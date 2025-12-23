宏福苑五級火｜情緒支援熱線
2026年運勢全解析！12星座走到人生轉彎點，看你走在哪個人生階段？
文／星座專家沛倢
2026年不像祝福年也不像整理年。它更像一個轉彎點，有些路走到盡頭，有些門突然打開，有些角色自然退場。整體節奏加快，拖延與勉強都變得困難。
人生開始用實際狀況提醒現在正在經歷的是哪一段命運流程。
牡羊座
運勢主軸:人生重啟運・自我定位運
生命節奏出現明顯轉換點。方向感被重新校準，角色與目標逐步成形。行動仍然重要，但比起速度更需要清楚「往哪裡去」。這是一段替未來十二年定調的起跑期。
金牛座
運勢主軸: 內在轉化運・幕後貴人運
重心往內收。長期累積的人脈、專業與信任開始在檯面下發揮作用。外在動靜不大，內在價值結構卻正在換軌，這是一段低調卻關鍵的過渡期。
雙子座
運勢主軸: 人生翻頁運・人際擴展運
生活圈與未來想像被快速打開。新的圈子、新的觀點、新的可能性同時出現，
舊有模式逐漸鬆動，人生版圖開始重新編排。這為長期發展鋪路的變動期。
巨蟹座
運勢主軸: 事業高峰運・社會定位運
位置被推到更前面。事業能見度上升，責任與影響力同步增加。這段時間累積的聲望與成果，會成為未來穩定發展的重要支撐。
獅子座
運勢主軸: 視野擴張運・進修遠行運
人生舞台被拉遠。學習、進修、跨界或遠行相關的選項浮現。當眼光離開原本的位置，整體格局自然跟著放大。
處女座
運勢主軸: 資源整合運・偏財合夥運
重點落在資源與深度連結。金錢配置、合作關係、信任議題逐一被整理。這一年將是重新理解「共享」與「安全感」的時期。
天秤座
運勢主軸: 關係定錨運・合作成熟運
重要關係開始穩定成形。感情、合作與合約陸續進入確認階段，模糊地帶縮小，適合長期經營的結構逐漸清楚。
天蠍座
運勢主軸: 生活升級運・健康工作運
焦點回到日常層面。工作流程、生活節奏與身體狀態同步調整。這年份是為未來打底的整理期，穩定度會在之後逐年放大效益。
射手座
運勢主軸: 創造力大運・桃花舞台運
生命感開始回溫。創作、表達、戀愛與舞台能量逐漸回流。投入感越高，成果越明顯，這個年份容易被看見也容易享受人生的時期。
摩羯座
運勢主軸: 人生地基運・家宅資產運
安全感與長期基礎成為核心議題。居所、家庭、資產與未來規劃需要被妥善安放。這段時間的選擇將影響往後許多年的穩定度。
水瓶座
運勢主軸: 影響力啟動運・表達學習運
溝通與傳遞開始產生實際影響。學習、寫作、教學、分享相關機會增加。聲音流動的速度加快，影響力逐步成形。
雙魚座
運勢主軸: 價值變現運・財富翻轉運
抽象的感受逐漸落實到現實層面。收入模式與價值觀被重新排列，靈感開始具體化，並轉為可累積的成果。這期間能把天賦放進現實結構的過程。
想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb
延伸閱讀
聖誕節想送到她心坎裡？看12金星星座女的專屬禮物攻略，這樣送絕對不會錯
其他人也在看
小米17 Ultra 拍攝樣張曝光，LEICA APO 認證長焦確認，下周發佈
文章來源：Qooah.com 小米集團總裁盧偉冰發佈了一張小米17 Ultra 在瀏陽拍攝的煙花樣張。 在照片中可以看到，煙花的色彩鮮明艷麗，暗部十分純淨噪點很少。前景的小朋友剪影邊線十分銳利，暗部細節得到保留。整體畫面眩光控制得當，可以稱為“新一代夜神”。 小米17 Ultra 繼續沿用小米15 Ultra 的夜神代號，其中主鏡和潛望長焦鏡頭會進一步升級。主鏡可能將採用1吋超級大底，搭載第三代 LOFIC 技術，可以更完整的記錄高光信息，不易出現畫面過曝。 LEICA 2億潛望長焦鏡頭大幅升級，鏡頭模組的體積比上代 15 Ultra 大了35%，並榮獲 LEICA APO 光學認證，這是 LEICA 最高等級的認證，代表著擁有更強的解析力和更真實的色彩表現。 其他規格方面，預計小米17 Ultra 採用 17 Pro Max 同款超級像素屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器。小米17 Ultra 將於下周推出，敬請期待。Qooah.com ・ 1 天前
記者實測｜8條巴士線改行中九龍繞道 繁忙時段屯門往觀塘快18分鐘(劉倩桐報道)
【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段通車後首個工作天，城巴及九巴即日起開辦3條新路線行經中九龍繞道，另外有5條繁忙時間特別線亦改行新路前往觀塘。本台實測在繞道開通前後試搭其中一條巴士線，繁忙時間由屯門去觀塘快了18分鐘。 九巴的259X由屯門龍門居開出，是其中一條改行新路的巴士線。以往這條線經呈祥道、龍翔道、彩虹，再去九龍灣、觀塘一帶。新安排下，巴士駛過長青隧道後會直去西九龍公路，在油麻地轉入中九龍繞道前往東九龍。本台分別在通車前後乘搭早上7時半開出的班次，兩日分別差不多45分鐘去到長青隧道，上星期四行舊路，轉上呈翔道後，7分鐘後開始慢車，過了黃大仙才回復暢通，去到彩虹就再慢車。而新路線下，巴士改行西九龍公路，很快便駛至昂船洲大橋交匯位置，一度慢行，不過很快便回復暢通，順利經麗翔道駛入中九龍繞道，用了5分鐘左右行駛隧道段，一出隧道已經是九龍灣商貿區。