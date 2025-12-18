2026馬年生肖運程雲文子｜屬虎福星高照，人緣、人氣、貴人運同步升級，宜建立良好理財習慣（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬虎篇｜今年肖虎朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

肖虎者福星高照，人緣、人氣、貴人運也同步升級。內在那股強大氣場，能自動吸引一些有實力、有地位的貴人相助，將可拓展出更大的人脈網絡，增強實力，令英雄有用武之地。今年只要虛心聆聽別人意見，有實現目標的決心，做事切勿「三分鐘熱度」。馬年如騰出時間外遊，有更闊的思考空間，進一步認識自己，反思人生的大方向，對運勢將如虎添翼。

（Getty Images）

雲文子2026屬虎增運顏色及飾物

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：格仔、網形圖案或飾物

雲文子2026屬虎運程

事業運

事業順水順風，優越感亦愈來愈強，是「風生水起」之年。貴人人緣運佳，所以宜趁此機會，激勵團隊成員建立互信，培育出凝聚力強的合作精神。屬虎打工仔如從事創科、文化、創意產業等講求靈活性的行業，今年的工作將得心應手，並取得不少成就感。隨著工作運如日中天，別過度自信，驕傲自滿，人緣有損。

桃花運

人緣旺，運勢好，很有機會與合適對象結緣，是桃花運步步攀升之一年。馬年感情事與公事有著微妙關連，與單身同事或工作夥伴，多一點交流。此舉不僅有助提升脫單機率，亦可增加團隊合作精神，所以是一舉兩得。桃花旺之馬年，理想對象較多，「選擇困難症」發作，應當機立斷，別讓真愛溜走。

財運

正財與偏財雙贏之局面。不過，由於欠缺良好的理財習慣，小心容易「財聚即散」」，累積不到財富。投資技巧大為提升，可望穩中求勝。加上有投資經驗豐富的貴人在旁，助你透過穩健投資組合，開拓「錢」路。有創業打算，可從入場成本較低、靈活度較強的網店入手。子女教育及學習使費破財大增。

健康運

健康指數有上升趨勢，但會被一些普通的小毛病，例如頭暈、頭痛所困。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

