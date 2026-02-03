2026 飲茶天書：霸王茶姬點樣飲最抵？深圳平過香港成截，附隱藏優惠碼

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
作為近年內地手搖飲品界嘅「頂流」，霸王茶姬（CHAGEE）憑藉其獨特嘅「原葉鮮奶茶」理念，迅速風靡兩地茶飲市場，成功俘虜咗無數茶飲愛好者嘅心。無論你係熱衷於週末北上深圳消費嘅香港居民，定係期待喺香港本地品嚐呢位「過江龍」嘅獨特風味，呢份全面嘅霸王茶姬 2026 攻略都將會係你探索美味茶飲之旅不可或缺嘅實用指引。
Trip.com 將會為大家整理 2026 年最新嘅霸王茶姬推薦必試清單、低卡路里攻略、香港同埋深圳門店資訊，以及新手必學嘅霸王茶姬線上落單技巧。
霸王茶姬有何特別？品牌介紹與中港市場概況
圖片取自 Trip.com 用戶 qy 雲上
霸王茶姬嘅核心魅力喺於其創新主打嘅「原葉鮮奶茶」系列。同市面上常見嘅傳統台式珍珠奶茶截然不同，霸王茶姬堅持「茶味重、奶味鮮」嘅黃金配比，並嚴格遵循「三不」健康原則：絕不使用奶精、不添加植脂末、不含反式脂肪酸。對於日漸追求健康、偏好清爽口感、唔鍾意甜膩嘅香港消費者嚟講，呢種純粹無負擔嘅茶飲體驗無疑具有致命嘅吸引力。
呢個備受矚目嘅茶飲品牌喺 2024 年底正式登陸香港，首間旗艦店選址尖沙咀 K11 Art Mall，開業初期便掀起排隊熱潮，創下排隊數小時嘅驚人紀錄。儘管香港已經設有分店，但好多香港居民喺北上深圳旅遊時，仍然會將品嚐霸王茶姬列為必訪行程。呢個背後嘅主要原因喺於兩地霸王茶姬嘅價格存在顯著差異。以佢嘅招牌飲品「伯牙絕弦」為例，內地價格大約係人民幣 ¥16-20，而香港定價則介乎港幣 HKD 28-38 之間。更重要嘅係，內地門店經常推出各類團購券或者滿額減免優惠，對於精打細算嘅消費者嚟講，北上深圳順便品嚐一杯（甚至打包幾杯返香港），無疑係極具性價比嘅聰明選擇。
📊 霸王茶姬2026最新價格對比：深圳 vs 香港價錢大公開
呢份詳盡嘅價格對比係根據官方於 2026 年 1 月公佈嘅最新定價編制而成（以大杯 L 為基準）：
伯牙絕弦 (招牌茉莉雪芽)
深圳價格：¥20（用團購券後常低至 ¥16）
香港價格：$32
價格差距：貴約 $10
備註：兩地招牌，深圳性價比極高
白霧紅塵 (武夷大紅袍)
深圳價格：¥20
香港價格：$32
價格差距：貴約 $10
備註：兩地配方基本一致
萬里木蘭 (錫蘭紅茶)
深圳價格：¥20
香港價格：$32
價格差距：貴約 $10
備註：港式口味，香港定價較進取
青青糯山 (糯米香綠茶)
深圳價格：¥20
香港價格：$34
價格差距：貴約 $12
備註：香港部分門店列為特選茶底
千峰翠 (檸檬綠茶)
深圳價格：¥19
香港價格：$36
價格差距：貴約 $15
備註：深圳性價比最高嘅單品之一
