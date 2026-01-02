2026大勢眼影妝原來是銀色！SUQQU、CHANEL、3CE...從開架到名牌百搭眼影盤，閃令令極高級而且日常也用得著

2026年的彩妝趨勢裡，銀色眼影毫無懸念成為大勢！Y2K風潮持續發酵，搭配未來感審美的崛起，銀色具科技光澤與靈動質感的特性，帶點復古氛圍又能為眼妝注入前衛感，成為2026年的關鍵妝容元素！

2026 大勢眼影是銀色！這幾款百搭眼影盤，閃耀高級不顯浮腫，跟著入手準沒錯！

眼影盤推薦1. Givenchy Le 9 De Givenchy 九色眼影盤 (HK$605)

Givenchy Le 9 De Givenchy 九色眼影盤 (HK$605)

這款九色眼影盤匯集了霧面、緞面、亮片與金屬四種質地，以銀色為核心，調和了中性色與其他精緻色調。不論是單獨用銀色亮片點綴眼頭，或是疊加其他顏色打造層次，都能輕鬆切換大膽或低調的妝感，適合喜歡多變風格的人。

眼影盤推薦2. Chanel 限量九色眼影盤 (HK$1,305)

Chanel 限量九色眼影盤 (HK$1,305)

這盤眼影以大膽的女性氣質為靈感，將深綠、藍、紅等飽和色與金屬色、玫瑰金色互相平衡。它同樣包含霧面、緞面、珠光與金屬質感，能打造濃郁華麗的眼妝，尤其適合在晚宴或節日派對等重要場合使用。

眼影盤推薦3. SUQQU 冬季限量眼影盤（7,700日元，約 HK$340 ）

SUQQU 冬季限量眼影盤 （7,700日元，約 HK$340 ）

這個系列以冬季枯葉與樹木為靈感，以三種棕色為基底，能打造自然深邃的眼妝。最特別是帶有珍珠光澤的「銀紫色」，靈感來自寒霜的閃爍效果，能在眨眼間捕捉光線，呈現精緻優雅的氛圍，適合打造低調但有識別度的眼妝。

眼影盤推薦4. Jill Stuart Dressed Bloom Eyes（6600 日元，約 HK$340）

Jill Stuart Dressed Bloom Eyes（6600 日元，約 HK$340）

Jill Stuart的包裝一向充滿少女心。這盤眼影不僅顏值高，實用性也不錯，其中的「冰霜藍星」色號呈現藍灰色調，帶有冰霜般的純淨光澤，能打造出柔美又有個性的眼妝，適合喜歡甜美靈動風格的人。

眼影盤推薦5. 3CE 圍巾系列九色眼影盤（39,000韓元，約 HK$230）

3CE 圍巾系列九色眼影盤（39,000韓元，約 HK$230）

這盤眼影主打「九種不易出錯的色選」，集結了多種色彩與質地，粉質細膩柔軟，顯色度高且可以層疊上色。其中的金屬與閃爍色調質地服貼，能輕鬆融入從日常到晚宴的不同妝容，一盤多用的性價比甚高！

