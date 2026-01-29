錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
2026 福岡親子遊全攻略：8大必去景點、12歲以下免費酒店、USJ以外最強樂園、親子餐廳推薦
假放喇喂！係時候同屋企人去返轉難忘嘅旅行。香港人對日本嘅熱愛真係唔使多講，而九州嘅「明珠」——福岡，呢幾年變咗親子遊嘅大熱地點。呢度交通方便、嘢食又多，仲有一大堆專為細路而設嘅景點，由刺激嘅主題樂園到寓教於樂嘅動物園、水族館，包細路玩到斷電！
我幫你執好晒呢份 2026 年福岡親子遊超詳盡攻略，有齊景點、餐廳同酒店推介，快啲儲低佢準備出發啦！
平價機票：優惠低至 😍 45 折
酒店：新用戶首次下單享高達 8% 折扣 🔥 折扣碼：TRIPBEST8
九州全境巴士通票！2400條路線任搭，船票亦可用 🚌🚢 HKD$399
福岡巴士一日通票🇭🇰 59.9 HKD｜無限暢乘⚡️即日可用！
🔥九州風味鐵路美食列車，現烤熱食盡享！HKD$589起 🚆
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
福岡親子遊景點 #1 | 三麗鷗和諧樂園
呢度簡直係 Sanrio 迷嘅朝聖地！雖然佢喺大分縣，但係好多去福岡親子遊嘅家庭都會專登揸車或者坐火車過去。
深度玩法： 唔好以為呢度淨係得機動遊戲，佢最精彩嘅係全天候嘅角色表演。Hello Kitty、My Melody 同埋 Cinnamonroll 會定時出嚟跳舞，細路見到偶像真係會瘋狂尖叫。入面仲有一個「Kitty 城堡」，你可以入去參觀 Kitty 嘅家，仲可以同佢合照同握手，儀式感爆燈！
貼士： 記得預先喺官網睇定嗰日嘅遊行（Parade）時間，因為個遊行係成個樂園嘅高潮，要早少少去霸定靚位同 Kitty Say Hi！
地址： 大分縣速見郡日出町大字藤原5933番地
福岡親子遊景點 #2 | POO桑之草莓園
圖片來源 : Visit Fukuoka 官方網頁
如果細路平時鍾意食水果，嚟呢度簡直係入咗天堂。呢度係全九州規模最大嘅草莓園，唔係平時行超市買嗰啲可以比擬嘅。
深度玩法： 呢度最正係可以體驗「親手摘、即刻食」。日本草莓又大粒又多汁，細路可以自己揀最紅嗰粒嚟摘，滿足感爆棚。除咗摘草莓，園內仲有好多用自家草莓整嘅副產品，例如超級濃郁嘅草莓果醬、酸甜開胃嘅草莓雪糕，甚至有草莓主題嘅點心。
貼士： 草莓係有季節性嘅（通常係 12 月到 5 月），去之前一定要睇官網，睇吓佢哋嗰日仲有冇草莓畀人摘，廢事山長水遠去到得個桔。
地址： 福岡県八女市馬場600-3
交通： 建議自駕，從九州高速公路八女 IC 行約 10 分鐘就到。
福岡親子遊景點 #3 | BOSS E・ZO FUKUOKA
圖片來源 : SoftBank HAWKS 官方網頁
呢度係福岡市區最 Hit 嘅娛樂地標，就喺 PayPay Dome 隔離，整棟大廈都係玩嘢！
深度玩法： 呢度最刺激嘅一定係屋頂嗰幾個「絕景遊樂設施」。日本首創嘅「高空圓管溜滑梯」，你想像吓由大廈頂部滑落嚟，成個福岡市景喺你腳下閃過，係幾咁震撼！仲有「高空懸吊滑翔」，好似玩空中飛索咁喺大廈邊緣飛，鍾意刺激嘅大人同大啲嘅細路一定玩到上癮。
貼士： 大廈入面仲有好多唔同主題，例如棒球博物館、小食中心等，玩完刺激嘢仲可以坐低食個燒餅補返數。
地址： 福岡市中央區地行濱2-2-6
交通： 從福岡市營地鐵唐人町站步行約 15 分鐘。
福岡親子遊景點 #4 | 九州自然動物公園
圖片來源 : 「樂吃購！日本」 官方網頁
呢個唔係普通嘅動物園，而係一個「非洲原野體驗」。
