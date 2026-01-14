2026 深圳小眾景點推薦｜14 大避開人潮打卡秘境：西涌星空/恩上濕地/官湖小鎌倉(附交通行程攻略)

深圳小眾景點

隨住大灣區交通網絡越嚟越方便，深圳已經成為香港人週末短途旅行嘅熱門地。但係如果你想避開人潮，深度體驗呢座城市嘅魅力，咁去探索一啲「深圳小眾景點」就係你最好嘅選擇。Trip.com 特別為你精選咗一系列避開人煙嘅私藏秘境，無論你係鍾意建築美學、定係嚮往壯觀嘅山海風光，呢啲隱藏版打卡位都可以為你嘅大灣區週末假期加添特色！

深圳小眾景點 | 交通指南

要前往深圳小眾景點，揀啱合適嘅跨境同埋市內交通工具，可以大大節省體力同埋時間。

香港來回深圳

高鐵： 從香港出發去深圳，高鐵無疑係最快捷便利嘅交通方式。由香港西九龍站出發，只需短短 14 分鐘就可以去到深圳福田站，而去深圳北站亦都只需 18 分鐘。對於計劃去龍華區或光明區嘅旅客嚟講，呢條路線絕對係省時高效嘅首選。

跨境巴士： 喺全香港多區都設有上車點，直達深圳各大口岸、酒店或者商圈。

港鐵及口岸： 除咗高鐵，你仲可以揀搭東鐵線，輕鬆去到羅湖或落馬洲口岸。此外，蓮塘口岸（經香園圍）同埋深圳灣口岸都係熱門選項，其中深圳灣口岸特別適合計劃去蛇口或南山區等小眾景點集中地嘅旅客。

深圳市內移動

地鐵： 喺深圳市內移動，便捷高效嘅地鐵網絡絕對係你嘅好幫手。線路覆蓋極廣，票價平，係去華僑城創意文化園、南頭古城等景點嘅首選。

的士同埋網約車： 但係，如果如果你嘅目的地係相對偏遠嘅小眾景點，例如西涌海灘或者壩光村，我哋建議使用「滴滴出行」App 叫車或者直接截的士。咁樣唔單止可以慳返多次轉巴士嘅繁瑣，仲可以確保旅途舒服。

共享單車： 喺市區街道周圍都見到，適合喺南山區或者濱海棧道段進行短途遊覽。

深圳小眾景點 | 西涌

作為深圳小眾景點入面嘅一粒璀璨明珠，西涌海灘位於大鵬半島南端，堪稱深圳最長而且原始風貌保存得最完好嘅海灘。相對於嗰啲人聲鼎沸嘅熱門景點，西涌因為地理位置離市區遠啲，所以可以保留更多難得嘅寧靜同純粹。呢度擁有幾公里長嘅細軟沙灘，海水清到見底，仲榮獲過「中國最美八大海岸線」之一嘅美譽。西涌唔單止係享受陽光沙灘、玩水嘅好地方，更加係天文愛好者嘅夢幻聖地——西涌社區已經正式被認證為國際暗夜社區，喺晴朗嘅夜晚，你甚至可以用肉眼睇到璀璨奪目嘅星空同埋浩瀚銀河。此外，沿住海岸線行到天文台景觀棧道，嗰條蜿蜒嘅木棧道同湛藍海水交織，由山頂望落去，就好似置身喺南歐嘅海岸小鎮咁，係攝影師捕捉大片唔可以錯過嘅打卡點。周邊散佈住好多設計感十足嘅精品民宿，營造出濃厚嘅度假氛圍，好適合安排一場兩日一夜嘅慢活行程，徹底洗滌都市煩憂。

西湧沙灘

地址： 深圳市龍崗區大鵬新區南澳辦事處西涌社區

交通方式： 你可以揀由羅湖或者蓮塘口岸直接搭的士。如果偏好公共交通，可以搭 E11 巴士到南澳月亮灣站，再轉 M232 巴士直達西涌海濱浴場站。

深圳小眾景點 | 藝象 iD TOWN 國際藝術園

位於大鵬新區嘅藝象 iD TOWN 國際藝術園，係深圳小眾景點入面極具工業美學同藝文底蘊嘅代表。佢由 1989 年建成嘅鴻華印染廠蛻變而成，同市區常見嘅商業化創意園區截然不同，呢度散發住獨特嘅荒廢美學同工業遺產嘅碰撞魅力。園區巧妙保留咗原本嘅鋼結構同高大廠房空間，並融入咗現代藝術展覽、獨立藝術工作室同埋別具一格嘅設計酒店。漫步其中，你會被巨大嘅折板房頂同歲月斑駁嘅紅磚牆深深吸引。尤其係園區入面嘅折板房，其絕佳嘅採光設計，令每個角落都成為拍攝時尚大片嘅完美背景。呢度常年舉辦各類先鋒藝術展覽同手作市集，空氣入面瀰漫住濃厚嘅創作氛圍。由於遠離市中心，遊客相對稀少，好適合鍾意安靜影相、深度探索建築美學嘅文藝愛好者。喺呢度，你可以飲杯精品咖啡，靜靜消磨一個懶洋洋嘅午後。





