2026 福岡親子遊全攻略：8大必去景點、12歲以下免費酒店、USJ以外最強樂園、親子餐廳推薦

假放喇喂！係時候同屋企人去返轉難忘嘅旅行。香港人對日本嘅熱愛真係唔使多講，而九州嘅「明珠」——福岡，呢幾年變咗親子遊嘅大熱地點。呢度交通方便、嘢食又多，仲有一大堆專為細路而設嘅景點，由刺激嘅主題樂園到寓教於樂嘅動物園、水族館，包細路玩到斷電！

我幫你執好晒呢份 2026 年福岡親子遊超詳盡攻略，有齊景點、餐廳同酒店推介，快啲儲低佢準備出發啦！

親子遊優惠

福岡親子遊景點 #1 | 三麗鷗和諧樂園

三麗鷗和諧樂園

呢度簡直係 Sanrio 迷嘅朝聖地！雖然佢喺大分縣，但係好多去福岡親子遊嘅家庭都會專登揸車或者坐火車過去。

深度玩法： 唔好以為呢度淨係得機動遊戲，佢最精彩嘅係 全天候嘅角色表演 。Hello Kitty、My Melody 同埋 Cinnamonroll 會定時出嚟跳舞，細路見到偶像真係會瘋狂尖叫。入面仲有一個「Kitty 城堡」，你可以入去參觀 Kitty 嘅家，仲可以同佢合照同握手，儀式感爆燈！

貼士： 記得預先喺官網睇定嗰日嘅 遊行（Parade）時間 ，因為個遊行係成個樂園嘅高潮，要早少少去霸定靚位同 Kitty Say Hi！

地址： 大分縣速見郡日出町大字藤原5933番地





購買三麗鷗和諧樂園門票

福岡親子遊景點 #2 | POO桑之草莓園

POO桑之草莓園

圖片來源 : Visit Fukuoka 官方網頁

如果細路平時鍾意食水果，嚟呢度簡直係入咗天堂。呢度係全九州規模最大嘅草莓園，唔係平時行超市買嗰啲可以比擬嘅。

深度玩法： 呢度最正係可以體驗「 親手摘、即刻食 」。日本草莓又大粒又多汁，細路可以自己揀最紅嗰粒嚟摘，滿足感爆棚。除咗摘草莓，園內仲有好多用自家草莓整嘅副產品，例如超級濃郁嘅草莓果醬、酸甜開胃嘅草莓雪糕，甚至有草莓主題嘅點心。

貼士： 草莓係有 季節性 嘅（通常係 12 月到 5 月），去之前一定要睇官網，睇吓佢哋嗰日仲有冇草莓畀人摘，廢事山長水遠去到得個桔。

地址： 福岡県八女市馬場600-3

交通： 建議自駕，從九州高速公路八女 IC 行約 10 分鐘就到。





購買 POO 桑之草莓園門票

福岡親子遊景點 #3 | BOSS E・ZO FUKUOKA

BOSS E・ZO FUKUOKA

圖片來源 : SoftBank HAWKS 官方網頁

呢度係福岡市區最 Hit 嘅娛樂地標，就喺 PayPay Dome 隔離，整棟大廈都係玩嘢！

深度玩法： 呢度最刺激嘅一定係屋頂嗰幾個「 絕景遊樂設施 」。日本首創嘅「高空圓管溜滑梯」，你想像吓由大廈頂部滑落嚟，成個福岡市景喺你腳下閃過，係幾咁震撼！仲有「高空懸吊滑翔」，好似玩空中飛索咁喺大廈邊緣飛，鍾意刺激嘅大人同大啲嘅細路一定玩到上癮。

