2026 男友禮物避坑指南：資深科技編輯揭秘 3 大「中伏位」，這樣送才不踩雷！

情人節即將到來，妳還在翻找論壇提供的《情人節禮物2026》推薦嗎？trust me，不少男性友人都坦言曾收到過「讓自己感到尷尬」的情人節禮物。

身為一名每天與 Gadgets 打交道的直男科技編輯，我必須告訴妳：直男的邏輯很簡單——「沒用就是垃圾」。為了拯救妳的荷包與他的笑容，這份「2026 避坑與推薦清單」請務必收好。

中伏地雷：妳以為的貼心，是他的負擔

規格過時的「電子垃圾」

地雷點：送他便宜的無名舊款耳機或充電速度極慢的行動電源？

真相 ：對於科技控來說，收到舊款、前產品，就像幫人清死貨一樣無奈。

中伏例子： 買錯初版 PS5 而非新版 PS5 Pro 或起碼是 PS5 Slim，你以為都一樣？體積和速度都差得遠啊！

直男建議：與其送平價電子產品，不如觀察他現有的設備，如果還在用 iPhone 15 的話，不如一探口風，問他要不要升級到 iPhone 17。

佔空間的「純擺飾」公仔或相框

地雷點：刻有兩人名字的發光水晶、巨大的人像抱枕。

真相 ：男人的桌面空間是珍貴的「領土」。除非他是狂熱收藏家，否則這些東西最終只會被收進櫃子深處。

直男建議：選擇具備「功能性」的設計品，例如多合一磁吸充電座、可以加入智慧家居的枱燈等。如果真的想要追求個人化？可以考慮可以刻名的實用配件，像透過 Apple Store 買 AirPods 和 Apple Pencil 等就可以免費刻字。

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 - Apple 官網 HK$1,849

立即購買

沒考慮到「生態系」的配件

地雷點：他用 Android 手機，妳卻送他 Apple Watch。

真相：科技產品有強烈的「排他性」，跨平台的體驗通常很糟糕。看清楚他手上拿的是 iPhone 還是 Samsung，買對的新配件不一定加分，但買錯了就只會被唸喔！

👉你的睡眠只有 36 分不合格？Apple Watch 量化睡眠品質，教你如何睡得更高分，續航力痛點如何解決？

Apple Watch S11

Apple Watch S11 - Apple 官網 HK$3,199 起

立即購買

Samsung Galaxy Watch8 Classic 經典錶圈回歸，加入免費全馬教練 + 測量抗氧化組合

Samsung Galaxy Watch8 - Samsung 官網優惠 HK$2,518 起

立即購買

專家真心話：結帳前的「三秒決策法」

如果妳還在猶豫，請在腦中快速掃描這三個指標：

頻率：他是否每天都會拿起來用超過 30 分鐘？ 升級：這個禮物是否比他現在用的那套更好、更快、更輕？ 隱性需求：他是否曾抱怨過「這東西壞了」或「這有點慢」？

💡 有時候折現才是真正的貼心：如果他是一位極致的「規格控」，最好的禮物往往不是產品本身，而是「預算」。送他一張高額度的科技通路禮券，並附上一句：「我想讓你買到最夢想的規格」，這對直男來說，簡直是最高層次的浪漫。

