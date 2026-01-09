2026 馬來西亞旅遊攻略：十大必玩理由、香港直飛機票、3日2夜行程預算及必買手信懶人包

馬來西亞旅遊

夢幻嘅熱帶島嶼風光、令人流晒口水嘅特色美食、奢華舒服嘅度假酒店，再加上超抵嘅廉航快閃優惠，仲有消費水平比香港親民好多——呢一切係咪足以令你心動，想即刻規劃一趟精彩嘅馬來西亞旅行？作為東南亞最受歡迎嘅旅遊國家之一，馬來西亞擁有極之豐富多元嘅旅遊資源。對於香港旅客嚟講，去馬來西亞更加係方便到極，直航機可以輕鬆飛到國際大都會吉隆坡、美食天堂檳城，同埋東馬嘅自然寶藏亞庇。究竟係咩原因令馬來西亞成為香港人必去嘅熱點？依家就等我哋逐一揭曉，數吓十大令你愛上馬來西亞嘅理由！

馬來西亞旅遊：機票優惠不用簽證

講到馬來西亞旅遊嘅吸引力，經濟實惠嘅交通絕對係重要一環。馬來西亞係亞洲最早引進廉航嘅國家之一，各大廉航經常推出「震撼價」機票，大大降低咗旅行成本。最正嘅係，揸住香港特區護照去馬來西亞係唔使預先申請簽證，想行就行，慳返好多準備時間！

由香港飛吉隆坡

香港飛吉隆坡選擇好多，你可以揀國泰（CX）、馬航（MH）、亞航（AK）或者峇迪航空（OD），直飛吉隆坡國際機場（KUL），航程大約 3 小時 50 分鐘。

由香港飛檳城

想去食好西同感受文化魅力？國泰同亞航都有香港直飛檳城（PEN），航程約 3 小時 45 分鐘。

由香港飛亞庇

鍾意大自然同潛水嘅朋友，亞航香港直飛亞庇（BKI）只需 3 小時。

由香港飛浮羅交怡（蘭卡威）/古晉/斗湖/新山/山打根等地方

雖然香港冇直航，但你可以先飛吉隆坡或亞庇做中轉站，再轉馬來西亞國內線。無論係蘭卡威嘅免稅天堂、古晉嘅婆羅洲文化、斗湖嘅潛水聖地、新山嘅樂高樂園，定係山打根嘅野生動物，都可以玩得好豐富！

馬來西亞旅遊：熱帶島嶼渡假酒店

馬來西亞地理環境超優越，有無數美麗嘅熱帶島嶼，好似蘭卡威、停泊島、刁曼島咁，島上面開咗好多奢華舒服嘅度假酒店。對於熱愛陽光海灘嘅旅人嚟講，絕對係海島度假嘅完美選擇。

馬來西亞旅遊：親子景點主題樂園

呢度有好多世界級主題樂園，小朋友玩得開心，大人都可以搵返童心：

馬來西亞樂高樂園 (Legoland Malaysia)

充滿創意嘅積木世界。

雙威主題樂園 (Sunway Lagoon)

驚險刺激嘅水陸樂園。

雲頂天城世界 (Genting SkyWorlds)