地址： 深圳市大鵬新區葵涌辦事處葵鵬路 106 號

交通方式： 搭地鐵到蓮塘口岸站，隨後轉 E11 或 E26 巴士到葵涌中心站，最後再轉的士即可抵達。

深圳小眾景點 | 蛇口價值工廠

蛇口價值工廠，作為深圳工業轉型嘅又一典範，其前身係宏偉嘅浮法玻璃廠。呢度之所以被譽為私藏秘境，正係因為佢完整保留咗極其硬朗嘅工業風格，甚至散發出一種獨特嘅廢土科幻感。值得一提嘅係，周星馳嘅知名電影《美人魚》部分場景就係喺度攞景。園區入面最引人注目嘅莫過於高大嘅筒倉建築，牆面上覆蓋咗大規模、色彩鮮艷而且極具視覺衝擊力嘅街頭塗鴉，係絕佳嘅打卡背景。呢度不定期舉辦大型電子音樂節、時裝週或者潮流藝術展，其硬派氣質同一般網紅店舖截然不同。漫步喺迷宮一樣嘅機械管道之間，你彷彿可以觸摸到歷史留低嘅工業溫度。呢度非常適合着返啲酷炫嘅衫嚟影人像，亦都係了解深圳工業轉型史嘅一個好窗口。

蛇口價值工廠

地址： 深圳市南山區蛇口海灣路 8 號

交通方式： 搭地鐵 2 號線去赤灣站 C 出口，隨後選擇行路或者轉短途的士。

深圳小眾景點 | 恩上濕地公園

如果你渴望由城市嘅鋼鐵森林入面抽身，投身去林木蔥郁同廣闊草地之間，咁鹽田區嘅恩上濕地公園絕對係不二之選。呢度被譽為「深圳版小瑞士」，擁有大片翠綠嘅草坪、靜謐嘅湖泊，仲有一棵標誌性嘅網紅「孤獨的樹」。喺藍天白雲映襯下，壯麗山景同濕地相映成趣，構成一幅極度治癒心靈嘅自然畫卷。恩上濕地公園坐落喺梧桐山脈深處，空氣品質極佳，係名副其實嘅天然氧吧。沿住蜿蜒嘅盤山公路行上山，沿途可以俯瞰整個鹽田港嘅海景。抵達之後，映入眼簾嘅係優美嘅 S 型林道，尤其喺秋季，水杉林會逐漸轉紅，美不勝收。呢度好適合全家人嚟野餐、散步，或者靜靜咁進行一場森林浴。相對於其他市區公園，恩上海拔較高，氣候清爽宜人。

恩上濕地公園

地址： 深圳市鹽田區海山街道梧桐山風景區內

交通方式： 搭地鐵 8 號線去海山站 B 出口，隨後轉乘「山海專線」接駁巴士即可直達。

深圳小眾景點 | 觀瀾版畫村

觀瀾版畫村作為文化瑰寶，唔單止係一個典型嘅客家古村落，更加轉型做咗享譽國際嘅版畫藝術創作基地。呢度完美保留咗大量獨特嘅排屋、碉樓、水塘同古井，散發住濃厚嘅嶺南鄉土風情。村落周圍種咗季節性花海，好似金黃色嘅向日葵同油菜花，同古色古香嘅青磚黛瓦相映成趣。漫步村中，你有機會親眼睇到藝術家喺工作室創作版畫，感受藝文氛圍。呢度嘅氣氛極之安詳寧靜，白牆黑瓦同自然田園風光交織。同過度商業化嘅古鎮唔同，版畫村保留咗更多原生態嘅純粹。對於熱愛歷史文化同攝影嘅旅客嚟講，呢度係一個不可多得嘅週末私藏去處。

