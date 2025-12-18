2026馬年生肖運程雲文子｜屬豬「生機勃勃」頭腦靈活創作力強，桃花「枯木逢春」男神女神與你結緣（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬豬篇｜今年肖豬朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

肖豬者運勢有「生機勃勃」之象。處事時，頭腦靈活，創作力强，能迅速從不同角度，分析問題，作出適當判斷。基於以上種種優勢，加上今年人緣非常興旺，所以將會機遇處處。但這一年要將「多勞多得」記掛在心，因馬年的貴人助力只屬一般，抱持刻苦耐勞鬥志，願意親力親為勤奮、致力提升個人能力，才是成功關鍵。

雲文子2026屬豬增運顏色及飾物

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾物：橢圓形圖案或飾物

雲文子2026屬豬運程

事業運

事業運如日方，人緣運佳，工作團隊的向心力，明顯較以往強，大家也願意為共同目標而努力。應善用這一年在人際關係的好氣場，以創造一個有利合作的工作氛圍。但貴人助力卻偏弱，不親力親為的話，亦難以服眾，有損領導力，令工作進度受到拖延。

桃花運

桃花運有枯木逢春之象，表示期待已久的男神、女神，會與你結緣。而他/她在年齡上，很有可能跟你差距較大，有機會發展「父女戀」、「母子戀」。在人生規劃、價值觀等差異可能較大，需要時間去磨合，要是真心實意愛對方，互相包容，年齡差距根本不會構成愛情阻礙。

財運

財運吉中帶險，正財方面，加薪有望，雖然升幅並無驚喜。偏財運明顯較弱，宜採取保本為主的投資策略，將資金分配到不同類型的資產，以便控制風險避免招致重大損失。此外，貴人運偏弱，故此投資時，需親力親為制定投資策略時，做足功課。將注意力放在低風險投資產品上，才可令財富穩健成長。

健康運

健康運報捷，身體並無大礙。只是人緣運興旺，交際應酬頻繁，小心招惹三高。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

