宏福苑五級火｜情緒支援熱線
2026馬年生肖運程雲文子｜屬虎福星高照，人緣、人氣、貴人運同步升級，宜建立良好理財習慣（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬虎篇｜今年肖虎朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
雲文子師傅馬年運程大全
肖虎者福星高照，人緣、人氣、貴人運也同步升級。內在那股強大氣場，能自動吸引一些有實力、有地位的貴人相助，將可拓展出更大的人脈網絡，增強實力，令英雄有用武之地。今年只要虛心聆聽別人意見，有實現目標的決心，做事切勿「三分鐘熱度」。馬年如騰出時間外遊，有更闊的思考空間，進一步認識自己，反思人生的大方向，對運勢將如虎添翼。
雲文子2026屬虎增運顏色及飾物
增運顏色：綠色、白色
增運飾物：格仔、網形圖案或飾物
雲文子2026屬虎運程
事業運
事業順水順風，優越感亦愈來愈強，是「風生水起」之年。貴人人緣運佳，所以宜趁此機會，激勵團隊成員建立互信，培育出凝聚力強的合作精神。屬虎打工仔如從事創科、文化、創意產業等講求靈活性的行業，今年的工作將得心應手，並取得不少成就感。隨著工作運如日中天，別過度自信，驕傲自滿，人緣有損。
桃花運
人緣旺，運勢好，很有機會與合適對象結緣，是桃花運步步攀升之一年。馬年感情事與公事有著微妙關連，與單身同事或工作夥伴，多一點交流。此舉不僅有助提升脫單機率，亦可增加團隊合作精神，所以是一舉兩得。桃花旺之馬年，理想對象較多，「選擇困難症」發作，應當機立斷，別讓真愛溜走。
財運
正財與偏財雙贏之局面。不過，由於欠缺良好的理財習慣，小心容易「財聚即散」」，累積不到財富。投資技巧大為提升，可望穩中求勝。加上有投資經驗豐富的貴人在旁，助你透過穩健投資組合，開拓「錢」路。有創業打算，可從入場成本較低、靈活度較強的網店入手。子女教育及學習使費破財大增。
健康運
健康指數有上升趨勢，但會被一些普通的小毛病，例如頭暈、頭痛所困。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。
IG: master_cloud_
Facebook: 雲文子
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
聖誕禮物2025｜Momo演繹TASAKI超浪漫節日珍珠首飾，約會送給女伴直接美到心動尖叫
年末節慶氣息越來越濃，還在為約會穿搭找亮點？快看 Momo 親自演繹日本頂級珠寶品牌 TASAKI 的節日系列珍珠，用簡約穿搭襯托珠寶光芒，輕輕鬆鬆穿出令人心動的高級感！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
36歲Taylor Swift魅力非凡至要為她開學科！由鄉村派歌手到國際天后迷人之處，在於她有直視傷痛的勇氣
Taylor Swift當紅了那麼多年，難以想像她12月13日迎來36歲的生日。由鄉村派歌手到國際天后，她一直都突破自己，展現著不同的可能性。這樣的個體，甚至令美國大學開設學術科目，研究這名獨特的存在，魅力非凡。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
UNIQLO Heattech發熱衣搜購攻略！Threads爆紅Heattech茄士咩保暖衣只需$99、$39 Miu Miu風泡泡襪也有Heattech版本！
UNIQLO 發熱衣搜購攻略！香港天氣逐漸轉冷，又或前往外地旅行的話，必備一件輕盈、貼薄又保暖的發熱衣！UNIQLO 本年度的 Heattech Cashmere 系列備受好評，質地變得更柔軟舒適，被譽為「洋蔥式穿搭」的最佳內搭單品。小編為大家整理好必買推介，挑選最適合你的 Heattech 單品！Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
除夕煙花取消 改遮打道行人專區倒數
【Now新聞台】除夕跨年取消煙花匯演，倒數活動改於中環遮打道行人專用區舉行。 政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，副司長卓永興及多名局長等官員出席。港鐵大部分路線除夕夜通宵服務，特區政府已與深圳市政府商討延長除夕關口服務時間，已按程序要求上報等待審批，東鐵綫會配合羅湖口岸服務安排，相應延長來往羅湖站服務時間；運輸署會加強連接各口岸的跨境交通服務，包括增加金巴、皇巴及在大型公眾活動地點的跨境直通巴士班次。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
上然推售樓王 入場費373萬 加購車位 最低18萬
新盤臨近年底相繼衝刺！萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」，昨宣布上載第二期的銷售安排第7號，將於本周六起以「先到先得」形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，當中包括全新價單7號位於第1座樓王的72伙單位，涵蓋一房至三房及特色戶。今次特點之一，是買家可以低至18萬元優惠價加購價值逾百萬的車位。 「Oneam730 ・ 1 天前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年12月優惠低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區優惠低至15折，今期必買名牌產品有Tory Burch手袋，最平$1,649入手，男裝Veja波鞋優惠激減低至$292！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
