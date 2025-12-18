2026馬年生肖運程雲文子｜屬馬本命年阻滯多小心遇小人與爛桃花，朋友能給予精神價值（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬馬篇｜今年肖馬朋友運程如何？犯太歲的朋友可如何化解？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，甚至是化解犯太歲飾物錦囊，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

肖馬朋友2026逢本命年，亦是「值太歲」及「刑太歲」之年，整體運程將徘徊於疲弱狀態。不論環境或人際關係，也諸多阻滯，並會將時間、精力，錯配，而錯失良機。今年有人緣運但未達至貴人級數，朋友能給予精神價值，而一些實質支援實在有心無力。遇上小人，要沉得住氣，處事時有輕重緩急之分。

雲文子2026屬馬增運顏色及飾物

增運顏色：黑色、紅色

增運飾物：星星形圖案或飾物

化解值/刑太歲：羊、虎、狗飾物

雲文子2026屬馬運程

事業運

事業運轉弱，付出與回報不成正比，情緒和自信因而下滑，犯了不少不該犯的低級錯誤，成為辦公室小人攻擊的最佳藉口。能夠學習如何跟討厭的人相處，將可變成你往後在事業闖難關的通行證。若有轉工打算，別抱太大期望，因成功機會不大。很多時，種善因，得善果。若然能夠盡力而為，不望回報，一切也問心無愧的話，轉眼就可安然度過太歲年。

桃花運

桃花運波折重重，小心遇到「爛桃花」，引致情感受挫，甚至因情傷而令事業運也受牽連。桃花攻略是別急於發展戀情，以免遇上「渣男」、「渣女」，糾纏於不清不楚的關係之中；慎選交友應用程式或婚介公司，以便專業媒人助你尋覓正姻緣。應注意言行舉止，避免沉溺於曖昧之中，害己害人。

財運

財運平滯，有財來財去之象，投資觸覺會變得薄弱，容易對市場走勢，作出錯誤判斷。没有止蝕決定而招至損失。理財攻略: 應將資金投放在多元組合上，並以長線為目標。別將你的財產，押注於一、兩種波動性高的投資工具，必然承擔高風險。

「刑太歲」之年，加上受「驛馬星」，容易有血光之災，外地公幹或旅遊，不宜長途。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

