研究的Pantone，WGSN（Worth Global Style Network）則是另外一家來自英國的全球趨勢預測機構，主要提供服務涵蓋時尚、設計、生活、美容、零售…等多元領域產業的未來趨勢分析與商業資訊。機構會透過遍布全球的專家團隊蒐集資料，運用即時數據分析與消費者洞察，結合專業見解，為企業提供前瞻性的市場預測、策略建議和設計工具，並協助品牌開發相對應的產品項目，可說是不少國際企業及品牌，在規劃未來與抓住商機時的重要依據之一。
2026年度色「變革藍綠」介紹1：後疫情的心靈色
針對明年定調的這種「變革藍綠色」，WGSN自己則是如此形容它為—「充滿生活的力量，同時也帶給人寧靜又踏實的安全感」—十分貼近後疫情時代，大家盡力追求的內在心靈安定與生活方式哲學。現在的我們，不再只想要鮮豔搶眼的顏色，反而需要藉由一種能安撫心情、給自己力量的色調。這種曖昧、融合的藍綠色，介於藍色的理性和綠色的生命力之間，象徵著重新找回平衡、整理內在、再出發的可能。它不只是流行色，更像是一個心靈避風港般，即使世界動盪，也能用柔和又堅定的方式慢慢前行。
2026年度色「變革藍綠」介紹2：與中性色完美搭配的組合
在剛落幕的全球四大時裝週上，就已有不少品牌推出相對應的藍綠色系單品，顯示這種色調正逐漸成為明年時尚界的新焦點。甚至連全球好感度極高的英國皇室成員—凱特王妃，在出席活動時也選擇穿上同色系套裝，更加凸顯了這抹藍綠的魅力與話題度。這種帶著曖昧氣息的藍綠色，特別適合搭配各種中性色，如米色、奶油白、淺灰、咖啡等溫潤色調，都能襯托出柔和且具有層次感的視覺效果。
2026年度色「變革藍綠」介紹3：新一年最溫柔的色
不論是應用在服裝穿搭、家居佈置，或作為配件點綴，「變革藍綠色」都能在低調的背景中展現細緻亮點，提升整體質感而不顯突兀。在後疫情時代，人們比以往更渴望舒適、療癒與情緒安定。藍綠色與中性色的搭配，不僅散發沉靜氣息，也能帶來一絲微妙的活力，營造出平衡、穩定且溫暖的氛圍，難怪會成為眾多設計師的心頭好。迎接新的一年，這抹藍綠色或許正是能陪伴我們走向更踏實、從容與自在生活的安定色調。
【延伸閱讀】
2025奶茶棕髮色推薦15款！趙露思許妍同款、日系短髮顯白又有氣質
其他人也在看
【價值物語】網購平台攻港 來者難擋
內地網購平台攻港，衝擊本地零售和商舖租金，但同期亞馬遜卻宣布裁員14000人（包括1800名工程師），可見不只虛擬在取代實體，新科技AI也在取代舊科技。商業競爭永不停歇！ 上世紀八十年代Walmart進入美國小鎮，惹來許多小商戶投訴，但創辦人Sam Walton說：「Walmart向小鎮居民提供廉價商品，為他們節省大量金錢，並創造大量職位。我們只是關注顧客的需要，然後滿足他們。商業總會出現變革，就似馬車必然會被汽車取代。不是我們驅逐小商店，是顧客離他們而去。顧客用行動表明自己的選擇。」 消費者是最終話事人 Walmart椅子沒坐熱，便遇上新對手Costco。Walmart還是有增長的，只是Costco增長得更快，因為更便宜，產品種類（SKU）更少，且更多自家品牌，質素有保證。過去20年，Walmart升了近10倍，算是不錯，惟Costco升足30倍。商業競爭是動態的，能更好的服務客戶，後來者便有機會茁壯成長。 Walmart和Costco是實體店之爭，亞馬遜卻是來自互聯網的降維打擊。貝索斯（Jeff Bezos）1994年見到互聯網的年增長率高達2300%，決定辭職創業，全力投身互聯網信報財經新聞 ・ 14 小時前
韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果
「慵懶高顱頂」髮型步驟教學Step 1：告別扁塌，選對工具是關鍵首先，看看鏡子裡的自己，是不是因為髮根緊貼頭皮，導致分線明顯，臉型輪廓也完全暴露？要解決這個問題，你需要一支「導熱圓梳」（建議選擇梳齒較密、中間有金屬導熱板的款式，定型效果更好）以及一支吹風機。這...styletc ・ 1 小時前
2026 Pantone春夏流行色！10款春夏紐約時裝周出現的色調，Dusty Rose霧面玫瑰浪漫迷人
來到年尾，又是時候來看看2026年的潮流走勢。Pantone 2026年度色會在12月5日發布，在這個年度色發布之前，也可以因應時裝周出現的色調來推測來年的潮流色調。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
新安排容後公布 兩九龍新盤延期銷售
鑑於大埔宏福苑周三發生五級火災，多個新盤銷售活動決定延期。其中原定今日(28日)開賣兩個新盤，包括由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」將會順延，稍後將會更新銷售安排，新銷售日期有待公布。 該盤原定今日展開次輪銷售150伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價427.46萬至am730 ・ 12 小時前
MAMA 2025｜官方取消紅地氈環節 以「支持香港」作為活動主調（附直播連結）
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 17 分鐘前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：火災造成128人死 不排除數目繼續增加
大埔宏福苑五級火｜保安局局長鄧炳強表示，火災造成128人死 不排除數目繼續增加Fortune Insight ・ 1 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局今日（28日）下午最新公布，火災已奪走 128 條性命，包括 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍在涉事樓宇內。消防處處長楊恩健表示，昨日派出防火組測試消防警鐘操作是否有效，發現八座大廈的消防警鐘操作有問題，「無熄但無聲響」，消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 1 天前
52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友
52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。姊妹淘 ・ 1 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜林超英：易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？
大埔宏福苑五級火是香港百年來最以嚴重的火災事件，目前死亡人數94人。政府昨晚（27晚）表示，未來會要求地盤全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英在社交平台上發文質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」Fortune Insight ・ 5 小時前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 12 小時前