深度玩法： 呢度最精彩係搭佢哋嘅「叢林巴士」。巴士窗邊係鐵網，你可以親手拎住長夾，餵肉畀獅子、老虎，或者餵草畀長頸鹿。當隻獅子喺你面前開大口咬肉嗰陣，嗰種震撼力細路一世都記得！除咗搭車，園內仲有「小動物互動區」，可以抱吓貓貓狗狗同小袋鼠，溫馨到暈。
貼士： 叢林巴士好受歡迎，一去到記得即刻去預約巴士班次，如果唔係可能要等好耐。
地址： 大分県宇佐市安心院町南畑2-1755-1
交通： 從別府站西口搭龜井巴士到「サファリ」站。
福岡親子遊景點 #5 | 城島高原遊樂園
圖片來源 : 「好運日本行～」 官方網頁
城島高原樂園位於大分縣，雖然有啲歷史，但佢嘅驚險程度依然係九州數一數二。
深度玩法： 呢度嘅皇牌係「木星 (Jupiter)」，係日本首座木製雲霄飛車。木頭結構喺行駛嗰陣會發出「嘎吱嘎吱」嘅聲，加上嗰種獨特嘅震動感，比鐵製過山車仲要驚險！如果細路仲細玩唔到過山車，樂園仲有「兒童駕駛學校」，細路可以揸住電動車學交通規則，玩完仲可以拎張「小童駕駛執照」做紀念。
貼士： 呢度海拔較高，氣溫會比市區低少少，帶小朋友去記得帶多件外套，同埋留意佢哋逢星期二、三可能休息。
地址： 大分県別府市城島高原123番地
交通： 從別府站西口搭龜之井巴士，約 35 分鐘直達。
福岡親子遊景點 #6 | 福岡teamLab森林美術館
位於 BOSS E・ZO 裡面，係一個將科技同美學玩到極致嘅地方。
深度玩法： 美術館分為兩大主題：「捕捉收集森林」同「運動森林」。細路可以喺入面用特製 APP 去「捕捉」牆上跑嚟跑去嘅光影動物，捉到之後仲可以睇到相關資訊。而「運動森林」就係要細路跳嚟跳去，踩住啲發光嘅板塊，啲光影會隨著你嘅動作變幻，絕對係啟發細路創意同埋放電嘅最佳地點。
貼士： 入面光線比較暗且地面不平，小朋友跑嗰陣大人要睇緊啲，另外入面啲光影真係超靚，影相打卡一流！
地址： 福岡市中央區地濱2-2-6 (BOSS E・ZO 5F)
福岡親子景點 #7 | 活力四射的挑戰：VS PARK WITH G LaLaport福岡店
喺 LaLaport 購物中心入面，係一個超大型嘅互動運動場。
深度玩法： 呢度好似電視綜藝節目咁，有好多奇怪又好玩嘅運動。例如同虛擬猛獸賽跑嘅「猛獸逃走」、要避開旋轉木桿嘅「避開大棒」，仲有攀岩同 VR 電競。LaLaport 門口仲有嗰部 1:1 高達，細路未入去玩已經會喺門口影相影到唔停手。
貼士： 玩完出嚟直接喺 LaLaport 食飯同買嘢，入面有好多童裝店同超市，係典型嘅「一站式」親子行程。
地址： 福岡市博多區那珂6丁目23-1 LaLaport 4F
福岡親子遊景點 #8 | 海洋世界海之中道
呢個水族館嘅規模非常大，仲可以睇到好精彩嘅海豚表演。
深度玩法： 水族館以「九州海洋」做主題，入面有個三層樓高嘅巨型水槽，睇住鯊魚同魚群喺面前游過，好治癒。最推介係佢哋嘅海豚海獅秀，背景就係博多灣嘅海景，畫面超靚。館內仲有互動池，小朋友可以近距離睇吓海洋生物，學習保護海洋嘅知識。
貼士： 水族館隔離就係「海之中道海濱公園」，如果仲有精力，可以去埋公園租單車或者玩大型滑梯，一日玩兩個地方都得！
地址： 福岡市東區大字西戶崎18-28
交通： JR「海之中道站」步行約 5 分鐘。
福岡親子遊餐廳 #1 | Campbell Early
圖片來源 : Campbell Early 官方網頁
呢間嘢真係不得了，佢係一間由老字號生果店開嘅甜品餐廳。如果你同細路都係「水果控」，Campbell Early 絕對係你福岡行程入面最 Sweet 嘅一站！
圖片來源 : Campbell Early 官方網頁
深度美食攻略： 呢度最出名嘅就係佢哋嘅「季節限定芭菲」。師傅會嚴選當季最靚、最甜嘅水果，好似冬天同春天就有大大粒嘅「福岡 Amaou（甜王）士多啤梨」，夏天就有多汁嘅水蜜桃。每一杯芭菲都層次分明，有鮮奶油、雪糕、果凍，最上面仲鋪滿晒切得好靚嘅新鮮水果，賣相簡直係藝術品！ 除咗芭菲，佢哋嘅厚鬆餅都係必食之選。鬆餅口感綿密，蛋香味濃，配埋鮮果同楓糖漿，細路見到一定會乖乖坐低，食到停唔到口。