肉餅食譜｜香煎肉餅
全城熱話，近來爆紅‼️ 自己整都好簡單，唔需要撻肉 加了蝦米代替鹹魚 煎香兩邊，鹹鹹香香，超下飯 做定多些放冰格，隨時煎來吃 #煎肉餅 #肉餅飯 #全亞洲最優秀嘅肉餅飯 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
上然二期加推72伙 折實均價12,796元 稍低於上張價單但較一、三期進取
萬科香港旗下大埔上然二期，昨日(16日)加推7號價單，涉及72伙，實用面積介乎270至662平方呎，涵蓋一房至三房及特色戶，定價由449.3萬至1,044.5萬元；扣除最高17%折扣後，折實價由372.91萬至866.93萬元，折實呎價介乎10,721至15,837元，折實平均呎價12,796元。發展商另外推出1「家」1車位優惠，購買指定三房或四房，可同時加購私家車位，並獲額外100萬元折扣，最低僅以18萬元可購入車位。本次定價較二期上一張的6號價單低約0.98%，惟較一期及三期最近推出的價單分別高出6.70%及2.85%。發展商同時公布銷售安排，將於周六(20日)共推出165伙，當中10伙以招標形式推出。閱讀更多：上然二期價單【樓市新盤】大埔上然三期加推價單 折實平均呎價12,441元 較前兩期進取單位分布、價錢與上張價單呎價比較第7號價單中，全數位於第一座，一房及兩房各佔28伙、三房及特色戶各佔8伙，一房及兩房合計比例最高，達77.78%。一房入場單位為第一座2樓A3室，實用面積310平方呎，折實價372.91萬元，折實呎價12,029元；二房入場單位兼全場最低呎價為第一座2樓B528Hse.com ・ 1 天前
Warner Bros. Discovery 拒絕 Paramount 收購要約，仍將致力推進與 Netflix 交易
經過了一週的考慮後，Warner Bros. Discovery 董事會今日正式拒絕了 Paramount Skydance 的收購要約。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
《港樓》萬科香港大埔「上然」加推72伙折實價373萬元起 周六推售165伙
萬科香港旗下大埔住宅項目「Le Mont上然」今日(16日)推出價單7號，涉及72伙，單位全數來自第一座One Le Mont，涵蓋28伙一房、28伙兩房、8伙三房及8伙特色戶，實用面積介乎270至662平方呎，價單定價由449.3萬至1,044.5萬元；扣除全部折扣優惠後折實售價373萬至867萬元，折實呎價介乎10,721至15,837元。當中有7伙單位折實價低於400萬元，印花稅僅需100元。 發展商公布上然第二期銷售安排第7號，將於本周六(20日)起以先到先得形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，包括全新價單7號的72伙，涵蓋一房至三房及特色戶；餘下10伙將以招標形式推出。另外發展商推出車位加購優惠，購買指定三房或四房單位的買家，可選擇同時加購住客私家車車位，可享額外100萬元折扣，即最低僅以18萬元購買車位。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
東京酒店｜上野新開幕「HOTEL TOKI 季」！住進日本四季主題客房、交通極便利、每晚人均$446起
在東京上野新開幕的「HOTEL TOKI 季」，雖然僅有18間客房的精品酒店，卻把日本傳統色彩與四季意象融入設計，包含春櫻、夏綠、秋楓、冬雪日本四季的色彩，而且有齊冰箱、微波爐、洗衣機等家電，非常方便家庭客入住，4人房間每晚人均只需$446，加上交通方便，親子遊必選酒店，讓每一次入住都像是展開一段與季節對話的旅程。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
洲際盃 ｜泰亞高施華與法林明高分手 下一站重返歐洲？
洲際盃結束，法國PSG以互射12碼贏了巴西球會法林明高。輸波後法林明高41歲中堅泰亞高施華宣布提早六個月與母會終止合約。據報他將會重返歐洲搵食，AC米蘭較大機會。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
聖誕禮物2025｜MUJI $50-300預算內窩心驚喜！3類實用禮物，交換禮物大派用場
年末節慶氣息漸濃，還在為選購禮物發愁？MUJI 這份節日選物清單超貼心，$50-300 預算內就能鎖定溫暖驚喜，不論送親友、同事還是自用，每款都實用又有溫度！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99
準備好新衫過節未？本周UNIQLO爲你準備好多款優惠冬物，用更優惠價格入手節日必備新衣！優惠包括各款大人同小朋友秋冬外套、衛衣、長褲等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？
細心的CORTIS粉絲發現趙雨凡（James）經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 20 小時前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 1 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 7 小時前