觀瀾版畫村

地址： 深圳市龍華區觀瀾街道牛湖社區

交通方式： 搭地鐵 4 號線去牛湖站，隨後轉短途的士或者行大約 15 分鐘。

深圳小眾景點 | 鐵仔山公園

如果你渴望喺深圳捕捉一場令人心醉嘅日落，鐵仔山公園就係你唔可以錯過嘅秘境。呢度被譽為深圳最適合睇夕陽嘅地點之一，因為觀海台正對住浩瀚嘅伶仃洋。更令人驚喜嘅係，呢度緊鄰寶安國際機場，你可以近距離睇住飛機喺金色夕陽餘暉入面起降，呢份體驗絕對係其他地方搵唔到嘅。公園入面設有多條雲頂棧道，視野無阻。當火紅嘅太陽慢慢沉入海平面，將天邊染成橘紅色，遠處嘅大橋同近處掠過嘅飛機構成一幅浪漫到極嘅畫面。雖然行去觀景台需要行一段山路，但路徑規劃得好好，難度適中，係情侶約會或者影大片嘅理想聖地。

鐵仔山公園

地址： 深圳市寶安區西鄉城管辦公室對面

交通方式： 搭地鐵 1 號線去固戍站，轉的士去登山門。

深圳小眾景點 | 萬科國際會議中心

喺大梅沙矗立住一座由世界知名建築師設計嘅斜拉橋式建築——萬科國際會議中心。呢座建築好似一艘巨大嘅綠色方舟，輕盈咁漂浮喺景觀園林之上，曾獲多項國際大獎。其大膽創新嘅結構同底部開放空間，完美詮釋咗建築同自然嘅共生。呢度唔單止係辦公場所，更似一件宏偉嘅當代藝術品。建築下方嘅池塘、草坪同廊道對公眾開放，光影變幻令人流連忘返。對於建築設計發燒友嚟講，呢度絕對係深圳最高級、最低調但又極具品味嘅打卡點。

萬科前海國際會議中心

地址： 深圳市鹽田區大梅沙環梅路 33 號

交通方式： 搭地鐵 8 號線去大梅沙站，行大約 10 分鐘。

深圳小眾景點 | 楊梅坑

楊梅坑位於大鵬半島，以清澈見底嘅海水同鬼斧神工嘅礁石聞名。當陽光曬落去，海水會呈現迷人嘅翡翠綠色，被譽為「深圳最美溪谷」。呢度亦都係多部電影嘅攞景地。你可以租架單車沿住環海綠道悠閒咁踩，感受海風。想睇更壯闊嘅景，可以搭快艇去鹿嘴山莊，企喺懸崖邊俯瞰大海，嗰份心曠神怡真係難忘。楊梅坑自然風光層次豐富，無論係海灘、礁石定山巒，都係影高質素海景大片嘅理想位置。

楊梅坑

地址： 深圳市大鵬新區南澳辦事處楊梅坑

交通方式： 搭 E11 巴士去大鵬中心站，再轉 M274 巴士直達楊梅坑站。

深圳小眾景點 | 大梅沙海濱棧道

大梅沙海濱棧道係一條依山傍海嘅絕美景觀長廊。相對於人多到爆嘅海灘，棧道提供咗一片更寧靜嘅空間，等你靜下心欣賞大海。呢條棧道全長幾公里，連接多個海灣，設有多個觀景台，可以近距離感受驚濤拍岸嘅震撼。漫步喺上面，一邊係陡峭山壁，另一邊係無邊無際嘅湛藍海域。空氣入面有淡淡鹹味，耳邊係海浪嘅節奏聲。特別係背仔角段，遊客比較少，海水顏色層次分明，係享受純粹海景嘅私藏打卡地。

大梅沙海濱棧道

地址： 深圳市鹽田區鹽葵路

交通方式： 搭地鐵 8 號線去大梅沙站，行去海濱就可以進入棧道。

深圳小眾景點 | 南頭古城

南頭古城擁有超過千年歷史，係深圳城市嘅發源地，而家已經華麗轉身，成為融合歷史、設計同潮流生活嘅文化地標。經過重新規劃，古城保留咗古老城門同嶺南風格建築，仲引入咗好多精品店同藝廊。漫步巷弄，你會發現古老磚牆同現代設計元素互相輝映。呢度成日舉辦小眾展覽，令古城煥發強烈嘅生命力。同一般商業步行街唔同，南頭古城嘅文藝氛圍更加精緻多元，好適合鍾意喺歷史陳跡入面搵驚喜嘅旅客。

