2026馬年生肖運程雲文子｜屬鼠「沖犯太歲」充滿考驗之年，得「值符」庇佑令你逢凶化吉愈戰愈勇（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬鼠篇｜今年肖鼠朋友運程如何？犯太歲的朋友可如何化解？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，甚至是化解犯太歲飾物錦囊，讓各位在鼠年心想事成、事事順利，鼠年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

（Getty Images）

今年沖犯太歲，運勢荊棘滿途，一些難以估計的衝擊，將對肖鼠之人帶來沉重壓力，容易影響分析能力，不要作出任何重大改變，以免出現差錯。加上馬年身邊缺少貴人，所以是充滿考驗之一年。不過，得「值符」庇佑，令你逢凶化吉，愈戰愈勇，並喚醒了「化危為機」的內在潛能，困境其實不是絕路，反而是令人更強大的一次機緣。

雲文子2026屬鼠增運顏色及飾物

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：心形圖案或飾物

化解沖太歲：猴、龍飾物

雲文子2026屬鼠運程

事業運

在事業運積弱的一年，努力很容易會付諸流水；對公司所作的貢獻，不單止難以取得認同，甚至會被小人同事，造謠生事，應保持冷靜，今年轉工機會微。想減少太歲激發的負能，可多現身喜慶活動，熱鬧、人氣旺盛的地方例如生日聚會、婚宴、打卡熱點、演唱會等，也有助提升運勢，化解沖犯太歲帶來之衝擊。

桃花運

愛情運迂迴曲折，情緒容易不穩，不時為了一些小事而不耐煩。約會時注意說話技巧，不要無禮地問一些私隱問題，或好像審問犯人般。因而嚇怕原本對你有好感的人。桃花攻略:出席婚禮、生日壽慶、喬遷派對等喜慶場合，也有助催旺桃花。

財運

財運一蹶不振，正財、偏財、橫財也令人失望，正財運偏弱，瘋狂加班，加薪幅度，也未如理想。「犯太歲」偏財，博彩勝算，也同樣偏低，不宜作巨額投資，以免招致損失。投資理財時，小心判斷「內幕消息」、投資平台、投資專家的真偽。慎防社交媒體進行的投資詐騙，以及虛擬資產騙局。馬年車輛維修保養支出破財增加。

健康運

沖犯太歲，小心有「意外之災」，亦要小心，手腳容易受傷。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

