2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感

女生們在新一年想讓自己眼前一亮焕然一新又不想花費過多，為何不從日常細節入手？2026 年一於把自己養成精緻女生，在忙碌的生活中，用五分鐘打造出門造型，輕鬆提升你的生活儀式感。再透過精心挑選的手機配件，從不經意間流露你的個人風格和氣質，讓每一天都充滿自信與魅力。

造型必備

每天早上都在跟時間賽跑，明明想打扮得美美的，最後卻常常頂著素顏加亂髮就衝出門？其實，變精緻不一定要早起一小時化全妝、換一身新衣，真正撐起氣質的，往往是那些幾分鐘就能完成的細節。Dyson 造型器能在濕髮時吹乾頭髮並同時造型，不再與毛躁和扁塌糾纏，用科技快速賦予髮絲柔順光澤或自然弧度，讓完美髮型成為每日的輕鬆日常。

Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器

2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 優惠 HK$3,590 | 原價 HK $3,990

立即購買

Dyson Airwrap i.d. 智能吹風造型器 HS08 山櫻粉限定色

2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感

Dyson Airwrap i.d. 智能吹風造型器透過智能定製造型流程​，吹乾、捲髮、順直，一機到位。這是 Dyson 首款可連接藍牙無線科技的造型器，​啟動 i.d. curl 即可一鍵自動上捲、塑型，並用冷風固定，打造完美捲髮。 Airwrap 多功能造型器搭載 V9 數碼摩打，13 片葉輪的轉速高達 110,000rpm，可產生3.2kPa 氣壓。配備多種配件，以方便用家進行捲髮、順髮、乾髮等同時保護用家的髮質，二合一康達抗毛躁風嘴能實現乾髮及順髮的需求, 利用「乾髮模式」以強勁氣流吹乾頭髮，或是在造型前將頭髮吹到 8 成乾，同時亦可打造順滑造型，軟刷順滑造型梳設柔軟刷齒可溫和按摩頭皮， 也可利用捲髮配件將空氣引進髮絲增加濃密度，以配不同造型。 另外，Airwrap 同樣配置了智能熱控技術，會每秒測量造型器的氣流溫度超過 40 次，並自動調節溫度確保低於 150°C，以免髮絲受高溫損傷。

Dyson 售價 HK$4,490

立即購買

Casetify 手機殼

一個質感好看的手機殼，不止保護性強，更是最常伴身旁的時尚風格。而 Casetify 當中獨特設計與個人化元素，讓你每次拿起手機都成為風格展示，從細節入手化身精緻女生。

Ripple Case - Mulberry

2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感

新年就是要大紅大紫，這款紫紅色流線波浪型手機殼，正寓意你新一年的好運。 手機殼以流線輪廓貼合掌形，完美搭配你的造型、隨身物品與生活節奏。加上獨特的防摔矽膠保護角，通過 2 米防摔測試，並具 2 倍軍事級防摔標準，完美支援 iPhone 17 系列及過往型號。

Casetify 售價 HK$469

立即購買

Casetify 個人化手機掛繩

2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感

以閃亮手機掛繩點亮日常，結合鮮豔光澤串珠與俐落銀色點綴，凸顯獨特時尚個性。手機掛繩更可自訂姓名或字母，為造型注入色彩與活力。

Casetify 售價 HK$359

立即購買