陳女士：「現時去到哪？(現時這裡已經是九龍灣。)九龍灣、比正常快了10分鐘，(平時)在彩虹邨位置會塞車，那個瓶頸位，現時就有好轉。」高小姐：「試過塞一個小時45分鐘，龍翔道有時不知道在塞甚麼。(平時塞車要多久才出到九龍灣？)基本一個半小時，可能有時還要更長，現在就可以60分鐘。如果有更多(班次)就更好，因為我們想遲點(出門)都不能，會怕塞車。」最後行新路，由屯門出去九龍灣用了55分鐘，而全程去到觀塘碼頭總站就用了74分鐘，對比舊路快18分鐘。目前有8條巴士線途經中九龍繞道，包括3條新增路線，全部均於周一至周五繁忙時般提供服務。#要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕 直認心慌：容乜易亡黨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「唔好阻住我開會，行開！」今屆立法會會期屆尾聲，葉劉淑儀面對鏡頭難掩焦躁，成為2025年政壇經典一幕。12日後，她宣布 17 年議員生涯落幕。新一屆立法會選舉結果塵埃落定，葉太在《Yahoo新聞》專訪解釋當日何以失態，「我唯一擔心係新民黨嘅發展，我都心慌慌，驚到⋯唔好煩我啦，我都未諗掂點算，嘩，容乜易亡黨」。從保安局局長到民選議員，她說參選初心是贏回民意，洗走問責下台的失意，「當然都成日有人用 23 條鬧我，但都冇乜意思，對市民嚟講已經係洗咗底，接受咗新嘅我」。今日總結，她亦滿意民選議員的成績表，「我覺得我演進咗，有外國人評價我 a true politician （真正的政治家），已經唔止係一位議員」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Carina@VIVA為外傭姐姐下廚 燙親手姐姐秒衝門口勁緊張 超越血緣深情十五年
女團VIVA實況團綜《VIVA Medium Rare House S2》來到第八集，這集笑中帶淚，溫情又爆笑。今次主角是Carina，她邀請了在她家裏工作、照顧她足足十五年的外傭姐姐Janice到宿舍，更話要親自下廚煮大餐報答恩情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱江夏圍村職員稱災民不准帶走捐贈家電 博愛：可帶走可移動物資︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生至今近一個月，部分受災居民獲安排入住過渡性房屋或中轉屋。繼有善導會「善樓」住戶準備遷離，卻發現無法帶走獲捐助的傢俬電器，引起熱議後，有入住博愛江夏圍村的災民表示，入住獲贈熱水壺、微波爐、雪櫃、電視等，但近日因租金問題考慮遷出，向職員查詢後得悉，遷出時不准帶走獲捐贈家電，令災民再一次感到徬徨，擔心不能再申請家電電，「諗住終於有洗衣機雪櫃，舒服少少似返個家，點知又話要交租諗住搬走，而家先知家電要留低」。Yahoo新聞 ・ 25 分鐘前
【香港航空】曼谷來回低至 $124、悉尼/墨爾來回低至 $1,109（23/12起）
香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期優惠機票旅遊日期由 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 24 日，飛長航線航點旅遊日期更覆蓋下年上半年！精選航線包括三亞來回票價港幣 $172起、布吉單程票價港幣 $238起、河內來回票價港幣 $375 起，仲有北京、南京，杭州，上海、成都天府、海口及溫哥華航線嘅優惠機票！YAHOO著數 ・ 3 小時前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 8 小時前
2026馬年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士
2026馬年生肖運程！我們邀請到雲文子師傅，以奇門遁甲來看2026馬年生肖運程，再為大家提供2026馬年生肖增運顏色及飾物小貼士，讓各位馬年心想事成，行個靚大運！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
福原愛宣布結婚「對象正是橫濱緋聞男」！懷上第3胎：多了新家人非常開心
日本前奧運桌球國手福原愛，近日接受日媒《女性SEVEN》專訪，首度親口證實已低調再婚，且目前正懷上第三胎。她透 […]姊妹淘 ・ 51 分鐘前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 1 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 23 小時前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 23 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
娛樂好好玩︳主持謝遜疑因工作態度被炒 幕後開名數臭「同一個問題不斷犯錯」
由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前