2026 珠海小眾景點攻略｜10 大隱世打卡位：北山村文青古鎮/外伶仃島秘境/橫琴歐式建築

珠海小眾景點

珠海呢座被譽為「百島之市」嘅海濱城市，除咗長隆海洋王國之外，其實仲收埋咗好多隱世秘境。如果你厭倦咗人山人海嘅傳統景點，Trip.com 專業團隊特別為你精心策劃，深度挖掘一系列獨特嘅珠海小眾景點，帶你避開喧鬧，沉浸喺濃厚嘅歷史韻味同文藝氣息入面，開啟一場與眾不同嘅心靈之旅。

珠海小眾景點 | 交通指南

踏上探索珠海小眾景點嘅旅程，你會發現前往嘅交通方式既多元化又極之方便，無論你喺邊度出發，都可以輕鬆抵達。以下為你整理咗幾種主要嘅交通選擇，助你規劃一趟順暢無憂嘅珠海自由行：

香港來回珠海

港珠澳大橋金巴： 由香港出發，最受歡迎同埋效率最高嘅選擇莫過於搭金巴。你可以喺香港口岸直接上車，大約 40 分鐘就直達珠海口岸，班次頻密，幫你慳返寶貴嘅旅行時間。

跨境直通巴士： 如果你鍾意「點對點」咁方便，可以揀喺香港市區（例如尖沙咀、太子、觀塘等主要交通樞紐）搭跨境巴士。呢啲巴士會直接經港珠澳大橋，舒舒服服咁送你去珠海市內各大酒店或者主要商圈，唔使煩轉車。

高速客輪： 追求海上風光嘅朋友，可以揀喺上環港澳碼頭或者中港城碼頭搭船去珠海九洲港。大約 70 分鐘嘅航程，等你可以喺海風吹拂下享受一段悠閒時光，特別適合計劃去珠海市中心探索嘅遊客。

珠海市內移動

網約車/的士： 去到珠海之後，便捷嘅網約車服務係你探索小眾景點嘅最佳拍檔。珠海嘅網約車平台發展成熟，只要用手機 App 就可以輕鬆叫車，價錢經濟實惠。對於成班人一齊行，或者計劃去啲比較偏遠、交通冇咁方便嘅景點，網約車無疑係兼顧舒適同效率嘅理想選擇。

公共巴士： 珠海嘅公共巴士網絡四通八達，覆蓋全城，而且票價超親民，全程只要人民幣 1 元。你只要用手機導航 App 就可以查到路線同班次，以最平嘅方式深入體驗珠海嘅城市脈動。

珠機城際鐵路： 連接珠海站到橫琴、長隆，適合去橫琴區同埋勵駿龐都廣場嘅朋友。





珠海小眾景點 | 唐家灣古鎮

深入珠海嘅歷史深處，唐家灣古鎮絕對係最具文化底蘊嘅核心。呢片青磚黛瓦嘅古鎮，唔單止孕育咗中國近代史上好多傑出人物，更加係畀你親身體驗嶺南建築美學嘅絕佳門戶。漫步喺古樸嘅石板小徑，你會不經意發現收埋喺巷仔深處嘅精緻磚雕、木雕同埋保存完好嘅傳統大屋。同好多商業化景區唔同，唐家灣古鎮到而家仲洋溢住濃厚嘅本地生活氣息同埋一份難得嘅靜謐。 其中，「共樂園」係必去之地，呢度曾經係民國首任內閣總理唐紹儀嘅私家園林，入面古木參天，珍稀植物同古老石刻訴說住歲月嘅故事。而古鎮入面嘅「山房路」更加係文青同藝術愛好者嘅天堂，一排排清代民居被修復後，華麗轉身變成設計感十足嘅咖啡館、獨立書店同手作工作室，等傳統同現代碰撞出火花。飲杯手沖咖啡，睇住陽光穿過樹影曬喺古牆上面，享受呢份詩意嘅午後，真係一大享受。

