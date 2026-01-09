跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
2026 馬來西亞旅遊攻略：十大必玩理由、香港直飛機票、3日2夜行程預算及必買手信懶人包
夢幻嘅熱帶島嶼風光、令人流晒口水嘅特色美食、奢華舒服嘅度假酒店，再加上超抵嘅廉航快閃優惠，仲有消費水平比香港親民好多——呢一切係咪足以令你心動，想即刻規劃一趟精彩嘅馬來西亞旅行？作為東南亞最受歡迎嘅旅遊國家之一，馬來西亞擁有極之豐富多元嘅旅遊資源。對於香港旅客嚟講，去馬來西亞更加係方便到極，直航機可以輕鬆飛到國際大都會吉隆坡、美食天堂檳城，同埋東馬嘅自然寶藏亞庇。究竟係咩原因令馬來西亞成為香港人必去嘅熱點？依家就等我哋逐一揭曉，數吓十大令你愛上馬來西亞嘅理由！
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
馬來西亞旅遊：機票優惠不用簽證
講到馬來西亞旅遊嘅吸引力，經濟實惠嘅交通絕對係重要一環。馬來西亞係亞洲最早引進廉航嘅國家之一，各大廉航經常推出「震撼價」機票，大大降低咗旅行成本。最正嘅係，揸住香港特區護照去馬來西亞係唔使預先申請簽證，想行就行，慳返好多準備時間！
由香港飛吉隆坡
香港飛吉隆坡選擇好多，你可以揀國泰（CX）、馬航（MH）、亞航（AK）或者峇迪航空（OD），直飛吉隆坡國際機場（KUL），航程大約 3 小時 50 分鐘。
延伸闊讀：【吉隆坡機場】最強攻略！一篇搞掂交通住宿周邊必玩景點！
由香港飛檳城
想去食好西同感受文化魅力？國泰同亞航都有香港直飛檳城（PEN），航程約 3 小時 45 分鐘。
由香港飛亞庇
鍾意大自然同潛水嘅朋友，亞航香港直飛亞庇（BKI）只需 3 小時。
由香港飛浮羅交怡（蘭卡威）/古晉/斗湖/新山/山打根等地方
雖然香港冇直航，但你可以先飛吉隆坡或亞庇做中轉站，再轉馬來西亞國內線。無論係蘭卡威嘅免稅天堂、古晉嘅婆羅洲文化、斗湖嘅潛水聖地、新山嘅樂高樂園，定係山打根嘅野生動物，都可以玩得好豐富！
馬來西亞旅遊：熱帶島嶼渡假酒店
馬來西亞地理環境超優越，有無數美麗嘅熱帶島嶼，好似蘭卡威、停泊島、刁曼島咁，島上面開咗好多奢華舒服嘅度假酒店。對於熱愛陽光海灘嘅旅人嚟講，絕對係海島度假嘅完美選擇。
馬來西亞旅遊：親子景點主題樂園
呢度有好多世界級主題樂園，小朋友玩得開心，大人都可以搵返童心：
馬來西亞樂高樂園 (Legoland Malaysia)
充滿創意嘅積木世界。
雙威主題樂園 (Sunway Lagoon)
驚險刺激嘅水陸樂園。
雲頂天城世界 (Genting SkyWorlds)
高山上面嘅主題樂園。
成功時代廣場主題樂園
喺城市中心嘅室內樂園。
馬來西亞旅遊：沒有語言溝通障礙
喺馬來西亞，香港遊客幾乎唔使擔心語言問題！好多馬來西亞華人都識講廣東話，普通話同英文都通，問路、點餐、買嘢都輕鬆自如。
馬來西亞旅遊：地道風味馬來美食
馬來西亞美食多到你數唔晒：燒雞翼、椰漿飯、拉茶、印度煎餅、肉骨茶、芽菜雞、蝦麵、叻沙、海鮮串燒……建議你準備多幾個胃去品嚐！
馬來西亞旅遊：消費物價較香港平
港幣兌令吉匯率大約係 1：0.55。當地物價比香港低好多，喺大排檔食餐豐盛嘅飯可能只需馬幣 10 至 25 蚊（約港幣 $20-50），可以盡情消費唔使肉赤！
馬來西亞旅遊：體驗多元共融文化
馬來西亞由馬來人、華人、印度人同原住民組成，建築、廟宇同文化慶典都充滿多元色彩，可以體驗一場深度嘅文化之旅。
馬來西亞旅遊：治安安全城市繁華
馬來西亞政治穩定，治安良好。吉隆坡擁有宏偉嘅雙子塔同吉隆坡塔，現代化發展成熟，交通網絡發達，去邊都咁方便。
馬來西亞旅遊：自然景觀原始生態
除咗城市，呢度仲有金馬崙高原嘅茶園風光，同埋東南亞第一高峰「神山」（京那巴魯山），大自然愛好者必去！
馬來西亞旅遊：一個假期多國同遊
馬來西亞同汶萊、印尼、泰國同新加坡接壤，好容易喺行程入面加埋其他國家，實現一個假期玩轉東南亞！
馬來西亞旅遊三日兩夜行程推介
【吉隆坡行程及門票預算】
第一天：香港飛吉隆坡 ➔ 城中城水族館 ➔ 吉隆坡塔 ➔ 亞羅街 ➔ 入住酒店
第二天：國油雙峯塔 ➔ 雙威主題樂園 ➔ 入住酒店
第三天：成功時代廣場主題樂園 ➔ 國家博物館 ➔ 吉隆坡飛香港
預算費用 (每人)：
來回機票：HK$1,500
行程門票：HK$600
兩晚酒店：HK$1,000（兩人合共）
餐飲消費：HK$800
總計預算：HK$3,400
【新山行程及門票預算】
第一天：飛抵新山（經吉隆坡或新加坡）➔ 蘇丹阿布巴卡清真寺 ➔ 皇家博物館 ➔ 入住酒店
第二天：迪沙魯水上樂園 ➔ 阿福街 ➔ 入住酒店
第三天：馬來西亞樂高樂園 ➔ 新山飛香港
預算費用 (每人)：
來回機票：HK$2,000
行程門票：HK$600
兩晚酒店：HK$1,400（兩人合共）
餐飲消費：HK$800
總計預算：HK$4,100
【亞庇行程及門票預算】