親子友善細節： 餐廳位於博多車站上蓋嘅商場，環境光猛且坐得舒服。因為佢好受歡迎，建議下午茶時段去可能要排陣隊，但係商場入面有好多嘢行，等位都唔會覺得悶。食完仲可以直接喺博多車站買埋手信，行程銜接一流。
貼士： 如果細路唔太想食全甜點，佢哋都有提供一啲簡單嘅輕食（好似三文治咁）。最正係呢度嘅水果會隨季節變，所以每次嚟都有驚喜！
地址： 福岡市博多區博多站中央街 1-1 JR 博多城 9F (JR HAKATA CITY)
交通： 喺 JR 博多站博多口搭電梯直上 9 樓就到，完全唔使行室外。
福岡親子遊餐廳 #2 | Mister Donut
圖片來源 : Mister Donut官方網頁
你可能會問：「香港都有冬甩啦，點解去到福岡都要食？」話你知，日本嘅 Mister Donut 真係高幾班，而且佢哋玩「聯名」玩到出神入化！
深度美食攻略： 日本 Mister Donut 最經典嘅一定係「波堤」，口感煙韌（QQ 嘅），唔會太甜。但係最吸引細路嘅，係佢哋不定期同 Pokémon、角落小夥伴（Sumikko Gurashi） 或者各類卡通人物合作嘅期間限定款！ 你可以想像吓，當個冬甩變咗比卡超嘅樣，或者係車厘龜嘅藍色糖霜，細路見到真係會興奮到跳起。而且日本分店成日會有啲隱藏口味，或者係同知名廚師合作嘅高級版冬甩，大人食都覺得驚艷。
親子友善細節： LaLaport 福岡店呢間 Mister Donut 空間感唔錯，買完可以去 Food Court 坐低慢慢食。LaLaport 本身就係親子天堂，食完冬甩仲可以去門口睇嗰部會動嘅 1:1 高達（Gundam），或者去入面嘅玩具店行吓。
貼士： 呢啲卡通聯名款冬甩通常係「限時限量」，如果見到一定要即刻買咗先，下晝去可能已經賣晒。同埋買一打返酒店做宵夜或者第二朝嘅早餐都係一個好選擇！
地址： 福岡市博多區那珂 6 丁目 23-1 LaLaport 福岡
交通： JR 鹿兒島本線「竹下」站行 9 分鐘左右，或者搭專屬接駁巴士。
規劃您的福岡親子遊，別忘了享受超值優惠！即日起至優惠售完為止，只要透過Trip.com網頁或App註冊成為Trip.com會員，預訂福岡親子酒店或其他住宿，即可享有最高達10%的獨家折扣！立即行動，為您的家庭之旅省下更多預算！
福岡親子遊酒店 #1 | 358索拉酒店
圖片來源 : The 358 SORA官方網頁
如果你想搵一間酒店，係可以令細路入到房就尖叫，然後自己玩到斷電，咁呢間 358 SORA 絕對係首選！佢位於福岡東區嘅人工島「香椎照葉」，環境好新好舒服。
圖片來源 : The 358 SORA官方網頁
深度住宿攻略：
房入面有滑梯同跳彈床： 呢度最經典嘅就係佢哋嘅**「家庭主題房」**。你冇睇錯，房入面真係有滑梯、跳彈床，甚至仲有攀岩抱石區！細路喺房入面已經可以玩成個下晝。
無敵海景大浴場： 大人都有嘢玩！酒店頂樓有室內同露天大浴場，可以一邊浸住溫泉，一邊望住博多灣同日本海嘅海景。浸完溫泉成個人鬆晒，再返房睇住細路玩，簡直係享受。
配套完善： 酒店好新，房入面仲有 YouTube 同 Netflix。如果住多幾日，附近有兩間大型超市，仲有美食廣場，買嘢食、買奶粉、買生果都超方便。
貼士： 雖然佢離市中心（天神/博多）有一段距離，但酒店有提供免費接駁巴士去地鐵站。建議如果你係自駕遊就最完美，去附近嘅「海之中道海濱公園」或者「海洋世界」都係 10 分鐘車程。
評分： 9.1/10.0
地址： 福岡市東區 Kashiiteriha 6-6-5
福岡親子酒店 #2 | 奢華海景與便利兼具：福岡海鷹希爾頓酒店 (Hilton Fukuoka Sea Hawk)
想住得豪啲、景觀正啲？咁呢間希爾頓就係經典之選。佢成隻船咁嘅外型，就喺福岡塔同 PayPay Dome（即係 BOSS E・ZO）隔離。