南頭古城

地址： 深圳市南山區深南大道 3109 號

交通方式： 搭地鐵 12 號線去南頭古城站即可到達。

深圳小眾景點 | 壩光村

位於大鵬半島邊緣嘅壩光村，被譽為深圳最美原始古村落之一。呢度最出名嘅係生長喺海邊嘅獨特銀葉樹群，同埋生機盎然嘅紅樹林濕地。由於開發程度低，壩光村得以完整保留原始自然景觀同恬靜嘅鄉村氣息。旅客可以近距離觀察海濱生物，或者喺百年古樹下靜靜放空。呢度冇市中心嘅嘈雜，只有鳥鳴同海浪聲。壩光村係深度自然探索嘅絕佳地點，亦係深圳難得一見嘅世外桃源。

壩光新村

地址： 深圳市大鵬新區葵涌辦事處壩光社區

交通方式： 建議自駕；或搭巴士去葵涌中心站後轉的士。

深圳小眾景點 | 光明農場大觀園

光明農場大觀園結合咗現代農業展示同休閒娛樂，係親子家庭親近自然嘅理想選擇。呢度空氣清新，有廣闊綠地同果園。旅客可以體驗擠牛奶、餵動物等農耕活動，重拾田園情懷。花期嘅時候，向日葵同格桑花海非常壯觀。此外，呢度嘅特色美食「光明乳鴿」更加係聞名遐邇。好適合家長帶埋小朋友嚟學習同玩樂，亦都係都市人緩解壓力、放鬆身心嘅好去處。

光明農場大觀園

地址： 深圳市光明區光明街道體育公園路

交通方式： 搭地鐵 6 號線去光明大街站，轉巴士或者的士。

深圳小眾景點 | 華僑城創意文化園

位於南山區嘅華僑城創意文化園（OCT-LOFT），係由舊工廠改建而成嘅藝文地標。呢度散發住濃厚嘅當代藝術同生活美學氣息，分為南北兩區，入面收埋咗好多獨立書店、設計工作室同特色咖啡館。隨處可見嘅塗鴉同藝術裝置，為影相增加咗無限可能。呢度嘅步調悠閒自在，週末仲有創意市集。如果你係追求設計感同藝術氣息嘅旅人，呢度絕對係不可過錯嘅私藏去處。

華僑城創意文化園

地址： 深圳市南山區錦繡北街

交通方式： 搭地鐵 1 號線去僑城東站 A 出口。

深圳小眾景點 | 官湖村

官湖村充滿日系風情，因為色彩繽紛嘅矮建築同海景，被譽為「深圳版小鎌倉」。村內街道整潔，每個轉角都好似日劇場景咁。海灘沙質細膩，好適合散步同放空。同大型度假區相比，官湖村更加安靜同溫馨，係避開人潮嘅好地方。你可以在海邊咖啡館叫杯嘢飲，欣賞夕陽餘暉，感受歲月靜好。其清新浪漫嘅氣息，好適合追求精緻行程嘅旅客。

