2026 職場升級！告別拖延症，電子書閱讀、平板規劃，助你升職加薪
想在 2026 年升職加薪，到了年底卻發現自己仍在原地踏步？可能是因為舊的工作模式、碎片化的學習、模糊的計劃、和如影隨形的拖延症，拖低了你的工作效率。新一年想迎想新轉變，除了心態上的投入外，升級一套幫你收心、聚焦、持續輸入的工具也許能讓你找到自己的新工作節奏。
平板電腦
平板電腦能變身你的行動辦公室，無論是開會記錄、專案規劃、年度目標拆解，全都集中在一個可隨身帶走的裝置，什至一有靈感湧現，就能即時記錄下來，讓你不會錯失任可機會。
Samsung Galaxy Tab S11 擁有 11 吋 2560×1600 AMOLED 螢幕，結合120Hz 刷新率，帶來生動色彩與極致流暢體驗。Tab S11 延續 Samsung 經典的簡約商務風格，提供 月石灰 與 鉑銀色 兩種質感選擇。機身採用一體化金屬材質打造，厚度進一步縮減至 5.5mm，重量僅 469g，較前代輕盈近 20%，單手持久握持亦輕鬆無負擔。
平板配搭了全新設計的 S Pen，突破性地採用 六角形人體工學筆身，提供更穩固自然的握感。而S Pen 結合 Galaxy AI，能開啟智能創作新維度，包括一鍵生成藝術、即時搜尋識別及智能筆記整合，加上 S Pen 改為磁吸於平板頂部，不僅大幅優化攜帶便利性，更進一步降低機身整體厚度。
Tab S11 預載 One UI 8.0 作業系統，並搭載全新升級的 DeX 桌面模式。突破性的介面設計允許用戶創建 最多 4 個獨立工作空間，每個空間可自定義視窗布局與應用程式組合，實現如筆電般的多工處理效率。無論是同步進行文件編輯、資料分析、視訊會議與網頁瀏覽，皆能流暢切換不卡頓。平板內建 8400mAh 大容量電池，支援 45W 超快速充電，長時間外出使用無需擔憂電量。
Samsung Galaxy Tab S11 128GB
Amazon 特價 US$629.99（約 HK$4,903，免運費）｜原價 US
$799.99
Samsung 官網 HK$6,888
iPad Air
M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。
M3 iPad Air 11（256GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$598（約 HK$4,654，需集運）｜原價 US
$799.99
Apple 官網 HK$5,399
電子書閱讀
電子書閱讀器讓你一機只做一件事，專注閱讀，遠離通知干擾，專心把專業書、管理學、外語讀進腦袋。而一部帶筆、可手寫的電子書閱讀器更能旁註想法、寫下靈感，讀到與工作有關的觀點，立即在旁邊寫下，更可將重點及手寫筆記匯出到電腦，日後整理簡報就更多素材。
Kobo Libra Colour
Kobo Libra Colour 搭載 7 吋 E Ink Kaleido 3 顯示器，讓用戶在柔和的色調中享受色彩的閱讀體驗。而且支援 Kobo Stylus 2 觸控筆，可隨心所欲地在書籍上畫線、添加彩色標註和筆記，令閱讀變得高效。此外，閱讀器配備 ComfortLight PRO 自動調整色溫和亮度功能，讓用戶在白天專注閱讀時保持最佳視覺效果，夜晚則能有效降低藍光刺激，減少眼睛疲勞。
內建的 32 GB 儲存空間可容納高達 24,000 本電子書或 150 本有聲書，而內建的筆記本功能及雲端備份選項，確保每一個想法及讀書筆記都能安全存儲，並可同步至 Dropbox 或 Google Drive，保障資料不會遺失。Kobo Libra Colour 還具備 IPX8 高階防水功能，防水等級適用最深 2 公尺，最長可持續 60 分鐘，無論是在泳池邊或泡澡時，都能安心享受彩色閱讀。
Ahaa 特價 HK$1,890｜原價 HK
$1,988
Kindle Scribe
Kindle Scribe 具備 10.2 吋 300ppi 無眩光 E Ink 顯示面板和升級版 Premium Pen 手寫筆，提供了媲美紙質書的閱讀體驗和流暢的書寫感受。用戶可以直接在電子書上做筆記和批註，隨時捕捉靈感。內置的 Active Canvas 功能更是一大亮點，讓用戶能在頁面上的任意位置寫下筆記，裝置會自動調整佈局，為你的內容騰出空間。此外，內置筆記本功能，提供多種筆記本模板，可以自由書寫待辦清單或隨筆紀錄，而且支援創建各類文檔，並能智能將手寫內容轉換為文字。升級版 Premium Pen 手寫筆無需充電，隨時拿起即用，讓你隨時沉浸在閱讀與創作的世界中。
Kindle Scribe（64GB）
Amazon 售價 US$449.99（約 HK$3,494，需集運)
