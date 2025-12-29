宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2026年請假攻略，自製10次長假旅行！請3放10 請2放9日，附出遊行程推介
2026年一共有17日公眾假期，對打工仔來說，這不只是放假日數的問題，而是「如何精明自製假期」。只要掌握請假黃金時機，請數日假期，即可換來悠長假期，一年玩齊滑雪、賞櫻、睇紅葉等等話咁易！以下整合全年10個請假組合，大家早早計劃旅程，立即搶先跟上司請假！
1月元旦日｜請1放4：滑雪初體驗最佳時機
- 建議請假日：1月2日（星期五）
- 可放假日：1月1日（星期四）至1月4日（星期日）
- 請假日數：1日
- 適合行程：日本北海道或東北滑雪、韓國滑雪團
2月農曆新年｜請2放9：黃金長假開年大獎
- 建議請假日：2月16日（星期一）及2月20日（星期五）
- 可放假日：2月14日（星期六）至2月22日（星期日）
- 請假日數：2日
- 適合行程：澳洲捉緊夏日尾巴，享受陽光海灘之旅
4月復活節＋清明節｜請3放10：賞櫻終極攻略
- 建議請假日：4月8日（星期三）、9日（星期四）、10日（星期五）
- 可放假日：4月3日（星期五）至4月12日（星期日）
- 請假日數：3日
- 適合行程：日本追櫻之旅
4月勞動節｜請4放9：春末初夏出走好時機
- 建議請假日：4月27日（星期一）至4月30日（星期四）
- 可放假日：4月25日（星期六）至5月3日（星期日）
- 請假日數：4日
- 適合行程：富士芝櫻祭、泰國潑水節
註：日本5月3日至6日為黃金周，大量日本人出遊
5月佛誕｜請4放9：五月出走避暑
- 建議請假日：5月26日（星期二）至5月29日（星期五）
- 可放假日：5月23日（星期六）至5月31日（星期日）
- 請假日數：4日
- 適合行程：峇里島治癒假期、韓國濟州島
6月端午節｜請4放9：繡球花盛放之旅
- 建議請假日：6月15日（星期一）至6月18日（星期四）
- 可放假日：6月13日（星期六）至6月21日（星期日）
- 請假日數：4日
- 適合行程：日本箱根繡球花祭
6、7月回歸紀念日｜請2放5：京都祗園祭前奏
- 建議請假日：6月29日（一）及6月30日（二）
- 可放假日：6月27日（六）至7月1日（三）
- 請假日數：2日
- 適合行程：京都祗園祭前段
9月國慶日｜請4放9：紅葉季開鑼
- 建議請假日：9月28日（星期一）至30日（星期三）及10月2日（星期五）
- 可放假日：9月26日（星期六）至10月4日（星期日）
- 請假日數：4日
- 適合行程：日本東北紅葉、韓國內藏山
10月重陽節｜請4放9：秋日果香之旅
- 建議請假日：10月20日（星期二）至10月23日（星期五）
- 可放假日：10月17日（星期六）至10月25日（星期日）
- 請假日數：4日
- 適合行程：日本水果之旅、內地鄉郊遊
12月聖誕節｜請4放9：冬日浪漫聖誕
- 建議請假日：12月21日（一）至12月24日（四）
- 可放假日：12月19日（六）至12月27日（日）
- 請假日數：4日
- 適合行程：日本溫泉、歐洲聖誕市集