深度住宿攻略：
海景第一排： 呢度超過一千間房都係望海景或者福岡市景。強烈推介你訂海景房，朝早起身睇住個海，心情都好啲。
空間感極大： 日本市中心嘅酒店通常細到行李都開唔到，但呢度啲房相對闊落好多，帶住小朋友同幾件大行李都完全冇壓力。
早餐超豐富： 佢哋個自助早餐喺一個好似溫室咁嘅高挑大堂度食，種類多到你數唔晒，由西式到日式博多特色嘢食都有，細路實搵到嘢食。
一站式玩樂： 酒店行出去就係 BOSS E・ZO 同埋 Mark Is 購物中心。你想去玩高空滑梯、睇 teamLab，或者去買童裝，行路就到，慳返唔少車錢同時間。
貼士： 雖然酒店離地鐵「唐人町」站要行 15-20 分鐘，對帶住細路嘅人嚟講可能會有啲辛苦。建議你直接用 Uber 或者叫酒店幫手叫的士去博多站（大約 2000-3000 日圓），或者揀週末住，因為週末先有免費接駁巴士㗎。
評分： 8.9/10.0
地址： 福岡市中央區地行濱 2-2-3
福岡海鷹希爾頓酒店(Hilton Fukuoka Sea Hawk)
福岡親子遊 | 福岡租車自駕
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
優惠使用方法： 享受更多福岡親子遊的折扣，只需點選複製您的專屬優惠代碼，並在Trip.com預訂付款頁面輸入，即可輕鬆享有超值優惠！
優惠碼：TRIPCAR8
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 17 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有壽桃秘製牛腩/高湯牛腩平均 $34/包、家樂牌鮮露240克平均 $10.5/支、La Molisana 精選意大利粉500克平均 $11.95/包、炒麵王平均 $6.5/盒！YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 19 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 22 小時前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 3 小時前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 4 小時前
53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百
吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
Uniqlo羽絨外套天氣急跌超搶手！日本店員超推薦4款羽絨外套，保暖時尚又不臃腫
天氣一轉涼，又時候出動羽絨外套了！Uniqlo的羽絨款式選擇多，最近更有日本店員分享心水推薦。雖然長身款式未必適合香港，但以下幾款兼具功能與時尚感的設計，性價比高，部分款式更有減價，正是趁機入手的大好時機！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【759阿信屋】勁抵價 蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件（29/01-30/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，蛋白鳳凰蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件、Ferrero Rocher金莎朱古力T16 $138/2件、韓國HBAF系列果仁 $44.9/2件！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 1 天前