高山上面嘅主題樂園。

成功時代廣場主題樂園

喺城市中心嘅室內樂園。

馬來西亞旅遊：沒有語言溝通障礙

喺馬來西亞，香港遊客幾乎唔使擔心語言問題！好多馬來西亞華人都識講廣東話，普通話同英文都通，問路、點餐、買嘢都輕鬆自如。

馬來西亞旅遊：地道風味馬來美食

馬來西亞美食多到你數唔晒：燒雞翼、椰漿飯、拉茶、印度煎餅、肉骨茶、芽菜雞、蝦麵、叻沙、海鮮串燒……建議你準備多幾個胃去品嚐！

馬來西亞旅遊：消費物價較香港平

港幣兌令吉匯率大約係 1：0.55。當地物價比香港低好多，喺大排檔食餐豐盛嘅飯可能只需馬幣 10 至 25 蚊（約港幣 $20-50），可以盡情消費唔使肉赤！

馬來西亞旅遊：體驗多元共融文化

馬來西亞由馬來人、華人、印度人同原住民組成，建築、廟宇同文化慶典都充滿多元色彩，可以體驗一場深度嘅文化之旅。

馬來西亞旅遊：治安安全城市繁華

馬來西亞政治穩定，治安良好。吉隆坡擁有宏偉嘅雙子塔同吉隆坡塔，現代化發展成熟，交通網絡發達，去邊都咁方便。

馬來西亞旅遊：自然景觀原始生態

除咗城市，呢度仲有金馬崙高原嘅茶園風光，同埋東南亞第一高峰「神山」（京那巴魯山），大自然愛好者必去！

馬來西亞旅遊：一個假期多國同遊

馬來西亞同汶萊、印尼、泰國同新加坡接壤，好容易喺行程入面加埋其他國家，實現一個假期玩轉東南亞！

馬來西亞旅遊三日兩夜行程推介

【吉隆坡行程及門票預算】

第一天 ：香港飛吉隆坡 ➔ 城中城水族館 ➔ 吉隆坡塔 ➔ 亞羅街 ➔ 入住酒店

第二天 ：國油雙峯塔 ➔ 雙威主題樂園 ➔ 入住酒店

第三天 ：成功時代廣場主題樂園 ➔ 國家博物館 ➔ 吉隆坡飛香港

預算費用 (每人) ：

來回機票：HK$1,500 行程門票：HK$600 兩晚酒店：HK$1,000（兩人合共） 餐飲消費：HK$800 總計預算：HK$3,400



【新山行程及門票預算】

第一天 ：飛抵新山（經吉隆坡或新加坡）➔ 蘇丹阿布巴卡清真寺 ➔ 皇家博物館 ➔ 入住酒店

第二天 ：迪沙魯水上樂園 ➔ 阿福街 ➔ 入住酒店

第三天 ：馬來西亞樂高樂園 ➔ 新山飛香港

預算費用 (每人) ：

來回機票：HK$2,000 行程門票：HK$600 兩晚酒店：HK$1,400（兩人合共） 餐飲消費：HK$800 總計預算：HK$4,100



【亞庇行程及門票預算】

第一天 ：香港飛亞庇 ➔ 水上清真寺 ➔ 東姑阿都拉曼國家公園 ➔ 入住酒店

第二天 ：迪加島國家公園 ➔ 入住酒店

第三天 ：沙巴博物館 ➔ 馬裡馬裡文化村 ➔ 亞庇飛香港

預算費用 (每人) ：

來回機票：HK$1,200 行程門票：HK$500 兩晚酒店：HK$1,600（兩人合共） 餐飲消費：HK$500 總計預算：HK$3,000



馬來西亞旅遊必買推介

馬來西亞手信 #1 檳城白咖喱麵

在馬來西亞旅遊，除了品嚐當地美食，別忘了帶回一些獨特的風味作為手信！其中，加入濃郁椰奶的白咖喱絕對是必買之選。它的味道比一般咖喱更加香滑細膩，同時帶有甜甜辣辣的多層次口感，非常惹味開胃，讓人一試難忘。將這份獨特的南洋風味帶回家，讓親友也能品嚐到來自馬來西亞的異國情調，回味旅途中的美好。

馬來西亞手信 #2 肉骨茶湯包

說到馬來西亞的經典美食，肉骨茶絕對榜上有名！您是偏愛胡椒味濃郁的辛香，還是藥材味醇厚的溫潤呢？如果您是胡椒味肉骨茶的忠實擁護者，那麼在馬來西亞旅遊期間，務必將當地的肉骨茶湯包列入您的必買清單。這些湯包能讓您輕鬆在家重現馬來西亞的道地風味，在寒冷的日子裡，一碗熱騰騰的胡椒肉骨茶，絕對是暖心又暖胃的極致享受。

馬來西亞手信 #3 咖椰醬

如果您對馬來西亞菜情有獨鍾，那麼香甜濃郁的咖椰醬（Kaya Jam）絕對是您不容錯過的伴手禮！這款由椰奶、雞蛋和班蘭葉製成的獨特果醬，不僅能讓您在家中輕鬆回味馬來西亞的早餐風味，搭配烤吐司簡直是絕配。更令人驚喜的是，咖椰醬還能作為烹飪的秘密武器，為叻沙等馬來西亞美食增添獨特層次，讓您的廚藝大放異彩，將馬來西亞旅遊的美味延續到日常生活中。

馬來西亞手信 #4 Old Town 咖啡

對於咖啡愛好者而言，Old Town 白咖啡無疑是馬來西亞旅遊的必買手信之一。在馬來西亞，Old Town 咖啡的選擇琳瑯滿目，但其中最經典、最受歡迎的，莫過於其標誌性的「舊街場白咖啡」。這款咖啡以其獨特的烘焙工藝，呈現出濃郁醇厚的香氣和絲滑的口感，每一口都令人回味無窮。無論是作為早餐的提神飲品，還是下午茶的閒暇享受，舊街場白咖啡都能帶您重溫馬來西亞的悠閒時光。

馬來西亞旅遊行前準備

機票 ：香港可直達吉隆坡、檳城、亞庇。

時差 ：同香港冇時差。

語言 ：馬來語、華語、英文、廣東話、福建話都通。

匯率 ：港幣對令吉約 1：0.55 。

簽證 ：特區護照免簽證。

天氣 ：全年約 22°C - 32°C，屬熱帶氣候。

電壓 ：220V，三腳方插（同香港一樣）。

海關：肉類、蔬果、植物禁止入境。