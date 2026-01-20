2026粉色運動鞋必收推薦Top 10！Asics、New Balance甜美百搭，Puma「這雙」Rosé同款

近年來，運動鞋早已不再只是功能單品，而是日常造型中不可或缺的風格語彙。其中，粉色運動鞋逐漸跳脫甜美印象，從高彩度亮粉，低飽和的裸粉、霧粉與柔和粉調，更容易融入街頭、通勤或休閒穿搭，為造型增添不張揚卻耐看的層次感。本篇精選來自New Balance、Nike、Asics等人氣運動品牌的10雙粉色運動鞋推薦，無論是運動訓練、日常步行，或想為穿搭加入一點柔美亮點，都能找到適合自己的一雙。

2026粉色運動鞋推薦1：Puma

Puma Speedcat Premium源自賽車鞋輪廓 Source：Puma

粉色版本延續流線設計，結合麂皮與細緻鞋面質感，同系列由Rosé演繹 Source：Puma

Puma Speedcat Premium源自賽車鞋輪廓，以低筒薄底與貼地線條打造俐落比例，是近年回歸熱度極高的復古運動鞋款。粉色版本延續流線設計，結合麂皮與細緻鞋面質感，同系列由Rosé演繹，更讓這雙鞋成為街頭與時尚圈關注焦點，適合搭配短褲、迷你裙或運動風造型，輕鬆穿出Y2K氛圍。（商品價格 NTD 3,280）

2026粉色運動鞋推薦2：On

近年在運動市場迅速崛起的瑞士品牌On昂跑，這雙Cloud 6跑鞋以僅215公克的輕量設計著稱 Source：On

近年在運動市場迅速崛起的瑞士品牌On昂跑，這雙Cloud 6跑鞋以僅215公克的輕量設計著稱，並同步升級招牌緩震科技。鞋身如襪套般包覆貼合，行走與跑動時都能感受到更柔軟的腳感，搭配低調卻浪漫的蘭花粉色調，讓舒適與時髦一次到位。（商品價格 NTD 4,980）

2026粉色運動鞋推薦3：New Balance

New Balance U475最初於1986年問世，此次回歸保留標誌性的復古跑鞋輪廓 Source：New Balance

New Balance U475最初於1986年問世，此次回歸保留標誌性的復古跑鞋輪廓，並在細節與腳感上同步升級。鞋身以柔和粉色搭配異材質拼接，呈現不過度甜膩的平衡視覺，中底則兼顧穩定與舒適，適合長時間日常穿著。（商品價格 NTD 3,580）

2026粉色運動鞋推薦4：Adidas

adidas Gazelle最初源自足球鞋設計，如今已成為街頭時尚中的經典代表 Source：Adidas

adidas Gazelle最初源自足球鞋設計，如今已成為街頭時尚中的經典代表，這款復刻自1991 年的標誌性版本，以細緻絨面革鞋身呈現，粉色調搭配對比色三條紋，保留復古輪廓之餘，也多了一分輕快活力。（商品價格 NTD 3,890）

2026粉色運動鞋推薦5：Nike

Nike V2K Run以復古跑鞋為靈感，重新拆解經典Vomero系列的設計語彙 Source：Nike

Nike V2K Run以復古跑鞋為靈感，重新拆解經典Vomero系列的設計語彙，將Y2K世代的未來感重新帶回日常。鞋身運用金屬光澤層次與塑料細節，呼應早期跑鞋型錄中的科技美學，是一雙在復古與前衛之間取得平衡、特別適合打造造型亮點的運動鞋選擇。（商品價格 NTD 3,800）

2026粉色運動鞋推薦6：Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger經典鞋款Mexico 66 SD以經典薄底輪廓為基礎 Source：Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger經典鞋款Mexico 66 SD以經典薄底輪廓為基礎，注入帶有未來感的金屬粉色鞋身，讓復古線條多了一層時髦光澤。標誌性交叉條紋搭配俐落鞋型，延續品牌一貫的輕盈腳感與舒適支撐，在日常穿搭中既能成為視覺亮點，也不失好搭實穿的平衡感。（商品價格 NTD 5,580）

2026粉色運動鞋推薦7：Asics

Asics Gel-Nimbus 28以輕量化中底為核心，兼顧柔軟回彈與長時間穿著的舒適度。 Source：Asics

Asics Gel-Nimbus 28以輕量化中底為核心，兼顧柔軟回彈與長時間穿著的舒適度。幾何式中底結構在跑動時提供穩定支撐，彈性針織鞋面搭配動態鞋帶孔設計，帶來貼合不壓迫的包覆感，是機能與日常實穿度都很高的一雙粉色跑鞋。（商品價格 NTD 4,980）

2026粉色運動鞋推薦8：Converse

Converse Run Star Trainer OX以復古運動配色帶出新鮮感 Source：PChome

Converse Run Star Trainer OX以復古運動配色帶出新鮮感，鞋身透過多種材質拼接，營造層次豐富卻不張揚的視覺效果。內外側標誌性的星形V標誌，強化系列辨識度，搭配Run Star代表性的鋸齒狀鞋底設計更時髦！（商品價格 NTD 2,080）

2026粉色運動鞋推薦9：Fila

Fila推出這雙緞帶蛋糕運動鞋，以層層堆疊的厚底輪廓為亮點 Source：Fila

Fila推出這雙緞帶蛋糕運動鞋，以層層堆疊的厚底輪廓為亮點，結合隱藏式緞帶細節，讓甜美元素自然融入運動鞋設計之中。柔和配色搭配份量感鞋底，不只修飾比例，也保有良好支撐與舒適度，無論搭配裙裝或休閒褲，都能替造型增添一點輕盈又不過度的少女氣息。（商品價格 NTD 2,280）

2026粉色運動鞋推薦10：Vans

Vans Super Lowpro以復古慢跑鞋為靈感 Source：Vans

Vans Super Lowpro以復古慢跑鞋為靈感，打造貼地的薄底輪廓與俐落線條，粉色系鞋身透過麂皮與尼龍材質拼接，呈現柔和卻有層次的視覺效果。經典側邊條紋保留Vans識別度，低調好搭又不搶戲，成為每天都可以穿的輕量型粉色運動鞋。（商品價格 NTD 2,580）

