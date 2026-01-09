2026馬年｜全港商場利是封合集！達摩HANGYODON/笑口常開燦子/激凸旋轉木馬/刺繡年花

踏入1月，意味著農曆新年快到，為了迎接2026馬年，香港各大商場除了帶來節日主題活動，更推出別出心裁的馬年利是封，部份更是獨家聯乘款式，有錢也未必買到！本篇將集結全港各大商場的利是封換領攻略，且持續更新，讓大家一文看清哪款最值得入手吧！

全港商場利是封｜新界區1. MOSTown新港城中心：獨家HANGYODON達摩利是封

MOSTown新港城中心聯乘HANGYODON，帶來風生「水」起花庭園，同時獨家推出兩款限量別注版利是封套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」，每個套裝內有8個利是封，前者HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂；後者以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術，寓意水頭充足、財運亨通、步步高陞，更附有新春祝福眼神小卡，可變換4款趣致眼神，玩味十足，粉絲必收藏！

MOSTown新港城中心 x HANGYODON賀年套裝 換領詳情

日期：2026年1月23日至3月3日或換完即止

時間：12nn-10pm

地點： MOSTown新港城中心L3會員專區（地圖按此）

換領方法：

1. 「如『魚』得水賀年套裝」：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿$688，並親臨L3會員專區，即可換領「如『魚』得水賀年套裝」一盒，每盒8個利是封。

2. 「風生『水』起尊貴賀年套裝」 ：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿$1,388，並親臨L3會員專區，即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」一盒，每盒8個利是封。

兩款限量別注版利是封套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。（相片來源：官方照片）

「如『魚』得水賀年套裝」HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂。（相片來源：官方照片）

「風生『水』起尊貴賀年套裝」以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術。（相片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區2. 置富Malls：燦子+妹妹小琪笑口常開利是封

置富Malls今個新年聯乘燦子SHO-CHAN設計了一套兩款「置『燦』你笑口常開利是封套裝」，燦子及妹妹小琪穿上賀年服飾、展示獨有的「燦」式笑容，只要透過拉動機關，兩位主角分別拉出「恭喜發財」及「馬上置富」字眼，加上以燙金點綴的桃花、金幣及祝福語，有得玩又有意頭，顯貴氣又不落俗套，不論是否燦粉，必收一套！

「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」換領詳情

日期：2026年1月17日起

時間：12nn-8pm

地點：+WOO嘉湖（地圖按此）、置富第一城（地圖按此）、置富都會（地圖按此）、馬鞍山廣場（地圖按此）、都會駅（地圖按此）、麗港城商場（地圖按此）、麗城薈（地圖按此）、華都大道（地圖按此）、映灣薈（地圖按此）、銀禧薈（地圖按此）、荃薈（地圖按此）之禮賓部（華道大道: 自助禮品換領站）

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣 （信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付），或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」一套，每套兩款共8個利是封。

置富Malls今個新年聯乘燦子SHO-CHAN設計了一套兩款「置『燦』你笑口常開利是封套裝」。（相片來源：官方照片）

只要透過拉動機關，兩位主角分別拉出「恭喜發財」及「馬上置富」字眼。（相片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區3. 西沙GO PARK：立體激凸旋轉木馬

以場內行運打卡位「炫夢旋轉木馬」為主題，一套兩款以粉色和紅色為主色，設計偏向簡約風，細節講究，木馬主體採用立體激凸印刷，馬鞍部分以燙金點綴，而絢麗綻放的煙花線條則施以燙紅金工藝雅致奪目，塑造出精緻質感；只需輕輕向上拉動利是封內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句，融合傳統吉祥元素與精緻工藝。

西沙GO PARK「躍馬GO迎新春利是封套裝」換領詳情

日期：2026年1月16日至2月16日

時間：10am-10pm

地點：GO PARK地面顧客服務中心近Tesla（地圖按此）

換領方法：The Point會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿$388（最多可累積2張不同商戶的發票），即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」一套，每套兩款設計各4個，共8個。

西沙GO PARK「躍馬GO迎新春利是封套裝」，以場內行運打卡位「炫夢旋轉木馬」為主題。（相片來源：官方照片）

一套兩款以粉色和紅色為主色，設計偏向簡約風，細節講究。（相片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區4. 東港城/卓爾廣場/life@KCC：馬賽克藝術拼貼吉祥圖案

新鴻基地產旗下的東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC合作推出「千格玲瓏」限量版利是封，靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，透過千格色塊拼貼，創作出4款祥瑞圖案，包括象徵年年有餘的錦鯉、寄予愛與希望的蜂鳥、寓意富貴騰達的駿馬，以及象徵富貴吉祥的牡丹，採用觸感紙，結合啞色燙金、透明幻彩及精緻雕凸的印刷技術，以匠心工藝迎春接福。利是封禮盒也講究，採用啞色燙金的漸變色調，以局部UV印刷出細膩紋理，中央的「金馬迎春」篆刻印章立體奪目，極具氣派！

丙午馬年「千格玲瓏」限量版精緻利是封換領

日期：2026年1月16日至2月16日

時間：東港城1pm-10pm、卓爾廣場1pm-10pm、life@KCC 10am-10pm

地點：東港城（地圖按此）、卓爾廣場（地圖按此）、life@KCC（地圖按此）

換領方法：

1. The Point 會員於東港城或卓爾廣場指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿$800（最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿$100）

2. 顧客即日於life@KCC即日電子消費滿$800（最多累積2張不同商戶發出之即日單據,每張須消費滿$100）

新鴻基地產旗下的東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC合作推出「千格玲瓏」限量版利是封。（相片來源：官方照片）

靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，透過千格色塊拼貼，創作出4款祥瑞圖案。（相片來源：官方照片）

全港商場利是封｜新界區5. 上水廣場/將軍澳中心/錦薈坊：傳統刺繡呈現4大賀年花卉

同樣為新鴻基地產旗下的三大商場：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊聯手推出限量版「花漾錦繡」刺繡利是封，一套四款以百合、牡丹、劍蘭及蝴蝶蘭四種賀年花卉為主題，每一款皆有獨特花語，分別寓意百年好合、富貴榮華、步步高昇、幸福翩然，花卉以傳統刺繡呈現，配上中式通花圖案，華麗而不失典雅，觸感高級。

上水廣場/將軍澳中心/錦薈坊「花漾錦繡」刺繡利是封換領詳情

日期：2026年1月16日至換完即止

時間：10am-10pm

地點：上水廣場（地圖按此）／將軍澳中心（地圖按此）／錦薈坊（地圖按此）之顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套，每套包含2款共6個，合共2套利是封組合以供選擇。

限量版「花漾錦繡」刺繡利是封，一套四款以百合、牡丹、劍蘭及蝴蝶蘭四種賀年花卉為主題。（相片來源：官方照片）

花卉以傳統刺繡呈現，配上中式通花圖案，華麗而不失典雅，觸感高級。（相片來源：官方照片）

