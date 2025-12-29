2026年請假攻略，自製10次長假旅行！請3放10 請2放9日，附出遊行程推介

《阿凡達》故事大綱： 全球史上最賣座電影《阿凡達》系列震撼回歸！殿堂級導演占士金馬倫傾力打造《阿凡達 3》，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。故事緊接上集結尾，積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在海洋部落戰爭後，努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。《阿凡達3》將於2026年1月1日起優先場，1月8日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK

Yahoo Movies HK ・ 1 天前