貼士： 大廈入面仲有好多唔同主題，例如棒球博物館、小食中心等，玩完刺激嘢仲可以坐低食個燒餅補返數。

地址： 福岡市中央區地行濱2-2-6

交通： 從福岡市營地鐵唐人町站步行約 15 分鐘。





購買 BOSS E・ZO FUKUOKA 門票

福岡親子遊景點 #4 | 九州自然動物公園

九州自然動物公園

圖片來源 : 「樂吃購！日本」 官方網頁

呢個唔係普通嘅動物園，而係一個「非洲原野體驗」。

深度玩法： 呢度最精彩係搭佢哋嘅「 叢林巴士 」。巴士窗邊係鐵網，你可以親手拎住長夾，餵肉畀獅子、老虎，或者餵草畀長頸鹿。當隻獅子喺你面前開大口咬肉嗰陣，嗰種震撼力細路一世都記得！除咗搭車，園內仲有「小動物互動區」，可以抱吓貓貓狗狗同小袋鼠，溫馨到暈。

貼士： 叢林巴士好受歡迎，一去到記得即刻去預約巴士班次，如果唔係可能要等好耐。

地址： 大分県宇佐市安心院町南畑2-1755-1

交通： 從別府站西口搭龜井巴士到「サファリ」站。





購買九州自然動物公園門票

福岡親子遊景點 #5 | 城島高原遊樂園

城島高原遊樂園

圖片來源 : 「好運日本行～」 官方網頁

城島高原樂園位於大分縣，雖然有啲歷史，但佢嘅驚險程度依然係九州數一數二。

深度玩法： 呢度嘅皇牌係「 木星 (Jupiter) 」，係日本首座木製雲霄飛車。木頭結構喺行駛嗰陣會發出「嘎吱嘎吱」嘅聲，加上嗰種獨特嘅震動感，比鐵製過山車仲要驚險！如果細路仲細玩唔到過山車，樂園仲有「兒童駕駛學校」，細路可以揸住電動車學交通規則，玩完仲可以拎張「小童駕駛執照」做紀念。

貼士： 呢度海拔較高，氣溫會比市區低少少，帶小朋友去記得帶多件外套，同埋留意佢哋逢星期二、三可能休息。

地址： 大分県別府市城島高原123番地

交通： 從別府站西口搭龜之井巴士，約 35 分鐘直達。





購買城島高原遊樂園門票

福岡親子遊景點 #6 | 福岡teamLab森林美術館

福岡teamLab森林美術館

位於 BOSS E・ZO 裡面，係一個將科技同美學玩到極致嘅地方。

深度玩法： 美術館分為兩大主題：「捕捉收集森林」同「運動森林」。細路可以喺入面用特製 APP 去「捕捉」牆上跑嚟跑去嘅光影動物，捉到之後仲可以睇到相關資訊。而「運動森林」就係要細路跳嚟跳去，踩住啲發光嘅板塊，啲光影會隨著你嘅動作變幻，絕對係啟發細路創意同埋放電嘅最佳地點。

貼士： 入面光線比較暗且地面不平，小朋友跑嗰陣大人要睇緊啲，另外入面啲光影真係超靚，影相打卡一流！

地址： 福岡市中央區地濱2-2-6 (BOSS E・ZO 5F)





購買福岡 teamLab 森林美術館門票

福岡親子景點 #7 | 活力四射的挑戰：VS PARK WITH G LaLaport福岡店

VS PARK WITH G LaLaport福岡店

喺 LaLaport 購物中心入面，係一個超大型嘅互動運動場。

深度玩法： 呢度好似電視綜藝節目咁，有好多奇怪又好玩嘅運動。例如同虛擬猛獸賽跑嘅「猛獸逃走」、要避開旋轉木桿嘅「避開大棒」，仲有攀岩同 VR 電競。LaLaport 門口仲有嗰部 1:1 高達 ，細路未入去玩已經會喺門口影相影到唔停手。

貼士： 玩完出嚟直接喺 LaLaport 食飯同買嘢，入面有好多童裝店同超市，係典型嘅「一站式」親子行程。

地址： 福岡市博多區那珂6丁目23-1 LaLaport 4F





即時預訂

福岡親子遊景點 #8 | 海洋世界海之中道

海洋世界海之中道

呢個水族館嘅規模非常大，仲可以睇到好精彩嘅海豚表演。

深度玩法： 水族館以「九州海洋」做主題，入面有個三層樓高嘅巨型水槽，睇住鯊魚同魚群喺面前游過，好治癒。最推介係佢哋嘅 海豚海獅秀 ，背景就係博多灣嘅海景，畫面超靚。館內仲有互動池，小朋友可以近距離睇吓海洋生物，學習保護海洋嘅知識。