唐家古鎮

地址： 珠海市香洲區唐家灣鎮山房路

交通方式： 由珠海站出發，搭 3 路或 10 路巴士喺「唐家」站落車，行 5 分鐘就到，非常方便。

珠海小眾景點 | 淇澳島

淇澳島同珠海市中心只係一橋之隔，但就似係一片未受打擾嘅世外桃源。島上嘅「淇澳紅樹林自然保護區」係自然愛好者嘅天堂，蜿蜒嘅海上木棧道帶你穿梭喺蔥鬱嘅紅樹林之間。退潮嘅時候，成群嘅小螃蟹同彈塗魚喺泥灘上面玩，呈現出一幅生動嘅濕地生態畫卷。 除咗自然風光，島上嘅「白石街」更加係一段活生生嘅歷史見證，承載住當地居民抵禦外敵嘅故事。街道兩旁保留住珠三角獨特嘅「蠔殼牆」建築，視覺衝擊力好強。呢度冇連鎖店嘅喧囂，取而代之係充滿人情味嘅地道小食店同賣海產乾貨嘅老字號。租架單車，喺海風吹拂下環島騎行，追逐夕陽，感受珠海最浪漫嘅慢活節奏。

淇澳島

地址： 珠海市香洲區淇澳島

交通方式： 搭 85 路巴士可以直接入島，喺「淇澳」站落車。

珠海小眾景點 | 外伶仃島

雖然外伶仃島嘅知名度高咗，但相比其他大型度假島，佢依然保留住一份遺世獨立嘅純粹感。呢座海島以「水清、石奇、峰秀」聞名，海水能見度極高，喺陽光下呈現寶石藍色。島上嘅「伶仃八景」各具特色，其中爬上伶仃峰頂，望落去萬山群島好似珍珠咁散落喺伶仃洋上面，壯闊海景一覽無遺。 對於食貨嚟講，島上嘅海鮮市場係必去嘅，你可以親自揀當日捕獲嘅「伶仃三寶」——狗爪螺、蚔（瀨尿蝦）同埋將軍帽，再拎去附近餐廳加工。此外，沿海步行徑一邊係嶙峋怪石，一邊係浩瀚汪洋，係影絕美海島大片嘅理想位。

外伶仃島

地址： 珠海市香洲區萬山群島外伶仃島

交通方式： 要喺珠海香洲港客運碼頭搭高速客輪，航程大約 70 至 90 分鐘。

珠海小眾景點 | 北山村

北山村係一個將歷史遺產成功轉型做潮流藝術地標嘅典範，充滿文藝氣息。呢座原本安靜嘅嶺南古村，收埋咗楊氏大宗祠等保存完好嘅古建築群。而家呢啲古建築被注入咗當代藝術靈魂，變身做前衛藝術空間、設計感清吧同埋雅緻茶室。 呢度最出名嘅係定期舉辦嘅「北山爵士音樂節」，吸引好多藝術家同音樂人。平日嚟到，你可以在古宅入面睇藝展，或者喺綠意盎然嘅小院入面食下午茶。村入面嘅巷仔同光影變幻極具設計感，無論係影人像定係街拍都好有質感。

北山村

地址： 珠海市香洲區南屏鎮北山村

交通方式： 搭 14 路、25 路或 601 路巴士喺「南屏」站落車，行約 10 分鐘就到。

珠海小眾景點 | 桂山島

喺萬山群島入面，桂山島係少數仲保留住濃厚生活氣息嘅島嶼。島上嘅建築依山而建，錯落有致，白色房屋配藍海，好有地中海海濱小鎮嘅浪漫感覺。島上著名嘅白色燈塔係好多攝影愛好者嘅目標，黃昏時分燈塔剪影加夕陽真係極致唯美。 呢度嘅商業步調好慢，好適合安排兩日一夜短旅行。桂山島除咗係重要嘅避風港，仲有好多英雄歷史故事。呢度海產豐富而且價錢公道，搵個僻靜角落「放空」下，睇住漁民歸航，係遠離塵囂嘅絕佳選擇。

桂山島

地址： 珠海市香洲區萬山群島桂山島

交通方式： 由香洲港客運碼頭搭船，船程約 50 分鐘。

珠海小眾景點 | 勵駿龐都廣場

如果你想喺珠海體驗異國風情，勵駿龐都廣場絕對係不可多得嘅地方。呢座宏偉建築群喺正橫琴口岸對面，設計靈感嚟自葡萄牙經典嘅「曼努埃爾風格」，米黃色石牆、繁複雕刻同優雅圓頂令人驚嘆。漫步其中，就好似穿越去咗歐洲古典街頭。 夜晚開燈之後，成座廣場金碧輝煌，氣勢非凡。雖然入面主要係商務同購物，但建築本身嘅觀賞價值已經超越咗功能。廣場入面有好多特色食肆同精緻書店，亦都係影婚紗相嘅熱門地，為你嘅珠海之旅增添一份浪漫。

