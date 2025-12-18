lululemon年末大減價低至3折
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！
雲文子師傅馬年運程大全
肖羊運程「氣勢如虹」，隨着貴人運勢旺盛，正是展開新局面的好時機，不妨放膽一試，勇敢踏出舒適圈，嘗試不同方向的發展，為自己開拓更多元的機會與可能性，讓事業與人生都能邁向更豐盛的階段。
雲文子2026屬羊增運顏色及飾物
增運顏色：黑色、綠色
增運飾物：花形圖案或飾物
雲文子2026屬羊運程
事業運
事業運銳不可擋，有利的三大王牌：天時、地利、人和皆備，有意開發新客源、新市場的話，這一年機不可失。即使運氣好，也要有真材實料，願意付出努力，才可成就大業。因「天時」（即機遇）來到時，需要「地利」（適當資源）作後盾，方可加強勝算；然後，還要有「人和」往往是成與敗的軸心（即行動力），加以實踐，才可水到渠成。
桃花運
桃花運神來氣旺，絕凡魅力，脫單機會好比天上繁星那樣，數之不盡。好好沈浸於幸福感覺當中。這一年人緣貴人運非常興旺，桃花攻略是，多現身於各類社交活動，增加接觸異性次數，可推高脫單之機率。
財運
財運青雲直上，正財、偏財也有斬獲。加薪幅度比預期理想，自顧或創業東主，善用大數據，以致有更精準的市場及客戶分析，有助明智的商業決策，正財隨之滾滾來。即使財運暢順，投資時，也不宜過於進取，應採取多元化投資策略，來平衡風險。田宅興旺，是置業時機。從事新媒體、動漫遊戲、創意產業，但凡「以人為本」的行業，前景也會向好。
健康運
今年除要懂得跟雜物斷捨離，也應貫徹「人際斷捨離」杜絕不必要的社交重擔。肺部較弱，容易有咳嗽、積痰毛病，皮膚、毛髮也易有問題。
玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。
IG: master_cloud_
Facebook: 雲文子
