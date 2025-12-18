2026馬年生肖運程雲文子｜屬蛇「幸運之神愛上你」得貴人幫助，新的機遇陸續有來（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬蛇篇｜今年肖蛇朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

肖蛇者馬年「幸運之神愛上你」，運勢運籌帷幄，新的機遇陸續有來，一些計劃了好一段時間的項目，因得貴人幫助，方向更加清晰，有可能取得突破性成果，令人喜出望外。幸福指數，將節節上升，做事時亦特別有幹勁和積極。加上身邊的貴人，特别是女性，對你鼎力支持，助你開拓更廣人脈，所以這一年不論前景與「錢」景，也發展路向相當樂觀。

雲文子2026屬蛇增運顏色及飾物

增運顏色：黑色、白色

增運飾物：直條圖案或飾物

（IG@taeyeon_ss）

雲文子2026屬蛇運程

事業運

事業運勢如破竹，工作表現將獲公司肯定，職級及薪資也有提升空間，是喜訊頻傳之一年。從事以女性消費者為主的行業，將迎來令人鼓舞的回報。全賴貴人幫助，一些意想不到的人脈網絡，迅即得以連結。有助打算發展副業，或者嘗試創業者，事業鋪路更加順利。謹記持開放態度，聆聽不同聲音，千萬別預設立場，自以為是。

愛情運

愛情運穩步上揚，個人魅力飆升之一年，樂觀正面的態度，使你容易與他人建立良好關係，人緣運大增。滿滿的正能量，也令人感到充滿安全感，想與你多接近。應把握時機，告別單身狀態。善用女性貴人的龐大人脈網絡，助你認識更多新朋友，從中找到終極合適對象。

財運

財運緩緩上升。部署已久的理財計劃，在馬年終可落實，並有理想回報。制定理財策略時，入市前，一定要做足功課，宜多聽取投資經驗豐富的女性前輩意見，有助加深了解本身的財務目標及風險取態，從而定立一個切適合你的投資組合。宜將理財焦點，放在中、長線項目；醫療保健支出，將會大增。

健康運

馬年較易受泌尿生殖系統問題困擾。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