📝 價格分析與省錢貼士：
匯率因素： 儘管單從標價睇，兩地價差約為港幣 10-15 元，但如果將匯率因素納入考量（假設人民幣 1 元約等於港幣 1.08 元），實際嘅價格差異將會更加顯著。深圳價格大約係香港嘅 6 折至 7 折。
隱藏優惠： 表格列出嘅係深圳「原價」。喺深圳，使用大眾點評或抖音團購，伯牙絕弦經常有 ¥15.9 - ¥17.9 嘅優惠券；而香港門店通常維持原價，較少大幅度折扣。
果茶差異大： 特別值得注意嘅係，鮮果茶系列（例如人氣飲品「千峰翠」）嘅價差最為明顯。所以如果你喺深圳飲霸王茶姬，揀鮮果茶系列絕對係最划算嘅「回本」之選。
結論： 雖然尖沙咀分店方便快捷，但如果你週末有計劃北上，強烈建議將行程安排喺深圳。因為用同樣預算，你喺深圳幾乎可以暢飲兩杯，特別係搭配團購優惠券，性價比更是直線飆升！
霸王茶姬2026推薦必喝清單
如果你初次品嚐而感到無從選擇，以下呢份經過無數網友同真實愛好者認證嘅「零失誤」清單，幫你輕鬆選出最愛：
1. 伯牙絕弦（招牌必點）
圖片來源：霸王茶姬官網
茶底： 茉莉雪芽
口感： 清新淡雅，花香突出
推薦指數： ⭐⭐⭐⭐⭐
評價：呢款係霸王茶姬嘅鎮店之寶，幾乎穩坐每間店嘅銷量冠軍。入口順滑，散發住清新宜人嘅茉莉花香，茶同奶嘅比例完美平衡，絲毫無乾澀感。盲選呢杯絕對唔會錯，強烈建議揀「微糖、少冰」，最能突顯茶香。
2. 白霧紅塵（濃郁首選）
圖片來源：霸王茶姬官網
茶底： 武夷山大紅袍
口感： 茶感醇厚，帶有焙火香氣
推薦指數： ⭐⭐⭐⭐
評價：如果你覺得伯牙絕弦太清淡，偏愛茶味濃郁嘅，「白霧紅塵」就係你嘅不二之選。將大紅袍特有嘅焙火香氣同鮮奶完美結合，入口能感受到獨特岩韻。特別推薦熱飲，秋冬季節飲更有暖意。
3. 萬里木蘭（紅茶控必試）
圖片來源：霸王茶姬官網
茶底： 錫蘭紅茶
口感： 香醇回甘，經典紅茶拿鐵風味
推薦指數： ⭐⭐⭐⭐
評價：選用優質錫蘭紅茶，色澤紅亮，茶氣十足。茶底濃度同港式奶茶有異曲同工之妙，但口感更絲滑輕盈，無傳統紅茶嘅澀味，一試難忘。
4. 青青糯山（特色風味）
圖片來源：霸王茶姬官網
茶底： 糯米香綠茶
口感： 獨特糯米香氣，清爽解膩
推薦指數： ⭐⭐⭐⭐
評價：呢款評價兩極但極具特色。茶底帶有天然糯米香，好似泰國糯米茶，品嚐時好似飲緊液體版糯米飯。鍾意挑戰新奇嘢嘅朋友一定要試，保證印象深刻。
5. 千峰翠（解膩神器）
圖片來源：霸王茶姬官網
搭配： 茉莉綠茶 + 香水檸檬
口感： 酸爽開胃，強烈檸檬香氣
推薦指數： ⭐⭐⭐
評價喺深圳食完麻辣火鍋或串串，呢杯就係救星！以清新茉莉綠茶做基底，融入大量香水檸檬，強烈酸度同馥郁香氣，瞬間消暑解膩。
💡 健康貼士： 霸王茶姬官方小程式或杯身都清晰標示咗卡路里同 GI 值。對於減肥人士，揀「不另外加糖」嘅鮮奶茶，中杯熱量通常只係 130-150 大卡，輕鬆享受無負擔。
深圳口岸周邊霸王茶姬門店指引 (2026最新版)
1. 福田口岸（落馬洲）
領展中心城店 (Link City)
地址： 福田區福華一路 3 號領展中心城 G 層 GF016A 號舖
