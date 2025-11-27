大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
2026年生日運勢排名來了！頭10位6月佔了四席，12月「這天」排第366位
來到年尾，有不少星座、生肖運勢排名大公開，當中「生日運勢」每年都好多人在看，現在2026年生日運勢排名出爐了！
這裡看2025年的生日運勢排名：2025生日運勢排行榜出爐！5月這5個日子生日排Top10、3月2X日生日排最尾
頭10位裡面，有4位是來自6月生日的寶寶。至於難得的2月29日孩子就在第39位。生日運勢排名出爐後，很多網民都在看自己的生日在2026年的運勢排名，有的開心分享自己在第一頁，有的也因為排在比較後的位置而說「祝我好運」。你的生日又排在哪個位置呢？
運勢排名：
蘇民峰2025蛇年生肖運勢排名出爐！屬龍太歲年過後運勢衝上第2位
2025生日運勢排行榜出爐！5月這5個日子生日排Top10、3月2X日生日排最尾
