2026賞櫻行程開搶！阿里山跟團送「台灣燈會瑪利歐提燈」，武陵農場保證入園
懶人賞櫻趕快訂起來！「雄獅旅遊」針對全台最熱門２大賞櫻勝地「阿里山」「武陵農場」推出２～３日遊套裝遊程，幫大家省去搶限量住宿、車位，以及安排行程等煩惱！阿里山賞櫻行程主打搭乘最美小火車福森號、栩悅號賞花，順路逛台灣燈會，３日遊每人最低7,199元起；跟團玩武陵農場、福壽山農場保證入園，２日遊每人最低5,599元起！趕緊一起來看看吧～
01. 阿里山賞櫻行程：景觀列車保證有位
位於嘉義的「阿里山國家森林遊樂區」是全台最知名的賞櫻勝地之一，每年３月中旬～４月中旬是櫻花最盛開的季節，阿里山種植的櫻花品種包含：台灣山櫻花、吉野櫻、昭和櫻、八重櫻等，除了漫步園區賞花，也有許多人選擇搭乘阿里山小火車欣賞沿途美景。雄獅旅遊針對今年的阿里山櫻花季推出多種賞櫻行程，主打搭乘「福森號」及「栩悅號」景觀列車保證有位，列車行駛於森林鐵道之間，遊客可欣賞多種櫻花在雲霧中綻放的夢幻美景。
▲「阿里山國家森林遊樂區」是全台最知名的賞櫻勝地之一，每年花季約在３月中旬～４月中旬。（圖片來源：翻攝自阿里山國家風景區官網）
▲號稱阿里山最美的檜木景觀列車「福森號」，今年櫻花季主打賞櫻＋品茗體驗。（圖片來源：食尚編輯部）
▲搭乘「栩悅號」觀光列車，可透過大片景觀車窗欣賞阿里山櫻花景致。（圖片來源：雄獅旅遊）
跟團免費送2026台灣燈會「瑪利歐提燈」
今年的阿里山賞櫻行程還有一大亮點，配合2026台灣燈會在嘉義舉行，還有2026台灣國際蘭展同步登場，雄獅旅遊特別安排白天賞櫻＋參觀蘭展、晚上逛燈會行程，參加者不用解官方任務、不用透過系統預約，即可免費領取「2026台灣燈會Ｘ超級瑪利歐・星燦嘉年華」磚塊造型限量小提燈，亮燈時會投射出超可愛的「無敵星」光影，被網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」！
▲雄獅旅遊推出結合阿里山賞櫻＋逛台灣燈會特色行程，跟團即可免費領取2026年台灣燈會聯名款超級瑪利歐小提燈。(圖片來源：嘉義縣文化觀光局)
02. 武陵農場賞櫻行程：免搶住宿保證入園
位於台中山區的「武陵農場」也是全台最熱門、預約最搶手的賞櫻勝地，園區種植超過２萬株櫻花，包含：昭和櫻、紅粉佳人、霧社櫻、八重櫻等，還有綿延３公里的櫻花步道，2026年櫻花季預計落在2/13～3/1之間。由於武陵農場櫻花季向來實施交通管制，住宿遊客及團體旅客都需事先申請「通行證」才能入場，為了解決旅客搶不到住宿、無法自駕上山的煩惱，雄獅特別規劃保證入住山上旅宿，如武陵富野渡假村、國民賓館、福壽山農場等行程，指定方案加碼送日式浴衣體驗、烘焙名店Moon Baking Studio櫻花野餐盒、櫻花主題野餐墊，指定日期享第２人折1,212元，３日遊每人6,699元起。
▲武陵農場、福壽山農場周邊都是每年很熱門的賞櫻勝地。（圖片來源：福壽山農場）
▲指定行程加贈日式浴衣體驗和櫻花主題野餐墊，遊客可享受在櫻花樹下野餐的愜意時光。（圖片來源：雄獅旅遊）
【活動資訊】
雄獅旅遊「國內賞櫻」產品集合頁：
https://event.liontravel.com/zh-tw/flower/wulingfarm-sakura
雄獅旅遊
電話：0287939000
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
