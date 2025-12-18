2026馬年生肖運程雲文子｜屬龍運勢先弱後強總是害怕「輸不起」，宜鼓起勇氣脫離舒適圈（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬龍篇｜今年肖龍朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

雲文子師傅馬年運程大全

屬龍者運勢先弱後強。上半年的積弱狀態，失去自信心，因內心總是害怕「輸不起」，以致不少計劃提不起勁去做，形成惡性循環「拖延症」。下半年的運勢將出現大逆轉，有「撥開雲霧見青天」之象。鼓起勇氣，脫離舒適圈，嘗試學習面對新的轉變，並且從錯誤中學習，踢走缺點，發掘長處，提升各方面之優勢。時機一到時，才可以強勢出擊

雲文子2026屬龍增運顏色及飾物

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：方形圖案或飾物

雲文子2026屬龍運程

事業運

事業運發展停滯不前，工作處於樽頸位置，令人感到無能為力，或因害怕失敗，對工作產生厭倦。上司嚴謹要求達成循規蹈矩按照的指令，工作缺乏動力，「拖延症」的發作次數變得頻密，愈難以投入工作。待下半年運勢出現轉機時，解決了「社交恐懼症」問題，別再跟他人去比較。便能走出樽頸位，並可重拾對工作之熱情。

桃花運

桃花運暗湧，對愛情過分完美化，加上擇偶要求高，於是在感情路上，諸多不順。要增強桃花，脫離單身行列，調節心態很重要，也可留意「海歸」，以及外籍單身男女，較易發展出異地戀。

財運

財運逐步平穩。正財方面，一分付出自有一分回報，銀行存款數字可望增加。偏財亦有進帳，但投資時，宜將目光放在長線投資，並要有計劃、有紀律地，以多元化投資方法，減低風險，達致長期獲利目標。同時，不可忽略規劃醫療保險，以便有穩定的財務預算。行商者設法「開源節流」，減少不必要的開支，加強控制成本管理的策略。

健康運

健康運並無大礙，但較易受鼻過敏影響。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

