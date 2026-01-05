跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
2026最新精華評比！今年爆紅的PDRN精華、抗痘精華誰最值得收？
2026年精華市場可以說是「成分派」全面進擊的一年，不再只是訴求保濕或亮白，而是直接把修護、穩膚、急救效率一次拉滿！從話題度最高的PDRN、醫研級玻尿酸，到專為痘痘設計的高效酸類配方，今年的新精華不只看成分表漂亮，實際用起來也更貼近現代肌膚的真實需求。
首先在補水修護這一題， THE FACE SHOP今年討論度最高的ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華，完全命中「少成分、高效率」的保養趨勢！它把近期保養圈最紅的PDRN，搭配七種不同分子大小的玻尿酸，從補水到鎖水一次包辦，質地卻意外清爽不黏！實際使用最有感的是肌膚澎潤度和上妝服貼度，特別適合容易外油內乾不想塗抹太多保養品項的人，屬於那種只要用過幾天，就會發現連底妝狀態也變好的精華型選手。
如果你的膚況重點在痘痘與痘印，那今年一定會注意到曼秀雷敦Acnes推出的集中抗痘精華液！這瓶主打「急救型」思維，結合水楊酸、杏仁酸與高比例菸鹼醯胺，針對剛冒出的痘痘下手又快又準！很推薦在熬夜、作息亂掉時當作救火隊，比起長期調理型抗痘產品，它更像是為突發狀況準備的安心備用款。
而在醫研級精華這一塊，肌研的H.A. Supreme激亮淡斑精華，則是走「穩定肌底＋精準亮白」路線，以四重玻尿酸作為基礎，搭配維他命 C、菸鹼醯胺與海百合萃取，亮白訴求不走刺激派，而是讓膚色慢慢回到乾淨透亮的狀態。水感輕盈的膚觸，對於不想冒險嘗試高濃度酸類、但又在意暗沉斑點的人來說，是一款存在感很強、卻不會給肌膚壓力的日常精華。
佘詩曼4度封視后奪「最佳女主角」！萬千星輝頒獎典禮容光煥發，學習視后凍齡保養超班秘訣
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行。佘詩曼憑劇集《新聞女王2》四度封視后，憑「Man姐」再奪觀眾喜愛，難怪佘詩曼在感言都指，「我對上一次拿獎，我覺得是我佘詩曼拿獎，這次拿獎我覺得是Man姐。是Man姐帶著觀眾投入劇情，我想說，我鍾意你啊文慧心。」Yahoo Style HK ・ 18 小時前
日本豐洲市場新年黑鮪魚初競標 拍出5.1億日圓刷新紀錄
（法新社東京5日電） 日本東京中央批發市場豐洲市場新春慣例黑鮪魚初競標，來自青森縣大間町的本鮪（黑鮪魚）今天以5億1030萬日圓（約新台幣1億180萬元）天價成交，打破歷來最高成交紀錄。這尾黑鮪魚在新年拍賣中的成交價為5億1030萬日圓，換算下來每公斤價格高達210萬日圓，刷新自1999年有紀錄以來的史上最高成交紀錄。法新社 ・ 4 小時前
居屋2025懶人包｜啟德、將軍澳、東涌、錦田、屏山2026年推出！定價、呎數、位置一覽 同場加映九龍灣綠置居
「居屋2025」及「綠置居2025」發售消息已正式公布，房委會今期推出共8,316個全新居屋單位及1,467個全新綠置居單位，成為近年供應最豐富的一期。今次推售計劃預計於2026年第二季開始接受申請，並首次採用居屋、綠置居及白居二聯合申請機制，大幅簡化申請流程。今期「居屋2025」推出五個全新屋苑，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、東涌裕豐苑、錦田匯熙苑及屏山朗風苑，全部以市價七折定價；同期推出「綠置居2025」九龍灣盛緻苑，以市價六折發售。「居屋2025」及「綠置居2025」每個項目選址及配套有何特色？本文和大家一起拆解！Yahoo財經 ・ 16 小時前
細軟髮、脫髮必看！Threads網友激推Olive Young頭髮產品10選 aespa同款性價比之王髮油、爆紅外泌體精華梳
Olive Young最值得買、真有用頭髮護理用品推薦！Threads 脆友日前舉辦第一屆《Threads史上Olive Young最值得買真有用的東西》，繼護膚品大獲好評後，小編為大家精選頭髮護理用品推薦，當中不少產品適合細軟髮、脫髮人士參考，許多隱藏好物小編也瞬速加入購物車了！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
韓系馬尾怎麼綁？修飾感馬尾綁法教學＋韓系馬尾範本一次看，馬尾蓬鬆立體、不扁塌
要綁出蓬鬆立體、不扁塌的馬尾，其實比想像中更講究技巧！一般馬尾一綁就扁塌、側面毫無立體感，甚至會把白白的髮縫露出來。這次整理韓國髮型師的韓系馬尾綁法教學，一步步教你從髮根蓬度、頭型弧度到修飾碎髮調整，不用工具、手殘也能綁出自然又精緻的韓系馬尾！Beauty美人圈 ・ 21 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 6 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 5 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 7 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 4 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 14 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 6 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 23 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 5 小時前