交通： 地鐵 1/4 號線 會展中心站 B 出口直達。
點評： 港人最愛商場之一，同地鐵站無縫連接。買完之後搭 4 號線返福田口岸只需兩個站，極之方便。
2. 羅湖口岸
金光華廣場店
地址： 羅湖區人民南路 2028 號金光華廣場 B1 層 B1-120 號舖
交通： 地鐵 1 號線 國貿站 A 出口直達。
點評： 距離羅湖口岸只係一個站地鐵，好多港人回港前都會嚟呢度做最後補給。
3. 蓮塘口岸（香園圍）
蓮塘歲寶店
地址： 羅湖區蓮塘路 168 號歲寶鄰里 L1 層
交通： 地鐵 2/8 號線 蓮塘站 D 出口。
點評： 如果你計劃喺蓮塘區食飯（例如去盒馬鮮生），呢間分店比較順路。
4. 深圳灣口岸
寶能·all city 店
地址： 南山區中心路 2233 號寶能·all city 購物中心北區 B1 層
交通： 地鐵 2 號線 海月站 A/B 出口直達。
點評： 距離深圳灣口岸最近嘅大型地鐵商場，過關後轉車去呢度好方便。
5. 深圳北站（高鐵）
深圳北站繽果空間店 (Bingo Space)
地址： 龍華區民塘路深圳北站東廣場繽果空間 1A-17 商鋪
交通： 深圳北站出站後步行至東廣場。
點評： 啱晒搭高鐵返香港前買杯上車。但假日人極多，建議提早 20 分鐘落單。
霸王茶姬點餐全攻略：線上落單與現場購買
無論是在香港還是深圳，不想在現場乾等，學會霸王茶姬線上落單是必備技能。
1. 微信小程序點餐（深圳適用）
在內地消費，最方便的方法是使用 WeChat（微信）小程序。
步驟一： 微信搜尋「霸王茶姬」進入小程式。
步驟二： 小程式會自動定位最近門店，你亦可以手動選擇口岸分店。
步驟三： 瀏覽菜單，自定義甜度（推薦微糖）同冰量。
步驟四： 使用 WeChat Pay HK 或 AlipayHK 支付，支援香港電子錢包直接換匯。
步驟五： 手機顯示「取餐號」及預計時間，顯示「製作完成」再去攞。
2. 香港門店點餐
香港分店（如霸王茶姬尖沙咀店）同樣支援線上落單。
掃描店舖門口專屬 QR Code 進入香港版小程式。
價錢會顯示為 HKD，介面大致相同。
留意香港分店經常有「撕杯有禮」活動，撕開杯底抽獎。
3. 外賣 App 攻略
打開「美團」或「餓了麼」App。
搜優惠： 經常有「滿減」活動或 ¥9.9 新品特價。
保溫包裝： 外賣通常附贈精美專屬保溫袋，好多港客會留返嚟循環使用。
霸王茶姬隱藏玩法與優惠攻略
免費拎周邊： 取餐時禮貌詢問：「打卡有點評禮物嗎？」通常在大眾點評打卡收藏門店，可以獲贈茶馬古道風格香片或金屬徽章。
熱量計算器： 小程式內設有「熱量計算器」，根據你揀嘅飲品、糖度、冰量，即時計出卡路里、蛋白質同脂肪含量。
圖片來源：央廣網
留意「口令」活動： 新品上市時，官方會發放限時「口令」。喺小程式輸入口令，有機會贏得「買一送一」或免單券。
霸王茶姬 | 後記
霸王茶姬憑藉獨特口感同健康形象，成為引領新潮流嘅品牌。無論你揀喺尖沙咀旗艦店享受便捷，定係去深圳飲更實惠嘅版本，呢份攻略都係你嘅寶典。Trip.com 亦提供酒店同高鐵預訂，助你開啟美味之旅！
