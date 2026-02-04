市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
2026最犯規的話題鞋款！厚底、薄底、芭蕾鞋全到齊，走春通勤都想穿，鞋櫃爆了也要＋1
包包決定氣場，那鞋子基本上就決定今年「走得順不順」。本季鞋圈關鍵字—好運、舒適、造型感一次到位。從馬年限定的年味設計，到復古厚底、再到 Balletcore 芭蕾風全面入侵，這些鞋不只陪你時髦走春，還直接幫穿搭加分！
話題鞋款：PUMA BELLA、CAVEN
最有節慶氣氛的PUMA BELLA、CAVEN馬年限定鞋款說起。一雙鞋就能讓造型充滿年味，彪足馬力系列把馬年細節玩得剛剛好：鞋帶上的馬蹄扣、鞋跟的馬尾結，低調又討喜，傳遞「馬到成功」的好寓意。薄底鞋型讓腳感更貼地，象徵新的一年腳踏實地、穩穩前進，走春、拜年、逛街都實用。
人氣大勢Bella鞋款，以流暢俐落的鞋型線條圈粉無數，粉嫩配色搭配經典彎刀，穿上就是「今天很會穿」的狀態，#招桃粉配色甜而不膩，時髦度直接升級。而簡約百搭的 Caven則是小白鞋派的福音，疊加中底設計，加上 SoftFoam 與記憶鞋墊，舒適度在線，#招福白就是那種每天都會想穿出門的存在。
話題鞋款：adidas Originals SUPERSTAR、Gazelle Bold
潮流經典代表—adidasOriginals SUPERSTAR、Gazelle Bold 新年限定系列。這一組走的是「低調招好運」路線，雙色鞋帶搭配三葉草馬蹄金屬扣飾，細節藏得很巧，鞋帶上還點綴「馬到成功」圖案，懂的人一看就知道。
奶油白SUPERSTAR用復古皮革紋理營造質感，皮革拼接馬毛材質讓層次感瞬間拉滿，是年節穿搭中最安全又最有辨識度的選擇。至於Gazelle Bold復古紅色搭配厚底輪廓，完全是Y2K女孩的菜，存在感強卻不浮誇。
話題鞋款：FILA Glio搶搭 Balletcore熱潮
近期討論度爆表的FILA Glio芭蕾運動鞋，Balletcore 芭蕾風正式攻佔鞋櫃，FILA 這雙 Glio 把優雅與機能拿捏得很精準。以1996年 PRO STABILE 1000 為靈感，透過皮革與透亮布料拼接，視覺輕盈又有層次，同時加強腳背與側邊包覆，漂亮歸漂亮，走路也很實在。
台灣同步推出的SilverMoon銀月配色，像月光一樣柔亮，不論搭裙裝還是褲裝，都能為整體造型加一點溫柔的光。
看更多 CTWANT 文章
幸運草襯衫超搶鏡！陳庭妮的高段位穿搭公式一次解析，關鍵在這些細節
不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年
其他人也在看
海鮮闊條麵食譜｜Pizza Hut 海鮮闊條麵
大家鍾唔鍾意Pizza Hut 的焗海鮮闊條麵？ 香濃的白汁，加上海鮮，再有金黃酥脆的溶化芝士，實在令人難以抗拒。但可惜價錢貴，份量又少，自己在家也能輕鬆做到。做一大碟才夠滿足！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
情人節2026｜8個「情侶怪癖」證明你是真愛：喜歡聞體味、咬對方？專家揭秘這竟是「壓力紓解」最強藥方
每對情侶相處時間久了就會進入老夫老妻的階段，也因時間培養出彼此的默契。常聽說，「趷起條尾就知你想點」情侶間也會有些特別的舉動，看看你和另一半有沒有以下8個「情侶怪癖」，在他人眼中也許覺得奇怪，但情侶怪癖也是愛的表現啊！
情人節2026全攻略！情人節禮物/餐廳/手作/食譜/好去處推薦
情人節2026來了，情人節禮物、情人節餐廳、情人節好去處要好好準備！當然可以發揮你的廚藝，送上情人節食譜，炮製情人節燭光晚餐。還有送上星座戀愛攻略，變成戀愛小天才，渡過滿滿儀式感的情人節 ❤️
【Yahoo Style 玄來愛情】為何男人越愛越走？全因為你不明白這三個重要原則！
男人並不是因為你愛所以他才走過來的，而是你要有一流手段才能做到。
混血神顏鄺玲玲、曬CK內衣照大秀馬甲線，辣出新高度！運動內衣這樣穿高級又時髦
在 Calvin Klein 的最新宣傳中，鄺玲玲換上品牌標誌性的內衣系列，整體氛圍卻完全不流於性感套路。畫面聚焦的是她自然流露的自信神采，而不是刻意營造的姿態。那種剛柔並濟的氣質，反而更貼近Calvin Klein一貫的感官極簡主義—簡單、直接，但很有力量。這次她為2026年春季系列...
