2026全球「退休天堂」Top10希臘爆冷奪冠！歐洲6國上榜、瑞士、英國、澳洲統統出局、亞洲兩國上榜

考慮移居海外退休，已經成為不少香港人的人生規劃。美國雜誌《國際生活》（International Living）最新發布的「2026年全球退休指數」（Global Retirement Index），結果令人意外——港人熟悉的移民熱點如英國、澳洲、加拿大，甚至連生被譽為大家的退休天堂的瑞士，全部不入圍。反觀希臘這個地中海國家，憑藉宜人氣候和相宜的生活成本首次登頂，比香港退休生活更具性價比。亞洲地區只有泰國和馬來西亞成功入圍，兩地都是港人熟悉的旅遊勝地，醫療水平不俗，生活指數親民。這份基於全球移居者真實體驗編製的報告，從醫療保障、日常開支到簽證申請等實際層面作出評分，對正在考慮退休生活的香港人來說，無疑是一個不錯的參考。

2026全球十大退休天堂！ 歐洲6國上榜 希臘爆冷奪冠 瑞士、英國、澳洲統統出局 亞洲兩國上榜

美國雜誌《國際生活》將多達24個國家進行比較評分，選出2026年十大最佳退休天堂。（Getty Images、International Living）

歐洲6國上榜 希臘奪冠

《國際生活》這份退休指數已經發布超過30年，透過遍布全球的合作記者及各移民人士所提供的資料，從住房、醫療、生活成本、簽證政策、氣候環境、融入難易度等十多項指標進行評分。今年歐洲國家表現特別突出，包攬了十強中的六位置，分別是希臘（第1）、葡萄牙（第4）、意大利（第6）、法國（第7）和西班牙（第8）。

希臘成功擊敗傳統移民熱點，首次登上2026年全球最佳退休國家榜首。（Getty Images）

希臘的逆襲最讓人意外。這個地中海國家從去年第七名一躍成為冠軍，取代過去常見的葡萄牙、巴拿馬等傳統熱門地。主要歸功於其黃金簽證計劃——只需投資25萬歐元（約212萬港元）購買房產，便可取得居留權，被評為全歐洲最容易申請的投資移民項目。當地移居者分享，在希臘本土租住兩房單位月租約5,400至7,200港元，三房海景屋也只需7,200至9,000港元。每月總開支控制在26,000至27,000港元已可過得相當舒適，包括外出用餐和基本娛樂。醫療方面同樣吸引，兩人的私人醫療保險月費約2,200港元，一般門診全年花費不超過9,000港元。

希臘以94.6分的總評分領先全球，在生活成本、氣候環境和醫療服務三大範疇都表現出色。（Getty Images）

其他歐洲國家各有特色。葡萄牙南部全年溫暖，適合喜歡海邊生活的退休人士；意大利南部巴勒莫（Palermo）一個1,200呎的單位月租只需7,200港元；法國中部城市生活成本較南部便宜，長期簽證申請門檻亦低，只需證明月入1,400歐元（約12,600港元）即可；西班牙雖然近年租金有所上升，但沿海城市月租仍維持在9,000至11,700港元之間。

葡萄牙的黃金簽證計劃吸引大量退休人士。儘管以93.2分屈居第二，但其穩定的政治環境和友善的稅務制度仍是退休移居的理想選擇。（Getty Images）

西班牙以91.8分排名第三，當地生活節奏輕鬆，深受退休人士喜愛。（Getty Images）

亞洲馬泰入圍 中美洲三國表現出色

至於亞洲地區方面，兩個入圍的國家，都是近年港人經常會考慮退休會移居的地方，分別是第九位的泰國以及第十位的馬來西亞。泰國在生活成本一項得分最高，每人每月1,200美元（約9,300港元）已可以過上舒適生活。而且當地醫療水平高但收費合理，長期位列全球醫療旅遊中心。有美國退休人士分享在泰國班武里府（Prachuap Khiri Khan）買地起屋只花了5萬美元（約39萬港元），形容當地「安靜、和平、安全，比在美國任何城市都更有安全感」。至於房價方面，平均只需10萬美元（約78萬港元）已可在曼谷市中心買入有會所的單位。

泰國憑藉較低物價及完善醫療體系晉身十強。在曼谷市中心，不到80萬港元已可購入配套完善的單位。（Getty Images）

馬來西亞同樣以低廉生活成本取勝。在檳城，四房單位月租約8,400港元，專科門診費用介乎190至470港元之間。當地推出的「我的第二家園」（MM2H）計劃專門吸引外國退休人士，提供長達十年的居留簽證。醫療系統可靠，私立醫院設備先進，即使自費也負擔得起。

馬來西亞推出的第二家園計劃深受港人歡迎，憑藉親民物價及優質醫療等代表亞洲入選2026年全球十大退休國家。（Getty Images）

歐洲及亞洲以外，中美洲三國表現同樣亮眼。巴拿馬（第2）的退休簽證福利冠絕全球，持證者可享電費75折、睇戲半價、醫療費用85折等優惠，醫療系統媲美美國但價錢親民。哥斯達黎加（第3）有99%電力來自再生能源，25%土地為受保護雨林，尼科亞半島更是全球五大「藍區（Blue Zones）」（意指：特別長壽且健康的地區之一），居民普遍長壽。墨西哥（第5）靠近美國，機票較划算，生活成本低，食材新鮮又便，多年來都是北美退休族首選。

哥斯達黎加的尼科亞半島作為全球五大藍區之一，居民普遍長壽健康，為當地90.5分的高評分增添說服力。（Getty Images）

巴拿馬推出的退休居留簽證計劃提供多項優惠，加上零海外收入稅政策，令這個地方成為退休理財的理想地點。（Getty Images）

2026年全球十大退休指數

希臘 巴拿馬 哥斯達黎加 葡萄牙 墨西哥 義大利 法國 西班牙 泰國 馬來西亞

《國際生活》「2026年全球退休指數」

網址：按這裏