貼士： 水族館隔離就係「海之中道海濱公園」，如果仲有精力，可以去埋公園租單車或者玩大型滑梯，一日玩兩個地方都得！

地址： 福岡市東區大字西戶崎18-28

交通： JR「海之中道站」步行約 5 分鐘。





購買海洋世界海之中道門票

福岡親子遊餐廳 #1 | Campbell Early

Campbell Early

圖片來源 : Campbell Early 官方網頁

呢間嘢真係不得了，佢係一間由老字號生果店開嘅甜品餐廳。如果你同細路都係「水果控」，Campbell Early 絕對係你福岡行程入面最 Sweet 嘅一站！

Campbell Early

圖片來源 : Campbell Early 官方網頁

深度美食攻略： 呢度最出名嘅就係佢哋嘅 「季節限定芭菲」。 師傅會嚴選當季最靚、最甜嘅水果，好似冬天同春天就有大大粒嘅「福岡 Amaou（甜王）士多啤梨」，夏天就有多汁嘅水蜜桃。每一杯芭菲都層次分明，有鮮奶油、雪糕、果凍，最上面仲鋪滿晒切得好靚嘅新鮮水果，賣相簡直係藝術品！ 除咗芭菲，佢哋嘅 厚鬆餅 都係必食之選。鬆餅口感綿密，蛋香味濃，配埋鮮果同楓糖漿，細路見到一定會乖乖坐低，食到停唔到口。

親子友善細節： 餐廳位於博多車站上蓋嘅商場，環境光猛且坐得舒服。因為佢好受歡迎，建議下午茶時段去可能要排陣隊，但係商場入面有好多嘢行，等位都唔會覺得悶。食完仲可以直接喺博多車站買埋手信，行程銜接一流。

貼士： 如果細路唔太想食全甜點，佢哋都有提供一啲簡單嘅輕食（好似三文治咁）。最正係呢度嘅水果會隨季節變，所以每次嚟都有驚喜！

地址： 福岡市博多區博多站中央街 1-1 JR 博多城 9F (JR HAKATA CITY)

交通： 喺 JR 博多站博多口搭電梯直上 9 樓就到，完全唔使行室外。





福岡親子遊餐廳 #2 | Mister Donut

Mister Donut

圖片來源 : Mister Donut官方網頁

你可能會問：「香港都有冬甩啦，點解去到福岡都要食？」話你知，日本嘅 Mister Donut 真係高幾班，而且佢哋玩「聯名」玩到出神入化！

深度美食攻略： 日本 Mister Donut 最經典嘅一定係 「波堤」 ，口感煙韌（QQ 嘅），唔會太甜。但係最吸引細路嘅，係佢哋不定期同 Pokémon、角落小夥伴（Sumikko Gurashi） 或者各類卡通人物合作嘅期間限定款！ 你可以想像吓，當個冬甩變咗比卡超嘅樣，或者係車厘龜嘅藍色糖霜，細路見到真係會興奮到跳起。而且日本分店成日會有啲隱藏口味，或者係同知名廚師合作嘅高級版冬甩，大人食都覺得驚艷。

親子友善細節： LaLaport 福岡店呢間 Mister Donut 空間感唔錯，買完可以去 Food Court 坐低慢慢食。LaLaport 本身就係親子天堂，食完冬甩仲可以去門口睇嗰部會動嘅 1:1 高達（Gundam） ，或者去入面嘅玩具店行吓。

