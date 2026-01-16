2026 不容錯過的美術館/博物館重磅展覽

Daido Moriyama

來到 2026 年，各大美術館及博物館橫跨歐洲、北美與亞洲，正積極策劃以展覽為核心，重新檢視藝術史書寫與作品尺度。全年節目以重量級回顧展、首度大型個展與針對重要藝術家的專題研究為主軸，從 Marcel Duchamp 久違重返 MoMA，到 Tracey Emin、Daido Moriyama 及 Anish Kapoor 橫跨整個創作生涯的展覽皆包括在內。另一邊廂，多間機構亦將場地與檔期投放予徹底改寫不同範疇的藝術家，包括 Dan Flavin 帶有建築感的光線裝置、Marina Abramović 的行為藝術實踐、Mariko Mori 科學驅動的沉浸式裝置，以及 Fondazione Prada 帶來 Arthur Jafa 與 Richard Prince 的雙人展。

不同於一般主題群展，這些企劃更著重深度、歷史脈絡，以及對個人及合作實踐的長線對話。以下精選 11 場 2026 年度必看的美術館展覽，以規模、意義與館方投入程度見稱。

Dan Flavin：Grids

David Zwirner

2026 年 1 月 15 日至 2 月 21 日

這是一場專注呈現Dan Flavin 1970 年代中期「格狀」光線作品的精選展覽，回到那個螢光燈、重複結構與建築式精準度成為其創作核心的關鍵時刻。作品以貼近 1976 年原始陳列的方式再度安放於空間之中，突出作品的尺度、位置與題辭，讓觀眾看見其嚴謹的形式語言，以及隱藏其間的個人關係網絡。

David Zwirner

519 W 19th St

New York, NY

Daido Moriyama：Retrospective

Daido Moriyama

2026 年 1 月 31 日至 5 月 10 日

橫跨逾 60 年創作，這場大型回顧展展出超過 200 件作品，勾勒出Daido Moriyama鏡頭下粗獷、強烈反差的戰後日本視覺。展覽透過照片、錄像與歷年出版物，梳理他如何與城市生活、大眾媒體與影像再製交織互動，並確立其在純藝術、出版與街頭攝影之間模糊疆界的關鍵地位。

Foto Arsenal Wien

Arsenalplatz 1, 1030

Vienna, Austria

Arthur Jafa and Richard Prince：Helter Skelter

Fondazione Prada

2026 年 5 月 9 日至 11 月 24 日

總部設於米蘭的 Fondazione Prada 將於威尼斯場館舉行雙人展，把Arthur Jafa 與 Richard Prince聚首一堂，並於威尼斯雙年展開幕同日亮相。由策展人 Nancy Spector 主理，展覽透過一連串主題對照，讓兩位藝術家的作品正面對話，細緻梳理他們在影像創作、作者身分、種族議題及美國視覺文化上重疊的關注與長年執念。同場亦首度公開兩人之間一段未曾曝光、持續延展的創作交流，使展覽同時成為比較研究與長期對話紀錄。

Fondazione Prada

Venezia, Ca’ Corner della Regina

Santa Croce 2215, 30135

Venice, Italy

Tracey Emin：A Second Life

Tate Modern

2026 年 2 月 27 日至 8 月 31 日

這是迄今規模最大的Tracey Emin 展覽，匯集逾 90 件橫跨繪畫、雕塑、霓虹、紡織、錄像與裝置的作品。策展團隊與藝術家緊密合作，梳理她數十年來以自白為核心的創作如何在愛情、創傷、疾病與求生之間層層展開，將此刻同時視為一次回望，也是一次重生。

Tate Modern

Bankside

London SE1 9TG

United Kingdom

Marcel Duchamp

Museum Of Modern Art

2026 年 4 月 12 日至 8 月 22 日

這是超過半個世紀以來，北美首個大型Marcel Duchamp 回顧展，重新審視這位徹底改寫現代藝術進程的關鍵人物。展覽按時間脈絡鋪排，從早期立體派繪畫到 Readymades，以至後期觀念計畫，一路延伸至當代圍繞作者身分與意義展開的討論。作品涵蓋繪畫、雕塑、電影與出版品，全面勾勒其深遠影響。

Museum of Modern Art

11 W 53rd St

New York, NY

Derrick Adams：View Master

Ica Boston

2026 年 4 月 16 日至 9 月 7 日

這是首個完整回顧Derrick Adams 創作生涯的展覽，集合超過 100 件繪畫、雕塑、拼貼與裝置作品。Adams 從流行文化、黑人藝術史與日常休閒汲取靈感，構築繽紛多彩的休憩、遊樂與想像場景，將展廳轉化為以喜悅、自主與文化記憶為核心的沉浸式空間。

Institute of Contemporary Art, Boston

25 Harbor Shore Dr

Boston, MA

Marina Abramović：Transforming Energy

Gallerie Dell’accademia

2026 年 5 月 6 日至 10 月 19 日

展覽於威尼斯雙年展期間開幕，亦恰逢她 80 歲生日，Abramović 成為首位在 Gallerie dell’Accademia 舉辦大型個展的在世女性藝術家。展覽回望她數十年來以耐力、儀式與「在場」為主軸的創作，並將其行為藝術放入當代藝術與威尼斯歷史的雙重脈絡中重新審視。

Gallerie dell’Accademia

Campo della Carità

1050, 30123 Venice

Italy

Björk：Echolalia

National Gallery Of Iceland

2026 年 5 月 30 日至 9 月 19 日

這場由三組裝置構成的沉浸式展覽，進一步將Björk 的視聽語言延伸至美術館場域，讓觀眾率先感受她即將發行的新專輯，同時呈現向已故母親致敬的作品。展覽以劇場式手法鋪陳，將音樂、儀式與裝置交織成一場多感官體驗，回到聲響、記憶與環境三者的交會點。

National Gallery of Iceland

Fríkirkjuvegur 7

101 Reykjavík

Iceland

Anish Kapoor

Hayward Gallery

2026 年 6 月 16 日至 10 月 18 日

為慶祝 Southbank Centre 成立 75 週年，這場里程碑式回顧展重新檢視Anish Kapoor 與 Hayward Gallery 之間長年的合作關係。展覽以巨型雕塑、「虛空」作品及全新大型裝置，佔據整個館內空間及戶外露台，透過極致的物料與工程實驗，回應重力、感知與身體等命題。

Hayward Gallery

Southbank Centre, Belvedere Rd

London SE1 8XX

United Kingdom

Mariko Mori

Mori Art Museum

2026 年 10 月 31 日至 2027 年 3 月 28 日

Mariko Mori 相隔二十多年後在日本舉行的首個大型展覽，匯聚其職業生涯中的裝置、錄像、雕塑及檔案資料。展覽將量子物理、佛學、神經科學與全球神話融會貫通，鋪展成一場沉浸式旅程，思考人類、科技與環境責任之間的關係。

Mori Art Museum

Roppongi Hills Mori Tower

6-10-1 Roppongi, Tokyo

Japan

Sophie Calle

Hamburger Bahnhof

2026 年 11 月 13 日至 2027 年 5 月 2 日

展覽選在Hamburger Bahnhof 慶祝成立 30 週年的週末揭幕，Sophie Calle 個展以一系列受柏林城市與館舍昔日火車站身份啟發的新作為主軸。Calle 以將自傳、監視與親密關係編織進創作而聞名，是次展覽成為博物館周年節目的核心，亦有多件新作將納入永久館藏。

Hamburger Bahnhof

Invalidenstraße 50–51

10557 Berlin

Germany