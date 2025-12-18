2026馬年生肖運程雲文子｜屬雞否極泰來人氣急升，朋友圈多交君子將更廣闊（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬雞篇｜今年肖雞朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

肖雞者運勢否極泰來，人氣急升，不時成為眾人焦點，令旁人既羨且妒。在這「是非之年」，人多口雜，閒言閒語愈多；人氣就愈旺。朋友圈將更闊更廣，多交君子，視野亦有所不同，令生活變得更加精采。將對付是非小人的心力，轉移到更有價值的事情上，例如提升個人價值，使自己變得更好更強。

雲文子2026屬雞增運顏色及飾物

增運顏色：白色、紅色

增運飾物：波浪形圖案或飾物

雲文子2026屬雞運程

事業運

工作運與交際運俱佳，應在人氣旺盛之年，進一步開拓人脈的黃金時機，有發揮才能空間，宜與擁有共同興趣和目標的人，互相交流，建立更廣的人際網絡製造商機。注意人氣旺容易自我中心強，以致出言不遜，有機會傷害了一些玻璃心的幕僚或生意合作夥伴，在人事利益上有閃失，馬年宜戒掉口不擇言。

桃花運

桃花運吉凶參半，雖有上升趨勢，異性緣亦增加，但運勢不夠穩定，容易出現「騎牛搵馬」心態，或在曖昧關係之中，糾纏不清。一旦不幸成為「小三」或「做了兵」，也不要因為「戀愛腦」，不果敢了斷關係。只會令正桃花氣場亦會逐漸減弱。

財運

財運穩步上揚，人氣帶動的財氣，當人氣難聚，財氣亦散，優質人際網絡能開拓財路，吸納投資有利資訊，使偏財投資方面，可獲不俗回報。想有長期穩定收益，這一年宜採用中、長線投資策略，減低風險。

健康運

注意脊椎、肝臟、腰背部有機會出問題。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