湯水食譜│太子參麥冬蘋果水 祛濕健脾趕疲倦
春天濕重，太子參煲湯補而不燥，益氣健脾，止咳潤肺，還可增強抵抗力，在春天加上麥冬蘋果來煲太子參麥冬蘋果水，祛濕健脾趕疲倦，配上蘋果還可清潤得來又酸酸甜甜容易入口，如果想用來煲湯，加點瘦肉來煲1.5小時便可，即睇如何製作太子參麥冬蘋果水：
換季必睇！2026最新「衣物收納大法」 做錯等於慢性毀衣！必學收納5招 解決衣櫃爆棚、讓衣物更耐穿
換季衣物收納並不是單純把衣服藏起來，而是一套有效率的流程，不僅讓衣物保持亮麗，也讓衣櫃乾淨又整潔。以下由專業衣物管理師分享的5步驟，讓你一次把衣物收納做對，以後每一次換季也都不再手忙腳亂。
【美心食品】網店限定全店9折（即日起至04/02）
美心網店進行新春感謝祭，由即日起至2月4日，網店全店9折，精選推介包括特瘦臘腸禮盒、瑤柱蘿蔔糕(厚切絲蘿蔔糕)、椰汁年糕、三重奏禮盒同原味雞蛋卷(32條裝)！
糖水食譜｜紅棗淮山糊
春天要養肝，要少吃酸性食物，多吃甘味食物補益脾胃，例如：大米、小米、淮山、紅棗、杞子、紅蘿蔔等等，今天我會用其中3樣甘味食物：大米、淮山和紅棗，做一個非常簡單的紅棗淮山糊，這個養生糊味道香甜，大人小孩都會喜歡！ #淮山糊 #春天養生 #補益脾胃
【八達通】嘟滿 $100隨時贏價值$28獎賞（14/02-19/02）
於2月14日至19日期間，以手機八達通或樂悠咭於參與商戶門市消費滿$100，就可以參加抽獎，有機會贏到價值$28、$8或$2獎賞！
【龍豐】豐搶價 CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 $119、L'occitane玫瑰潤唇膏 $52（即日起至09/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，專科超微米潔顏乳 $19、Rejuveon PDRN 修護霜 $148、CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 $119、Cetaphil抗炎修復乳霜 $138、格麗松馬油面霜 $55、L'occitane玫瑰潤唇膏 $52！
AI 免費證書｜OpenAI 官方證書課程點報名？「ChatGPT Foundations for Teachers」內容重點 + 註冊步驟教學
想攞 OpenAI 免費 AI 證書？OpenAI 已在 Coursera 推出「ChatGPT Foundations for Teachers」免費課程，教你提示工程、Canvas、Voice Mode 同負責任使用 AI 等，並可完成技能評估取得數位證書。
藍頭盔警員兩鐵騎互撼 電單車翻側1人受傷送院
【on.cc東網專訊】有警員發生交通意外。今日(4日)早上11時04分，戴藍色頭盔警隊護送組兩部電單車，沿香港仔淺水灣道往舂坎角方向行駛。期間，兩車相撞電單車翻側，同行多名同袍在旁協助，意外中一名警員報稱受傷，由救護車送院治理。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
百元價起收！UNIQLO、GU 神級單品清單曝光、這件錐形褲顯瘦比例直接開外掛
高CP值單品推薦：UNIQLO羅紋亨利領 T 恤近期在韓國默默熱賣、被譽為疊穿神隊友的 UNIQLO羅紋亨利領 T 恤。看似基本，其實暗藏小心機。細緻羅紋材質搭配亨利領扣子設計，不只讓脖子線條瞬間拉長，還能自然露出鎖骨，單穿不無聊、內搭也很加分。無論配牛仔褲、長裙或外套，都能...
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...
MBTI「64型人格」網上爆紅！還在16型人格？新增AOHC更精準：INFP-O-H解作糾結卻機靈的小太陽？
你還在記16個人格的個性特質時，現在原來已進化至64型人格，比16型更準確地點出人格特質，現在就是認識一下MBTI 64型人格吧！
燒味飯陷阱 叉燒飯竟達1000卡？營養師教路做多「這一步」激減225卡 減肥照食也無妨｜營養師Audrey Tam
一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新年自助餐突發$2XX起！帝都酒店柏麗廳自助餐買一送一 歎即叫即燒美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟
帝都酒店柏麗廳自助餐一直以高性價比取勝，是本地受歡迎自助餐之一！2月4日下午三點在KKday推快閃買一送一優惠，週末自助午餐低至$259，而開放新春、情人節預訂的自助晚餐低至$289！多個經驗豐富的廚師團隊在即煮美食站悉心炮製各款美食，為大家呈獻美味佳餚。而自助餐桌上的刺身、龍蝦、長腳蟹從不缺席，滋潤養身湯品應有盡有，這裡更有即焗傳情達意心太軟，寫上Love Message太浪漫，超精彩又打卡able！