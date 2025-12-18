2026馬年生肖運程雲文子｜屬兔「破太歲」諸多掣肘欠缺自信，宜多與風水氣場好的大自然連結提升氣場（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬兔篇｜今年肖兔朋友運程如何？犯太歲的朋友可如何化解？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，甚至是化解犯太歲飾物錦囊，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

肖兔者今年「破太歲」，運勢一蹶不振。「破」暗藏著「好事多磨」、「遭破壞」意味，亦預示有缺失、不足、損耗，不少事情也諸多掣肘。馬年將處於心緒不寧、欠缺自信、安全感和方向感的狀態。容易將一些問題無限放大，「未輸人，已輸陣」。想制止情緒及運勢下沉，多與風水氣場好的大自然連結，家居布置宜多用淺色、粉色系，以提升氣場。

雲文子2026屬兔增運顏色及飾物

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：三角形圖案或飾物

化解破太歲：狗、豬、羊飾物

雲文子2026屬兔運程

事業運

事業運荊棘滿途，充滿挑戰和困難。公司發展方向有變，導致人手配置，以至管理層也出現變動。員工士氣低落，每日在充斥著負能的氛圍下工作，加上辦公室小人經常故意挑剔找你毛病，另要承擔額外的工作量，而馬年成功轉職的機會，相當之微，過度勞累，產生內耗。待夏季來臨，將有「高人」助你走出紛亂的情緒困局，調整新的職涯計劃，找出可為生活帶來生機的路向。

桃花運

今年情場得意，彌補職場不盡人意，桃花運生機勃勃。社交生活充滿趣味，參加聚會時，宜做回自己，不難與在場人士找到共同話題。舉手投足也展現著魅力，吸引異性目光，所以宜趁勢捉緊緣分。

財運

財運崎嶇險峻，「破太歲」之年小心破財。今年理財能力弱，不時忽略了從客觀角度，分析市況及入市良機，投資採取「宜守不宜攻」策略較為合適。如有新的、不熟悉的，或者一知半解的投資計劃想實踐，最好按兵不動，以防出現損失。「虛象」，小心容易受騙，並要妥善保管財物，慎防盜賊。

健康運

健康運疲弱，抵抗力差，容易受細菌、病毒影響，引致傷風、感冒、腸胃炎。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