貼士： 呢啲卡通聯名款冬甩通常係「限時限量」，如果見到一定要即刻買咗先，下晝去可能已經賣晒。同埋買一打返酒店做宵夜或者第二朝嘅早餐都係一個好選擇！

地址： 福岡市博多區那珂 6 丁目 23-1 LaLaport 福岡

交通： JR 鹿兒島本線「竹下」站行 9 分鐘左右，或者搭專屬接駁巴士。





規劃您的福岡親子遊，別忘了享受超值優惠！即日起至優惠售完為止，只要透過Trip.com網頁或App註冊成為Trip.com會員，預訂福岡親子酒店或其他住宿，即可享有最高達10%的獨家折扣！立即行動，為您的家庭之旅省下更多預算！

福岡親子遊酒店 #1 | 358索拉酒店

358索拉酒店 - 客房

圖片來源 : The 358 SORA官方網頁

如果你想搵一間酒店，係可以令細路入到房就尖叫，然後自己玩到斷電，咁呢間 358 SORA 絕對係首選！佢位於福岡東區嘅人工島「香椎照葉」，環境好新好舒服。

358索拉酒店 - 設施

圖片來源 : The 358 SORA官方網頁





深度住宿攻略： 房入面有滑梯同跳彈床： 呢度最經典嘅就係佢哋嘅**「家庭主題房」**。你冇睇錯，房入面真係有滑梯、跳彈床，甚至仲有攀岩抱石區！細路喺房入面已經可以玩成個下晝。 無敵海景大浴場： 大人都有嘢玩！酒店頂樓有室內同露天大浴場，可以一邊浸住溫泉，一邊望住博多灣同日本海嘅海景。浸完溫泉成個人鬆晒，再返房睇住細路玩，簡直係享受。 配套完善： 酒店好新，房入面仲有 YouTube 同 Netflix。如果住多幾日，附近有兩間大型超市，仲有美食廣場，買嘢食、買奶粉、買生果都超方便。

貼士： 雖然佢離市中心（天神/博多）有一段距離，但酒店有提供免費接駁巴士去地鐵站。建議如果你係 自駕遊 就最完美，去附近嘅「海之中道海濱公園」或者「海洋世界」都係 10 分鐘車程。

評分： 9.1/10.0

地址： 福岡市東區 Kashiiteriha 6-6-5





358索拉酒店(The358 SORA)

選擇房型

福岡親子酒店 #2 | 奢華海景與便利兼具：福岡海鷹希爾頓酒店 (Hilton Fukuoka Sea Hawk)

福岡海鷹希爾頓酒店 Hilton Fukuoka Sea Hawk

想住得豪啲、景觀正啲？咁呢間希爾頓就係經典之選。佢成隻船咁嘅外型，就喺福岡塔同 PayPay Dome（即係 BOSS E・ZO）隔離。

福岡海鷹希爾頓酒店 Hilton Fukuoka Sea Hawk - 設施

深度住宿攻略： 海景第一排： 呢度超過一千間房都係望海景或者福岡市景。強烈推介你訂海景房，朝早起身睇住個海，心情都好啲。 空間感極大： 日本市中心嘅酒店通常細到行李都開唔到，但呢度啲房相對闊落好多，帶住小朋友同幾件大行李都完全冇壓力。 早餐超豐富： 佢哋個自助早餐喺一個好似溫室咁嘅高挑大堂度食，種類多到你數唔晒，由西式到日式博多特色嘢食都有，細路實搵到嘢食。 一站式玩樂： 酒店行出去就係 BOSS E・ZO 同埋 Mark Is 購物中心 。你想去玩高空滑梯、睇 teamLab，或者去買童裝，行路就到，慳返唔少車錢同時間。

貼士： 雖然酒店離地鐵「唐人町」站要行 15-20 分鐘，對帶住細路嘅人嚟講可能會有啲辛苦。建議你直接用 Uber 或者叫酒店幫手叫的士去博多站（大約 2000-3000 日圓），或者揀週末住，因為週末先有免費接駁巴士㗎。

評分： 8.9/10.0

地址： 福岡市中央區地行濱 2-2-3





福岡海鷹希爾頓酒店(Hilton Fukuoka Sea Hawk)

選擇房型

福岡親子遊 | 福岡租車自駕

