2026馬年生肖運程雲文子｜屬猴枝節多最終依然緩緩向上，入秋前事業漸見起色有轉職機會（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬猴篇｜今年肖猴朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，甚至是化解犯太歲飾物錦囊，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
雲文子師傅馬年運程大全
肖猴者運勢迂迴曲折，但最終依然緩緩向上。注意在上半年，枝節較多，基於人為因素、環境轉變，令計劃延遲，大費周章，才取得些微成果，甚至有可能被迫擱置。難免形成內耗，負面情緒因而逐漸積壓。年中出現一些大變動，運勢明顯有所改善，機遇和商機，可望陸續有來。年運勢翻來覆去之困擾，可以來一招「借地運」，以南方地區外遊郊遊為佳，例如澳洲，有助增加氣場。
雲文子2026屬猴增運顏色及飾物
增運顏色：黑色、綠色
增運飾物：菱形圖案或飾物
雲文子2026屬猴運程
事業運
事業運此起彼落，明顯積弱，公司政策朝令夕改，或者與直屬上司意見分歧，工作壓力大，不要期望過高，處事時的步伐放緩一點，避免過度追求完美。入秋前，運勢可望轉佳，事業漸見起色，甚至有轉職機會。
桃花運
桃花運浮沉不定，思緒極為飄忽，以致容易吸引一些短暫、似有還無的霧水情緣，桃花攻略是對心跳加速的對象時，不妨主動一點。宜多留意離婚、喪偶，或年齡跟自己差距七年以上的人，因特別投緣。
財運
財運危機四伏，負面情緒影響投資決策，切勿將資金投放到自己不熟悉的投資產品，以免失利。宜制定一套明確的理財策略，包括投資目標、風險接受程度、止賺及止蝕位等。一切策略以穩健長遠為大前提，勿貪圖更高回報，追逐高風險投資項目。避免親友之間借貸，將一借無回頭。
健康運
注意腸胃容易出事，成因除飲食長期不規律，精神狀態，息息相關。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。
IG: master_cloud_
Facebook: 雲文子
