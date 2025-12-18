2026馬年生肖運程雲文子｜屬牛「害太歲」運勢暗湧頻生，長輩緣不錯能從旁協助拆解問題（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬牛篇｜今年肖牛朋友運程如何？犯太歲的朋友可如何化解？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，甚至是化解犯太歲飾物錦囊，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

肖牛者今年「害太歲」，運勢暗湧頻生，小人當道。意味運程好比一個睡火山，危機一觸即發。雖然有障礙，卻未至於有極大的傷害性，尤其在人緣方面，家宅運、長輩緣不錯，能從旁協助拆解問題。受小人影響，是非較多，情緒易變得波動，宜多靠近「水」，包括大海、河流及溪澗等，所謂「得水為上」，連帶整體運勢也有得益。

（Getty Images）

雲文子2026屬牛增運顏色及飾物

增運顏色：紅色、綠色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

化解害太歲：蛇、雞飾物

雲文子2026屬牛運程

事業運

事業運吉凶參半。不過，工作滯後，拖拖拉拉。整體能量，仍處於旺盛狀態，所以即使事業起波濤，不臨陣退縮，如能夠將情緒智商管理好，將「挫折」、「難題」轉變成「發現機會」。正向思維，有助緩和你不善變通的「牛」脾氣，最終仍可迎難而上，衝出困境，漸入佳景。

桃花運

愛情運虛浮不實，今年的假桃花旺盛，以為緣分到了，卻原來只是如南柯一夢般虛幻，未能永久。尋找真愛的過程中，以平常心對待。遇到喜歡的人，別不顧一切，完全由對方掌控你，會令情緒產生內耗而屈到病。

財運

財運此起彼落，財來財去。若想聚財，別貪圖享樂，胡亂消費；投資時，先尋求專業財務顧問，或熟悉不同投資工具特性的長輩意見，懂得見好就收。勿妄想可一夜暴富，於是大舉出擊。今年經常塞翁失馬，以為誤了入市的黃金時機，但反而焉知非福，可避免現金流被卡住。

健康運

今年可能受情緒問題困擾，免疫力、腸胃，內分泌系統易出問題。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

