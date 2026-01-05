2026最新精華評比！今年爆紅的PDRN精華、抗痘精華誰最值得收？

（圖／品牌提供）

2026年精華市場可以說是「成分派」全面進擊的一年，不再只是訴求保濕或亮白，而是直接把修護、穩膚、急救效率一次拉滿！從話題度最高的PDRN、醫研級玻尿酸，到專為痘痘設計的高效酸類配方，今年的新精華不只看成分表漂亮，實際用起來也更貼近現代肌膚的真實需求。

首先在補水修護這一題， THE FACE SHOP今年討論度最高的ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華，完全命中「少成分、高效率」的保養趨勢！它把近期保養圈最紅的PDRN，搭配七種不同分子大小的玻尿酸，從補水到鎖水一次包辦，質地卻意外清爽不黏！實際使用最有感的是肌膚澎潤度和上妝服貼度，特別適合容易外油內乾不想塗抹太多保養品項的人，屬於那種只要用過幾天，就會發現連底妝狀態也變好的精華型選手。

THE FACE SHOP ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華30ml／490元（圖／品牌提供）

如果你的膚況重點在痘痘與痘印，那今年一定會注意到曼秀雷敦Acnes推出的集中抗痘精華液！這瓶主打「急救型」思維，結合水楊酸、杏仁酸與高比例菸鹼醯胺，針對剛冒出的痘痘下手又快又準！很推薦在熬夜、作息亂掉時當作救火隊，比起長期調理型抗痘產品，它更像是為突發狀況準備的安心備用款。

曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液13ml／450元（圖／品牌提供）

而在醫研級精華這一塊，肌研的H.A. Supreme激亮淡斑精華，則是走「穩定肌底＋精準亮白」路線，以四重玻尿酸作為基礎，搭配維他命 C、菸鹼醯胺與海百合萃取，亮白訴求不走刺激派，而是讓膚色慢慢回到乾淨透亮的狀態。水感輕盈的膚觸，對於不想冒險嘗試高濃度酸類、但又在意暗沉斑點的人來說，是一款存在感很強、卻不會給肌膚壓力的日常精華。

肌研H.A. Supreme激亮淡斑精華30ml／650元（圖／品牌提供）