勵駿龐都廣場

地址： 珠海市香洲區橫琴新區環島東路與琴海東路交匯處

交通方式： 搭 14 路或 62 路巴士喺「橫琴口岸」落車，或者搭珠機城際鐵路直達橫琴站，行路就到。

珠海小眾景點 | 無界美術館

沿住情侶路北段行，你會發現呢座極具格調嘅「無界美術館」。建築以極簡純白做主調，用大面積落地玻璃幕牆將無邊海景引入室內。呢種設計令藝術展品同自然景觀完美融合。 除咗高質量嘅當代藝術展，館內獨特嘅階梯式圖書館都令人流連忘返。你可以隨手揀本書，坐喺落地窗前，喺淡淡書香同海浪聲入面過一個寧靜午後。呢種模糊藝術同自然界限嘅空間，總能令人搵到內心嘅平靜。

無界美術館

地址： 珠海市香洲區情侶南路格力海岸公園內

交通方式： 搭 Z11 路巴士喺「格力海岸」站落車就到。

珠海小眾景點 | 會同村

收埋喺大學城附近嘅會同村，被譽為「珠海最美古村落」。佢嘅獨特之處在於清代好多村民去海外搵食，返嚟之後起嘅屋融合咗西洋元素，令高聳嘅碉樓同嶺南祠堂可以和諧共存。 因為附近有幾間大學，會同村散發住一股儒雅寧靜嘅氛圍。村入面好多古宅已經變咗精品民宿或者私房菜館。喺度食返道遠近馳名嘅「泥煨雞」，再喺莫氏大宗祠行下，可以深刻體會到中西合璧嘅歷史。呢度遊客相對少，好啱鍾意悠閒慢步嘅朋友。

會同村

地址： 珠海市香洲區金鼎鎮會同村

交通方式： 由市區搭 67 路巴士直達「會同村」站。

珠海小眾景點 | 悅府海景路

如果你想搵一處避開人群、獨享靜謐海景嘅地方，橫琴嘅悅府海景路就係本地人嘅私藏秘境。呢條沿海公路人煙稀少，路闊又乾淨，兩旁係棕櫚樹，隔住個海就係澳門璀璨嘅建築群。 晴天嘅時候海面波光粼粼，對岸嘅澳門塔、新葡京清清楚楚。呢度有一股「日系清新」嘅感覺，好適合慢跑、野餐或者散步。喺冇人打擾嘅環境享受海邊嘅寧靜，絕對係感受珠海慢生活嘅好方法。

橫琴花海長廊

地址： 珠海市香洲區橫琴新區悅府海景路

交通方式： 位置比較隱蔽，建議喺橫琴口岸搭的士或者自駕去。

珠海小眾景點 | 野狸島環島徑

珠海大劇院（日月貝）雖然好出名，但多數遊客影完張相就走。其實要領略珠海濱海生活嘅精髓，應該要繞過劇院，行入「野狸島」嘅環島步行徑。 呢條徑全長大約 3.5 公里，全程一邊係山一邊係海。喺呢度你可以睇到本地居民釣魚、跑步或者放風箏，體驗最真實嘅城市日常。島上有多個觀景台，提供影「日月貝」全景嘅最佳角度。特別係入夜之後亮燈，同海面漁火相映，非常詩意。

野狸島

地址： 珠海市香洲區野狸島

交通方式： 搭 Z11、2 或 B2 路巴士喺「香洲港」或「日月貝」落車。

珠海小眾景點 | 住宿推介

珠海小眾景點 | 3 日 2 夜深度遊行程安排

Day 1: 文藝古村與異國風情

上午： 珠海口岸入境後直奔 北山村 。喺古老宗祠同藝術空間穿梭，食地道午餐。 下午： 前往橫琴區。先去 勵駿龐都廣場 打卡影歐洲風相。隨後行去 悅府海景路 遠眺澳門塔天際線。 晚上： 返市區情侶路附近入住酒店。

Day 2: 隱世海島與日落晚霞

上午： 香洲港碼頭搭船去 外伶仃島 或 桂山島 。 中午： 海島揀海鮮加工，品嚐地道漁家味。 下午： 爬伶仃峰或者沿環島路行，去白色燈塔影相。 晚上： 建議喺島上留宿一晚，享受星空同浪聲。

Day 3: 文化古鎮與生態濕地

上午： 乘船返市區，去北面嘅 唐家灣古鎮 感受山房路嘅書卷氣。 下午： 經淇澳大橋去 淇澳島 行紅樹林棧道。如果時間夠，順便去埋 會同村 睇中西合璧建築。 傍晚： 回程前去 野狸島 圍繞「日月貝」散步，結束充實行程。