第一天：香港飛亞庇 ➔ 水上清真寺 ➔ 東姑阿都拉曼國家公園 ➔ 入住酒店
第二天：迪加島國家公園 ➔ 入住酒店
第三天：沙巴博物館 ➔ 馬裡馬裡文化村 ➔ 亞庇飛香港
預算費用 (每人)：
來回機票：HK$1,200
行程門票：HK$500
兩晚酒店：HK$1,600（兩人合共）
餐飲消費：HK$500
總計預算：HK$3,000
馬來西亞旅遊必買推介
馬來西亞手信 #1 檳城白咖喱麵
在馬來西亞旅遊，除了品嚐當地美食，別忘了帶回一些獨特的風味作為手信！其中，加入濃郁椰奶的白咖喱絕對是必買之選。它的味道比一般咖喱更加香滑細膩，同時帶有甜甜辣辣的多層次口感，非常惹味開胃，讓人一試難忘。將這份獨特的南洋風味帶回家，讓親友也能品嚐到來自馬來西亞的異國情調，回味旅途中的美好。
馬來西亞手信 #2 肉骨茶湯包
說到馬來西亞的經典美食，肉骨茶絕對榜上有名！您是偏愛胡椒味濃郁的辛香，還是藥材味醇厚的溫潤呢？如果您是胡椒味肉骨茶的忠實擁護者，那麼在馬來西亞旅遊期間，務必將當地的肉骨茶湯包列入您的必買清單。這些湯包能讓您輕鬆在家重現馬來西亞的道地風味，在寒冷的日子裡，一碗熱騰騰的胡椒肉骨茶，絕對是暖心又暖胃的極致享受。
馬來西亞手信 #3 咖椰醬
如果您對馬來西亞菜情有獨鍾，那麼香甜濃郁的咖椰醬（Kaya Jam）絕對是您不容錯過的伴手禮！這款由椰奶、雞蛋和班蘭葉製成的獨特果醬，不僅能讓您在家中輕鬆回味馬來西亞的早餐風味，搭配烤吐司簡直是絕配。更令人驚喜的是，咖椰醬還能作為烹飪的秘密武器，為叻沙等馬來西亞美食增添獨特層次，讓您的廚藝大放異彩，將馬來西亞旅遊的美味延續到日常生活中。
馬來西亞手信 #4 Old Town 咖啡
對於咖啡愛好者而言，Old Town 白咖啡無疑是馬來西亞旅遊的必買手信之一。在馬來西亞，Old Town 咖啡的選擇琳瑯滿目，但其中最經典、最受歡迎的，莫過於其標誌性的「舊街場白咖啡」。這款咖啡以其獨特的烘焙工藝，呈現出濃郁醇厚的香氣和絲滑的口感，每一口都令人回味無窮。無論是作為早餐的提神飲品，還是下午茶的閒暇享受，舊街場白咖啡都能帶您重溫馬來西亞的悠閒時光。
馬來西亞旅遊行前準備
機票：香港可直達吉隆坡、檳城、亞庇。
時差：同香港冇時差。
語言：馬來語、華語、英文、廣東話、福建話都通。
匯率：港幣對令吉約 1：0.55。
簽證：特區護照免簽證。
天氣：全年約 22°C - 32°C，屬熱帶氣候。
電壓：220V，三腳方插（同香港一樣）。
海關：肉類、蔬果、植物禁止入境。
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
再見愛人5｜李施嬅與車崇健復合成功「下車」剖白原因 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 2 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 21 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 18 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 19 小時前
【759阿信屋】勁抵價 Maruson豆乳買一送一（只限09/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，Double Elephant 100% 烏麻油/香麻油（300mL）$39.9/2件、出前一丁韓式即食麵 $35.9/2件、Marusan有機無調味/無調味/調味豆乳1000ml 買一送一！YAHOO著數 ・ 36 分鐘前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限09/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送威寶廚房EX清潔劑500毫升；精選口腔護理產品買第2件半價、精選染髮產品、精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選ON: THE BODY沐浴產品買2送1；買頭髮護理產品2件滿 $268送迪士尼室內香薰棒套裝；精選AHC醫美科研系列產品買滿$289送供應商$25現金優惠券2張；精選DERMACEPT膠原美肌產品、精選佳存UCII關節產品買2送1；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 2 小時前
委內瑞拉宣布釋放「大量」囚犯
（法新社卡拉卡斯8日電） 委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後做出的讓步。川普6日告訴美國共和黨籍議員，羅德里格斯政府將關閉委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心一處酷刑室，但未提供進一步細節。法新社 ・ 8 小時前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前