官湖沙滩

地址： 深圳市龍崗區大鵬新區官湖路

交通方式： 搭巴士去葵涌中心站，轉 B956 巴士直達官湖村。

深圳小眾景點 | 住宿推介

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$390起

房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏

預訂酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$775起

深圳好日子皇冠假日酒店入住体验 隔咗一年，又係新年，終於再嚟到福田區中心嘅深圳好日子皇冠假日酒店啦。講真，一半係掛住呢度，另一半都係掛住個老朋友——酒店前臺嘅小李。呢個細路仔真係超友善，逢年過節都會喺微信問候我，閒時仲會傾下家常：「好耐冇見啦，最近忙緊咩？點解唔過嚟深圳鬆下？係咪工作太攰？記得要勞逸結合呀！」我亦都鍾意同佢分享下我周圍去旅行嘅計劃同攻略。講開又講，我仲答應咗小李，今次一定要畀個超讚嘅好評添，哈哈！ 話說返入住當日，正係假期，大堂人山人海都好正常。一入門就見到小李忙到癲嘅身影，喺大堂度穿來插去，仲成日關心下身邊嘅同事。我同佢打咗個招呼，佢即刻行過嚟，笑到有啲靦腆仲帶住少少歉意。我先至諗起，原來我嚟得太早，房間仲未打掃好，真係畀佢添麻煩添。佢話房間已經安排好晒，只係同事仲緊緊地清潔，仲主動幫我將行李拎去寄存。睇佢明明眼都有啲倦意，轉個身又繼續忙到飛起，年輕人嘅衝勁真係唔講得笑！ 既然仲未有房，我就周圍去逛下附近嘅商場。深圳呢座城市真係充滿活力，新年氣氛濃到化唔開，無論行到邊，都見到人人臉上掛住期待嘅笑容。我今次係從福田高鐵站落車嘅，真係方便到爆！ 返到酒店嘅時候，我特登買咗杯咖啡畀小李，點知見到佢正係俾個客人「數臭」。我即刻問佢：「係咪俾人刁難呀？」點知佢反而好平靜咁話：「唔係嘅，只係少少誤會搞到客人唔開心啫，做服務行業，多啲換位思考就得啦。」仲話「有錯就要認，捱鬧就要企定」。講真，我真係有啲佩服呢個細路，又有啲心疼佢。 之後佢好快手咁幫我辦妥入住手續，仲親自送我上房。一路行一路傾，佢仲同我分享咗近期深圳有咩大型活動，仲貼心幫我預約咗市民中心燈光秀嘅門票，真係抵讚！最後佢話要幫同事頂崗，晚啲再聯絡，呢個細路真係細心又夠friend！ 講返個房間，格局同以前一樣闊落，不過確實有啲年代感，有啲舊啦，哈哈！但係最貼心嘅係，小李知道酒店隔離有間迪斯高好嘈，特意幫我安排咗朝內街嘅安靜房間，真係超讚！房間雖然舊，但係打掃得好乾淨，必須俾客房服務員一個大拇哥！ 晏晝去行政酒廊嘆下午茶，前臺嘅職員好熱情，即刻帶我去靠窗嘅靚位，仲問我想飲啲咩。不過講真，下午茶就比較普通啦，淨係得啲茶水、糕點同水果，冇乜特別驚喜。呢方面真係要俾管理層提下意見，希望可以改善下啦。 至於第二日嘅早餐，酒店真係忙到癲，排隊排咗好耐先至入到去。不過早餐種類算豐富，最加分嘅係有職員現場鮮榨果汁，呢個真係唔錯！美中不足嘅係，食物補充唔夠及時，有啲款式擺到清盤都冇人補貨。 最後仲要提下，小李仲幫我申請延咗退房時間，等我可以瞓到晏啲先起身，呢個安排真係夠晒人性化！ 總括嚟講，呢間酒店無論係商務出行定係家庭旅遊都幾適合，不過高峰期真係忙到腳不沾地，有時服務會有啲唔夠及時。但係講真，呢度嘅員工真係超級出色，尤其係小李呢個陽光又熱心嘅細路仔，絕對係今次入住嘅最大亮點！

預訂酒店

用戶評分: 9.6/10.0

價錢：HK$860起

大中華喜來登位於深圳福田CBD最核心的位置，酒店電梯可以直達地鐵會展中心站，所以出行特別方便，周邊大型商圈和餐飲林立，可以品嚐各種風格口味，真是大飽口福！酒店所有員工以其特別周到細緻的熱情服務給予我們温暖如家的感覺！特別需要表揚酒店前台客服Xixi，更是全程給予衣食住行方面的悉心指導，也是這次深圳旅行中最美好的回憶！下次再來深圳，依然選擇大中華喜來登！

預訂酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$294起

1. 酒店位置超便利，步行可達商圈！房間乾淨整潔無異味，床品柔軟好眠，服務人員熱情貼心，有求必應。性價比超高，下次來還選這裏～ 2. 入住體驗超棒！裝修簡約大氣，設施齊全且新，衞生細節拉滿。早餐種類豐富美味，前台服務高效周到，整體感受極佳，強烈推薦！ 3. 性價比絕了！房間寬敞明亮，通風效果好，隔音到位超安靜。工作人員專業友善，辦理入住退房都很快，體驗感滿分，值得二刷～他們還幫我們升級房型，下次再來👍🏻

預訂酒店

深圳小眾景點 | 3 日 2 夜深度遊建議

第一日：南山區藝文與歷史之約

上午： 抵達口岸後，去 南頭古城 感受千年歷史。 下午： 去 華僑城創意文化園 睇獨立書店同市集，飲杯精品咖啡。 黃昏： 去 蛇口價值工廠 影返啲電影感十足嘅工業風相。 住宿： 建議住蛇口或南山區設計酒店。

第二日：鹽田與大鵬半島的海濱探索

上午： 乘車去鹽田 恩上濕地公園 ，搵嗰棵「孤獨的樹」影相。 下午： 漫步 大梅沙海濱棧道 睇海景，之後參觀 萬科國際會議中心 。 黃昏： 去 官湖村 感受日系海濱村落嘅寧靜。 住宿： 官湖村或西涌特色民宿。

第三日：古村藝術與日落奇觀

上午： 去 觀瀾版畫村 睇客家建築同版畫。 下午： 去 光明農場大觀園 體驗農耕樂同埋食乳鴿。 黃昏： 趕去 鐵仔山公園 睇飛機起降同埋海上日落。 晚上： 經福田站搭高鐵或者口岸返香港。







