2026馬年生肖運程雲文子｜屬狗「文昌之年」學習提升自我，知識庫增值運勢愈強（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬狗篇｜今年肖狗朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

在市道不景氣的一年，肖狗者運勢平穩、無風無浪，也不會有太大驚喜，應好好享受安枕無憂的境況，細味「平淡是福」處世之道，是一種恩賜。「平淡」，卻不等同於「躺平」，因此，趁著大旺學習、提升自我的「文昌之年」，很適宜去鍛練一些新技能，求學問、進修、考專業牌等，因更易吸收新知識，加快熟習速度。吸納愈多軟、硬新技能，替自己的知識庫增值，運勢就愈強。

雲文子2026屬狗增運顏色及飾物

增運顏色：啡黃色、紅色

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

雲文子2026屬狗運程

事業運

事業運進展平穩，不會有太大轉變。需要調節一下期望管理，即使你怎樣投入工作，甚至犧牲私人時間，表現不會特別出眾。但能磨鍊出勝人一籌的技能，增加在職場之競爭力令公司對你留有好印象，可與成就愈拉愈近。

桃花運

愛情運緩滯不實，小心會因自信不足，一味否定自己，不敢表達真實想法，不用心經營。就算全宇宙的愛神也對你加持，助你脫單，恐怕亦不易事成。讓姻緣溜走。桃花攻略是：多參加興趣、專業培訓班。主動透過「學習」去結識有緣人。

財運

偏財運屬一般，故不宜作任何高風險的投資舉動，以免得不償失。保守型投資有助於資產保值，可減少因市場波動而造成損失。在「文昌之年」，重本投資在自己身上，加強學習，所享的將是終身回報。今年會因而過度消費，出現「財赤」。

健康運

腎系統偏弱，不時會腰痠背痛，感覺疲倦，入睡困難。「腎主骨」，也要照顧好牙齒、骨骼。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

